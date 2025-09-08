Apple Intelligence es la nueva capa de inteligencia personal de Apple que se integra de forma nativa en el iPhone, y que se apoya en modelos generativos para entender el contexto y ayudarte en tareas cotidianas sin descuidar la privacidad como sello distintivo. En esta guía te explicamos cómo activar Apple Intelligence, enlazarlo con Siri y sacar partido a sus funciones, incluyendo la integración con ChatGPT cuando está disponible en tu región.

Antes de ponerte manos a la obra conviene revisar requisitos, idiomas, disponibilidad por regiones y algunos ajustes finos para que todo funcione a la primera. A lo largo del artículo verás ejemplos prácticos, atajos de configuración y las opciones clave para controlar cuándo Siri puede apoyarse en ChatGPT o cómo desactivar Apple Intelligence si lo necesitas. Vamos allá con Cómo integrar Apple Intelligence con Siri en tu iPhone.

Requisitos previos y compatibilidad

Para que Apple Intelligence aparezca en tu iPhone, iPad, Mac o Apple Vision Pro, hay que cumplir una serie de condiciones de hardware, software, idioma y almacenamiento. De base, el servicio empezó a llegar en versión beta con iOS 18.1 y fue ampliando funciones con versiones posteriores, de modo que cuanto más reciente sea tu sistema, mejor experiencia tendrás.

Dispositivos compatibles: en iPhone, necesitas un modelo de la gama iPhone 16 o bien un iPhone 15 Pro o 15 Pro Max; en iPad, cualquier dispositivo con chip A17 Pro o M1 en adelante; en Mac, ordenadores con chip M1 o posterior; y en realidad mixta, Apple Vision Pro. En todos los casos, es imprescindible que el dispositivo esté actualizado a iOS 18.1 o posterior (iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1, visionOS 2.4 o versiones más nuevas según corresponda).

Además de la versión del sistema y el hardware, es necesario que el dispositivo y Siri estén configurados en el mismo idioma compatible. Si cambias el idioma de Siri, Apple Intelligence puede no estar disponible temporalmente hasta que se descargue el paquete del nuevo idioma y coincida con el del sistema. Este detalle es clave si alternas entre idiomas por trabajo o viajes.

Apple Intelligence necesita espacio local para sus modelos. Reserva al menos 7 GB de almacenamiento y, tras actualizar a una versión compatible, deja el iPhone conectado a la corriente y a una red Wi‑Fi para acelerar las descargas en segundo plano. Así, los modelos se descargarán y optimizarán sin interrumpir tu uso. Si lo desactivas más adelante, los modelos del dispositivo pueden eliminarse para liberar espacio.

En cuanto a disponibilidad por versiones, Apple ha ido ampliando funciones con iOS 18.4, iPadOS 18.4 y macOS Sequoia 15.4, incluyendo herramientas como Genmoji, Image Playground, Varita gráfica o los resúmenes de notificaciones. Por tanto, si quieres aprovechar al máximo las novedades, comprueba que estás en una versión lo más reciente posible dentro de esa familia para aprovechar las novedades.

Cómo activar Apple Intelligence en el iPhone

Si cumples los requisitos anteriores y todavía no ves Apple Intelligence activo, puedes habilitarlo desde la app Ajustes. El proceso es muy directo y, según tu versión de iOS y si ya lo habías configurado en el pasado, verás una etiqueta u otra. En cualquier caso, el acceso centralizado está en Ajustes > “Apple Intelligence y Siri”.

Una vez dentro, encontrarás un interruptor principal para Apple Intelligence y, en algunos casos, el botón “Activar Apple Intelligence”. Toca el control correspondiente y sigue las indicaciones en pantalla. Recuerda que, al activarlo por primera vez o tras una actualización mayor, tu iPhone puede empezar a descargar modelos en segundo plano. Mantenerlo conectado a la corriente y a Wi‑Fi acelera el proceso.

Si estabas en una versión compatible anterior y has llegado a iOS 18.1 o posterior, también puedes entrar en Ajustes, seleccionar Apple Intelligence y Siri, y elegir la opción de activación desde ahí. Esto te permite recuperar la inteligencia personal sin tener que rehacer otros ajustes de Siri u opciones del dispositivo.

Cuando finalice la configuración inicial, notarás cambios en Siri y nuevas funciones en apps como Mail, Mensajes, Notas o Fotos. Si más adelante cambias el idioma de Siri, puede que Apple Intelligence se pause brevemente hasta que se complete la descarga del nuevo idioma compatible y vuelva a alinearse con el del dispositivo. Estas nuevas funciones en apps están pensadas para integrarse con el flujo del sistema.

Funciones prácticas en apps y herramientas de escritura

Apple Intelligence no se limita a Siri: también se integra en apps y experiencias del sistema para hacerte la vida más fácil. Uno de los bloques más útiles son las herramientas de escritura, que te permiten resumir, revisar y ajustar el tono de tus textos para que suenen como tú quieres. Con estas funciones, puedes encontrar las palabras precisas, pulir un correo o condensar un informe en un periquete.

En el terreno creativo y visual, destacan Genmoji e Image Playground, dos propuestas pensadas para generar contenidos en función de tus indicaciones. Además, si usas Apple Pencil, la Varita gráfica en la paleta de herramientas y en Notas te ayudará a transformar trazos o mejorar dibujos. Estas capacidades permiten un flujo de trabajo más ágil, tanto para bocetar ideas como para crear recursos listos para compartir.

Fotos también se beneficia: puedes limpiar elementos no deseados de una imagen, crear vídeos de recuerdo automáticamente y realizar búsquedas con lenguaje natural dentro de tu fototeca. Esto último es especialmente útil para localizar momentos sin recordar fechas exactas, ya que puedes buscar “fotos en la playa al atardecer” o “cumpleaños en casa” y obtener resultados relevantes sin esfuerzo.

En productividad y comunicaciones, Apple Intelligence trae resúmenes de notificaciones, un modo de concentración “Reducir interrupciones”, priorización de mensajes en Mail, respuesta inteligente y resúmenes en Mail y Mensajes, sugerencias de Siri. Aquí la clave es reducir ruido y elevar lo importante: con estas mejoras, llegas antes a lo que te importa y dejas para después lo prescindible, algo que se agradece cuando el día se acelera.

Recuerda que algunas funciones tienen matices de disponibilidad: Genmoji e Image Playground no están disponibles en chino (simplificado) ni coreano, algunas mejoras no llegan a visionOS y el conocimiento de productos de Siri solo está en inglés. Ten en cuenta estos detalles para ajustar tus expectativas según el idioma o dispositivo que utilices y la versión de software instalada.

Integración de ChatGPT con Siri: qué aporta y cómo se usa

Una de las grandes bazas es la posibilidad de conectar Siri con ChatGPT mediante una extensión opcional. Cuando activas esta integración, Siri puede recurrir a ChatGPT si detecta que con ello obtendrás mejores resultados en una petición concreta. Esto abre la puerta a redactar desde cero, generar ideas o resumir documentos con un nivel de detalle notable, siempre bajo tu control. En esencia, tienes a Siri como interfaz natural y a ChatGPT como motor de apoyo cuando conviene, como explican en análisis sobre la nueva Siri al nivel de ChatGPT.

Para usarlo, asegúrate de activar la extensión de ChatGPT en Ajustes > Apple Intelligence y Siri > ChatGPT. A partir de ahí, puedes invocar a Siri (por voz o escribiendo) y plantear tu solicitud de forma directa. Si no mencionas ChatGPT y Siri considera que es apropiado, te preguntará si quieres enviar esa petición a ChatGPT. Importante: siempre se te pedirá confirmación antes de enviar fotos o archivos, como una imagen o un PDF, a fin de proteger tu contenido.

¿Quieres evitar confirmaciones para peticiones donde ya confías en el envío a ChatGPT? Entra en Ajustes > Apple Intelligence y Siri > ChatGPT y desactiva “Confirmar peticiones a ChatGPT”. Con esta preferencia, Siri dará el salto a ChatGPT de forma automática cuando lo vea conveniente en ese tipo de casos. Y si lo contrario es lo que buscas, puedes bloquear directamente la posibilidad de realizar peticiones a ChatGPT desde el mismo apartado de ajustes.

Ejemplos de peticiones útiles por voz o por escrito: “Oye Siri, pídele a ChatGPT un haiku inspirado en dragones”; “Propón un regalo para mi tío por su 70 cumpleaños; le encanta la pesca”; “Sugiere planes para una tarde en Malibú si no quiero ir a la playa”; “Compón un poema breve sobre un tigre llamado Terry”. Incluso puedes decir “¿Qué recetas preparo con esto?” mientras tienes abierta en Fotos una imagen con frutas, o “Resúmeme este documento” cuando tienes en Archivos un PDF, como un contrato de alquiler.

La integración con ChatGPT está sujeta a la disponibilidad de la app y el servicio en tu región. Si el servicio no está operativo en tu país o no cumples los requisitos de idioma/región, no verás la opción o Siri no podrá usar ChatGPT como apoyo. Cuando sí esté disponible, la experiencia es fluida: Siri gestiona la conversación y ChatGPT aporta el contenido donde más brilla.

Idiomas, regiones y disponibilidad

Apple Intelligence está disponible en una amplia lista de idiomas y territorios. En español, lo encontrarás en España, México, Estados Unidos y Chile. También llega en alemán (Alemania, Austria, Suiza), chino (simplificado), coreano, francés (Bélgica, Canadá, Francia, Suiza), inglés (Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur y Sudáfrica), italiano (Italia y Suiza), japonés y portugués (Brasil). En Apple Vision Pro, por ahora, la disponibilidad se limita al inglés de Estados Unidos.

Si compras un dispositivo en China continental, Apple Intelligence aún no funciona de momento, algo que Apple ha reconocido en declaraciones sobre el retraso de Siri. Lo mismo ocurre si te encuentras físicamente en China continental y, además, el país o región de tu cuenta de Apple es China continental: en ese caso, la función no estará activa. Apple ha indicado que, cuando Apple Intelligence esté disponible allí, los dispositivos compatibles comprados anteriormente podrán activarlo y utilizarlo sin problemas en esa región.

¿Y si viajas? Una vez activado en tu dispositivo con un idioma compatible, Apple Intelligence seguirá funcionando al moverte por otras regiones del mundo. Aun así, considera que algunas capacidades, como la integración con ChatGPT, dependen de la disponibilidad del servicio en el territorio donde te encuentres; por tanto, podrías notar variaciones en funciones específicas al cruzar fronteras.

En cuanto a versiones, Apple Intelligence está disponible a partir de iOS 18.4 y iPadOS 18.4 (o posteriores) en los iPhone y iPad compatibles, y con macOS Sequoia 15.1 o superior en Mac. Las funciones concretas (como Genmoji, Image Playground, Varita gráfica, Limpiar en Fotos, Resúmenes de notificaciones, respuesta inteligente, etc.) se activan con diferentes iteraciones del sistema, por lo que mantener el software actualizado es la mejor garantía para disfrutar del conjunto completo.

Mejoras de Siri con Apple Intelligence

Con Apple Intelligence, Siri gana un nuevo aspecto, una voz más natural, la posibilidad de escribirle en lugar de hablarle y una mejor gestión de peticiones. Además, incorpora efectos contextuales y comprensión más rica de lo que quieres hacer, lo que se traduce en respuestas más útiles y acciones más acertadas. Entre las mejoras, también se incluye el conocimiento de productos de Apple (disponible solo en inglés), útil para resolver dudas sobre funciones o ajustes de hardware.

La guinda es la integración con ChatGPT dentro de Siri cuando está disponible: si la activas, Siri puede derivar peticiones a ChatGPT cuando ese enfoque sea ventajoso, ya sea para redactar, resumir o idear contenido. Por otro lado, en las Herramientas de escritura también se puede integrar ChatGPT, ofreciendo una ayuda adicional para generar texto desde cero o transformar el que ya tienes.

Todo esto se gobierna desde un panel de ajustes unificado en el iPhone, donde puedes definir si quieres confirmar caso por caso el envío de fotos o documentos a ChatGPT, o si prefieres un flujo automático para acelerar tareas que realizas a menudo. Y si tu prioridad es la privacidad y el control, el bloqueo del acceso a ChatGPT está a un toque de distancia.

Desactivar Apple Intelligence (si lo necesitas)

Si por cualquier motivo prefieres pausar Apple Intelligence, el proceso es tan sencillo como activarlo. Ve a Ajustes > “Apple Intelligence y Siri” y toca el interruptor junto a Apple Intelligence para deshabilitarlo. Al hacerlo, es posible que los modelos locales se eliminen para liberar espacio. Siempre podrás volver a activarlo desde el mismo apartado cuando te convenga.

Ten presente que, si desactivas Apple Intelligence o cambias de idioma, algunas funciones podrían no estar disponibles temporalmente. Basta con revertir el cambio o esperar a que se descarguen los recursos necesarios. Si el objetivo era aislar un problema, puedes reactivar Apple Intelligence y comprobar si las funciones vuelven a estar operativas con normalidad.

Para terminar, merece la pena recordar que Apple sigue iterando estas capacidades con cada actualización de iOS, iPadOS, macOS y visionOS. Esto significa que verás llegar nuevas funciones y mejoras de rendimiento con el paso del tiempo, así que mantén activadas las actualizaciones automáticas y repasa de vez en cuando la sección “Apple Intelligence y Siri” para descubrir novedades que se vayan sumando.

Con todo lo anterior, ya tienes claro qué necesitas, cómo activar y configurar Apple Intelligence, cómo enlazarlo con Siri y cuándo te conviene apoyarte en ChatGPT. Si cumples los requisitos, actualizas a la última versión y ajustas los permisos a tu gusto, tu iPhone ganará en contexto, rapidez y utilidad en tareas de escritura, búsqueda, edición de fotos, gestión de notificaciones y más, siempre con la tranquilidad de poder activar, limitar o desactivar cada parte según prefieras.