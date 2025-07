En la era actual, el uso intensivo de smartphones y dispositivos electrónicos se ha convertido en parte esencial de nuestro día a día. Sin embargo, pasar largos periodos frente a la pantalla puede afectar a nuestra salud ocular, generando molestias y aumentando ciertos riesgos. Con el avance de la tecnología, especialmente en dispositivos como el iPhone, se han implementado soluciones pensadas para salvaguardar la vista de los usuarios. Una de las funciones más recientes y útiles, aunque poco conocida, es el control de la “Distancia de la pantalla”, que ayuda a mantener hábitos visuales saludables y a reducir el riesgo de fatiga ocular y miopía.

A lo largo de este artículo, descubrirás en qué consiste la función de Distancia de pantalla en iPhone, cómo puede ayudarte a proteger tus ojos, así como otros métodos recomendados por expertos y el propio Apple para minimizar los riesgos asociados a la exposición prolongada a las pantallas. Además, se explicará paso a paso cómo activar esta funcionalidad, junto a consejos prácticos para cuidar tu salud visual de manera integral utilizando tanto opciones tecnológicas del iPhone como buenas prácticas generales. Vamos allá con Cómo proteger tu salud visual con “Distancia de la pantalla” en tu iPhone.

¿Por qué es importante controlar la distancia de la pantalla?

Utilizar un dispositivo electrónico muy cerca de los ojos y durante mucho tiempo es una práctica frecuente que puede pasar factura a la salud ocular, especialmente en los más jóvenes. Diversos estudios y el propio Apple advierten que esto puede aumentar el riesgo de desarrollar miopía en niños y adolescentes. Además, en cualquier grupo de edad, puede producirse fatiga visual digital, caracterizada por síntomas como visión borrosa, sequedad ocular, dolor de cabeza y sensación de pesadez en los párpados.

Mantener una distancia adecuada entre la pantalla y los ojos es un hábito esencial para minimizar estos efectos. 40 centímetros es la distancia mínima recomendada por especialistas para leer o utilizar dispositivos electrónicos, aunque Apple sugiere que sean al menos 30 centímetros en el caso del iPhone y el iPad. A pesar de la evidencia y recomendaciones, muchas personas no son conscientes del impacto que tiene el acercarse demasiado a la pantalla, sobre todo en actividades prolongadas como leer, trabajar o consultar redes sociales.

¿Qué es la función ‘Distancia de la pantalla’ en el iPhone?

Apple, siempre a la vanguardia en cuanto a salud y bienestar digital, introdujo en iOS la funcionalidad conocida como Distancia de la pantalla. Esta función es una herramienta pensada para proteger la salud ocular, especialmente en menores, aunque también resulta de gran utilidad para adultos que desean evitar la fatiga visual derivada del uso intensivo de dispositivos electrónicos.

La función utiliza la tecnología de la cámara TrueDepth (la misma que se emplea para el Face ID) para determinar a qué distancia se encuentra el dispositivo respecto a tu rostro. Cuando detecta que tu iPhone o iPad está a menos de 30 centímetros de tus ojos durante un periodo prolongado, activa una alerta: la pantalla se oscurece y aparece un mensaje que indica que debes alejar el dispositivo. De esta forma, impide que sigas utilizando el terminal hasta que lo alejes a la distancia recomendada. Una vez lo hagas, aparecerá el botón Continuar para que puedas seguir usando el dispositivo con normalidad.

Este recordatorio es especialmente útil para menores, ayudando a crear hábitos de visualización saludables que pueden reducir el riesgo de desarrollar problemas de visión a largo plazo. También es una herramienta interesante para usuarios adultos, ya que fomenta pausas y obliga a mantener una postura saludable al utilizar sus dispositivos electrónicos.

Compatibilidad y requisitos de la función

No todos los dispositivos de Apple cuentan con la función de Distancia de la pantalla. Para poder utilizarla, necesitas:

Un iPhone compatible con iOS 17 o posterior , que incluya la tecnología TrueDepth (es decir, los modelos que tienen Face ID).

, que incluya la tecnología TrueDepth (es decir, los modelos que tienen Face ID). iPad con Face ID, igualmente actualizado a la versión iOS 17 o superior.

Si tu dispositivo cumple estos requisitos, podrás activar la opción desde los ajustes del sistema. Es importante señalar que algunos iPhones de generaciones anteriores o modelos con piezas reemplazadas que no sean originales pueden no tener acceso a esta función.

¿Cómo activar la función ‘Distancia de la pantalla’ en el iPhone?

Configurar esta herramienta es un proceso simple y directo. Aquí tienes los pasos detallados para hacerlo en cualquier dispositivo compatible:

Accede a la aplicación Configuración de tu iPhone o iPad. Dirígete al apartado Tiempo de uso. Dentro de esta sección, localiza la opción Distancia de la pantalla (aparece en el bloque Limitar uso). Selecciona esta función y pulsa en Continuar cuando aparezcan las pantallas informativas (solo se mostrarán la primera vez que actives la función). Por último, activa la opción deslizando el interruptor al lado derecho.

Una vez que la funcionalidad está habilitada, tu iPhone o iPad monitoreará de manera constante la distancia entre el dispositivo y tu rostro. Si durante el uso lo acercas demasiado, se activará el bloqueo temporal hasta que lo alejes a una distancia mayor de 30 cm y pulses Continuar.

¿Qué ocurre cuando la pantalla se acerca demasiado?

En el momento en que la cámara frontal detecta que el dispositivo está demasiado próximo a tu cara durante un periodo prolongado, aparece una alerta visual que oscurece la pantalla e impide cualquier interacción. Esta medida tiene un claro objetivo: forzarte a alejar el dispositivo para proteger tu vista y evitar la exposición innecesaria a la luz azul, el brillo intenso y el enfoque exagerado a corta distancia.

Cuando corriges la distancia, el sistema reconoce el nuevo posicionamiento y te permite seguir utilizando el iPhone o el iPad de forma normal tras pulsar Continuar. La funcionalidad es bastante discreta, respetando la privacidad del usuario y siendo útil tanto para adultos como para niños.

Otros consejos para proteger la salud visual usando el iPhone

Además de la distancia de la pantalla, Apple y los expertos recomiendan una serie de prácticas y configuraciones adicionales para salvaguardar la visión cuando empleamos dispositivos electrónicos:

1. Reducir la exposición a la luz azul

Las pantallas de los dispositivos electrónicos, incluidos los iPhone, emiten una cantidad significativa de luz azul. Aunque la luz azul está presente de manera natural en el entorno, la exposición prolongada a la que se obtienen a través de las pantallas puede acentuar la fatiga visual y alterar el ritmo circadiano, afectando incluso al sueño.

Luz azul-morada : con mayor energía, contribuye a la fatiga y el estrés visual.

: con mayor energía, contribuye a la fatiga y el estrés visual. Luz azul-turquesa: influye sobre el reloj biológico y puede entorpecer el descanso si se usa el móvil antes de dormir.

No todas las radiaciones de luz azul son igual de dañinas, pero el exceso de exposición puede resultar perjudicial. Por ello, limitar la exposición directa resulta especialmente relevante.

2. Activar el modo Night Shift

El modo Night Shift es otra herramienta esencial para proteger la vista. Esta función, disponible en todos los iPhone, permite ajustar de forma automática la temperatura de color de la pantalla al extremo más cálido del espectro, reduciendo la emisión de luz azul. Night Shift usa el reloj y la ubicación del dispositivo para determinar cuándo atardece en tu zona y, automáticamente, cambiar el color de la pantalla. Puedes activarlo de dos formas:

Abre el Centro de control, presiona con firmeza en el icono de brillo y pulsa el botón de sol y luna en la parte inferior. Ve a Ajustes > Pantalla y brillo > Night Shift para programar el horario de activación automática o mantenerlo siempre activo.

Si tu dispositivo no muestra la opción Night Shift y has cambiado la pantalla por una no oficial, puede que esa sea la causa. Utilizar siempre repuestos originales es fundamental para conservar todas las funciones de protección ocular.

3. Usar protectores de pantalla con filtro de luz azul

Otra alternativa para cuidar la visión es recurrir a protectores de pantalla con filtro anti luz azul. Estos accesorios filtran parte de la radiación nociva antes de llegar directamente a los ojos. Suelen tener un leve color amarillo y, si bien alteran ligeramente la apariencia de los colores, aportan un extra de protección si pasas muchas horas frente al móvil.

4. Considerar el uso de gafas de protección

Las gafas con filtro de luz azul funcionan con cualquier tipo de pantalla, ya sea un móvil, un ordenador o una televisión. No requieren configuración y pueden ser compartidas entre varios usuarios. Es una opción cómoda y sencilla para quienes desean una protección adicional sin complicaciones técnicas.

Creando hábitos saludables de uso del iPhone

Más allá de las herramientas tecnológicas, es fundamental incorporar hábitos responsables en el uso de dispositivos electrónicos. Aquí tienes algunos consejos adicionales que complementan las funcionalidades del iPhone:

Realiza pausas frecuentes : Cada 20 minutos, aparta la vista de la pantalla y fija la mirada en un punto lejano durante al menos 20 segundos. Es la llamada regla del 20-20-20.

: Cada 20 minutos, aparta la vista de la pantalla y fija la mirada en un punto lejano durante al menos 20 segundos. Es la llamada regla del 20-20-20. Regula el brillo y el contraste : Ajusta el brillo a niveles cómodos que no resulten excesivos según el entorno lumínico en el que te encuentres.

: Ajusta el brillo a niveles cómodos que no resulten excesivos según el entorno lumínico en el que te encuentres. Evita usar el iPhone en la oscuridad total : Utilizar dispositivos en ambientes poco iluminados aumenta el esfuerzo de enfoque y puede potenciar el cansancio visual.

: Utilizar dispositivos en ambientes poco iluminados aumenta el esfuerzo de enfoque y puede potenciar el cansancio visual. Mantén la pantalla limpia y sin reflejos : La suciedad y los reflejos obligan a forzar la vista. Utiliza protectores anti-reflejos si es necesario.

: La suciedad y los reflejos obligan a forzar la vista. Utiliza protectores anti-reflejos si es necesario. Asegura una distancia adecuada durante lecturas prolongadas: Si estudias o lees mucho en el móvil, alterna con libros en papel siempre que puedas y mantén la distancia sugerida.

¿Quién debe utilizar la función de distancia de pantalla?

La función está especialmente indicada para niños y adolescentes, ya que son más propensos a sostener el dispositivo demasiado cerca de la cara. Sin embargo, también es muy útil para adultos que pasan muchas horas trabajando o disfrutando del ocio digital. Incluso si crees que tienes buenos hábitos visuales, los recordatorios periódicos ayudan a reforzarlos y evitar despistes.

Preguntas frecuentes sobre la protección visual en iPhone

¿Se puede desactivar la función de distancia de pantalla? Sí, puedes desactivarla en cualquier momento siguiendo los mismos pasos por los que se activa.

Sí, puedes desactivarla en cualquier momento siguiendo los mismos pasos por los que se activa. ¿La función recopila datos sobre el usuario? No. Apple ha diseñado esta función respetando la privacidad. No almacena imágenes ni registros sobre la posición del usuario, únicamente detecta la distancia en tiempo real.

No. Apple ha diseñado esta función respetando la privacidad. No almacena imágenes ni registros sobre la posición del usuario, únicamente detecta la distancia en tiempo real. ¿Qué hago si no veo la opción en mi iPhone? Asegúrate de que tu iPhone es compatible (tiene Face ID y al menos iOS 17) y que no has cambiado la pantalla por una no oficial.

Asegúrate de que tu iPhone es compatible (tiene Face ID y al menos iOS 17) y que no has cambiado la pantalla por una no oficial. ¿Es suficiente esta función para proteger la vista? Es un complemento muy recomendable, pero debe combinarse con el resto de consejos y buenas prácticas de higiene visual.

Contar con herramientas como la distancia de la pantalla en tu iPhone representa un avance importante para la protección ocular en un mundo cada vez más digital. Mantener la distancia adecuada, reducir la exposición a la luz azul, hacer pausas y ajustar configuraciones específicas contribuyen a una protección más completa, ayudando a reducir riesgos y a aumentar la comodidad visual día tras día. Para más información sobre el tema te dejamos el soporte oficial de Apple acerca de esto.