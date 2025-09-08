Cuando te preguntas cómo ver todos los datos importantes de tu iPad (modelo, número de serie, capacidad, versión de iPadOS, etc.), hay varios caminos sencillos que puedes seguir desde el propio dispositivo y alternativas útiles si no puedes encenderlo. En esta guía práctica reunimos en un solo lugar toda la información clave de las fuentes consultadas, para que identifiques tu iPad y sepas dónde encontrar cada dato.

Además, incluimos un repaso exhaustivo a los números de modelo por familia (Pro, Air, mini y iPad) con características que te ayudarán a diferenciar generaciones, consejos para copiar identificadores y el acceso a apartados legales. Y, si no tienes el iPad a mano, verás cómo localizar la información desde la caja, otro dispositivo o la web del ID de Apple, junto con notas útiles sobre vida útil y soporte. Vamos allá con cómo obtener información sobre tu iPad.

Dónde ver la información del iPad en Ajustes

El método directo es ir en el iPad a Ajustes > General > Información. Aquí aparece una ficha muy completa con los datos principales del dispositivo sin necesidad de apps externas.

Nombre del iPad (el alias que le diste al dispositivo).

(el alias que le diste al dispositivo). Versión de iPadOS instalada en ese momento.

instalada en ese momento. Nombre del modelo (por ejemplo, iPad Pro de 11 pulgadas).

(por ejemplo, iPad Pro de 11 pulgadas). Número de pieza y de modelo : verás el número de pieza junto a “Modelo”; si tocas sobre él, se mostrará el número de modelo (Axxxx) que se usa para identificar exactamente la variante.

: verás el número de pieza junto a “Modelo”; si tocas sobre él, se mostrará el número de modelo (Axxxx) que se usa para identificar exactamente la variante. Número de serie del dispositivo.

del dispositivo. Red (en modelos Wi‑Fi + Cellular), con datos del estado de conexión.

(en modelos Wi‑Fi + Cellular), con datos del estado de conexión. Recuento de contenidos : canciones, vídeos, fotos y apps instaladas.

: canciones, vídeos, fotos y apps instaladas. Capacidad total y espacio disponible del almacenamiento.

del almacenamiento. Operador (en modelos Wi‑Fi + Cellular).

(en modelos Wi‑Fi + Cellular). Número de datos móviles (en Wi‑Fi + Cellular) si aplica.

(en Wi‑Fi + Cellular) si aplica. Direcciones Bluetooth y Wi‑Fi del dispositivo.

del dispositivo. ICCID (identificador de la tarjeta SIM, en redes GSM para Wi‑Fi + Cellular).

(identificador de la tarjeta SIM, en redes GSM para Wi‑Fi + Cellular). MEID (identificador de equipo móvil, en redes CDMA para Wi‑Fi + Cellular).

(identificador de equipo móvil, en redes CDMA para Wi‑Fi + Cellular). Firmware del módem (baseband), en modelos celulares.

Si necesitas guardar un dato exacto, puedes mantener pulsado cualquier identificador (como el número de serie) y, al aparecer el menú contextual, tocar en “Copiar” para pegarlo donde quieras, algo muy útil para tramitar garantías o soporte técnico.

Para consultar los textos legales y certificaciones, abre Ajustes > General > Marco jurídico y normativo. Ahí verás avisos legales, licencias, detalles de garantía y marcas regulatorias del dispositivo.

Cómo identificar tu modelo de iPad por el número Axxxx

Cuando ya tienes a mano el número de modelo (formato A2925, A2898, A2696, etc.), resulta facilísimo averiguar la generación y la variante exacta. En los iPad con conectividad móvil más recientes, también notarás si son solo eSIM (sin bandeja física) o si admiten nano SIM en la bandeja lateral.

A continuación, te dejamos un compendio por familias y generaciones con los números de modelo que aparecen en la documentación y rasgos que te ayudarán a reconocerlos. Si alguna línea no muestra los Axxxx, mantenemos las demás pistas (año, pantalla, SIM, cámaras) para que puedas identificarlo igualmente.

iPad Pro

iPad Pro 13 pulgadas (M4) — Año 2024 Modelos: A2925 (Wi‑Fi), A2926 (Wi‑Fi + Cellular) y A3007 (Wi‑Fi + Cellular solo China continental). Capacidad: 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB (en la fuente se menciona 256 GB dos veces). Pantalla Ultra Retina XDR , bisel frontal negro. Opción de vidrio nanotexturizado en 1 TB y 2 TB. Sin bandeja nano SIM: solo eSIM . Escáner LiDAR , Face ID y sensor de luz ambiental posterior.

iPad Pro 11 pulgadas (M4) — Año 2024 Modelos: A2836 (Wi‑Fi), A2837 (Wi‑Fi + Cellular) y A3006 (Wi‑Fi + Cellular solo China continental). Capacidad: 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB (en la fuente se menciona 256 GB dos veces). Pantalla Ultra Retina XDR , bisel frontal negro. Vidrio nanotexturizado en 1 TB y 2 TB. Solo eSIM , sin bandeja nano SIM. LiDAR , Face ID y sensor de luz ambiental posterior.

iPad Pro 12,9 pulgadas (6.ª gen) — Año 2022 Modelos: A2436 (Wi‑Fi), A2437 (Wi‑Fi + Cellular), A2764 (Wi‑Fi + Cellular con mmWave), A2766 (Wi‑Fi + Cellular solo China continental). Capacidad: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Pantalla Liquid Retina XDR , bisel frontal negro. Bandeja nano SIM en el lateral derecho en modelos Cellular. Cámaras : frontal ultra gran angular; trasera gran angular + ultra gran angular. LiDAR y Face ID.

iPad Pro 11 pulgadas (4.ª gen) — Año 2022 Modelos: A2759 (Wi‑Fi), A2761 (Wi‑Fi + Cellular), A2435 (Wi‑Fi + Cellular con mmWave), A2762 (Wi‑Fi + Cellular solo China continental). Capacidad: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Pantalla Liquid Retina , bisel negro. Bandeja nano SIM en el lateral derecho en modelos Cellular. Cámaras frontal ultra gran angular; trasera gran angular + ultra gran angular. LiDAR y Face ID.

iPad Pro 12,9 pulgadas (5.ª gen) — Año 2021 Modelos: A2462 (Wi‑Fi + Cellular solo China continental) y, para 11 pulgadas 2021 (3.ª gen): A2377 (Wi‑Fi), A2459 (Wi‑Fi + Cellular), A2301 (Wi‑Fi + Cellular mmWave), A2460 (Wi‑Fi + Cellular China continental). Capacidad: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Liquid Retina XDR (12,9) y Liquid Retina (11), bisel negro. Bandeja nano SIM en el lateral derecho en modelos Cellular. Cámara TrueDepth frontal (gran angular y ultra gran angular), LiDAR y Face ID.

iPad Pro 12,9 pulgadas (4.ª gen) — Año 2020 Capacidad: 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. Bisel frontal negro. Bandeja nano SIM a la derecha en modelos Cellular. TrueDepth frontal , gran angular y ultra gran angular atrás, LiDAR y Face ID.

iPad Pro 11 pulgadas (2.ª gen) — Año 2020 Capacidad: 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. Bisel frontal negro. Bandeja nano SIM a la derecha en modelos Cellular. TrueDepth frontal, gran angular y ultra gran angular, LiDAR y Face ID.

iPad Pro 12,9 pulgadas (3.ª gen) — Año 2018 Capacidad: 64 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. Bisel negro; bandeja nano SIM a la derecha en modelos Cellular. TrueDepth y cámara trasera; Face ID .

iPad Pro 11 pulgadas (1.ª gen) — Año 2018 Capacidad: 64 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. Bisel negro; bandeja nano SIM a la derecha en modelos Cellular. TrueDepth y cámara trasera; Face ID .

iPad Pro 12,9 pulgadas (2.ª gen) — Año 2017 Capacidad: 64 GB, 256 GB y 512 GB. Bisel frontal blanco o negro; bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. FaceTime HD y cámara iSight con flash; Touch ID en el botón de inicio.

iPad Pro 10,5 pulgadas — Año 2017 Capacidad: 64 GB, 256 GB y 512 GB. Bisel blanco o negro; bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. FaceTime HD e iSight con flash; Touch ID .

iPad Pro 9,7 pulgadas — Año 2016 Capacidad: 32 GB, 128 GB y 256 GB. Bisel blanco o negro; bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. FaceTime HD e iSight con flash; Touch ID .

iPad Pro 12,9 pulgadas (1.ª gen) — Año 2015 Capacidad: 32 GB, 128 GB y 256 GB. Bisel blanco o negro; bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. Cámaras FaceTime HD e iSight; Touch ID .



iPad Air

iPad Air 13 pulgadas (M3) — Año 2025 Modelos: A3268 (Wi‑Fi), A3269 (Wi‑Fi + Cellular), A3271 (Wi‑Fi + Cellular solo China continental). Capacidad: 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. Pantalla Liquid Retina . Sin bandeja nano SIM: solo eSIM . Cámaras y Touch ID en el botón superior.

iPad Air 11 pulgadas (M3) — Año 2025 Modelos: A3266 (Wi‑Fi), A3267 (Wi‑Fi + Cellular), A3270 (Wi‑Fi + Cellular solo China continental). Capacidad: 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. Liquid Retina ; solo eSIM en celulares. Cámaras y Touch ID superior.

iPad Air 13 pulgadas (M2) — Año 2024 Modelos: A2898 (Wi‑Fi), A2899 (Wi‑Fi + Cellular), A2900 (Wi‑Fi + Cellular solo China continental). Capacidad: 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. Liquid Retina ; celulares con eSIM (sin bandeja). Cámaras y Touch ID superior.

iPad Air 11 pulgadas (M2) — Año 2024 Modelos: A2902 (Wi‑Fi), A2903 (Wi‑Fi + Cellular), A2904 (Wi‑Fi + Cellular solo China continental). Capacidad: 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. Liquid Retina ; celulares solo eSIM . Cámaras y Touch ID en el botón superior.

iPad Air (5.ª gen) — Año 2022 Modelos: A2588 (Wi‑Fi), A2589 y A2591 (Wi‑Fi + Cellular). Capacidad: 64 GB y 256 GB. Bandeja nano SIM en el lateral derecho en modelos Cellular. FaceTime HD, gran angular trasera y Touch ID superior.

iPad Air (4.ª gen) — Año 2020 Modelos: A2316 (Wi‑Fi), A2324 , A2325 , A2072 (Wi‑Fi + Cellular). Capacidad: 64 GB y 256 GB. Bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. FaceTime HD, cámara trasera gran angular y Touch ID en el botón superior.

iPad Air (3.ª gen) — Año 2019 Modelos: A2152 (Wi‑Fi), A2123 y A2153 (Wi‑Fi + Cellular), A2154 (Wi‑Fi + Cellular China continental). Capacidad: 64 GB y 256 GB. Bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. FaceTime HD, cámara trasera gran angular y Touch ID en el botón de inicio.

iPad Air 2 — Finales de 2014 Capacidades: 16 GB, 32 GB, 64 GB y 128 GB. Bisel blanco o negro; bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. FaceTime HD, gran angular trasera y Touch ID en el botón de inicio.

iPad Air (1.ª gen) — 2013/2014 Modelos: A1474 (Wi‑Fi), A1475 (Wi‑Fi + Cellular), A1476 (Wi‑Fi + Cellular TD‑LTE, principios de 2014). Capacidades: 16 GB, 32 GB, 64 GB y 128 GB. Bisel blanco o negro; bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. FaceTime HD y cámara gran angular trasera.



iPad mini

iPad mini (A17 Pro) — Año 2024 Modelos: A2993 (Wi‑Fi), A2995 (Wi‑Fi + Cellular), A2996 (solo China continental). Capacidades: 128 GB, 256 GB y 512 GB. Sin bandeja nano SIM: solo eSIM . Flash True Tone y Touch ID en el botón.

iPad mini (6.ª gen) — Año 2021 Modelos: A2567 (Wi‑Fi), A2568 (Wi‑Fi + Cellular), A2569 (Wi‑Fi + Cellular China continental). Capacidades: 64 GB y 256 GB. Bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. Cámara trasera con flash y Touch ID en el botón.

iPad mini (5.ª gen) — Año 2019 Modelos: A2133 (Wi‑Fi), A2124 y A2126 (Wi‑Fi + Cellular), A2125 (Wi‑Fi + Cellular China continental). Capacidades: 64 GB y 256 GB. Bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. Touch ID en el botón de inicio.

iPad mini 4 — Finales de 2015 Capacidades: 16 GB, 32 GB, 64 GB y 128 GB. Bisel blanco o negro; bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. FaceTime HD e iSight; Touch ID en el botón de inicio.

iPad mini 3 — Finales de 2014 Capacidades: 16 GB, 64 GB y 128 GB. Bisel blanco o negro; bandeja nano SIM en el lateral izquierdo en Cellular. FaceTime HD e iSight; Touch ID en el botón de inicio.

iPad mini 2 — 2013/2014 Modelos: A1489 (Wi‑Fi), A1490 (Wi‑Fi + Cellular), A1491 (Wi‑Fi + Cellular TD‑LTE, principios de 2014). Capacidades: 16 GB, 32 GB, 64 GB y 128 GB. Bisel blanco o negro; bandeja nano SIM en el lateral izquierdo en Cellular. FaceTime HD e iSight.

iPad mini (1.ª gen) — Finales de 2012 Modelos: A1432 (Wi‑Fi), A1454 (Wi‑Fi + Cellular), A1455 (Wi‑Fi + Cellular MM). Capacidades: 16 GB, 32 GB y 64 GB. Bisel blanco o negro; bandeja nano SIM en el lateral izquierdo en Cellular. FaceTime e iSight.



iPad

iPad (A16) — Año 2025 Capacidades: 128 GB, 256 GB y 512 GB. Bisel frontal negro; celulares solo eSIM . Cámaras y Touch ID en el botón superior.

iPad (10.ª gen) — Año 2022 Modelos: A2696 (Wi‑Fi), A2757 (Wi‑Fi + Cellular), A2777 y A3162 (Wi‑Fi + Cellular solo China continental). Capacidades: 64 GB y 256 GB. Bisel negro; bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. Cámaras y Touch ID en el botón superior.

iPad (9.ª gen) — Año 2021 Modelos: A2602 (Wi‑Fi), A2604 (Wi‑Fi + Cellular), A2603 (Wi‑Fi + Cellular Norteamérica), A2605 (Wi‑Fi + Cellular China continental). Capacidades: 64 GB y 256 GB. Bisel negro; bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. Frontal ultra gran angular, trasera panorámica y Touch ID en el botón de inicio.

iPad (8.ª gen) — Año 2020 Modelos: A2270 (Wi‑Fi), A2428 , A2429 y A2430 (Wi‑Fi + Cellular). Capacidades: 32 GB y 128 GB. Bisel blanco o negro; bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. FaceTime HD y cámara trasera; Touch ID en el botón de inicio.

iPad (7.ª gen) — Año 2019 Modelos: A2197 (Wi‑Fi), A2200 y A2198 (Wi‑Fi + Cellular). Capacidades: 32 GB y 128 GB. Bisel blanco o negro; bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. FaceTime HD y cámara trasera; Touch ID en el botón de inicio.

iPad (6.ª gen) — Año 2018 Capacidades: 32 GB y 128 GB. Bisel blanco o negro; bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. FaceTime HD y cámara trasera; Touch ID en el botón de inicio.

iPad (5.ª gen) — Año 2017 Capacidades: 32 GB y 128 GB. Bisel blanco o negro; bandeja nano SIM a la derecha en Cellular. FaceTime HD y cámara trasera; Touch ID en el botón de inicio.

iPad (4.ª gen) — Finales de 2012 Modelos: A1458 (Wi‑Fi), A1459 (Wi‑Fi + Cellular), A1460 (Wi‑Fi + Cellular MM). Capacidades: 16 GB, 32 GB, 64 GB y 128 GB. Bisel blanco o negro; bandeja micro SIM a la derecha en Cellular. FaceTime HD e iSight.

iPad (3.ª gen) — Principios de 2012 Modelos: A1416 (Wi‑Fi), A1430 (Wi‑Fi + Cellular), A1403 (Wi‑Fi + Cellular VZ). Capacidades: 16 GB, 32 GB y 64 GB. Bisel blanco o negro; bandeja micro SIM a la derecha en Cellular. FaceTime e iSight.

iPad 2 — Año 2011 Modelos: A1395 (Wi‑Fi), A1396 (GSM), A1397 (CDMA). Capacidades: 16 GB, 32 GB y 64 GB. Bisel blanco o negro; bandeja micro SIM a la derecha en el modelo GSM. FaceTime y cámara trasera.

iPad (1.ª gen) — Año 2010 Capacidades: 16 GB, 32 GB y 64 GB. Bisel frontal negro; bandeja para SIM “normal” en el modelo Wi‑Fi + 3G.



En la documentación consultada se indica una fecha de publicación 14 de marzo de 2025 para parte del contenido técnico. Esto te sirve para calibrar si tu información podría haber cambiado levemente en revisiones posteriores.

Si no puedes ver la información directamente en el iPad

Revisa la caja original

Si el iPad no enciende o no lo tienes cerca, busca la etiqueta trasera de la caja. Ahí suelen figurar la denominación, la generación, la capacidad, el número de serie e incluso el IMEI en los modelos celulares, datos perfectos para identificar el modelo con precisión.

Usa un iPhone, iPod touch u otro iPad con tu mismo Apple ID

En el iPhone o en otro iPad con tu sesión iniciada, entra en Ajustes > tu nombre, baja a la lista de dispositivos y toca tu iPad. Verás el nombre del equipo y, al entrar, número de serie, modelo y versión. Si necesitas que Apple confirme la generación exacta, anota el número de serie para ofrecerlo al soporte.

Desde un Mac o desde Windows

En macOS, entra en Preferencias del Sistema > Apple ID (con la misma cuenta), elige el iPad y consulta su número de serie y más datos. En Windows o si no usas ese Mac, visita la web del Apple ID, inicia sesión y, en el apartado Dispositivos, selecciona tu iPad para ver el número de serie y modelo.

Desde cualquier dispositivo con navegador

Otra opción universal es ir a la web del ID de Apple desde móvil u ordenador, entrar con tu cuenta y abrir la sección Dispositivos para ver la ficha del iPad. También puedes recuperar el número de serie en la factura de compra (Apple Store o reseller). Si el equipo es de segunda mano, contacta con el vendedor por si conserva los datos del dispositivo.

Compatibilidad de fundas y equivalencias rápidas (Targus)

Cuando buscas una funda o accesorio, cruzar el número de modelo con la generación ahorra dolores de cabeza. Según referencias comerciales consultadas, estos grupos de Axxxx se asocian a:

A2925, A2926, A3007 : iPad Pro 13″ (7.ª gen, 2024).

: iPad Pro 13″ (7.ª gen, 2024). A2836, A2837, A3006 : iPad Pro 11″ (5.ª gen, 2024).

: iPad Pro 11″ (5.ª gen, 2024). A2898, A2899, A2900 : iPad Air 13″ (2024).

: iPad Air 13″ (2024). A3266, A3267, A3270 : iPad Air 11″ (M3).

: iPad Air 11″ (M3). A2902, A2903, A2904 : iPad Air 11″ (M2).

: iPad Air 11″ (M2). A2764, A2436, A2437, A2766 : iPad Pro 12,9″ (6.ª gen, 2022).

: iPad Pro 12,9″ (6.ª gen, 2022). A2378, A2379, A2461, A2462 : iPad Pro 12,9″ (5.ª gen, 2021).

: iPad Pro 12,9″ (5.ª gen, 2021). A2229, A2069, A2232, A2233 : iPad Pro 12,9″ (4.ª gen, 2020).

: iPad Pro 12,9″ (4.ª gen, 2020). A2435, A2759, A2761, A2762 : iPad Pro 11″ (4.ª gen, 2022).

: iPad Pro 11″ (4.ª gen, 2022). A2301, A2459, A2460, A2377 : iPad Pro 11″ (3.ª gen, 2021).

: iPad Pro 11″ (3.ª gen, 2021). A2228, A2068, A2230, A2231 : iPad Pro 11″ (2.ª gen, 2020).

: iPad Pro 11″ (2.ª gen, 2020). A1980, A2013, A1934, A1979 : iPad Pro 11″ (1.ª gen, 2018).

: iPad Pro 11″ (1.ª gen, 2018). A2588, A2589, A2591 : iPad Air (5.ª gen).

: iPad Air (5.ª gen). A2316, A2324, A2072, A2325 : iPad Air (4.ª gen).

: iPad Air (4.ª gen). A2993, A2995, A2996 : iPad mini (7.ª gen).

: iPad mini (7.ª gen). A2567, A2568, A2569 : iPad mini (6.ª gen).

: iPad mini (6.ª gen). A3354, A3355, A3356 : iPad (11.ª gen).

: iPad (11.ª gen). A2696, A2757, A2777 : iPad (10.ª gen).

: iPad (10.ª gen). A2602, A2603, A2604, A2605 : iPad (9.ª gen).

: iPad (9.ª gen). A2270, A2428, A2429, A2430 : iPad (8.ª gen).

: iPad (8.ª gen). A2197, A2200, A2198: iPad (7.ª gen).

Si dudas entre dos generaciones que comparten tamaño, este listado te permite corregir la búsqueda de accesorios para que la funda encaje al milímetro, algo importante cuando cambia la ubicación de cámaras o botones.

Vida útil, soporte y actualizaciones

Los iPad suelen aguantar más tiempo en uso que un iPhone. En la práctica, muchos usuarios los cambian cada 2‑4 años por preferencia, pero pueden seguir funcionando bien y actualizándose durante ciclos largos, incluso si Apple los considera “obsoletos” a efectos de hardware pasados 5 a 7 años desde que dejaron de venderse.

En mercados como España, desde 2022 hay cambios normativos que obligan a los fabricantes a suministrar piezas durante al menos 10 años tras el lanzamiento. Esto implica que equipos comprados a partir de esa fecha podrían tener mejor disponibilidad de repuestos incluso cuando Apple ya no los fabrique activamente.

Consejos finales y recursos

Antes de contactar con soporte, reúne los datos clave: número de modelo, número de serie y versión de iPadOS. Con eso, tanto Apple como el vendedor podrán indicarte exactamente de qué modelo se trata, su compatibilidad con accesorios y opciones de reparación.

Dominar la ruta Ajustes > General > Información, saber cómo alternar número de pieza y número de modelo tocando sobre "Modelo", y conocer atajos desde la caja, otro dispositivo o la web del ID de Apple te deja preparado para cualquier trámite. Además, con las listas de Axxxx y las notas sobre eSIM/nano SIM, pantallas (Liquid/Ultra Retina XDR), cámaras (LiDAR, TrueDepth) y capacidades, es fácil cruzar datos para identificar de forma precisa tu iPad y escoger accesorios o soporte adecuados.