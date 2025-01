Desde el momento en que se lanzaron los primeros AirPods de Apple, los auriculares sin cable han sido muy buscados, y en particular, los de Apple siguen siendo los que más se demandan. Es muy normal que, al haber tantas imitaciones en el mercado, tengas dudas sobre si el producto que compras es o no el auténtico. Por eso es importante que conozcamos las características que diferencian a los originales de las copias. Hoy hablaremos sobre estas diferencias y te dejamos unos tips que te ayudarán a resolver tu pregunta acerca de «¿cómo puedes saber si mis AirPods son originales o una copia?»

Un primer paso sencillo y rápido: consulta el número de serie

Para ahorrarte tiempo y ver rápidamente la diferencia, el primer paso por donde puedes comenzar es consultando el número de serie y documentación. A cada par de auriculares AirPods se les asigna un número de serie único y lo puedes encontrar en la caja del producto y en el estuche de carga.

Comprueba el número de serie en la parte inferior de cada auricular. Ahí deberías encontrar el número de serie que puedes comprobar en el sitio web oficial de Apple para comprobar su validez.

En la misma web de Apple, accede a la página de soporte e introduce este número. El mismo sistema te proporcionará la información correcta sobre el modelo y el estado de la garantía en el caso de que sean originales.

Asegúrate bien de que la información que incluye la caja y el manual del usuario coincidan con los estándares de Apple. Cuando son copias, suelen encontrarse errores tipográficos y problemas de calidad en el embalaje.

No solo nos quedamos aquí para contestar ¿Cómo puedo saber si mis AirPods son originales o una copia? tenemos mucho más que contarte. De este artículo saldrás como un o una profesional de los Airpods y sus copias de mala calidad.

Realiza una comparación de calidad

Puedes comprobar otro indicativo crucial en la calidad de fabricación y el diseño. Los buenos están fabricados con altos estándares de calidad. Estos son algunos detalles que debes observar:

Materiales : En los AirPods originales se utiliza un material de alta calidad, lo cual se destaca y se nota enseguida el acabado suave y pulido. Por el contrario, las copias normalmente presentan otros acabados más imperfectos o ásperos.

Ajuste y comodidad : Este aspecto es un detalle que desvela la originalidad. Por ejemplo, los originales se adaptan de manera cómoda y fácil a la mayoría de los oídos y no deberían causarte molestias después de un uso prolongado; en cambio, las copias son incómodas o se caen fácilmente.

Logo y detalles : Si te fijas en el logotipo de Apple, que es un detalle en el que puedes ver enseguida si son originales, el dibujo es nítido y está bien definido; en cambio, en las imitaciones, verás que está desalineado o mal impreso.

Funcionalidad y rendimiento

En este punto hablaremos de la importancia de la funcionalidad y el rendimiento para poder resolver aún más tu pregunta sobre ¿cómo puedo saber si mis AirPods son originales o una copia? Los que son originales ofrecen una experiencia de usuario superior gracias a sus funciones avanzadas:

Conexión y emparejamiento : Se emparejan rápidamente con dispositivos Apple con un simple proceso de apertura del estuche cuando está cerca del dispositivo. Las copias normalmente piden pasos adicionales y suelen tener problemas con la conexión.

Sonido : La calidad del sonido es un indicativo esencial, ya que ofrecen balances de audio y una mejor cancelación de ruido. Cuando es imitación, suele faltarle esta calidad de sonido; incluso puede sonar distorsionado.

Duración de la batería : Tienen una duración de batería de varias horas por cada carga, y su estuche proporciona múltiples recargas.

Y es que unos Airpods de verdad te ofrecerán cosas como lo que te contamos en este artículo: Apple añadirá más funciones de salud a los Airpods Pro.

Considera el precio y dónde lo compras

Si pagas menos que el precio minorista habitual de Apple, esto podría ser ya una primera señal. Es aconsejable comprar siempre en distribuidores autorizados o en tiendas oficiales de Apple para asegurarte de que estás adquiriendo productos auténticos. Ten en cuenta que esto puede ser un factor más que importante a tener en cuenta si quieres saber ¿Cómo puedo saber si mis AirPods son originales o una copia? ya que unos Airpods baratos, que no sea en BlakFriday, mal asunto. Te recomendamos que sospeches en todos esos casos.

Funciones adicionales

En este último apartado entenderás mucho mejor por qué podemos diferenciar los AirPods originales de las imitaciones, ya que incorporan funcionalidades exclusivas que no se encuentran en las copias:

Los sensores de proximidad que detectan cuando se están usando y pausan la música cuando se retiran . Por lo que esta función rara vez está presente en las imitaciones.

El acceso a Siri solo lo encontrarás con los originales ; igual que en el teléfono móvil, también puedes interactuar con Siri simplemente diciendo «Oye Siri».

¿Cómo puedo saber si mis AirPods son originales o una copia? Conclusión final

Estamos seguros de que con esta guía práctica sobre «¿cómo puedo saber si mis AirPods son originales o una copia?», ya puedes identificar si tus auriculares son auténticos. Sabemos que la posibilidad de adquirir copias hoy en día es muy alta debido a la gran cantidad de empresas que fabrican productos falsos. Nuestro consejo es seguir estos pasos y adquirir los productos en su establecimiento original, ya sea online como en tiendas físicas.

De estas maneras también estarás contribuyendo con la marca. Pero no solamente eso, si quieres unos Airpods, solamente Apple podrá darte las calidades como tal que estás buscando. Todo lo demás te aseguramos que rara vez se va a acercar a lo que los propios Airpods te ofrecen. Esperamos que este artículo o guía práctica sobre ¿Cómo puedo saber si mis AirPods son originales o una copia? te haya sido de ayuda en la identificación de copias y de cara a no malgastar tu dinero comprando lo que no quieres. ¡Disfruta de tus Airpods y nos vemos en el siguiente artículo de Actualidad iPhone!