¿Cómo obtener resúmenes de llamadas o grabaciones con Apple Intelligence en tu iPhone? En los últimos tiempos, Apple ha dado un salto hacia delante en cuanto a inteligencia artificial y funciones avanzadas para usuarios de iPhone. Con la llegada de iOS 18 —y especialmente sus versiones más recientes— surgen muchas dudas sobre cómo aprovechar el potencial de Apple Intelligence, sobre todo en lo que respecta a la grabación, transcripción y generación de resúmenes automáticos de llamadas. Esta función, largamente esperada, va mucho más allá de lo habitual: ahora ya no se trata solo de guardar la voz, sino de entender todo lo hablado y obtener la información clave de forma rápida y estructurada.

En este artículo te contamos cómo sacarle partido a estas características en tu iPhone, qué modelos son compatibles, los pasos para activar todo y las limitaciones según la región, además de despejar dudas sobre privacidad, legalidad y cómo compartir los resultados. Si buscas claridad, todos los trucos y cómo exprimir al máximo Apple Intelligence para organizar tus llamadas, sigue leyendo porque aquí tienes la guía más completa.

Qué es Apple Intelligence y por qué revoluciona la gestión de llamadas

La inteligencia artificial de Apple, bautizada como Apple Intelligence, es el resultado de años de desarrollo combinando el procesamiento local en el propio dispositivo con potentes modelos generativos. Apple Intelligence no solo nutre a Siri y personaliza la experiencia del usuario, sino que también ha llegado con una función muy esperada: la capacidad nativa de grabar y transcribir llamadas en el iPhone. Hasta hace poco, los usuarios debían recurrir a aplicaciones de terceros (que muchas veces eran poco fiables, complejas o directamente ilegales en ciertos países).

Ahora, los terminales compatibles pueden registrar cualquier conversación telefónica de manera segura, avisando siempre al interlocutor, y generar una transcripción íntegra o —si prefieres— un resumen estructurado con los puntos más importantes. Todo esto se realiza en local, lo que significa que tu privacidad y la de tus contactos se respeta al máximo: ningún audio ni texto sale de tu teléfono si no decides compartirlo expresamente.

Compatibilidad: Qué dispositivos y versiones necesitas

Antes de lanzarte a probar estas funciones, asegúrate de cumplir los requisitos mínimos. Las capacidades de grabación, transcripción y resumen de llamadas con Apple Intelligence requieren:

iPhone 15 Pro o superior : Es decir, iPhone 15 Pro, iPhone 16 y los modelos futuros, ya que incorporan chips y hardware necesarios para el procesamiento local seguro de IA.

: Es decir, iPhone 15 Pro, iPhone 16 y los modelos futuros, ya que incorporan chips y hardware necesarios para el procesamiento local seguro de IA. iOS 18.4 o posterior : Aunque la grabación simple estaba disponible en algunos países desde iOS 18.1, la integración plena con Apple Intelligence y los resúmenes automáticos exige iOS 18.4 o versiones sucesivas.

: Aunque la grabación simple estaba disponible en algunos países desde iOS 18.1, la integración plena con y los resúmenes automáticos exige iOS 18.4 o versiones sucesivas. Configuración regional y de idioma correcta : En el lanzamiento, la función está operativa solo en algunos países y regiones . España y gran parte de la Unión Europea todavía esperan su despliegue debido a normativas legales y de privacidad más estrictas.

: En el lanzamiento, . España y gran parte de la Unión Europea todavía esperan su despliegue debido a normativas legales y de privacidad más estrictas. Almacenamiento libre: Apple recomienda tener al menos 7 GB libres para que los modelos de Apple Intelligence se descarguen y operen sin problemas.

Adicionalmente, si usas iPad o Mac, también se incluyen en la compatibilidad siempre y cuando tengan chip M1/A17 Pro o superior, y ejecuten al menos iPadOS 18.4 o macOS Sequoia 15.1.

Si tu dispositivo es anterior a los modelos mencionados o no puedes actualizar a la versión de software requerida, no tendrás acceso a la grabación y transcripción nativa de llamadas. En ese caso, solo puedes recurrir a alternativas menos integradas, como aplicaciones externas o grabadoras.

Cómo activar Apple Intelligence y preparar tu iPhone para grabar llamadas

Una vez confirmado que tienes el hardware y software necesario, activar Apple Intelligence es cuestión de pocos pasos:

Actualiza tu iPhone a la última versión disponible (mínimo iOS 18.4).

Abre Ajustes , accede a la sección de Apple Intelligence y Siri y elige la opción Activar Apple Intelligence .

, accede a la sección de y elige la opción . Asegúrate de que Siri y el dispositivo están configurados en el mismo idioma ; si cambias el idioma, puede que la funcionalidad tarde un poco en estar disponible.

; si cambias el idioma, puede que la funcionalidad tarde un poco en estar disponible. Conecta tu iPhone a una red wifi y mantenlo cargando mientras se descargan los modelos de IA.

En caso de no poder activar la función por restricciones regionales, algunos usuarios han probado a cambiar la región del Apple ID y del sistema a Estados Unidos, pero esto no siempre es recomendable ni sencillo y puede ocasionar otros problemas (como pérdida de servicios locales o incompatibilidad con apps bancarias).

Dónde está disponible y límites legales: ¿Por qué en España no aparece aún?

La expansión de Apple Intelligence no es uniforme a nivel mundial. La Unión Europea y España en particular mantienen estrictas normativas de privacidad y protección de datos (principalmente bajo el paraguas del GDPR). Apple no libera la función hasta garantizar el cumplimiento legal total en cada territorio. En Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países asiáticos, estas barreras son menores o ya se han solventado, permitiendo que la grabación de llamadas y los resúmenes automáticos se activen antes.

Aunque la función se espera en España en un futuro próximo, de momento solo pueden probarla quienes tengan su dispositivo y Apple ID configurados en una región admitida. Intentar sortear las restricciones mediante cambios de país en el sistema o el Apple ID solo tiene sentido si ambos interlocutores lo hacen, y no es una solución práctica para la mayoría.

Otra alternativa, aunque menos cómoda, es usar aplicaciones de terceros especializadas en grabación de llamadas o emplear un segundo dispositivo para grabar el audio. Sin embargo, estas opciones no ofrecen la integración y el nivel de privacidad de la función nativa de Apple Intelligence.

Paso a paso: Grabación, transcripción y resumen de llamadas

El proceso diseñado por Apple es intuitivo para que cualquier usuario pueda grabar, transcribir y obtener resúmenes de sus llamadas:

Abre la app Teléfono y haz o responde una llamada como harías normalmente. Durante la conversación, pulsa el botón Iniciar grabación de llamada (visible en la parte superior izquierda de la interfaz de llamada). Todas las personas en la llamada serán notificadas de que la conversación está siendo grabada, cumpliendo así con las regulaciones legales de transparencia. Finaliza la llamada. La grabación se guarda automáticamente en la app Notas, dentro de una carpeta específica para grabaciones de llamadas.

Si tu iPhone es compatible con Apple Intelligence y tienes la versión adecuada:

Abre la app Notas y selecciona la nota que contiene la grabación de la llamada que quieres transcribir o resumir. Pulsa sobre la grabación y elige la opción Transcribir. El sistema empleará la IA para obtener el texto completo de la conversación. Si lo que buscas es un resumen rápido, pulsa en Generar resumen. En pocos segundos aparecerá un texto estructurado con los puntos clave de la llamada.

Estos resúmenes pueden servirte para repasar reuniones, acordar decisiones tomadas, o simplemente para ahorrar tiempo evitando escuchar toda la grabación. Para continuar aprendiendo te recomendamos que le eches un ojo a esta otra guía sobre cómo usar Apple Intelligence en la app mensajes de tu iPhone.

Qué hacer con los resúmenes: copiar, compartir y editar

Una vez generado el resumen o la transcripción de la llamada:

Puedes copiar el contenido : Usa el icono correspondiente para copiar el resumen y pegarlo en correos, apps de mensajería, documentos, etc.

: Usa el icono correspondiente para copiar el resumen y pegarlo en correos, apps de mensajería, documentos, etc. Puedes compartirlo directamente con otras personas a través de AirDrop, Mensajes, Mail y muchas otras opciones de iOS.

directamente con otras personas a través de AirDrop, Mensajes, Mail y muchas otras opciones de iOS. Puedes editar el texto para adaptarlo a tus necesidades antes de enviarlo o archivarlo.

Todo esto es posible manteniendo los archivos de audio y los textos generados de forma privada en tu dispositivo, solo se comparten si tú lo decides. Además, gracias a las herramientas de escritura de Apple Intelligence puedes crear índices, tablas, reorganizar la información o buscar palabras clave dentro de las transcripciones de forma sencilla.

Privacidad y protección de datos: Cómo actúa Apple Intelligence

Uno de los pilares de esta función es la privacidad. Apple asegura que todo el procesamiento de audio, transcripción y resumen se realiza localmente en el teléfono, sin enviar los datos personales a la nube ni a servidores externos, salvo que el usuario decida compartirlos de forma voluntaria.

Incluso cuando la generación de resúmenes utiliza modelos generativos desarrollados en colaboración con OpenAI/ChatGPT, los datos permanecen en el dispositivo. No hay filtraciones ni posibilidad de acceso externo a las conversaciones mientras se mantenga la configuración estándar y no se compartan los archivos manualmente.

Esto posiciona a la función por encima de muchas soluciones de terceros, donde la información suele pasar por internet y reside en servidores externos sujetos a riesgos y condiciones poco claras.

Diferencias frente a alternativas y otras funciones integradas

Si bien existen apps especializadas para grabar llamadas, ninguna ofrece la integración tan transparente con el ecosistema Apple, ni el nivel de privacidad, seguridad y optimización nativa del sistema operativo. Además, las alternativas externas pueden tener costes, publicidad, limitaciones de uso y, en ocasiones, se saltan restricciones legales nacionales, lo que puede poner en riesgo al usuario.

Por otro lado, Apple Intelligence también introduce muchas otras funciones IA en iOS 18.4 y macOS Sequoia 15.1, como:

Resúmenes de notificaciones y mensajes prioritarios en Mail y Mensajes.

Edición avanzada en Fotos, creación de vídeos de recuerdo y búsqueda inteligente.

Gestión eficiente del modo concentración, priorización de notificaciones y filtro de interrupciones.

Funciones de escritura automatizada, creación de Genmoji y mucho más.

La capacidad de resumir grabaciones de llamadas se integra dentro de este arsenal de herramientas, lo que convierte al iPhone —y dispositivos compatibles— en un auténtico centro de productividad y gestión personal.

Recomendaciones y limitaciones

Aunque la tecnología es fiable y los resúmenes suelen ser precisos, no está de más revisar la transcripción o el resumen antes de tomar decisiones importantes basadas en ellos. Como ocurre con toda inteligencia artificial, pueden producirse errores puntuales, sobre todo si el audio es de baja calidad o hay mucho ruido de fondo.

Otro punto a tener en cuenta es el idioma: en el momento de su lanzamiento, la función está optimizada principalmente para grabaciones en inglés, aunque Apple ha anunciado que la compatibilidad con más idiomas (incluido el español) llegará en actualizaciones sucesivas de iOS y macOS.

En el ámbito profesional, la capacidad para repasar grandes conferencias, reuniones o decisiones empresariales con tan solo un clic, supone un antes y un después en la administración del tiempo y la organización de la información. No obstante, siempre consulta la legislación vigente en tu país antes de grabar cualquier conversación, especialmente si se trata de llamadas laborales o privadas.

Para quienes aún no tienen acceso a la función por limitaciones geográficas, la recomendación es permanecer atentos a las actualizaciones de Apple, ya que las funciones IA tienden a expandirse progresivamente a más regiones conforme se adaptan los requisitos legales y regulatorios.

Por último, si eres usuario de Mac, también puedes aprovechar la funcionalidad desde la app Notas en macOS Sequoia: basta con sincronizar la grabación desde el iPhone a la carpeta correspondiente en Notas y seguir el mismo procedimiento para generar el resumen o la transcripción.

Como ves, la integración de la inteligencia artificial en el día a día de los usuarios de Apple da un paso adelante, permitiendo gestionar y organizar el contenido de llamadas de forma sencilla, segura y eficiente. Grabar, transcribir y extraer lo esencial ya no es cosa de expertos: cualquier usuario con un iPhone compatible puede hacerlo en cuestión de segundos, optimizando así su flujo de trabajo y su tiempo libre con las máximas garantías de privacidad disponibles hoy en día.