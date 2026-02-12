Cómo poner fondos animados en tu iPhone

Los fondos animados son una forma muy simple de darle vida al iPhone, en la pantalla de bloqueo. En iOS 26, el truco sigue girando alrededor de las Live Photos: cuando configuras una como fondo, la animación aparece al activar la pantalla en el bloqueo. Esto significa que puedes hacerlo con tus propias fotos, con fondos descargados desde una app o incluso convirtiendo vídeos cortos. A continuación te dejo tres métodos, con todo el proceso, para que elijas el que más encaje contigo.

1. Fondos animados con tus propias fotos usando Live Photo

La opción más natural es crear tu propio fondo animado con la cámara del iPhone. Abre la app Cámara y asegúrate de activar Live Photo desde el icono correspondiente en la parte superior. Cuando está encendido, el iPhone guarda unos segundos de movimiento alrededor de la foto, lo que luego permite reproducirla como animación en la pantalla de bloqueo. Para que el efecto se note más, intenta capturar escenas con movimiento real: agua, gente caminando, luces, una mascota o incluso un giro rápido de la cámara.

Cuando ya tengas la Live Photo, toca configurarla como fondo de pantalla. Ve a Ajustes > Fondo de pantalla > Añadir nuevo fondo. Selecciona la foto desde tu galería y comprueba que se mantiene como Live Photo. Ajusta el encuadre a tu gusto, revisa que todo quede bien centrado y confirma que se aplique en la pantalla de bloqueo. A partir de ahí, cada vez que la pantalla se active estando bloqueada, la animación se reproducirá durante un instante. Es un método totalmente gratis y queda especialmente bien si la foto tiene un movimiento limpio y corto.

2. La mejor opción: Wallpics con 3 días de prueba gratis

Si lo que quieres es un resultado más espectacular, Wallpics es la alternativa más recomendable. La app está enfocada a fondos creativos y divertidos, con animaciones muy bien diseñadas y una calidad visual que se nota desde el primer momento. Es una aplicación de pago, pero incluye tres días de prueba gratuita, y aquí está la clave: puedes usarla esos días, descargar varios fondos y quedarte con ellos sin pagar nada, siempre que canceles la suscripción antes de que termine el periodo de prueba. Puedes descargarla desde este enlace.

El proceso suele ser rápido: instalas Wallpics, activas la prueba gratuita y eliges el fondo animado que más te guste dentro del catálogo. La app te permite guardarlo en Fotos como Live Photo, para que luego lo uses como cualquier otra. Después, repite el paso clásico en iOS 26: Ajustes > Fondo de pantalla > Añadir nuevo fondo y selecciona esa Live Photo guardada. Confirma que se aplica en la pantalla de bloqueo y listo. Si quieres el mejor resultado sin complicarte, esta es la opción más completa.

3. Convertir vídeos en Live Photos con Video Wallpaper (gratis, pero con limitaciones)

La tercera vía es usar vídeos de Internet y convertirlos en Live Photos con la app “Video Wallpaper”. La idea es sencilla: descargas un vídeo que te guste, lo recortas y lo conviertes en Live Photo para usarlo como fondo animado en el bloqueo. La parte buena es que puedes hacerlo gratis, pero a cambio hay dos límites importantes: aparece un rótulo en la parte inferior del fondo creado y la duración máxima es de 2 segundos, así que conviene elegir clips muy cortos o escenas que funcionen bien con un bucle rápido. Puedes descargar la app desde este enlace.

Para hacerlo paso a paso, primero guarda el vídeo en tu iPhone (desde la fuente que uses habitualmente). Después abre Video Wallpaper, importa el vídeo y recorta el fragmento exacto, teniendo en cuenta el límite de dos segundos. Genera la Live Photo y guárdala en la app Fotos. A continuación, como en los métodos anteriores, ve a Ajustes > Fondo de pantalla > Añadir nuevo fondo, selecciona la Live Photo recién creada y aplícala en la pantalla de bloqueo. No es la opción más limpia por el rótulo, pero es muy útil si quieres personalizar con un clip concreto sin pagar.