La llegada de Apple Intelligence a iOS 18 ha abierto la puerta a integrar ChatGPT en el iPhone de una forma directa y, sobre todo, útil en el día a día. Ahora Siri y las herramientas de escritura pueden apoyarse en el modelo de OpenAI cuando lo necesites, manteniendo la prioridad en la privacidad y el control del usuario. Si te preguntabas cómo activarlo, en qué dispositivos funciona y qué datos se comparten, aquí tienes la guía completa.

En las próximas líneas te explicamos paso a paso cómo activar la extensión, cómo usarla con Siri y con las herramientas de escritura en Notas, Mail y Pages, y qué ajustes conviene tocar para que la experiencia te resulte más fluida o más segura según lo prefieras. Además, repasamos compatibilidades, diferencias con Apple Intelligence y los matices sobre idioma y regiones que conviene tener presentes. También encontrarás consejos sobre las herramientas de escritura integradas en iOS. Vamos a ver todo sobre Cómo integrar ChatGPT con Apple Intelligence en tu iPhone.

Qué es Apple Intelligence y cómo encaja ChatGPT

Apple Intelligence es el sistema de inteligencia personal integrado en iOS 18 que combina modelos generativos con comprensión del contexto del usuario para ofrecer funciones útiles dentro del sistema y las apps. En ese marco, la integración con ChatGPT llega como una extensión que se acopla a Siri y a las herramientas de escritura, de modo que, cuando haga falta, puede consultar a ChatGPT para resolver peticiones complejas o redactar contenido desde cero. Para empezar a utilizarlo te recomendamos este artículo: Cómo empezar a usar Apple Intelligence en tu iPhone

Privacidad: qué datos se comparten y quién los procesa

Cuando usas la extensión de ChatGPT eliges qué envías: tu petición, los archivos adjuntos y ciertos datos limitados como zona horaria, país, tipo de dispositivo, idioma y la función desde la que haces la solicitud. Tu dirección IP no se comparte con ChatGPT; en su lugar se facilita una ubicación general para prevenir fraudes y cumplir la ley aplicable. Si quieres profundizar en cómo limitar la qué datos se comparten, aquí tienes más detalles.

Si accedes sin iniciar sesión en ChatGPT, OpenAI no recibe ninguna información vinculada a tu cuenta de Apple. En este modo, OpenAI debe procesar tus datos únicamente para responder a tu consulta y no puede almacenar peticiones ni respuestas salvo que lo exija la legislación aplicable. Tampoco puede usar tus solicitudes para mejorar o entrenar sus modelos, lo que refuerza una política de no retención cuando no hay sesión iniciada.

En el momento en que inicias sesión con tu cuenta de ChatGPT, entran en vigor la configuración y las políticas de privacidad de OpenAI asociadas a esa cuenta. En la práctica, esto significa que se aplican las preferencias que tengas configuradas en tu perfil de OpenAI para el tratamiento de datos y posibles retenciones, si las hubiera.

Apple ofrece documentación bajo el epígrafe «Extensión de ChatGPT y la privacidad» (también con mención específica para México) donde detalla este flujo. El enfoque general prioriza que el usuario decida qué se envía y bajo qué condiciones, y que el sistema te avise claramente cuando vas a usar un servicio externo como ChatGPT. Si necesitas ajustar las opciones de privacidad de Apple Intelligence consulta cómo gestionar la privacidad de Apple Intelligence.

Dispositivos y versiones compatibles

La integración con Siri y las funciones de Apple Intelligence está disponible en los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, y en toda la familia iPhone 16 (16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max) con iOS 18.4 o superior. En iPad, se requiere un chip M1 en adelante o A17 con iPadOS 18.4 o superior; en Mac, equipos con chip M1 o posterior con macOS 15.4 o superior. Esta base de hardware garantiza el rendimiento de las funciones propias de Apple y habilita la extensión de ChatGPT integrada en el sistema. Con iOS 18.4 Apple ha ampliado el soporte, incluyendo español, y ya puedes descargar ChatGPT en algunos mercados.

Durante las primeras betas (iOS 18.2) la integración comenzó en un conjunto de regiones e idiomas limitados, y se requería tener el dispositivo en inglés (EE. UU.) para acceder a las novedades. Con iOS 18.4 Apple ha ampliado el soporte, incluyendo español, si bien en algunos territorios europeos podrían existir plazos adicionales vinculados a la regulación (DMA). Conviene revisar Ajustes y el idioma del sistema si aún no te aparece.

Cómo activar Apple Intelligence y la extensión de ChatGPT

Primero, asegúrate de que Apple Intelligence está activo. Entra en Ajustes > «Apple Intelligence y Siri» y pulsa el interruptor junto a Apple Intelligence o toca «Activar Apple Intelligence» si aparece esa opción. Verás pantallas informativas; completa el proceso para que el sistema descargue lo necesario y quede todo listo. Este paso prepara el terreno para usar la extensión de ChatGPT en el sistema.

Después, activa la extensión de ChatGPT. En Ajustes > «Apple Intelligence y Siri» > Extensiones > ChatGPT, habilita «Usar ChatGPT». Desde esa misma sección podrás vincular tu cuenta de OpenAI si lo deseas, así como gestionar la opción de «Confirmar peticiones a ChatGPT» que veremos más adelante.

También puedes iniciar el proceso desde Siri. Pídele algo como «dile a ChatGPT que haga un boceto de un perro pirata» y el sistema te mostrará una tarjeta para activar la integración. Pulsa en «Empezar a usar» y avanza con «Siguiente» en las pantallas indicadas. Es posible que se descarguen datos y componentes en segundo plano y que el proceso tarde unos minutos; al finalizar, ya podrás invocar ChatGPT desde Siri con normalidad.

Vincular o no tu cuenta de OpenAI

La integración funciona aunque no tengas cuenta de OpenAI: puedes usar ChatGPT como complemento dentro de Siri y las herramientas de escritura y beneficiarte de la privacidad reforzada en la que no se almacenan ni entrenan tus solicitudes. Si inicias sesión, desbloquearás funciones avanzadas asociadas a tu suscripción (por ejemplo, si eres Plus) y se aplicarán las políticas de datos de tu cuenta.

¿Qué elegir? Si priorizas que no se conserven tus consultas, la experiencia sin cuenta es atractiva. Si quieres acceso a configuraciones o capacidades premium del servicio, vincular tu perfil de OpenAI desde Ajustes > «Apple Intelligence y Siri» > ChatGPT puede tener sentido. En cualquier caso, siempre puedes desvincular la cuenta después y volver al modo de uso sin sesión iniciada.

Usar ChatGPT con Siri

Invoca Siri como siempre (con «Oye Siri» o manteniendo el botón lateral) y formula tu pregunta. Cuando Siri detecta que su respuesta puede no ser suficiente o necesitas algo más elaborado, te propondrá enviar la petición a ChatGPT. Si aceptas, recibirás la respuesta directamente en la interfaz de Siri, con el aviso de que proviene de un servicio externo integrado.

También puedes pedirlo explícitamente: «Siri, consúltalo con ChatGPT» o «usa ChatGPT para redactar un email». Ten en cuenta que el procesamiento de ChatGPT suele tardar un poco más que las respuestas nativas de Siri; a cambio, obtendrás resultados más ricos en contexto o creatividad, especialmente en redacción y explicaciones complejas.

Como valor añadido, al escribir en el campo de ChatGPT dentro de Siri verás sugerencias de prompts para inspirarte. Esto agiliza la interacción cuando no sabes muy bien cómo formular la petición y ayuda a dar con resultados más útiles desde la primera iteración.

Herramientas de escritura con ChatGPT en Notas, Mail y Pages

El otro gran frente de integración son las herramientas de escritura. Abre Notas, Mail o Pages, selecciona un texto o crea uno nuevo y toca en Herramientas de Escritura. Elige «Redactar» y describe el tipo de contenido que quieres: un resumen, un tono más formal, una explicación didáctica o un texto desde cero. El sistema aprovechará ChatGPT cuando sea necesario y te presentará un borrador para insertar o copiar en tu documento.

Además de generar texto, puedes revisar, resumir o ajustar el tono de lo que ya tienes escrito. Estas funciones cambian por completo la forma de comunicarte desde el iPhone, permitiéndote pasar de un texto rápido a uno pulido en segundos, con la tranquilidad de que el tratamiento de datos sigue una política clara y transparente.

Confirmar peticiones a ChatGPT: ¿activar o desactivar?

En Ajustes > «Apple Intelligence y Siri» > ChatGPT encontrarás la opción «Confirmar peticiones a ChatGPT». Si la activas, Siri te pedirá confirmación cada vez que vaya a enviar algo a ChatGPT. Esto añade una capa de control adicional sobre lo que compartes, ideal cuando manejas información sensible o simplemente quieres revisar antes de enviar.

Si la desactivas, el flujo es más ágil: cuando Siri detecte que conviene usar ChatGPT, procederá sin ese toque extra. Esta configuración es ideal si priman la rapidez y la comodidad. Puedes alternar entre ambos enfoques según el contexto: control más estricto en el trabajo y fluidez total en el uso personal, por ejemplo.

Otras formas de acceso: app y Safari

Más allá de Siri, sigues teniendo dos vías clásicas para llegar a ChatGPT: Safari y la aplicación oficial. Desde la app puedes explotar funciones de conversación, imágenes o historial; desde Safari, consultar rápidamente cualquier duda. En conjunto, eso te da tres puertas de entrada: Siri, app y navegador, según lo que te resulte más cómodo en cada momento. Si quieres usar la app oficial en varios dispositivos consulta cómo disfrutar de ChatGPT en iPhone, Apple Watch y Mac.

En iOS 18, además, ChatGPT puede invocarse con una pulsación sobre la barra inferior del iPhone en determinados contextos. Cada vez que el sistema vaya a usar el servicio de OpenAI, iOS te avisará de que estás accediendo a un proveedor externo y te pedirá permiso cuando corresponda. Esta señalización es clave para que siempre tengas claro con quién estás compartiendo tu solicitud.

Diferencias clave entre Apple Intelligence y ChatGPT

Aunque conviven, no son lo mismo. Apple Intelligence se ejecuta en gran parte en el dispositivo y, cuando requiere la nube, lo hace con un diseño centrado en la privacidad y la caducidad de los datos. Siri es el eje y entiende tu contexto en las apps y el sistema. ChatGPT, por su parte, es un servicio de OpenAI basado en GPT-4o que se integra como extensión para ampliar capacidades cuando lo pides o cuando Siri lo sugiere. Si quieres una comparación más detallada entre ambos enfoques, consulta nuestro análisis.

En procesamiento, ChatGPT opera en los servidores de OpenAI, mientras que Apple Intelligence combina ejecución local y en la nube bajo los principios de privacidad de Apple. En resultados, ChatGPT brilla en generación de texto creativo, elaboración de explicaciones avanzadas e incluso imagen, y Apple Intelligence destaca en comprender tu situación personal (correo, calendarios, documentos) para actuar dentro del ecosistema.

Además, iOS avisa cuando se envía algo a ChatGPT y te da la opción de desactivar la integración si no quieres que intervenga. De esta forma, puedes decidir en cada momento si prefieres resolver con Siri y los modelos de Apple o recurrir a la potencia generativa de OpenAI. Para entender la evolución de Siri hacia capacidades tipo chatbot, puedes ver cómo Apple avanza en su chatbot.

Limitaciones, idioma y disponibilidad regional

En las primeras versiones beta (iOS 18.2), esta integración comenzó en inglés y con disponibilidad parcial. Con iOS 18.4, Apple ha ampliado idiomas y ha activado soporte en español en mercados donde Apple Intelligence ya está disponible. Si tu iPhone sigue en español y no ves las opciones, comprueba que estás en una región compatible y que tienes el sistema actualizado, ya que la disponibilidad puede variar por país.

En Europa, algunos plazos pueden depender de cómo encajan estas funciones con la Ley de Mercados Digitales (DMA). Apple ha indicado que quiere cumplir la normativa, por lo que es posible que ciertas capacidades tarden algo más en llegar. Nada te impide, en todo caso, usar la app oficial de ChatGPT o Safari mientras esperas la integración plena en tu región.

Desactivar ChatGPT o Apple Intelligence

¿No quieres que Siri consulte a ChatGPT? Ve a Ajustes > «Apple Intelligence y Siri» > ChatGPT y desactiva «Usar ChatGPT». El asistente dejará de proponer el envío al servicio de OpenAI. Si lo que buscas es pausar todo Apple Intelligence, en ese mismo panel puedes desactivar el interruptor general del sistema de IA.

Compatibilidad en iPhone: modelos que lo traen de serie

La lista de iPhone con soporte coincide con los modelos compatibles con Apple Intelligence: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max. En estos dispositivos podrás activar la extensión de ChatGPT, usarla con Siri y aprovechar las herramientas de escritura integradas.

Consejos rápidos para sacarle partido

Cuanto más claro seas al pedir, mejor será el resultado. Añade contexto, tono deseado y extensión aproximada de la respuesta. Si necesitas que se apoye en material tuyo, adjunta el archivo cuando proceda y recuerda que, aunque la IP no se comparte, estás enviando el contenido del adjunto a un servicio externo cuando usas ChatGPT.

Para consultas sencillas o acciones sobre tus datos del sistema, Siri con Apple Intelligence suele responder más rápido; para textos complejos o creatividad, invoca a ChatGPT directamente. Ajusta la confirmación de peticiones según tu prioridad en cada momento: más control cuando trabajas con información delicada y más rapidez cuando sólo buscas agilidad.

Si no te aparece la integración, verifica que tienes iOS 18.4 o superior, revisa el idioma del sistema y tu región, y comprueba en Ajustes > «Apple Intelligence y Siri» que la extensión está activada. En entornos donde la disponibilidad sea progresiva, quizá necesites esperar a que Apple la habilite oficialmente para tu cuenta.

Con todo activado, Siri gana músculo para resolver dudas complejas, las herramientas de escritura te ayudan a clavar el tono y ChatGPT se convierte en ese comodín creativo que puedes invocar cuando lo necesites, todo ello con avisos claros, opciones de confirmación y un marco de privacidad bien definido.