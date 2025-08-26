Si compartes tu tele con más gente o saltas entre varias apps de streaming, saber cómo modificar los ajustes de inicio de sesión único en Apple TV es clave para no perder tiempo con contraseñas. Con el inicio de sesión único (SSO) te identificas una vez y el resto de apps compatibles te abren paso sin volver a pedirte datos, algo comodísimo si usas proveedores de TV de pago por cable o satélite.

En esta guía vamos a cubrir, con todo detalle, qué es el SSO, cómo configurarlo y cambiarlo, y cómo gestionar usuarios, compras, Game Center, Fotos, Una pantalla de inicio y más. Integramos todas las opciones relevantes del Apple TV para que personalices la experiencia a tu gusto, con consejos prácticos y pasos claros para cada apartado. Vamos con cómo modificar los ajustes de inicio de sesión único en tu Apple TV.

¿Qué es el inicio de sesión único en Apple TV y por qué te facilita tanto la vida?

El inicio de sesión único está pensado para simplificar el acceso a tus apps de entretenimiento. Te identificas una sola vez con tu proveedor de TV de pago por cable o satélite y el Apple TV autentica automáticamente las apps compatibles.

Esto significa que, si usas plataformas como Peacock o AMC y otras que reconozcan ese sistema, no tendrás que repetir usuario y contraseña en cada aplicación. Tras iniciar sesión en una, el resto “heredan” la autenticación siempre que sean compatibles con SSO.

Además, cuando reinstalas una app compatible o cambias de dispositivo, el Apple TV detecta que ya tienes credenciales registradas y agiliza el acceso. Es una mejora pequeña en apariencia, pero muy notable cuando tienes varias apps y diversos perfiles en casa.

Todo ello se ha diseñado sin descuidar la privacidad. Con SSO controlas qué usuarios tienen acceso y cómo se manejan las credenciales, manteniendo la seguridad de tus datos en el ecosistema de Apple.

Cómo configurar y modificar el inicio de sesión único paso a paso

La configuración del SSO es sencilla, aunque el nombre del menú puede variar ligeramente según la versión de tvOS. El camino general es siempre el mismo: Ajustes → Usuarios y cuentas.

Abre Ajustes en tu Apple TV y entra en la sección Usuarios y cuentas .

en tu Apple TV y entra en la sección . Busca la opción Proveedor de TV o Inicio de sesión único (el nombre puede cambiar según modelo o versión de tvOS).

o (el nombre puede cambiar según modelo o versión de tvOS). Desde ahí podrás iniciar sesión, seleccionar o cambiar de proveedor, cerrar sesión, actualizar credenciales o ajustar parámetros relacionados con la autenticación.

Una vez activado, las apps nuevas que instales y sean compatibles con SSO utilizarán automáticamente las credenciales guardadas, de modo que no tendrás que introducir tus datos cada vez que empieces a usar un servicio.

Si notas cualquier comportamiento extraño al identificarte, cierra la sesión del proveedor de TV y vuelve a iniciarla desde el mismo menú. Es una solución rápida que corrige la mayoría de errores de autenticación.

Usuarios y cuentas: qué puede ajustar cada perfil

El Apple TV permite tener varios usuarios, cada uno con sus propias preferencias. Al configurar el Apple TV por primera vez se define un “usuario por omisión” (o usuario predeterminado), que podrás cambiar en cualquier momento desde Ajustes. Ese usuario por omisión disfruta de funciones exclusivas, como Fotos de iCloud, Una pantalla de inicio o Compartido contigo.

Dentro de Ajustes → Usuarios y cuentas, verás múltiples opciones que pueden variar según el perfil. Estas son las principales y cómo personalizarlas:

Tienda : Inicia o cierra sesión con la cuenta de Apple usada para compras de ese usuario . Así evitas mezclar historiales o métodos de pago entre perfiles.

: Inicia o cierra sesión con la . Así evitas mezclar historiales o métodos de pago entre perfiles. Game Center : Permite iniciar o cerrar sesión del Game Center del usuario y activar o bloquear “Jugadores cercanos” para controlar invitaciones a partidas multijugador.

: Permite y activar o bloquear para controlar invitaciones a partidas multijugador. Fotos (solo usuario por omisión) : Define si sincronizas Fotos con iCloud , si se muestran u ocultan Recuerdos y si se visualizan u ocultan Álbumes compartidos .

: Define si , si se y si se . Una pantalla de inicio (solo usuario por omisión) : Actívala para mantener apps y pantalla de inicio sincronizadas en todos los Apple TV que usen la misma cuenta de Apple.

: Actívala para que usen la misma cuenta de Apple. Compartido contigo (solo usuario por omisión) : Autoriza que aparezca en el Apple TV el contenido multimedia compartido en Mensajes desde tu iPhone o iPad.

: Autoriza que desde tu iPhone o iPad. Compras : Ajusta cuándo se solicita la contraseña para comprar : siempre, a los 15 minutos o nunca. Ideal para aumentar la seguridad o ganar comodidad.

: Ajusta cuándo : siempre, a los 15 minutos o nunca. Ideal para aumentar la seguridad o ganar comodidad. Descargas gratuitas : Decide si las descargas sin coste requieren contraseña . Útil cuando hay peques en casa.

: Decide si . Útil cuando hay peques en casa. Reconocer mi voz : Activa o desactiva el reconocimiento de voz de Siri para personalizar respuestas y mejorar la interacción por voz.

: Activa o desactiva para personalizar respuestas y mejorar la interacción por voz. Editar nombre de usuario del Apple TV : Cambia el nombre del perfil para identificarlo fácilmente en el Centro de control y en los menús.

: Cambia el para identificarlo fácilmente en el Centro de control y en los menús. Para todos los usuarios : Decide si ese perfil participa en las recomendaciones “Para todos” de la app Apple TV o si prefieres mantenerlas solo a nivel individual.

: Decide si o si prefieres mantenerlas solo a nivel individual. Suscripciones : Desde aquí puedes modificar o cancelar las suscripciones asociadas al usuario , manteniendo el gasto bajo control.

: Desde aquí puedes , manteniendo el gasto bajo control. Eliminar usuario del Apple TV: Sirve para cerrar sesión de ese usuario y eliminar su contenido multimedia, los datos de apps en iCloud del dispositivo y la cuenta de Game Center asociada en el Apple TV.

Si la casa es compartida, conviene que cada persona tenga su usuario activo cuando vaya a ver contenido, jugar o comprar. Así las recomendaciones, las compras y el progreso de juegos no se mezclan entre miembros de la familia.

Cómo cambiar el usuario activo de forma rápida

Apple facilita alternar entre perfiles, algo muy útil cuando el Apple TV es de uso familiar. Puedes cambiar de usuario desde Ajustes o desde el Centro de control en segundos.

Desde Ajustes : Ve a Usuarios y cuentas , entra en el apartado del “usuario actual” y selecciona el perfil deseado.

: Ve a , entra en el apartado del y selecciona el perfil deseado. Desde el Centro de control: Mantén pulsado el botón del mando para abrirlo, y elige el usuario que quieras activar. Método rapidísimo para cambios sobre la marcha.

Ten presente que, en todo momento, solo puede haber un usuario activo. Las apps visibles, la pantalla de inicio, las recomendaciones y las compras se ajustarán a ese perfil hasta que lo cambies.

Recomendaciones personalizadas y “Compartido contigo”

Además, el usuario por omisión dispone del ajuste “Compartido contigo”, que permite que en el Apple TV aparezcan contenidos compartidos por Mensajes en tu iPhone o iPad. Si te preocupa la privacidad o recibes muchos enlaces, puedes desactivarlo para que no se muestre en la tele.

Añadir personas al Apple TV con la app Casa

Si gestionas tu hogar con HomeKit, lo tendrás fácil. Desde la app Casa en iPhone, iPad o Mac (con macOS Catalina o posterior) puedes añadir personas a tu Apple TV y ajustar permisos rápidamente.

La app Casa permite añadir varios usuarios a la vez y personalizar el acceso por dispositivo. Por ejemplo, puedes tener un Apple TV en la habitación infantil con un perfil con restricciones, y otro en el salón con acceso para adultos y niños, todo bien separado.

Añadir nuevos usuarios directamente desde el Apple TV

También puedes sumar perfiles sin salir del televisor. Entra en Ajustes → Usuarios y cuentas → “Añadir nuevo usuario” e inicia sesión con el Apple ID de esa persona para que tenga su propio espacio.

Si prefieres un atajo, mantén pulsado el botón del mando para abrir el Centro de control y selecciona “Añadir usuario”. Es un método directo que ayuda muchísimo cuando llegan visitas o quieres configurar a alguien rápido.

Consejos para aprovechar al máximo el inicio de sesión único

Actualiza tvOS y las apps para beneficiarte de las mejoras más recientes en seguridad y compatibilidad con SSO.

para beneficiarte de las mejoras más recientes en seguridad y compatibilidad con SSO. Si hay problemas de autenticación, cierra sesión en tu proveedor de TV y vuelve a entrar . Suele resolver incidencias puntuales.

. Suele resolver incidencias puntuales. Ajusta la seguridad de compras: elige si pedir contraseña siempre, a los 15 minutos o nunca , y decide si las descargas gratuitas exigen clave .

, y decide si . Activa “Reconocer mi voz” para una experiencia con Siri más personal, sobre todo si hay varios usuarios.

para una experiencia con Siri más personal, sobre todo si hay varios usuarios. Desde Suscripciones, revisa periódicamente tus planes y cancela lo que no uses para evitar gastos innecesarios.

Privacidad y seguridad al gestionar y eliminar usuarios

La protección de datos es prioritaria. Cuando eliminas un usuario del Apple TV, se cierra su sesión y se retiran del dispositivo su contenido, los datos de apps en iCloud y la cuenta de Game Center asociada, evitando accesos no deseados.

Si ya no quieres ver determinados perfiles al sugerirse en el cambio rápido, desde el Centro de control puedes ir a la pestaña de perfiles y marcar “No sugerir”. Mantendrás un entorno ordenado y solo con los usuarios que realmente utilizas.

Dominar el inicio de sesión único y la gestión de usuarios transforma el Apple TV en un dispositivo mucho más cómodo y seguro. Con SSO te olvidas de contraseñas repetidas, y con los ajustes por perfil controlas compras, recomendaciones y privacidad para que cada persona disfrute del contenido a su manera.