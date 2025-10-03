Si lo que buscas es ir más rápido con tu iPhone, las acciones rápidas son el atajo perfecto para ahorrar toques y tiempo. Están por todas partes: en el icono de las apps, en el Centro de Control e incluso en funciones de accesibilidad, y te permiten desencadenar tareas comunes con una pulsación prolongada.

En esta guía encontrarás cómo aprovechar esos menús contextuales al mantener pulsado, cómo usar el botón de acción para alternar funciones como Silencio, cómo lanzar «Reconocimiento en tiempo real» con accesos instantáneos, y ocho trucos prácticos para moverte por iOS como un auténtico ninja sin complicarte la vida. Vamos a enseñarte en profundidad a cómo realizar acciones rápidas en tu iPhone.

Acciones rápidas: qué son y dónde aparecen

Las acciones rápidas son menús contextuales que aparecen cuando mantienes pulsado el icono de una app en la pantalla de inicio, en el Centro de Control o en la Biblioteca de apps. Ese gesto revela accesos directos a funciones frecuentes, evitando que tengas que abrir la app y navegar por ella.

Para invocarlas, basta con un toque prolongado (sin soltar) sobre el icono; notarás una ligera respuesta háptica y se desplegará el menú con varias opciones específicas de esa app. Es un gesto muy cómodo y, aunque parece simple, acorta muchos pasos en el día a día.

En Cámara: mantén pulsado su icono y escoge Selfie para abrir la cámara frontal al instante.

para abrir la cámara frontal al instante. En Mapas: mantén pulsado y elige Enviar mi ubicación para compartir tu localización con un toque.

para compartir tu localización con un toque. En Notas: mantén pulsado y selecciona Nueva nota para empezar a escribir sin rodeos.

Ten en cuenta que el listado varía de una app a otra: cada desarrollador define sus accesos, por lo que algunas apps muestran más opciones que otras y, en ocasiones, las opciones cambian según el contexto (por ejemplo, tu actividad reciente).

Inicio, Centro de Control y Biblioteca: mismo gesto, mismo atajo

El comportamiento es consistente en todos estos espacios del sistema. Tanto en la pantalla de inicio como en la Biblioteca de apps puedes presionar y mantener sobre el icono para abrir el menú de acciones rápidas. En el Centro de Control, ese mismo gesto funciona sobre determinados controles para desplegar ajustes adicionales.

Esto quiere decir que, sin abrir una app, puedes enviar tu ubicación, crear una nota o sacarte una selfie; y, del mismo modo, en el Centro de Control puedes ajustar parámetros con precisión con solo una pulsación prolongada sobre el icono correspondiente.

Ejemplos prácticos que querrás usar todos los días

Estos son tres casos de uso que condensan la filosofía de las acciones rápidas: hacer lo habitual, pero más deprisa y con menos toques, para que nada se interponga entre lo que quieres hacer y hacerlo.

Selfie desde el icono de Cámara: mantén pulsado el icono de Cámara y elige «Selfie» para entrar directamente con la frontal.

mantén pulsado el icono de Cámara y elige «Selfie» para entrar directamente con la frontal. Compartir ubicación con Mapas: mantenlo pulsado y toca «Enviar mi ubicación» para mandar tu posición en un segundo.

mantenlo pulsado y toca «Enviar mi ubicación» para mandar tu posición en un segundo. Crear una nueva nota al vuelo: mantén pulsado Notas y selecciona «Nueva nota» para comenzar a escribir sin pasos intermedios.

Con estos gestos, lo que antes requería abrir la app y navegar por su interfaz, ahora se resuelve con un toque prolongado y una selección, logrando una fluidez notable en tareas cotidianas.

Botón de acción: activa funciones al vuelo

El botón de acción de los iPhone compatibles concentra una función asignada que se ejecuta con una pulsación mantenida. De forma predeterminada suele venir configurado con modo Silencio, de modo que al mantenerlo pulsado silencias el teléfono y, si lo vuelves a mantener, desactivas el Silencio.

La filosofía es simple: una única pulsación prolongada para desencadenar una acción concreta, evitando menús o búsquedas. Puedes personalizar ese comportamiento para que el botón active otras funciones, de forma que se convierta en tu atajo físico favorito para lo que más uses.

Reconocimiento en tiempo real: atajos de accesibilidad que aceleran todo

Si utilizas VoiceOver, es posible crear un atajo dedicado para iniciar «Reconocimiento en tiempo real» al instante. Cuando VoiceOver está desactivado, ese mismo atajo abre la app Lupa en modo de detección, facilitando una experiencia rápida y accesible.

Gesto de VoiceOver: cuando VoiceOver está activo, toca tres veces la pantalla con cuatro dedos para activar o desactivar el reconocimiento en tiempo real. Para reasignar el gesto, ve a Ajustes > Accesibilidad > VoiceOver > Comandos > Gestos de toque y asigna el que te resulte más cómodo.

y asigna el que te resulte más cómodo. Triple clic en el botón lateral o de inicio: entra en Ajustes > Accesibilidad > «Atajo de accesibilidad» y selecciona «Reconocimiento en tiempo real» para incluirlo en el menú del triple clic. Es un acceso inmediato y muy fácil de memorizar.

y selecciona «Reconocimiento en tiempo real» para incluirlo en el menú del triple clic. Es un acceso inmediato y muy fácil de memorizar. Tocar la parte posterior del iPhone: en Ajustes > Accesibilidad > Tocar > Tocar atrás , escoge «Tocar dos veces» o «Tocar tres veces» y asigna «Reconocimiento en tiempo real». Este gesto de doble o triple toque en la trasera es discreto y muy eficaz.

, escoge «Tocar dos veces» o «Tocar tres veces» y asigna «Reconocimiento en tiempo real». Este gesto de doble o triple toque en la trasera es discreto y muy eficaz. Botón de acción: personaliza el botón de acción para que inicie el reconocimiento en tiempo real con una pulsación mantenida. Es ideal si prefieres un control físico inmediato que no dependa de gestos en pantalla.

Con estas vías, el reconocimiento y la detección están a un toque de distancia; elijas el gesto que elijas, la clave es que el atajo te ahorre pasos y te permita actuar en el momento sin fricción.

Ocho recursos para moverte como un ninja por iOS

Más allá de las acciones rápidas, iOS esconde pequeños trucos que, sumados, marcan la diferencia. Son gestos y ajustes que aceleran tareas cotidianas para que todo resulte más ágil y natural.

1. Introduce números y símbolos sin cambiar de teclado

Es un gesto rapidísimo que reduce micro-interrupciones al escribir, sobre todo si alternas números y letras con frecuencia, y te ayuda a mantener el ritmo de la frase sin salir de la vista principal.

2. Borra dígitos en la Calculadora con un simple gesto

Si te equivocas al introducir una cifra en la app Calculadora, no hace falta borrar todo: realiza un deslizamiento a izquierda o derecha sobre el número mostrado para eliminar el último dígito. Repite el gesto tantas veces como quieras para seguir borrando de uno en uno.

Este detalle evita empezar de cero cuando te equivocas en la última cifra, y acelera los cálculos del día a día con un gesto que se vuelve natural en segundos.

3. Sube o baja el volumen más rápido

Pulsar repetidamente los botones de volumen funciona, pero es más veloz aprovechar el control en pantalla: tras tocar una vez el botón físico, aparece la animación del volumen; mantén el dedo sobre ella y desliza hacia arriba o abajo para un ajuste inmediato y preciso.

De esta forma, pasas de cambios graduales a un ajuste directo, muy útil en situaciones donde quieres controlar el sonido con mayor finura sin estar pulsando mil veces.

4. Convierte el teclado en un trackpad

Con una pulsación mantenida en el teclado, las letras se difuminan y este se transforma en un trackpad virtual; así podrás mover el cursor por el texto con precisión. Este modo facilita seleccionar, corregir o recolocar palabras con muchísima más exactitud que dando toques a ciegas.

Funciona en cualquier zona del teclado: mantén pulsado y desliza para posicionar el cursor donde lo necesites. Es uno de esos gestos que, cuando lo integras, atajos de teclado que no puedes dejar de usar.

5. Desactiva las ventanas para valorar apps

Si te molesta que, en mitad de una tarea, una app te pida dejar una valoración, puedes desactivar esas solicitudes. Así evitarás interrupciones y podrás seguir a lo tuyo con plena concentración.

Abrir la app Ajustes. Entrar en App Store. Desactivar la opción Valoración de una app.

A partir de ahí, las apps dejarán de pedirte puntuaciones mientras las usas, algo especialmente útil si trabajas con el móvil o prefieres una experiencia limpia.

6. Toca arriba o abajo para saltar al inicio o al final

En muchas apps, tocar la hora en la barra de estado te devuelve al principio de la vista al instante. De forma análoga, tocar en la parte inferior puede llevarte al final del contenido. Este comportamiento varía según la app, pero cuando está disponible, es un atajo potentísimo para listas largas o artículos extensos.

Acostúmbrate a este gesto y te ahorrarás varios deslizamientos; es especialmente útil en navegadores, lectores y redes donde el scroll es constante e intensivo.

7. Graba vídeo aún más rápido con QuickTake

Desde el modo Foto, mantén pulsado el botón de disparo para empezar a grabar vídeo al instante (QuickTake); si deslizas hacia la derecha, lo bloqueas para seguir grabando sin mantener pulsado. Es una manera de capturar sin cambiar de modo y con reacción inmediata.

Además, si estás escuchando música, este método te permite iniciar la grabación sin que la reproducción se detenga en muchos casos, ideal para momentos espontáneos en los que no quieres perder ritmo.

8. Acciones ocultas en el Centro de Control

Al mantener pulsados ciertos controles del Centro de Control, se abren opciones avanzadas. Por ejemplo, con el icono del temporizador podrás ajustar la cuenta atrás directamente, mientras que con la control de intensidad para afinar el brillo del flash verás un control de intensidad para afinar el brillo del flash, lo que te permite ajustar con precisión sin abrir la app Reloj o Cámara.

Prueba también a mantener pulsados otros toggles del Centro de Control, porque algunos esconden configuraciones útiles que ahorran pasos y mejoran tu flujo de uso diario.

Más allá del gesto: buenas prácticas para sacarles todo el jugo

Aunque las acciones rápidas son inmediatas, conviene entrenar el gesto: ni un toque breve (que abrirá la app), ni una presión excesiva; busca una pulsación mantenida cómoda, con la que tu iPhone responda con una ligera vibración para indicar que el menú está listo para ti.

Revisa periódicamente qué ofrece cada app en su menú. Muchas apps amplían sus accesos con actualizaciones; dedicar un minuto a explorar puede descubrirte atajos que se ajusten a tu rutina y que, sumados, te ahorren minutos cada día.

En el Centro de Control, personaliza qué controles incluyes para que las pulsaciones prolongadas de verdad sumen: coloca los que más usas (temporizador, linterna, notas, escáner de códigos, etc.) y ordénalos a tu gusto para que estén siempre a mano.

Cuándo usar el botón de acción y cuándo un gesto

Si asignas el botón de acción a una función que repites varias veces al día (Silencio, Lupa, Reconocimiento en tiempo real, Atajos), reducirás al mínimo los pasos. Para tareas esporádicas, delega en las acciones rápidas de icono o en el Centro de Control, y reserva el botón para lo que merezca un atajo físico prioritario.

Recuerda que el botón de acción se activa con una pulsación mantenida (no un toque simple). Esta decisión de diseño evita pulsaciones accidentales y garantiza que solo ejecutes lo asignado cuando realmente quieras dispararlo a propósito.

Accesibilidad más accesible: combina atajos según tu estilo

El ecosistema de accesibilidad de iOS te permite tener varias rutas a la misma función. Por ejemplo, puedes dejar el triple clic del botón lateral como comodín y asignar «Reconocimiento en tiempo real» a Tocar atrás. Así, si una mano está ocupada, siempre tendrás un plan B inmediato.

No hay solución única: prueba el gesto de VoiceOver, el triple clic, Tocar atrás y el botón de acción, y quédate con la combinación que menos roce produzca en tu día a día. El objetivo es que el acceso sea fiable y predecible en cualquier situación.

Dominar las acciones rápidas y estos trucos cambia por completo la sensación de agilidad con el iPhone: con una pulsación prolongada eliges funciones clave en Cámara, Mapas o Notas; con el botón de acción alternas Silencio o lanzas lo que más usas; con accesos de accesibilidad enciendes el reconocimiento o la Lupa a la primera; y con los ocho gestos extra (teclado express, borrar dígitos en la Calculadora, volumen preciso, teclado como trackpad, desactivar valoraciones, saltos de scroll, QuickTake y ajustes ocultos del Centro de Control) tu interacción se vuelve ligera, directa y muy eficaz.