Cómo localizar tus AirPods

¿Te has preguntado alguna vez qué hacer si no encuentras tus AirPods? Desde que los auriculares inalámbricos de Apple se popularizaron, perder uno o ambos AirPods es algo más habitual de lo que parece. Afortunadamente, hoy en día contamos con múltiples funciones y herramientas para localizarlos, aprovechar la tecnología de Apple y, con un poco de suerte, recuperarlos fácilmente.

Si eres de los que ha sentido ese pequeño pánico al no ver sus AirPods por ningún lado, sigue leyendo. Aquí vas a descubrir todos los métodos para localizar tus AirPods, ya sea desde el iPhone, Mac o incluso un dispositivo Android. Además, veremos soluciones si están sin conexión, cómo recibir alertas para no perderlos y qué hacer en caso de robo o pérdida total. Este artículo reúne toda la información relevante y práctica para que no te pierdas ningún detalle y puedas proteger tu inversión.

Opciones oficiales para localizar tus AirPods: todo sobre la app Buscar de Apple

Apple integra en su ecosistema la aplicación Buscar (conocida como «Find My» en inglés), que permite localizar dispositivos Apple extraviados, incluidos los AirPods. Esta herramienta viene de serie en todos los iPhone, iPad, Mac y Apple Watch, y también puede utilizarse desde la web de iCloud.

Para asegurarte de que tus AirPods puedan ser localizados, es fundamental haberlos vinculado antes con tu cuenta y tener la función de Buscar activada en tu ID de Apple. Si es así, los pasos para encontrarlos son muy intuitivos.

Desde un iPhone o iPad : abre la aplicación «Buscar», toca en la pestaña «Dispositivos» y selecciona tus AirPods. Si están fuera del estuche, puede que tengas que elegir entre el auricular izquierdo o derecho, especialmente en modelos más recientes.

: abre la aplicación «Buscar», toca en la pestaña «Dispositivos» y selecciona tus AirPods. Si están fuera del estuche, puede que tengas que elegir entre el auricular izquierdo o derecho, especialmente en modelos más recientes. En el Apple Watch : accede a la app «Buscar dispositivos» y selecciona los AirPods (requiere conexión Wi-Fi o datos móviles).

: accede a la app «Buscar dispositivos» y selecciona los AirPods (requiere conexión Wi-Fi o datos móviles). Desde un Mac : abre la app «Buscar», haz clic en «Dispositivos» y elige los AirPods.

: abre la app «Buscar», haz clic en «Dispositivos» y elige los AirPods. A través de iCloud.com: si no tienes a mano ningún dispositivo Apple, entra en iCloud.com/find, inicia sesión y localiza tus AirPods desde «Todos los dispositivos».

La ubicación de los AirPods en el mapa se muestra siempre que estén conectados y tengan batería, ya sea por Bluetooth o mediante la red de Buscar de Apple. En los modelos de AirPods Pro 2, AirPods 4 con ANC y siguientes, incluso puedes localizar por separado cada auricular y el estuche de carga.

Cómo encontrar tus AirPods cerca o lejos: funcionalidades clave de la app Buscar

La app Buscar permite localizar los AirPods de varias formas según la situación:

Si no están cerca , puedes pulsar la opción «Obtener ruta» o «Cómo llegar» y se abrirá la ubicación en Mapas, para guiarte hasta ellos.

, puedes pulsar la opción «Obtener ruta» o «Cómo llegar» y se abrirá la ubicación en Mapas, para guiarte hasta ellos. Si estás en la proximidad , la app permite reproducir un sonido fuerte en los AirPods, perfecto para encontrarlos escondidos bajo cojines o en rincones complicados.

, la app permite reproducir un sonido fuerte en los AirPods, perfecto para encontrarlos escondidos bajo cojines o en rincones complicados. En modelos recientes, como AirPods Pro 2 o AirPods 4 ANC, existe la opción «Buscar cerca» que utiliza la precisión de los chips U1 para localizar los AirPods o el estuche de carga con exactitud en interiores.

Si los AirPods aparecen como “sin conexión”, aún puedes ver la última ubicación conocida y, si vuelven a estar en línea en el futuro, tu iPhone (o cualquier otro dispositivo vinculado) recibirá una notificación automática.

¿Y si no tienes un iPhone? Opciones para Android y desde la web

Quienes se han pasado a Android o no tienen un dispositivo Apple a mano no deben desesperar. La función de Buscar AirPods no está presente como app para Android, pero sí puedes utilizar un navegador web para acceder a iCloud.com/find. El proceso es sencillo: inicia sesión con tu ID de Apple y tendrás acceso al mismo mapa y a las herramientas principales de localización, aunque algunas funciones, como la precisión de «Buscar cerca» o la reproducción de sonido, pueden estar limitadas respecto a las apps nativas.

Requisitos previos y consideraciones importantes para la localización

Antes de nada, ten en cuenta algunas condiciones imprescindibles:

La función Buscar debe estar activada en el dispositivo principal (iPhone, iPad, Mac, etc.) con el que sincronizaste tus AirPods antes de que se perdieran .

. Los AirPods deben tener algo de batería y estar dentro del rango de cobertura Bluetooth o formar parte de la «red de Buscar» de Apple.

Si no has activado Buscar antes de la pérdida, lamentablemente, no podrás localizarlos ni ver su última ubicación. Además, si los AirPods están completamente descargados o fuera de cobertura durante mucho tiempo, sólo verás la última posición en la que estuvieron conectados.

Qué hacer paso a paso para encontrar tus AirPods

En función de si los AirPods están cerca, lejos, conectados o desconectados, el procedimiento puede variar. Aquí tienes la guía paso a paso más completa:

Abre la app Buscar o accede a iCloud.com/find e inicia sesión. Selecciona «Dispositivos» y elige tus AirPods en la lista. Sigue el mapa para localizar dónde se encuentran. Si están cerca, utiliza la opción para reproducir un sonido y escucha la señal que emiten. Esta función resulta especialmente útil para localizar los auriculares bajo muebles, en el coche o en bolsillos olvidados. En modelos compatibles, usa “Buscar cerca” y sigue las indicaciones visuales y sonoras para concretar aún más la posición. Si los AirPods aparecen separados, localiza uno primero y, tras recuperarlo, ponlo en el estuche, refresca el mapa y sigue el mismo proceso con el otro.

Qué ocurre si los AirPods están desconectados o sin batería

Cuando tus AirPods se encuentran sin batería o fuera de cobertura, la app sólo mostrará la última ubicación registrada. Esto significa que verás el lugar donde estuvieron online por última vez. Es útil para hacerte una idea del posible lugar en que puedan estar, especialmente si los perdiste en casa, la oficina o en algún local conocido.

No obstante, funciones como reproducir sonido o buscar cerca no estarán disponibles hasta que se conecten de nuevo a uno de tus dispositivos Apple o a la red Buscar mediante otros usuarios cercanos de Apple. Si eso sucede, recibirás una notificación inmediata en tu móvil alertando de que tus AirPods han reaparecido en línea.

La potencia de la red de Buscar: localización anónima y privada

Apple ha desarrollado una red de dispositivos colaborativos para ayudar en la búsqueda de objetos perdidos. La red de Buscar utiliza cientos de millones de dispositivos Apple que, de manera anónima y cifrada, transmiten la posición de los AirPods a iCloud siempre que estén cerca y hayan sido encontrados por un usuario de Apple.

Para asegurarte de que disfrutas de esta funcionalidad, revisa en las opciones de Bluetooth la configuración de tus AirPods dentro de la app Ajustes de tu iPhone. Pulsa sobre el icono de información al lado de tus AirPods, desplázate hasta la sección «Red de Buscar» y verifica que la opción esté habilitada.

Activa las alertas de separación y notificaciones inteligentes

Una función muy útil en modelos recientes es Notificar en caso de olvido. Cuando tienes esta opción activa, tu iPhone o Apple Watch puede enviarte un aviso si dejas tus AirPods en un lugar desconocido y te alejas de ellos sin darte cuenta. Así reduces considerablemente el riesgo de pérdida accidental.

Además, puedes configurar ubicaciones de confianza (como tu casa o trabajo) para que no recibas alertas innecesarias cuando dejes los AirPods en sitios habituales. Para añadir una ubicación segura, sólo tienes que seleccionar la opción correspondiente y marcar en el mapa el nuevo lugar de confianza.

Qué hacer si has perdido un solo AirPod o el estuche

En algunas ocasiones, puede que sólo pierdas uno de los auriculares o el estuche de carga. Desde 2021, con la llegada de los AirPods Pro 2, AirPods 3 y AirPods 4, la app Buscar permite localizar cada auricular y el estuche por separado. Esto es especialmente útil si los has dejado en habitaciones distintas o pierdes sólo un componente del pack.

Recuerda que los AirPods Pro 2 cuentan además con un chip U1, lo que les otorga búsqueda de precisión y facilita la localización exacta del estuche, incluso dentro de casa o en espacios con mucha interferencia.

Opciones alternativas: AirTags y trucos extra de localización

Si tienes miedo a perder tus AirPods y el modelo no es compatible con todas las funciones de Buscar, puedes recurrir a soluciones como adherir un AirTag al estuche a modo de llavero. Aunque no está pensado específicamente para auriculares, puedes localizar el estuche de los AirPods con las capacidades avanzadas de los AirTag, recibiendo alertas y aprovechando la red de Buscar de Apple.

¿Qué pasa si tus AirPods han sido robados?

Por desgracia, los AirPods no pueden bloquearse remotamente como un iPhone o un iPad. Si sospechas que han sido sustraídos, sólo es posible rastrearlos si siguen conectados a tu cuenta y nadie los ha desvinculado ni restablecido. Si el ladrón los asocia a otra cuenta de Apple, no podrás recuperarlos ni impedir que los usen.

Aun así, es recomendable utilizar el modo perdido desde la app Buscar: puedes dejar tu información de contacto visible en la pantalla para facilitar su devolución si alguien honesto los encuentra.

Reemplazo de AirPods perdidos: precios y condiciones

Si finalmente no logras recuperar tus AirPods, Apple ofrece un servicio de reemplazo con precios actualizados dependiendo del modelo:

AirPods estándar : 75 euros por auricular.

: 75 euros por auricular. Estuche de carga normal : 65 euros.

: 65 euros. Estuche de carga inalámbrica : 85 euros.

: 85 euros. AirPods Pro : 99 euros por auricular.

: 99 euros por auricular. Estuche inalámbrico de AirPods Pro: 109 euros.

Es importante saber que AppleCare+ no cubre la pérdida ni el robo de los AirPods, así que tendrás que adquirir un reemplazo si te ocurre una desgracia. También puedes valorar comprar un estuche compatible en tiendas alternativas si sólo has perdido la caja, aunque siempre es preferible contar con los productos originales para garantizar el mejor funcionamiento.

¿Puedo emparejar AirPods de distintas generaciones?

Si sólo has perdido un auricular o el estuche, puedes emparejar AirPods de la misma generación y modelo. Por ejemplo, un AirPod de primera generación con otro de la misma serie, pero no es posible mezclar modelos diferentes como los Pro y los estándar, ni mezclar generaciones incompatibles.

Esto te permite, por ejemplo, completar un pack juntándote con un amigo que haya perdido el opuesto o comprar uno de segunda mano, siempre y cuando sean compatibles y encajen en la caja de carga.

Si los modelos son compatibles, puedes ahorrar bastante en el reemplazo.

Consejos prácticos para evitar pérdidas en el futuro

Para minimizar el riesgo de olvidar o perder tus AirPods, aquí tienes recomendaciones muy útiles:

Activa siempre la red de Buscar y las notificaciones por separación.

Personaliza ubicaciones de confianza para evitar alertas innecesarias.

Mantén tus dispositivos actualizados y revisa periódicamente la batería de tus AirPods.

Valora la opción de un AirTag si viajas o frecuentas lugares concurridos.

Qué hacer cuando no logras recuperarlos: denuncia y alternativas

Si tras estos pasos no das con tus AirPods, lo más recomendable es comunicar la pérdida a las autoridades, facilitando el número de serie para posibles recuperaciones. Si tienes un AirTag emparejado, puedes rastrear su ubicación desde la app Buscar y activar la opción «Avisar cuando se encuentre». Recibirás una notificación en cuanto el dispositivo vuelva a aparecer en red.

Los modelos de iPhone desde el 11 en adelante permiten incluso determinar la ubicación exacta de un AirTag, guiándote con una flecha y la distancia aproximada, lo que aumenta las probabilidades de éxito en la recuperación.

Por último, si tienes cualquier duda, puedes dejar un comentario en páginas especializadas y buscar ayuda de la comunidad, pues siempre hay algún truco extra que compartir.

Además de todo esto, te puede llegar a interesar cómo optimizar aún más tus Airpods, para eso te dejamos este artículo sobre el manual definitivo para ajustar los controles de ruido en tus AirPods.

Tras repasar todas las herramientas y consejos, queda claro que Apple ha facilitado enormemente la recuperación de los AirPods, aunque no sea posible la localización en el 100% de los casos. Si proteges tus dispositivos, activas todas las alertas y usas las opciones de la app Buscar, tendrás muchas más opciones de recuperarlos si alguna vez se pierden. Y si no, siempre podrás adquirir el componente que falte o un reemplazo, evitando así tener que volver a gastar lo que supone un pack nuevo.