¿Cómo mejorar el rendimiento de un iPhone antiguo sin cambiar de móvil? Tener un iPhone con unos cuantos años ya no significa que esté listo para jubilarlo. Con el paso del tiempo es normal que se vuelva más perezoso, tarde en abrir apps o se atragante con tareas que antes hacía sin pestañear, pero hay muchos ajustes y trucos que puedes aplicar para que vuelva a ir bastante más fluido sin cambiar de móvil.

La clave está en combinar mantenimiento, buenas prácticas y algunos ajustes avanzados de iOS. A lo largo de esta guía vas a ver, paso a paso, todo lo que puedes hacer: desde revisar el estado de la batería o liberar almacenamiento, hasta desactivar funciones en segundo plano, controlar la temperatura, cambiar la región del iPhone a Francia e incluso cuándo tiene sentido hacer un restablecimiento de fábrica.

Por qué tu iPhone antiguo va más lento con el tiempo

Antes de meterte a tocar ajustes como loco conviene entender qué está pasando “por dentro”. Hay varios factores que, combinados, hacen que un iPhone veterano no se mueva como el primer día, aunque el hardware siga siendo el mismo.

Uno de los culpables habituales es el almacenamiento casi lleno. Cuando apenas te queda espacio libre, iOS tiene menos margen para gestionar archivos temporales, cachés y actualizaciones, y eso se traduce en tirones, cuelgues puntuales y más tiempo de espera al abrir apps pesadas.

La batería envejecida también tiene mucho que decir. Con la famosa polémica del “BatteryGate” se descubrió que Apple limitaba el rendimiento de la CPU cuando la batería estaba degradada para evitar apagados inesperados. Hoy esa gestión se sigue haciendo, pero tienes más control sobre ella y puedes revisar si tu batería está lastrando el rendimiento.

La temperatura es otro factor crítico que mucha gente pasa por alto: si el iPhone se calienta demasiado (por ejemplo, al sol en verano o usando el GPS durante mucho rato) el sistema reduce la potencia automáticamente para no dañar los componentes. Lo mismo ocurre si hace mucho frío: el rendimiento cae para proteger la batería.

También influyen las aplicaciones en segundo plano y la RAM saturada. Aunque iOS gestiona muy bien la memoria, si acumulas muchas apps abiertas y con permisos para actualizarse en segundo plano o usar la ubicación, terminarán consumiendo recursos y notando que todo va más pesado.

Las versiones nuevas de iOS suelen ser más exigentes. En modelos recientes las mejoras compensan, pero en iPhone muy antiguos algunas funciones visuales y procesos pueden pasarles factura si no ajustas bien la configuración.

Actualiza iOS… pero con cabeza

Actualizar el sistema operativo suele ser uno de los primeros pasos para darle un empujón al rendimiento. Apple introduce parches, correcciones de errores y optimizaciones que a menudo hacen que los modelos antiguos vayan algo mejor y, sobre todo, más estables.

Para comprobar si tienes una versión de iOS pendiente, entra en Ajustes > General > Actualización de software. Si aparece una actualización disponible, podrás descargarla e instalarla desde ahí. Conviene tener el iPhone con suficiente batería o enchufado al cargador antes de empezar el proceso.

Ahora bien, en dispositivos muy veteranos hay que ser prudente. Aunque en general actualizar es buena idea por seguridad y compatibilidad, es cierto que las últimas versiones pueden ir algo más pesadas en modelos de muchos años. Si tu iPhone ya está en la última versión que soporta oficialmente y va aceptablemente bien, no hace falta obsesionarse con cada pequeño parche salvo que solucione un problema concreto que estés sufriendo.

Tras actualizar, dale un poco de margen al sistema. Durante las primeras horas iOS suele reindexar contenido, fotos, archivos, etc. Eso puede provocar una sensación de lentitud temporal que después desaparece. Si pasado un día o dos sigue funcionando igual de mal o peor, entonces toca aplicar el resto de ajustes que verás en este artículo.

Libera espacio de almacenamiento y ordena tu iPhone

Un iPhone casi lleno es un iPhone lento. Cuando el sistema no tiene margen de maniobra para crear archivos temporales o gestionar actualizaciones, todo se vuelve más torpe: desde abrir la app de Fotos hasta instalar cualquier aplicación nueva.

Para ver qué está ocupando sitio entra en Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone. En la parte superior verás una barra de colores que muestra de un vistazo cuánto espacio libre queda y qué categorías (apps, fotos, sistema, etc.) se están comiendo la memoria.

iOS te sugerirá algunas recomendaciones automáticas, como desinstalar apps que no usas, revisar adjuntos grandes o activar la optimización de Fotos. Puedes ir tocando cada sugerencia para aplicarla si encaja con tu uso, o bien revisar manualmente la lista completa de aplicaciones.

Fíjate especialmente en las apps que ocupan más. Si hay juegos o herramientas que apenas utilizas y que pesan varios gigas, es el momento de decirles adiós tocando en “Eliminar app”. Si prefieres mantener sus datos para más adelante, en muchos casos podrás usar la opción de “Descargar app”, que borra la aplicación pero conserva documentos y datos asociados.

No te olvides de Safari y de las apps que generan mucha caché. En Ajustes > Safari puedes usar “Borrar historial y datos de sitios web” para limpiar la caché del navegador. En Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone, entrando en cada aplicación pesada, puedes optar por descargarla y volverla a instalar para renovar su caché interna.

Fotos y vídeos suelen ser los grandes culpables silenciosos. Si el carrete está a reventar, plantéate activar Fotos en iCloud para subir el contenido a la nube y mantener versiones optimizadas en el dispositivo, o haz una limpieza manual de vídeos largos, capturas innecesarias y fotos duplicadas.

Controla las apps en segundo plano y los widgets

Muchas aplicaciones siguen trabajando aunque no las tengas abiertas: se actualizan en segundo plano, usan la red, tiran de la ubicación o se mantienen preparadas en memoria para abrirse más rápido. Todo eso consume recursos que, en un iPhone antiguo, pueden marcar la diferencia.

La “Actualización en segundo plano” es uno de los ajustes clave. Entra en Ajustes > General > Actualización en segundo plano. Ahí puedes desactivar la función por completo, o mejor aún, ir app por app desmarcando aquellas a las que no les ves sentido refrescándose solas (juegos, apps que apenas abres, herramientas no críticas…).

Ten en cuenta que forzar el cierre de apps constantemente no es buena idea. iOS ya gestiona automáticamente la memoria y cerrar apps a lo bruto hace que luego tarden más en cargar de cero, consumiendo más recursos y batería. Solo deberías forzar el cierre de una aplicación si está colgada o se comporta de forma extraña.

Los widgets también influyen. Cada widget que tienes en la pantalla de inicio o en la sección “Hoy” necesita actualizar datos y dibujar información. Si tienes un iPhone veterano, lo ideal es dejar solo los widgets que realmente usas y eliminar el resto manteniendo pulsado y tocando en “Eliminar widget”. Demasiados widgets pueden ralentizar los desplazamientos entre pantallas y el desbloqueo.

Igual pasa con tener demasiadas páginas en la pantalla de inicio. Agrupa aplicaciones en carpetas, reordena iconos y deja solo las pantallas justas para tu uso diario. Cuanto menos tenga que cargar el sistema cada vez que deslizas, más ágil se sentirá el teléfono.

Reduce animaciones, transparencia y efectos visuales

La interfaz de iOS está llena de animaciones y efectos bonitos que lucen genial en un iPhone nuevo, pero a los modelos más antiguos les puede costar moverlos con la misma soltura. Reducir estos adornos gráficos libera parte de la GPU y de la CPU.

Para limitar el movimiento ve a Ajustes > Accesibilidad > Movimiento y activa la opción “Reducir movimiento”. Esto suaviza o elimina animaciones como el efecto de zoom al abrir y cerrar apps, así como el efecto de paralaje de los iconos.

La transparencia también suma carga innecesaria. En Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño del texto, activa “Reducir transparencia”. Con esto, muchos fondos semitransparentes se sustituyen por colores más sólidos, que resultan menos exigentes para el sistema.

El resultado es una interfaz menos espectacular, pero más directa y ligera. Especialmente en iPhone con varios años, la sensación de fluidez al moverse por menús y pantallas mejora de forma bastante evidente tras tocar estos dos ajustes y otros sencillos trucos de rendimiento del iPhone.

Optimiza los Servicios de localización y el uso del GPS

El GPS y los Servicios de localización pueden ser auténticos devoradores de recursos. No solo consumen batería, también generan calor y obligan al procesador a trabajar más, algo que se nota en el rendimiento global cuando el iPhone ya va justo.

Para controlar qué apps usan tu ubicación entra en Ajustes > Privacidad y seguridad > Servicios de localización. Verás un listado de todas las aplicaciones que han solicitado acceso al GPS y el tipo de permiso que tienen.

La opción más equilibrada para la mayoría de apps es “Cuando se use la app”. Deja “Siempre” solo para servicios donde tenga sentido (algún rastreador, apps concretas que lo requieran) y marca “Nunca” en aquellas que no necesitan saber dónde estás para funcionar correctamente.

En la parte inferior encontrarás “Servicios del sistema”. Aquí puedes desactivar funciones no esenciales relacionadas con la ubicación, como anuncios basados en la localización o sugerencias de cierto tipo. Aligerar esta sección ayuda a que el iPhone trabaje menos en segundo plano.

Cuida el estado de la batería y desactiva el modo de bajo consumo cuando busques rendimiento

La batería es un componente consumible y, con los años, pierde capacidad y potencia máxima. Cuando la salud baja demasiado, iOS puede limitar el rendimiento del procesador para evitar apagados inesperados al realizar tareas exigentes.

Para revisar la salud de la batería ve a Ajustes > Batería > Salud y carga de la batería. Ahí verás el porcentaje de “Capacidad máxima” respecto a cuando el iPhone era nuevo y un apartado sobre “Capacidad de rendimiento pico” u opciones similares que pueden indicar si el sistema está aplicando gestión de rendimiento.

Si la capacidad máxima está en torno al 80 % o por debajo, es bastante probable que notes que el iPhone va más perezoso y que la batería dura mucho menos. En ese caso, la solución definitiva es sustituir la batería en un servicio técnico autorizado, lo que suele devolver buena parte del rendimiento original.

El modo de bajo consumo también influye directamente en la velocidad. Al activarlo, iOS limita procesos en segundo plano, reduce actualizaciones, baja el brillo y, en algunos casos, restringe el rendimiento del procesador.

Si priorizas potencia sobre autonomía desactiva el modo de bajo consumo desde Ajustes > Batería o el Centro de control. Podrás volver a encenderlo cuando realmente lo necesites, por ejemplo si vas justo de batería y no tienes un enchufe a mano.

La temperatura: enemiga silenciosa del rendimiento

Los iPhone están diseñados para funcionar en un rango de temperatura recomendado, normalmente entre 0 °C y unos 35 °C. Cuando el teléfono se calienta o se enfría más de la cuenta, el rendimiento se ajusta automáticamente para proteger la batería y los componentes internos.

Un caso típico es usar el móvil como GPS en el coche a pleno sol. Si lo llevas en un soporte cerca del parabrisas, con calor y brillo alto, es fácil que empiece a ir lento, se cierre alguna app o incluso aparezca un aviso de temperatura. En ese escenario, el sistema está bajando el rendimiento para evitar daños.

Si notas que el iPhone va especialmente raro en un momento concreto, piensa primero en la temperatura. Llévatelo a un lugar más fresco o más templado, quita la funda si está muy caliente y deja que se estabilice antes de seguir usándolo con normalidad.

Reinicios, limpieza de RAM y buenas prácticas diarias

Parece un consejo de chiste, pero reiniciar el iPhone de vez en cuando hace maravillas. Apagarlo y encenderlo elimina pequeños errores temporales, corta procesos en segundo plano que se han quedado “enganchados” y libera parte de la memoria.

En modelos con Face ID, mantén pulsado el botón lateral y uno de volumen hasta que aparezca el deslizador de apagado, desliza para apagar, espera unos segundos y vuelve a encenderlo. En modelos con botón Home físico, el gesto cambia, pero la idea es la misma.

En cuanto a la memoria RAM, iOS la gestiona automáticamente y no suele hacer falta “limpiarla” manualmente. Aun así, en casos muy puntuales, hay trucos para la RAM para forzar a que el sistema vacíe más RAM, como mantener pulsado el botón de apagado y luego el botón Home (o recurriendo a AssistiveTouch en modelos sin botón físico), pero son soluciones temporales y no deberían usarse como rutina diaria.

También es buena idea apagar completamente el iPhone de vez en cuando, por ejemplo una vez a la semana. Es el equivalente a dejar “descansar” al sistema y suele ayudar a mantenerlo más estable en el día a día.

Gestiona mensajes, descargas automáticas y otros “comederos” de recursos

Los mensajes antiguos, sobre todo con fotos y vídeos, pueden ocupar muchísimo espacio sin que seas consciente. Si nunca borras nada, la app Mensajes puede terminar almacenando gigas de contenido que impactan en el almacenamiento y en el rendimiento.

Para limitar el tiempo que se guardan los mensajes entra en Ajustes > Mensajes > Conservar mensajes y elige 30 días o 1 año en lugar de “Para siempre”. Así el sistema irá borrando los más viejos de forma automática y evitarás una acumulación exagerada.

Las descargas automáticas de apps también ayudan a llenar el iPhone de cosas que quizá ni necesitas. En Ajustes > App Store puedes desactivar las descargas automáticas de aplicaciones y actualizaciones, de modo que controles tú qué se instala y cuándo.

En aplicaciones muy usadas como WhatsApp, Telegram o redes sociales, acostúmbrate a borrar periódicamente chats o conversaciones viejas con muchos archivos, o usa sus herramientas de gestión de almacenamiento para eliminar solo los elementos más pesados.

¿Merece la pena cambiar la región a Francia para ganar rendimiento?

Uno de los “trucos virales” más comentados en los últimos años es cambiar la región del iPhone a Francia para mejorar el rendimiento de modelos antiguos. La idea viene de las demandas que se interpusieron en ese país tras el BatteryGate: Apple admitió que limitaba el rendimiento en iPhone con baterías degradadas para evitar apagones, y en Francia las autoridades fueron especialmente estrictas con esa práctica.

A raíz de esa presión se ha especulado con que, en Francia, la gestión de rendimiento funciona de forma algo diferente y que, por tanto, si cambias la región de tu iPhone a dicho país se reduciría o desactivaría parte de esa limitación en modelos antiguos con batería gastada.

Si quieres probarlo, el proceso es sencillo: entra en Ajustes > General > Idioma y región > Región, busca “Francia”, selecciónala y espera unos instantes a que se apliquen los cambios. Después, reinicia el teléfono para asegurarte de que todo el sistema se ajusta a la nueva región.

Tu idioma seguirá siendo el mismo, solo cambiará la región y algunos detalles de formato (hora, moneda en ciertas secciones, etc.). Hay usuarios que afirman haber visto mejoras en benchmarks y en uso real tras hacer este cambio en iPhone antiguos, mientras que otros notan poca diferencia. Si tu dispositivo es veterano y ya has probado todo lo demás, puede ser un experimento más que razonable.

Cuándo tiene sentido restaurar de fábrica tu iPhone

Restaurar el iPhone a valores de fábrica es la medida más radical, pero también una de las más efectivas cuando llevas años acumulando apps, configuraciones, archivos y pequeños fallos que se han ido encadenando con el tiempo.

Antes de hacerlo, es imprescindible hacer copia de seguridad. Puedes usar iCloud (desde Ajustes > > iCloud > Copia en iCloud) o un ordenador con Finder/iTunes para guardar tus datos. Así, cuando termines la restauración podrás decidir si configurar el iPhone como nuevo o restaurar la copia.

Para borrar todo el contenido entra en Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Borrar contenidos y ajustes. Tendrás que introducir tu código de desbloqueo y la contraseña del Apple ID, y el proceso eliminará apps, datos y configuraciones, dejando el teléfono como si acabaras de sacarlo de la caja.

Configurar el iPhone como nuevo suele ofrecer el mejor resultado en términos de rendimiento, ya que no arrastras posibles errores o basura de años anteriores. Eso sí, te tocará reinstalar manualmente las apps y volver a ajustar el sistema a tu gusto, lo que lleva algo de tiempo.

Si aun así prefieres restaurar una copia de seguridad por comodidad, intenta aprovechar para hacer limpieza previa y evitar reimportar apps innecesarias. Aunque no será tan “limpio” como empezar desde cero, notarás igualmente una mejora respecto a la situación anterior.

Con todos estos ajustes y hábitos es posible alargar la vida útil de un iPhone antiguo de forma notable. Si cuidas el almacenamiento, vigilas la salud de la batería, controlas las apps en segundo plano, moderas los efectos visuales y recurres a una restauración de fábrica solo cuando de verdad hace falta, puedes seguir usando tu teléfono cómodamente durante años sin necesidad urgente de cambiar de móvil.