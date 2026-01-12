¿ Cómo optimizar el almacenamiento del iPhone sin borrar fotos ni apps importantes? Tener el móvil siempre a tope de memoria puede llegar a ser una auténtica lata, sobre todo cuando el iPhone te avisa de que no queda espacio justo al hacer una foto o instalar una app. Lo normal es que en ese momento entres en pánico y empieces a borrar cosas sin pensar, empezando por fotos o aplicaciones que en realidad sí quieres conservar.

La buena noticia es que, si sabes dónde tocar, es perfectamente posible optimizar el almacenamiento del iPhone sin borrar fotos ni desinstalar apps importantes. iOS, iCloud y otros servicios en la nube ofrecen muchas herramientas para ganar espacio, mantener el rendimiento a raya y, de paso, alargar la vida útil del dispositivo sin sacrificar tus recuerdos ni tus apps favoritas.

Por qué merece la pena liberar espacio en tu iPhone

Cuando el almacenamiento interno está casi lleno, el iPhone deja de ir tan fino como debería y empiezan los problemas: cierres inesperados de apps, fallos al hacer fotos, imposibilidad de actualizar iOS o instalar nuevas aplicaciones… incluso algo tan básico como abrir la cámara puede tardar más de la cuenta.

Además de las molestias del día a día, trabajar siempre al límite de espacio castiga al sistema. iOS necesita un margen libre para gestionar archivos temporales, indexar contenido y mover datos en segundo plano. Si no lo tiene, el móvil se siente lento, algunas tareas dan error y hasta las copias de seguridad pueden fallar.

También hay un mito muy extendido: que la única salida es hacer limpieza salvaje y borrar fotos, vídeos y apps. En realidad, Apple ha ido añadiendo funciones para exprimir el almacenamiento local y apoyarse en iCloud de forma inteligente, de manera que puedas seguir usando el iPhone con normalidad sin deshacerte de lo importante.

Antes de empezar a tocar nada, conviene entender otra diferencia clave: una cosa es el espacio físico del iPhone y otra muy distinta el almacenamiento en iCloud. El primero es la memoria del propio dispositivo (64, 128, 256 GB…), mientras que iCloud es un espacio online que sincroniza y guarda copias de seguridad, fotos, archivos, mensajes, correo y mucho más.

Analiza qué está ocupando espacio realmente

El primer paso para recuperar gigas es saber de forma precisa qué categorías y aplicaciones se están comiendo el almacenamiento. No sirve de mucho borrar cosas al azar sin una foto clara de la situación.

Para verlo con detalle, entra en Ajustes > General > Almacenamiento en tu iPhone. Tras unos segundos de análisis, iOS mostrará una barra de colores donde se separan fotos, apps, sistema, contenido multimedia, mensajes, iCloud Drive y el famoso apartado «Otros» o «Datos del sistema».

Desplazándote hacia abajo encontrarás la lista completa de aplicaciones ordenadas por espacio ocupado, sumando la propia app y sus datos (caché, documentos locales, contenido descargado…). Aquí suelen aparecer con mayúsculas WhatsApp, plataformas de vídeo, redes sociales, juegos pesados, apps de edición de vídeo o audio y similares.

En la parte superior, iOS también suele mostrar recomendaciones del sistema para ahorrar espacio, como revisar adjuntos grandes en Mensajes, eliminar vídeos descargados de apps de streaming, activar la desinstalación automática de apps no usadas o depurar copias de seguridad antiguas.

Dedicar unos minutos a esta pantalla es clave, porque a menudo descubrirás que el problema no son las fotos de la cámara sino archivos temporales, chats con muchos vídeos o documentos que ni recordabas.

Optimizar fotos y vídeos con iCloud sin borrar nada

Las fotos y los vídeos en alta resolución son, casi siempre, el bloque que más peso tiene en la memoria del iPhone. De forma predeterminada se guardan en el dispositivo a máxima calidad, así que si haces muchas fotos, grabas en 4K o disparas Live Photos, el espacio vuela.

Para evitarlo, iOS ofrece una integración muy potente con Fotos en iCloud. Al activarla, las imágenes y vídeos originales se almacenan en iCloud y el iPhone conserva versiones optimizadas de menor peso, descargando el archivo completo solo cuando lo necesitas.

Los pasos son sencillos: entra en Ajustes > > iCloud > Fotos y activa la opción Sincronizar este iPhone (en versiones anteriores se llama «Fotos en iCloud»). Después, marca Optimizar almacenamiento del iPhone para que el sistema sustituya poco a poco los originales por copias ligeras.

Con esta configuración, sigues viendo toda tu fototeca en la app Fotos, sin tener que preocuparte de qué está en la nube y qué no. Cuando abres una imagen o un vídeo, el iPhone descarga la versión en alta calidad en segundo plano, manteniendo el equilibrio entre ahorro de espacio y comodidad.

Eso sí, para que funcione bien necesitas tener espacio suficiente en iCloud. Apple ofrece 5 GB gratis por cuenta, pero en cuanto activas fotos, copias de seguridad y otros servicios se quedan cortos muy rápido. Por eso existe iCloud+, con planes de pago de más capacidad; si ya pagas uno de ellos, sacarás muchísimo partido a esta opción.

Gestionar el almacenamiento de iCloud para no quedarte sin espacio en la nube

Aunque uses la optimización de fotos y las copias automáticas, la capacidad de iCloud también puede agotarse si no se revisa de vez en cuando. Cuando esto pasa, se detienen las copias de seguridad, las fotos dejan de subir a la nube, iCloud Drive no sincroniza y hasta el correo de iCloud puede dejar de enviar y recibir mensajes.

Para ver cómo vas de espacio, entra en Ajustes > > iCloud > Gestionar almacenamiento de la cuenta (o simplemente «Almacenamiento» en algunas versiones). Encontrarás un desglose por categorías: copias de seguridad, Fotos, iCloud Drive, Mensajes, Mail, Notas de Voz, contactos, datos de FaceTime, eventos de Apple Invitaciones y más.

En los iPhone con iOS 17 o posterior, dentro de iCloud verás un apartado llamado Recomendado para ti. Desde ahí puedes eliminar fácilmente fotos antiguas, archivos muy grandes, copias de seguridad obsoletas o datos de apps que ya no usas siguiendo las sugerencias del sistema.

Si no encuentras lo que buscas en esas recomendaciones, tendrás que hacer una limpieza manual categoría por categoría. Es importante hacerlo con cabeza: antes de borrar nada crítico, conviene descargar o archivar la información en otro sitio, como un Mac, un dispositivo de almacenamiento externo coenctado a tu iPhone o un servicio en la nube alternativo.

Si ves que, aun optimizando, sigues corto de espacio, puedes plantearte ampliar tu plan a un iCloud+ de mayor capacidad. Desde la misma pantalla de almacenamiento tienes la opción de cambiar de plan y ver los precios según tu región.

Reducir el tamaño de las copias de seguridad de iCloud

Las copias de seguridad del iPhone que se guardan en iCloud incluyen mucha información relevante: ajustes del sistema, datos de apps compatibles, copias de la fototeca si no usas Fotos en iCloud, configuraciones de la pantalla de inicio y más. Pero no todo lo que se incluye es siempre necesario.

Para ajustar el peso de estas copias, entra en Ajustes > > iCloud > Almacenamiento o Gestionar almacenamiento > Copias de seguridad y toca el nombre de tu iPhone. Verás un listado de apps incluidas en la copia con su espacio ocupado.

A partir de ahí puedes desactivar aquellas aplicaciones cuya copia en iCloud no te haga falta, sobre todo si guardan sus propios datos en la nube o no te importa configurarlas de nuevo. Cuando iOS te pida confirmación, elige desactivar y se eliminará de iCloud la información antigua de esas apps, reduciendo bastante el tamaño de la copia.

También es recomendable revisar las copias de dispositivos antiguos que ya no utilizas. Desde la misma sección de copias de seguridad, selecciona el dispositivo obsoleto y pulsa en «Desactivar y eliminar» para liberar el espacio asociado a esa copia.

Ten en cuenta que, cuando eliminas una copia de iCloud de un dispositivo concreto, se desactiva la copia de seguridad en la nube para ese equipo; si todavía lo usas, tendrás que volver a activar la copia automática desde los ajustes para que siga protegido.

Limpiar fotos y vídeos de iCloud y de la copia de seguridad

Si usas Fotos en iCloud, todas las imágenes y vídeos compartidos entre iPhone, iPad y Mac se almacenan en la nube y cuentan para el límite de espacio de tu cuenta. Si te quedas sin capacidad, una de las formas más efectivas de recuperarla es eliminar contenido visual que ya no necesitas.

Para borrar fotos o vídeos desde el iPhone, abre la app Fotos, entra en tu biblioteca, pulsa en Seleccionar y marca aquellos elementos que quieras enviar a la papelera. Después toca el icono de eliminar y confirma. Recuerda que si tienes Fotos en iCloud activado, lo que borres en un dispositivo desaparece del resto bajo la misma cuenta de Apple.

Si no utilizas Fotos en iCloud, tu fototeca completa puede estar incluida dentro de la copia de seguridad de iCloud. Para comprobar cuánto ocupa, ve a Ajustes > > iCloud > Almacenamiento > Copias de seguridad, toca tu iPhone y revisa el apartado de Fotos. Si es exageradamente grande, te conviene limpiar la biblioteca desde la propia app Fotos antes de hacer nuevas copias.

También puedes gestionar tus fotos y vídeos desde iCloud.com. Inicia sesión, entra en la aplicación Fotos, selecciona lo que quieras quitar y pulsa el botón de eliminar. O bien accede desde un Mac o PC mediante la app Fotos, usando los atajos de teclado para seleccionar grandes cantidades de contenido.

En todos los casos, lo que pase a la papelera se mantiene un tiempo en Eliminado recientemente, por lo que vas a tener margen para recuperar algo si te arrepientes. Solo cuando vacíes esa carpeta de forma manual, o pase el periodo marcado, se libera el espacio definitivamente.

Gestionar archivos de iCloud Drive y la app Archivos

iCloud Drive es perfecto para guardar documentos, proyectos de trabajo, PDFs y todo tipo de ficheros, pero si lo dejas crecer sin control, puede ocupar varios gigas en la nube y generar copias locales en el iPhone a medida que los vas abriendo.

Desde el propio iPhone o iPad puedes gestionarlo abriendo la app Archivos, tocando en Explorar y entrando en la ubicación iCloud Drive. Desde ahí es muy sencillo seleccionar carpetas y archivos presionando en «Seleccionar» y luego en «Eliminar» para mandarlos a la papelera de iCloud.

Si lo prefieres, puedes hacer lo mismo desde un Mac abriendo el Finder y entrando en la carpeta iCloud Drive, o desde un navegador visitando iCloud.com > iCloud Drive. Los elementos que borres se quedarán una temporada en «Eliminado recientemente» tanto en el dispositivo como en la web, de manera que tienes un margen de seguridad por si te equivocas.

En cuanto al espacio del propio iPhone, en Archivos también verás la ubicación En mi iPhone. Todo lo que haya ahí está ocupando memoria interna, así que conviene revisar descargas de Safari, documentos escaneados, proyectos de vídeo o audio y cualquier archivo pesado que hayas guardado sin darte cuenta. Si necesitas convertirlo en unidad externa, prueba Pocket Drive.

Una estrategia útil para el futuro es configurar Safari para que guarde las descargas directamente en iCloud en lugar de en el iPhone, desde Ajustes > Safari > Descargas. De ese modo, el impacto en el almacenamiento local se reduce, aunque seguirán ocupando espacio en la nube.

Controlar y limpiar Mensajes, WhatsApp y otros chats

Las apps de mensajería son auténticas aspiradoras de espacio. Cada vídeo que te reenvían, cada documento y cada foto que se guarda varias veces va creciendo en segundo plano sin que te des cuenta, y al cabo de unos meses puedes tener decenas de gigas enterrados en conversaciones viejas.

En la app Mensajes de Apple puedes controlar esto entrando en Ajustes > Mensajes > Conservar mensajes y eligiendo conservarlos solo 30 días o 1 año, en lugar de «Para siempre». De esta forma, los mensajes y archivos adjuntos más antiguos se irán eliminando de forma automática.

Además, desde la sección de almacenamiento del iPhone, si tocas en Mensajes podrás revisar de forma visual los adjuntos más grandes (fotos, vídeos, documentos) ordenados por tamaño y así borrar los que ya no te aportan nada sin tocar el resto de la conversación.

En ese menú podrás eliminar fácilmente vídeos pesados, notas de voz antiguas, documentos que ya has guardado en otro sitio y paquetes enormes de fotos. Muy recomendable también desactivar la descarga automática de medios y la opción de guardar en Fotos, para evitar duplicados eternos entre la galería del iPhone y la de WhatsApp.

Limpiar cachés y archivos temporales de apps y navegador

Otra porción importante del almacenamiento se la llevan los archivos temporales o cachés que generan apps como TikTok, Instagram, YouTube, clientes de streaming o incluso Safari. Aunque muchas veces ayudan a que todo vaya más rápido, con el tiempo se convierten en puro lastre.

En iOS no hay un botón general de «vaciar caché», pero sí varios trucos. Desde Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone, si tocas en una app concreta verás opciones como «Eliminar app» o «Desinstalar app». Esta última es especialmente interesante porque borra la aplicación y sus datos temporales, pero mantiene documentos y ajustes asociados a tu cuenta.

Tras desinstalar, basta con volver a entrar en la App Store y reinstalarla. Empezarás de cero en cuanto a caché, lo que suele suponer un ahorro notable, pero seguirás teniendo tus credenciales guardadas y tu información en la nube si la app la sincroniza.

En el caso de Safari, la limpieza es directa: ve a Ajustes > Safari y pulsa en Borrar historial y datos de sitios web. Con esto se eliminan cookies, datos temporales y registros de navegación, sin tocar las contraseñas que el llavero de iCloud guarda de forma segura.

En otros navegadores, como Chrome o Firefox, la opción de limpiar caché y datos suele estar dentro de la propia app, normalmente en los ajustes de privacidad o historial. Hacerlo cada cierto tiempo merece la pena si navegas mucho desde el iPhone.

Usar servicios en la nube alternativos a iCloud

Si no quieres depender únicamente de iCloud para tus copias y archivos, puedes combinarlo con plataformas como Google Drive, Google Fotos, Dropbox u OneDrive, que también permiten subir fotos, vídeos y documentos para liberar espacio local después.

Por ejemplo, Google Fotos ofrece una integración muy cómoda: instalas la app, inicias sesión y activas la copia de seguridad de la galería. A partir de ahí, puedes subir todo tu carrete y, cuando compruebes que está correctamente en la nube, borrar esos elementos del iPhone para ganar espacio sin dejar de tenerlos accesibles en otros dispositivos.

Google Drive y Dropbox son muy útiles para archivar documentos grandes, proyectos de trabajo, copias de seguridad adicionales o incluso bibliotecas de vídeo que no quieras llevar siempre en el móvil. Sube el contenido desde el iPhone o desde un ordenador y luego bórralo del dispositivo, sabiendo que seguirá disponible online.

La combinación de iCloud para la integración profunda con iOS y uno o dos servicios externos para el archivo masivo suele ser la fórmula más flexible y económica para quienes hacen muchas fotos o trabajan con ficheros voluminosos.

Eso sí, conviene tener una mínima organización de carpetas y etiquetado, porque si no, al cabo del tiempo tendrás el caos repartido entre varias nubes diferentes y te costará encontrar nada.

Ajustar la calidad de fotos y vídeos para que ocupen menos

Además de gestionar lo que ya tienes, puedes actuar sobre lo que vas a generar a partir de ahora. En el menú Ajustes > Cámara puedes reducir el peso de las capturas sin una pérdida exagerada de calidad, algo muy útil si suelo grabar en 4K o disparar constantemente.

En el apartado de vídeo, basta con elegir una resolución más ajustada, como 1080p a 30 fps en lugar de 4K a 60 fps. Para la mayoría de usos (WhatsApp, redes sociales, visualizar en el propio móvil) la diferencia es mínima, pero el tamaño final del archivo puede ser varias veces menor.

Dentro de Ajustes > Cámara > Formatos, seleccionar Alta eficiencia hará que las fotos se guarden en HEIF y los vídeos en HEVC, dos formatos más comprimidos que ocupan menos. Si no trabajas con flujos profesionales o no necesitas máxima compatibilidad con equipos antiguos, es una opción muy recomendable.

Si tienes activado Apple ProRAW o ProRes en modelos compatibles y no trabajas con edición avanzada, valora desactivarlos. Estos formatos están pensados para fotógrafos y videógrafos que van a procesar el material después, y cada archivo puede ocupar cientos de megas o incluso varios gigas.

Otro truco interesante es limitar el uso de Live Photos, ya que cada una de ellas guarda un pequeño vídeo alrededor de la imagen principal y, por tanto, pesa bastante más. En la app Cámara puedes desactivar Live cuando no lo necesites o convertir capturas antiguas a fotos estáticas desde la propia app Fotos.

Otras formas de ganar espacio sin sacrificar tus apps favoritas

Además de todos los puntos anteriores, hay una serie de ajustes y pequeñas rutinas que, acumuladas, pueden marcar la diferencia si vas siempre justo de memoria en tu iPhone.

Uno de ellos es aprovechar la opción de Desinstalar apps no utilizadas, disponible en Ajustes > App Store o en la parte superior de Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone. Al activarla, iOS elimina automáticamente las apps que llevas tiempo sin abrir, pero mantiene sus datos. Si un día las necesitas, bastará con tocarlas de nuevo para que se descarguen otra vez.

También puedes plantearte usar versiones web progresivas (webapps) en lugar de ciertas aplicaciones completas, siempre que el servicio lo permita. Muchas webs modernas funcionan muy bien desde Safari, puedes añadirlas a la pantalla de inicio y usarlas como si fueran una app nativa, pero ocupando muchísimo menos espacio porque la mayor parte de los recursos se cargan desde el servidor.

Otra fuente de ahorro son las descargas de música, podcasts y series o películas. Es muy cómodo tenerlo todo offline, pero no hace falta acumular álbumes y temporadas enteras. Basta con revisar periódicamente Apple Music, Spotify, Apple Podcasts, Netflix, Apple TV+ y similares y dejar solo aquello que vayas a escuchar o ver en los próximos días.

Por último, mantener el iPhone actualizado con la última versión de iOS suele ayudar. Aunque a veces las actualizaciones ocupan bastante durante la instalación, Apple acostumbra a introducir mejoras de gestión de almacenamiento y limpieza de datos temporales, con lo que es habitual que, a medio plazo, el espacio disponible mejore o se aproveche mejor.

Si combinas la optimización de fotos con iCloud, el control de copias de seguridad, la limpieza periódica de mensajes, cachés, archivos de iCloud Drive y descargas, junto con pequeños ajustes en la calidad de cámara y el uso de la nube, podrás mantener tu iPhone ágil y con espacio libre sin renunciar ni a tus fotos ni a las aplicaciones que realmente necesitas cada día, evitando así las temidas alertas de almacenamiento lleno justo cuando más falta te hace el dispositivo.