Si te preguntas cómo pasar de una app a otra en tu iPad sin perder el ritmo, o cómo mover tus aplicaciones y sus datos a un nuevo iPad, has llegado al sitio adecuado. En esta guía encontrarás desde los gestos más rápidos para alternar aplicaciones con el Dock hasta los métodos oficiales y de terceros para transferirlas entre dispositivos, e incluso cómo cambiar la propiedad de una app publicada a otra cuenta. Todo explicado con detalle y con pasos claros para que no te pierdas. El objetivo es que navegues por tus apps y migres contenidos con seguridad y sin quebraderos de cabeza.

Además de los atajos y trucos del sistema, recopilamos soluciones de Apple (Inicio rápido, iCloud, iTunes/ Finder y App Store) y herramientas de terceros (MobileTrans, SynciOS, Leawo iTransfer, iMazing, Xender, iMobie AppTrans, Coolmuster Mobile Transfer y CopyTrans Shelbee), con pros y contras reales. También verás requisitos y pasos para transferir la propiedad de una app entre cuentas de desarrollador en App Store Connect. Así podrás elegir la opción que mejor encaja con lo que necesitas en cada momento. Vamos allá con Cómo pasar de una app a otra en tu iPad.

Cambiar rápidamente de una app a otra en tu iPad

La manera más directa para alternar entre apps en iPad es usar el Dock. Desliza ligeramente hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla hasta que aparezca el Dock, sin llegar a abrir el selector de apps. A continuación, toca el icono de la app a la que quieres saltar y listo. Con un gesto suave y un toque estarás dentro de la siguiente aplicación.

En el Dock verás a la izquierda tus apps favoritas fijadas y, a la derecha, sugerencias del sistema: las que has usado recientemente y, si usas el mismo Apple ID, las que están abiertas en tu iPhone o Mac. El botón situado en el extremo derecho del Dock abre la Biblioteca de apps del iPad, desde donde puedes localizar cualquier aplicación instalada sin buscar página por página.

Consejo práctico: si te pasas deslizando hacia arriba y se abre el selector de apps, no pasa nada; puedes elegir la aplicación desde ahí. Pero en el día a día, mostrar el Dock con un gesto corto es lo más rápido. Cuanto más corto el gesto, más fluido será el cambio de app.

Recuerda también que el Dock respeta el orden que tú configures. Arrastra y suelta iconos para anclar tus herramientas clave a la izquierda y deja que el sistema te sugiera a la derecha lo que cree que vas a necesitar. Organizar bien el Dock reduce muchos toques innecesarios.

Mover apps de un iPad a otro con herramientas de Apple

Si acabas de estrenar iPad y quieres llevarte todo tal cual lo tenías, Apple ofrece varias vías: Inicio rápido (migración directa), copia de seguridad en iCloud, copia de seguridad local con iTunes/Finder y la redescarga desde App Store. Cada método tiene ventajas y limitaciones que conviene conocer.

Inicio rápido (migración directa de iPad a iPad)

Inicio rápido te permite configurar el nuevo iPad utilizando el anterior, con una transferencia directa de datos (incluyendo apps) guiada paso a paso. Es la opción más cómoda si aún no has configurado el nuevo iPad.

Coloca ambos iPad cerca, activa Bluetooth y asegúrate de que el iPad antiguo tiene cámara funcional. Enciende el iPad nuevo, introduce el Apple ID y toca Continuar en la ventana emergente del iPad antiguo. Cuando veas una animación en el iPad nuevo, encuádrala con la cámara del iPad antiguo (o elige Autenticar manualmente). Sigue las instrucciones en pantalla, configura código y Touch ID/Face ID si procede. En la pantalla Transferir tus datos, elige Transferir desde iPad y mantén ambos dispositivos juntos hasta terminar. La migración lleva tiempo; evita usar el iPad nuevo durante el proceso.

iCloud (copia de seguridad y restauración)

Usar iCloud evita el ordenador: haces copia del iPad anterior en la nube y restauras esa copia en el iPad nuevo durante la configuración. Ideal si tienes buena Wi‑Fi y almacenamiento suficiente en iCloud.

En el iPad antiguo ve a Ajustes > > iCloud y activa Copia de seguridad en iCloud. Espera a que finalice la copia de seguridad (mejor conectado a Wi‑Fi y corriente). Enciende el iPad nuevo y, en Apps y datos, elige Restaurar desde iCloud. Inicia sesión con tu Apple ID, acepta los términos y selecciona la última copia disponible.

Ten en cuenta que iCloud solo ofrece 5 GB gratis; quizás necesites plan de pago si tu copia es grande. Y, como toda solución en la nube, depende de una buena conexión.

iTunes/Finder (copia local y restauración)

La alternativa clásica es iTunes en Windows o Finder en macOS: haces copia local del iPad antiguo y la restauras en el nuevo. Es rápido si tienes cable a mano y no quieres depender de la Wi‑Fi.

Conecta el iPad antiguo al ordenador y abre iTunes/Finder. Selecciona el dispositivo y pulsa Hacer copia de seguridad ahora. Cuando termine, desconecta el antiguo, conecta el iPad nuevo y elige Restaurar copia de seguridad. Selecciona la copia más reciente.

Pros: solución oficial y completa. Contras: iTunes puede resultar pesado y, durante algunas sincronizaciones, ciertos contenidos pueden sobrescribirse o borrarse. La copia local ocupa bastante espacio en disco y no es legible fácilmente.

App Store (volver a descargar)

Si lo único que quieres es tener las mismas apps, puedes volver a descargarlas desde tu historial de compras con la misma cuenta. No transfiere datos de usuario, solo reinstala las aplicaciones.

En el iPad nuevo abre App Store y toca tu icono de cuenta. En Comprado > No en este iPad encontrarás las apps que tenías. Pulsa el icono de descarga junto a las que quieras recuperar.

¿Y AirDrop? Aclaración importante

Algunas guías indican que puedes pasar apps por AirDrop. En la práctica, AirDrop no transfiere el paquete de la app. Lo que sí permite es compartir el enlace de la App Store de esa app para descargarla en el otro dispositivo. Por eso, si ves un botón de compartir en App Store, puedes enviarte la ficha y descargarla allí. Útil para recomendar e instalar rápido, pero no migra datos internos.

Apps de terceros y otros escenarios de transferencia

Más allá de las opciones de Apple, existen utilidades que prometen facilitar o personalizar la migración de contenidos entre iPads. Conviene conocer qué ofrece cada una, qué limitaciones tienen y cuándo aportan valor. Te resumimos funciones, ventajas e inconvenientes basados en la información disponible.

MobileTrans – Transferencia Telefónica

Plantea una transferencia directa entre dispositivos, incluso cruzando sistemas (iOS ↔ Android). Además de apps, mueve música, fotos, vídeos y más, y permite previsualizar copias de seguridad de iCloud/iTunes para seleccionar qué llevarte. Su propuesta es simplicidad y selección granular.

Útil para cambios entre sistemas y para restaurar contenidos de iCloud/iTunes sin sobrescribirlo todo.

Interfaz orientada a principiantes; opción “Voltear” para corregir origen/destino.

Instala MobileTrans en el ordenador y elige Transferencia Telefónica. Conecta ambos iPad por USB (desbloquéalos). Comprueba que el antiguo es Origen y el nuevo Destino. Marca Aplicaciones (u otros tipos) y pulsa Iniciar. Mantén los dispositivos conectados. Puedes optar por borrar datos del destino antes de copiar.

SynciOS

Permite transferir apps y multimedia entre iDevices, gestionar archivos e incluso convertir formatos. Requiere iTunes instalado y puede ir lento con lotes grandes. Interesante para gestionar múltiples tipos de contenido con una sola herramienta.

Pros: transfiere apps, fotos, vídeos, eBooks, contactos y más; detecta el dispositivo automáticamente.

Contras: necesita iTunes; puede ralentizarse con muchos archivos.

Reseñas destacadas señalan que es intuitivo y útil para evitar iTunes, aunque presenta problemas de estabilidad que restan confianza en algunos escenarios.

Leawo iTransfer

Enfocado a copias de seguridad y movimiento de datos entre iOS, iTunes y ordenador. Permite transferir varios archivos a la vez a gran velocidad, con gestión de listas de reproducción. Buena opción para copias de seguridad efectivas.

Pros: soporta múltiples tipos de contenido, velocidad alta, puede hacer de gestor musical.

Contras: más caro que alternativas gratuitas; sin soporte para copia de seguridad de contactos en iCloud o emojis en mensajes.

En pruebas, una app de 60 MB tardó ~20 segundos en respaldarse, y las restauraciones suelen dejarte donde lo dejaste. Equilibrio interesante entre usabilidad y prestaciones.

iMazing

Herramienta popular para gestionar copias, extraer/ restaurar datos de apps, y transferir archivos a sandboxes. Evita instalar iTunes en muchos casos y ofrece copias con un clic. Muy valorada por estabilidad y control granular.

Pros: acceso a archivos y carpetas, copias/ restauración de apps y sus datos, opción de acceder al sistema de archivos.

Contras: de pago; se ralentiza con transferencias muy grandes.

Comentarios de usuarios resaltan instalaciones limpias, drivers automáticos y mayor estabilidad frente a competidores.

Xender

Aplicación gratuita para compartir archivos entre dispositivos iOS/Android sin cables ni ordenador. Opera más rápido que Bluetooth y no requiere NFC. Práctico para mover ficheros puntuales sin internet.

Pros: comparte de todo tipo; no necesita conexión a Internet; sencillo como administrador de archivos.

Contras: publicidad intrusiva y pérdidas de rendimiento tras algunas actualizaciones.

iMobie AppTrans

Solución específica para transferir apps entre iOS con tres modos de traspaso (flexibilidad) y sin restricciones de iTunes/iCloud. Pensado para mover apps con o sin datos.

Pros: rapidez y libertad respecto a iTunes/iCloud; varios modos de transferencia.

Contras: centrado en iOS a iOS (no a PC/iTunes).

Usuarios valoran poder mantener datos previos de la app tras cambiar de iPhone/iPad y evitar búsquedas y descargas manuales.

Coolmuster Mobile Transfer

Transferencia con un clic entre Android y iOS: vídeos, música, notas, marcadores, contactos y más. Compatible con iOS recientes y Android 11. Interfaz de tres pasos con barra de progreso.

Instala, inicia y conecta ambos iPad por USB. Elige Transferencia móvil. Marca el origen y destino y selecciona tipos de datos (contactos, calendarios, libros…). Pulsa Iniciar copia y espera al 100%. Transfiere de forma segura y fiable.

CopyTrans Shelbee

Una alternativa a iTunes/iCloud para crear copias y restaurar apps con control sobre qué reinstalar. Funciona a través del PC y permite incluir las apps en la copia. Útil si quieres elegir exactamente qué vuelve a tu iPad.

Respaldar apps

Descarga CopyTrans Shelbee y elige Respaldo > Respaldo Completo. Marca “Guarda las apps” e inicia sesión con tu Apple ID cuando lo pida. Introduce el código del iPhone/iPad si está encriptado y espera a que termine. La copia queda en tu PC con las apps incluidas.

Restaurar apps (restauración personalizada)

Inicia CopyTrans Shelbee, conecta el dispositivo y elige Restauración personalizada. Selecciona la copia desde la que restaurar y, si procede, encripta el iPhone/iPad. Inicia sesión en iTunes Store con tu Apple ID para descargar apps que falten. Elige las aplicaciones a instalar y define una copia de seguridad de seguridad por si algo falla. Pulsa Iniciar y espera a que finalice. Ten en cuenta que los datos seleccionados sobrescribirán los del dispositivo.

EaseUS MobiMover (para otros datos)

Este software ayuda a mover fotos, vídeos, contactos, tonos, etc., entre iOS y ordenador, y entre iOS e iOS. Debido a limitaciones del sistema, solo transfiere apps entre iPhones con iOS 8 o 9, por lo que no sirve para la mayoría de escenarios actuales, pero sí para otros tipos de contenido.

Cuándo elegir uno u otro

Si aún no has configurado el iPad nuevo y quieres clonarlo: Inicio rápido .

. Si prefieres nube y olvidarte del cable: iCloud (mira tu espacio disponible).

(mira tu espacio disponible). Si quieres control local y velocidad: iTunes/Finder .

. Si solo quieres reinstalar apps: App Store > Comprado .

. Si buscas selección fina, ver copias y mover datos concretos: iMazing, MobileTrans, CopyTrans Shelbee, Coolmuster .

. Para compartir ficheros puntuales sin internet: Xender.

Transferir la propiedad de una app iOS a otra cuenta (App Store Connect)

Si lo que necesitas es cambiar la titularidad de una app publicada (por ejemplo, venta o cambio de titular), Apple permite la transferencia entre cuentas de desarrollador. El proceso debe iniciarlo el Team Agent (propietario) y exige que la app sea apta para transferirse. La app se mantiene disponible en App Store durante y después del proceso.

Requisitos previos

La transferencia la inicia el dueño de la app (rol “Team Agent”) con acceso a Apple ID y Team ID.

Asegúrate de que la cuenta de desarrollador está lista para el proceso (validación, contratos, impuestos y banco al día).

Haz copia de seguridad de la información y datos asociados. Las transferencias se hacen una a una.

Solicitud y aceptación

Accede a App Store Connect > My Apps, selecciona la app y acepta términos y condiciones. Elige Request for transfer y confirma con Done. El destinatario dispone de hasta 60 días para aceptar la transferencia en Contract, Tax and Banking > Transfer Agreement > Contract in Process, revisando y completando la información requerida.

El trámite puede tardar hasta 2 días hábiles. Cuando finaliza, la app pasa a ser propiedad del destinatario, sin afectar a los usuarios que la descargan o la usan. Si necesitas ayuda profesional, puedes recurrir a empresas con experiencia en desarrollo y publicación.

Antes de cerrar, recuerda los principios clave: usa el Dock para alternar apps al vuelo, apuesta por Inicio rápido si aún no has configurado el nuevo iPad, y tira de iCloud o iTunes/Finder según prefieras nube o cable. Para escenarios específicos (selección de datos, restauraciones granulares, copias con apps incluidas), herramientas como iMazing, MobileTrans o CopyTrans Shelbee te dan ese control extra; y si el cambio es de titular, App Store Connect cubre la transferencia de propiedad con garantías. Con estas alternativas cubrirás tanto el “cambio rápido de app” como cualquier necesidad de migración entre iPads.