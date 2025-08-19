Realizar llamadas telefónicas con CarPlay es una de las funciones más útiles para mantener la atención en la carretera y, a la vez, seguir conectado. Con las opciones de la app Teléfono, los controles del coche y Siri, tienes varias maneras de iniciar y gestionar llamadas sin distraerte del volante.

Además de llamar, CarPlay te permite escuchar el buzón de voz, ver recientes y acceder a favoritos, e incluso integrarte con apps como Microsoft Teams para unirte a reuniones con un toque o por voz. A continuación, encontrarás una guía completa con pasos, trucos y ajustes clave para que todo funcione correctamente en tu iPhone y en tu vehículo. Vamos allá con cómo realizar llamadas telefónicas usando CarPlay en tu iPhone.

Qué es CarPlay y por qué es ideal para llamar desde el iPhone

CarPlay es la forma segura e inteligente de llevar tu iPhone al salpicadero. Al conectarlo, verás una interfaz adaptada donde puedes obtener indicaciones paso a paso, hacer llamadas, enviar y recibir mensajes, escuchar música y mucho más, sin apartar la vista de la carretera.

Desde iOS 13, el Panel (Dashboard) de CarPlay ofrece una vista unificada con mapas, controles de audio y sugerencias de Siri en una sola pantalla. Esta presentación simplificada ayuda a acceder a lo importante de un golpe de vista mientras conduces.

Antes de empezar, comprueba dos aspectos: que CarPlay está disponible en tu país o región y que tu coche es compatible. Si tienes dudas, lo mejor es consultar con el fabricante o revisar el manual del vehículo.

CarPlay también se integra con el hogar conectado: si usas accesorios compatibles con HomeKit, verás accesos o sugerencias contextuales (por ejemplo, abrir la puerta del garaje al llegar a casa) sin salir de la vista principal.

Requisitos y cómo conectar el iPhone al coche

Para una conexión adecuada, comienza por lo básico: arranca el coche y asegúrate de que Siri está activado en el iPhone. Esto es esencial si planeas usar comandos de voz para llamar sin tocar la pantalla.

Si tu coche admite CarPlay con cable, conecta el iPhone al puerto USB con un cable Lightning a USB de Apple (o uno de mejor calidad y datos). Muchos vehículos identifican el puerto con un icono de CarPlay o un smartphone para facilitar la conexión.

Algunos modelos combinan ambos métodos (inalámbrico y cableado): haz la primera conexión por cable y acepta emparejar de forma inalámbrica para futuras conexiones. Así evitas usar cables y CarPlay se iniciará automáticamente al entrar en el coche.

Para coches solo compatibles con CarPlay inalámbrico: mantén pulsado el botón de comandos de voz en el volante, pon el equipo en modo Bluetooth/Wi-Fi, y en el iPhone, revisa Ajustes > Wi‑Fi. Pulsa en la información de la red de CarPlay y activa Conexión automática. Luego, en Ajustes > General > CarPlay, selecciona tu coche para completar el emparejamiento.

En sistemas con conector USB-C y Lightning, si necesitas un adaptador USB-C a Lightning o cómo conectar tu iPhone a CarPlay, revisa las recomendaciones oficiales para compatibilidad, carga y transferencia de datos.

Llamadas telefónicas con CarPlay: todas las formas de hacerlo

Tras conectar, la opción más sencilla es: abra la app Teléfono en CarPlay y seleccione la opción necesaria. En esa pantalla verás accesos a Favoritos, Recientes, Contactos, Teclado y Buzón.

Desde Favoritos y Contactos, puedes tocar para iniciar la llamada. En Recientes, repite una llamada con un toque. Para marcar un número, abre el Teclado y escribe; así evitas coger el iPhone mientras conduces.

El buzón de voz también está disponible: entra en Buzón para escuchar los mensajes directamente en la pantalla del coche con el audio del sistema del vehículo. De esta forma, no te pierdes ninguna información importante mientras conduces.

Además de usar la pantalla táctil, muchos vehículos permiten gestionar llamadas mediante controles integrados como una rueda, panel táctil o botones. Para ello, consulta el manual de tu coche para entender cómo navegar por CarPlay con estos controles físicos, muy útil en caminos con baches.

Recuerda que también puedes llamar sin tocar la pantalla: Siri te ayuda para iniciar, repetir o colgar llamadas de forma segura. En el siguiente apartado te explicamos cómo aprovecharla al máximo.

Usar Siri en CarPlay: activación, comandos y sugerencias útiles

Existen tres formas de invocar a Siri en el vehículo: mantén pulsado el botón de comandos de voz del volante, mantén pulsado el botón Inicio o el Panel en la pantalla de CarPlay, o di «Oye Siri» si tu coche soporta activación por voz manos libres.

Antes de usar Siri, asegúrate en el iPhone que está habilitado: entra en Ajustes > Siri y Buscar, y activa «Activar al oír \»Oye Siri\»» y la opción para usar el botón lateral o Inicio, dependiendo del modelo. De esta forma, podrás solicitar casi cualquier acción sin apartar la vista de la carretera.

Para realizar llamadas, prueba órdenes como: «Llama a Marta Pérez», «Vuelve a llamar al último número», «Poner llamada en altavoz» o «Llama al buzón». Siri confirmará mediante los altavoces del coche, manteniendo la interacción manos libres.

El Panel también muestra sugerencias proactivas de Siri, como atajos para la próxima reunión o accesos a contactos frecuentes en ese momento del día. Esta asistencia contextual ayuda a reducir toques y optimizar el rendimiento mientras conduces.

Si tienes dispositivos domóticos en casa, Siri y HomeKit se integran en CarPlay. Puedes pedir comandos como: «Abre la puerta del garaje» al llegar a tu domicilio, o aceptar una sugerencia automática en el Panel, todo sin tocar el iPhone.

Microsoft Teams en CarPlay: unirse a reuniones y llamar con seguridad

Si usas Teams, CarPlay aporta una mejora significativa en productividad segura: conecta el iPhone por Bluetooth o USB y abre la app Teams en la pantalla del coche para comenzar. La interfaz está simplificada para conducir sin distracciones.

En la pestaña Reuniones, aparecen solo las reuniones del día. Las citas completas no se muestran, salvo que las selecciones expresamente, y no es posible unirse a reuniones sin enlace de Teams (las que no incluyen enlace no permiten acceso desde CarPlay).

Para cada reunión, aparece una barra de progreso que indica el tiempo transcurrido. Toca para unirte cuando corresponda, o dile a Siri que te una a la reunión si estás conduciendo.

Para realizar llamadas en Teams desde CarPlay, puedes: usar Siri (diciendo: «Pedir a Siri que llame a Ana Gómez en Teams»), acceder en Marcación rápida a contactos frecuentes, o en Historial, devolver llamadas recientes.

Ejemplos útiles de comandos: «Llama a Ana Gómez usando Teams», «Busca mi última llamada en Teams» o «Únete a mi reunión en Teams». Estos comandos permiten mantenerte conectado sin usar el teléfono.

Anunciar mensajes con Siri y ajustar la configuración rápidamente

Con iOS 15 y versiones posteriores, Siri puede anunciar mensajes entrantes en el coche. Cuando está activado, escucharás un tono, el nombre del remitente y el contenido del mensaje, y Siri te avisa si el mensaje es muy largo para que puedas pedir su lectura completa.

Para activarlo en el iPhone, accede a Ajustes > Notificaciones > Anunciar notificaciones, entra en CarPlay y tú mismo activa \»Anunciar mensajes\». Desde esa sección también podrás ajustar el momento en que comienzan las locuciones y seleccionar las apps que incluyen esta función.

Desde la pantalla del vehículo, ingresa en Ajustes en CarPlay > Anunciar mensajes, y activa el interruptor. Para mejorar la experiencia, selecciona Opciones de los anuncios para definir si quieres que comience automáticamente al conducir o solo bajo demanda.

Personaliza tu experiencia en CarPlay: orden, fondos y controles

Para optimizar la organización, en el iPhone entra en Ajustes > General > CarPlay, selecciona tu vehículo y pulsa Personalizar. Desde allí, puedes añadir o eliminar aplicaciones compatibles y ajustar su orden arrastrando en la pantalla del coche.

Al conectar, verás el nuevo orden automáticamente. Solo se muestran las apps compatibles, y si alguna no aparece, es normal, pues depende del desarrollador y de la compatibilidad.

También puedes cambiar el fondo de pantalla: desde la misma pantalla del vehículo, entra en Ajustes de CarPlay > Fondo de pantalla, selecciona la opción que más te guste y toca Definir. Esto ayuda a mejorar la legibilidad según las condiciones de iluminación en el interior del coche.

Recuerda que los vehículos con CarPlay suelen contar con controles integrados como pantalla táctil, rueda o panel de botones. Si necesitas ayuda, el manual del vehículo suele tener una guía para entender mejor estos gestos y botones.

SharePlay y CarPlay: música colaborativa en movimiento

Con iOS 17 o superior, tú y tus acompañantes pueden controlar la música en el coche mediante SharePlay y CarPlay. Solo una suscripción a Apple Music es necesaria; los demás, con iOS 17, pueden unirse para agregar canciones y gestionar la lista de reproducción.

Esta función evita pasar el teléfono entre diferentes pasajeros: cada uno puede contribuir desde su dispositivo, manteniendo la atención del conductor y la melodía sin interrupciones.

No Molestar al Conducir (DND) con CarPlay: configuración a tu medida

La función No Molestar al Conducir, ahora integrada en los Modos de Concentración de iOS, ayuda a reducir notificaciones durante la conducción. Puedes ajustarla para equilibrar tranquilidad y recibir llamadas o emergencias importantes.

Para activarla o desactivarla manualmente, accede a Centro de control y selecciona el modo Conducir. Si no aparece, agrégalo en Ajustes > Centro de control.

Para una automatización, en Ajustes > Modos de concentración > Conducir, configura Activar automáticamente en función de detección, conexión Bluetooth, o solo cuando se active CarPlay. Puedes elegir «solo para CarPlay» si quieres evitar que se active en modo pasajero.

En el modo Conducir, en Personas y Apps permitidas, añade contactos o aplicaciones que puedan saltarse el filtro, como llamadas de favoritos o emergencias. Esto garantiza que no te perderás llamadas importantes.

Las respuestas automáticas permiten enviar un mensaje de que estás conduciendo: actívalas en el modo Conducir y selecciona a quién enviarás las respuestas. Puedes editar el mensaje para que suene más a ti y desactivarlas si no te conviene.

Si el modo se activa en momentos no deseados, desmarca Activación automática o ajusta el disparador a «Al conectar a CarPlay«. También puedes eliminar el acceso directo en el Centro de control para mantener la pantalla limpia.

Solución de problemas: cuando CarPlay, Siri o las apps no funcionan correctamente

Si experimentas fallos, comienza por lo básico: reinicia tu iPhone y el sistema de infoentretenimiento del vehículo. Muchas incidencias se solucionan con un reinicio limpio.

Verifica las conexiones: si usas cable, prueba con otro cable certificado y diferente puerto USB. En inalámbrico, desactiva y vuelve a activar Bluetooth y Wi‑Fi, y elimina la conexión antigua desde Ajustes > General > CarPlay.

Mantén todo actualizado: entra en Ajustes > General > Actualización de software en el iPhone y comprueba si hay nuevas versiones. Si tu coche permite actualizar, instala el firmware más actualizado recomendado por el fabricante.

Si Siri no funciona en CarPlay, verifica que Siri está habilitado en Ajustes > Siri y Buscar, que «Escuchar \»Oye Siri\»» está activo, y que CarPlay está permitido en los ajustes del sistema. Algunos vehículos requieren activar CarPlay en el sistema del propio coche.

En caso de que alguna app de terceros tenga fallos, lo recomendable es contactar con su desarrollador o buscar actualizaciones. La mayoría de los fabricantes publican incompatibilidades que puedan afectar la experiencia.

Por último, si nada funciona, elimina y vuelve a configurar CarPlay: en Ajustes > General > CarPlay, selecciona tu vehículo y pulsa Olvidar este coche. Después, realiza la configuración desde cero para solucionar asociaciones corruptas o perfiles Bluetooth defectuosos.

La clave para sacar partido a CarPlay en llamadas combina una buena configuración inicial—como conexión, Siri y permisos—con pequeñas personalizaciones, como el orden de apps y fondos de pantalla. También es útil conocer los atajos más rápidos: abrir Teléfono y tocar favoritos o recientes, pedirle a Siri que llame por ti, y aprovechar la integración con Teams cuando sea necesario. Antes de despedirnos decirte que en Actualidad iPhone hay multitud de artículos sobre Carplay, como por ejemplo: Cómo enviar y recibir mensajes de texto con CarPlay en tu iPhone.