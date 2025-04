Acceder a servicios de música en streaming sin pagar ni un euro durante varios meses es posible gracias a ciertas promociones que Apple lanza de forma periódica. Una de las más recurrentes y conocidas es la que permite obtener Apple Music de manera gratuita utilizando la app de Shazam. Aunque parezca solo una herramienta para identificar canciones, Shazam es también una puerta de entrada a ofertas musicales atractivas.

Las campañas de prueba gratuita de Apple Music mediante Shazam no siempre son idénticas, ya que el número de meses sin coste puede variar. Aunque lo habitual son dos meses, en ocasiones se han ofrecido hasta cinco. Es importante destacar que estas promociones cambian con el tiempo, por lo que puede que un día entres al enlace y encuentres una oferta más generosa de lo habitual. La clave está en comprobar regularmente.

¿Quién puede disfrutar de esta prueba gratuita?

La promoción está orientada principalmente a nuevos usuarios de Apple Music. No obstante, hay casos en los que también ha funcionado con cuentas que ya han usado el servicio anteriormente. No se garantiza el éxito en estos casos, pero probarlo no implica ningún coste y puede merecer la pena intentarlo.

Eso sí, esta oferta está limitada al plan individual de Apple Music. Si actualmente tienes activa una suscripción familiar, Apple One o cualquier otra modalidad grupal, no podrás canjear esta promoción. Una posible alternativa en ese caso, si quieres aprovechar la oferta, sería que cada miembro se cree una cuenta individual temporalmente y disfrute del periodo gratuito por separado.

Instrucciones para activar Apple Music gratis con Shazam

Desde un ordenador:

Abre la cámara de tu iPhone.

Accede al enlace promocional desde tu ordenador.

Escanea el código QR mostrado en la pantalla.

Sigue las instrucciones que aparecerán en tu dispositivo Apple.

Desde un iPhone:

Abre directamente el enlace desde Safari o cualquier navegador.

Este te dirigirá automáticamente a la app de Apple Music.

Si no tienes instalada la aplicación, se te pedirá descargarla.

Una vez dentro, acepta la oferta y revisa el periodo disponible gratuito.

Después de aceptar la promoción, se mostrará un resumen indicando la duración exacta del periodo gratuito y el coste que se aplicará al finalizar dicho plazo. En el caso del plan individual, una vez terminada la prueba, se pasará a cobrar 9,95 euros al mes. Si no quieres seguir con la suscripción, puedes cancelarla en el mismo momento en que aceptas la oferta, así te aseguras de no olvidarlo más adelante.