Perder aplicaciones, fotos o documentos en el iPad pasa más a menudo de lo que crees, y no tiene por qué convertirse en un drama. El ecosistema de Apple ofrece varios caminos para recuperar compras y datos borrados, tanto si han sido eliminados por accidente como si desaparecieron tras un cambio de dispositivo o una restauración.

En esta guía encontrarás, de forma ordenada, todos los métodos oficiales y alternativas para recuperar ítems comprados y eliminados en iPadOS. Veremos cómo volver a descargar compras de App Store, Apple Books, Apple TV e iTunes Store, cómo rescatar archivos, fotos, notas o correos desde sus papeleras temporales, qué posibilidades brinda iCloud, cómo actuar con WhatsApp, qué hacer si solo te queda una copia de seguridad completa y en qué casos valorar software de terceros. Vamos allá con Cómo recuperar ítems comprados y eliminados en tu iPad.

¿Hay una papelera única en el iPad?

Si vienes de Windows o macOS puedes pensar en una papelera global, pero en iPadOS no existe un contenedor único del sistema. Cada app gestiona su propia sección de eliminados recientes, por lo que la recuperación depende de la aplicación: Archivos, Fotos, Notas, Mail y otras mantienen un espacio temporal antes del borrado permanente.

Qué ítems se pueden recuperar y dónde buscar

En líneas generales, puedes recuperar compras digitales vinculadas a tu ID de Apple y datos creados por ti. Conocer el tipo de elemento te dirá dónde actuar.

Compras y contenidos digitales: Apps, libros, música, películas y series de App Store, Apple Books, Apple TV e iTunes Store.

Apps, libros, música, películas y series de App Store, Apple Books, Apple TV e iTunes Store. Documentos y ficheros: Elementos de iCloud Drive y ubicaciones locales gestionados desde la app Archivos.

Elementos de iCloud Drive y ubicaciones locales gestionados desde la app Archivos. Fotos y vídeos: Biblioteca gestionada por la app Fotos con su carpeta de eliminados.

Biblioteca gestionada por la app Fotos con su carpeta de eliminados. Notas y recordatorios: Notas borradas recientemente y recordatorios marcados o eliminados.

Notas borradas recientemente y recordatorios marcados o eliminados. Correo electrónico: Mensajes que pasan a la papelera en la app Mail.

Mensajes que pasan a la papelera en la app Mail. Chats y contenidos de apps de terceros: Por ejemplo, WhatsApp y nubes de terceros como Google Fotos, Dropbox o Google Drive.

Recuperar compras: apps, libros, música, películas y series

Una de las ventajas de comprar en el ecosistema Apple es que tus compras quedan asociadas a tu ID de Apple y se pueden volver a descargar sin volver a pagar mientras sigan disponibles en la tienda.

App Store: Abre App Store > toca tu foto de perfil > entra en ‘Comprado’ > localiza la app y pulsa el icono de la nube para descargarla.

Abre App Store > toca tu foto de perfil > entra en ‘Comprado’ > localiza la app y pulsa el icono de la nube para descargarla. Apple Books, Apple TV e iTunes Store: Accede a tu cuenta en cada app > sección ‘Comprado’ > recupera libros, películas, series o música ya adquirida.

Archivos borrados: recupera desde la app Archivos

La app Archivos integra iCloud Drive y otras ubicaciones. Cuando eliminas algo aquí, pasa a ‘Eliminados recientemente’ durante 30 días antes del borrado definitivo.

Abre Archivos > pestaña ‘Explorar’.

En ‘Ubicaciones’, entra en ‘Eliminados recientemente’.

Selecciona los ítems y toca ‘Recuperar’ para enviarlos a su carpeta original.

Si el fichero estaba en iCloud Drive, el borrado y la recuperación se sincronizan entre tus dispositivos. Si vacías ‘Eliminados recientemente’, no habrá vuelta atrás salvo que tengas una copia de seguridad previa.

Fotos y vídeos: carpeta de eliminados en Fotos

La app Fotos conserva lo borrado de forma temporal. Las fotos y vídeos pasan al álbum ‘Eliminado’ en ‘Álbumes’ durante unos 30 días antes de desaparecer definitivamente.

Abre Fotos > pestaña ‘Álbumes’.

Desliza hasta ‘Eliminado’ y accede (puede pedir Face ID, Touch ID o código).

Selecciona lo que necesites y pulsa ‘Recuperar’ para devolverlo a su ubicación original.

Transcurrido ese plazo, el contenido se elimina de manera permanente en el dispositivo y solo podrás recuperarlo desde una copia de seguridad o servicios de nube si estaban activados.

Notas y recordatorios: cómo deshacer un borrado

En Notas, todo lo que borras va a ‘Eliminado recientemente’ y se mantiene 30 días. Entra en esa carpeta, marca las notas y usa ‘Mover’ para devolverlas a otra ubicación.

Mail: rescata correos de la papelera

Al borrar un correo, Mail lo envía a la papelera temporal del proveedor. Su retención suele rondar los 30 días, aunque depende del servicio (iCloud, Gmail, Exchange, etc.).

Abre Mail y entra en ‘Correos eliminados’ de la cuenta correspondiente.

Selecciona el mensaje y elige ‘Mover’ para llevarlo a Bandeja de entrada u otra carpeta.

Si no aparece, revisa ‘Archivados’ y ‘Spam’.

Una vez vaciada la papelera o superado el plazo del proveedor, el mensaje queda eliminado de forma definitiva, salvo que cuentes con una copia de seguridad.

iCloud: recuperar archivos y datos sincronizados

Además de las papeleras por app, iCloud permite restaurar ítems borrados que estaban sincronizados con tu Apple ID desde la web de iCloud.

Entra en icloud.com e inicia sesión.

Dirígete al área de recuperación: ‘Recuperación de archivos’, ‘Contactos’, ‘Calendarios’, ‘Marcadores’, etc.

Elige lo que quieras restaurar y confirma.

Según el tipo de dato, los elementos pueden estar disponibles para recuperación durante un tiempo limitado (por ejemplo, archivos borrados hasta alrededor de 40 días), por lo que conviene actuar rápido tras el borrado.

WhatsApp en iPad: restauración desde copia en iCloud

Si utilizas WhatsApp y tienes copia en iCloud, puedes restaurar chats y archivos adjuntos durante la configuración inicial tras reinstalar la app.

En WhatsApp > Ajustes > Chats > Copia de seguridad, comprueba la fecha y tamaño de la última copia.

Desinstala la app y vuelve a instalarla desde App Store.

Durante el arranque, acepta restaurar desde iCloud y espera al proceso.

Recuerda que las copias se sobrescriben según su frecuencia (diaria, semanal, mensual). Si has perdido algo importante, evita usar la app y restaura cuanto antes.

Restaurar todo el iPad desde una copia de seguridad

Si no encuentras el ítem en ninguna papelera ni en iCloud, saber cómo restaurar el contenido de tu iPad desde una copia de seguridad es la vía definitiva. Ten en cuenta que volverás al estado de la fecha de la copia y perderás cambios posteriores.

Comprueba que tienes copia reciente en iCloud o en tu ordenador (Finder o iTunes). Ve a Ajustes > General > Transferir o restablecer el iPad > Borrar contenidos y ajustes. Durante la configuración inicial, elige ‘Restaurar desde copia de seguridad’ (iCloud o ordenador).

Al finalizar, el dispositivo recuperará apps, fotos, archivos y ajustes tal y como estaban en la fecha de la copia elegida.

Reinstalar apps de Apple eliminadas

Varias apps nativas se pueden borrar y reinstalar desde App Store. Si quitaste apps como Notas, Tiempo o similares, basta con buscarlas y tocar descargar. Si esos datos estaban en iCloud, se sincronizarán al volver a instalar.

Opciones avanzadas: software de terceros

Existen herramientas para ordenador que prometen recuperar información del iPad sin copia de seguridad. Su efectividad depende de que el espacio no se haya sobrescrito y, por lo general, son soluciones de pago, por lo que conviene priorizar métodos oficiales.

Entre las más conocidas se encuentran suites como Dr.Fone o utilidades de recuperación de iPhone. Estas apps suelen ofrecer tres vías: extraer datos de una copia de iTunes, de iCloud o realizar un escaneo directo del dispositivo.

Escaneo directo del dispositivo: conectas el iPad al ordenador, inicias el análisis y, si hay suerte, previsualizas y seleccionas lo recuperable para guardarlo en el ordenador o devolverlo al dispositivo.

conectas el iPad al ordenador, inicias el análisis y, si hay suerte, previsualizas y seleccionas lo recuperable para guardarlo en el ordenador o devolverlo al dispositivo. Recuperar desde copia de iTunes: eliges un respaldo local, lo analizas y exportas selectivamente los archivos que te interesen, sin tener que restaurar el iPad completo.

eliges un respaldo local, lo analizas y exportas selectivamente los archivos que te interesen, sin tener que restaurar el iPad completo. Recuperar desde iCloud: inicias sesión, descargas el respaldo o los tipos de datos elegidos y extraes solo lo necesario.

Otras utilidades, como soluciones tipo iPhone Data Recovery, presumen de recuperar contactos, mensajes, historiales, notas, fotos, WhatsApp y más, incluso sin copia previa. Valora sus ventajas (vista previa, recuperación selectiva) y sus límites antes de decidirte.

En cualquier caso, actúa con rapidez si vas a probar un escaneo, evita usar el iPad para no sobrescribir bloques y considera que no existe garantía de éxito. Prioriza siempre iCloud, las papeleras y las copias oficiales antes de recurrir a terceros.

Google Fotos: papelera, archivo y límites de recuperación

Si usas Google Fotos en el iPad, también hay opciones integradas. Las fotos y vídeos con copia de seguridad permanecen hasta 60 días en la papelera, y los que no tienen copia suelen conservarse unos 30 días.

Puedes revisar el archivo por si no se borraron sino que se archivaron. Desarchivar devuelve el contenido a la biblioteca y lo hace visible de nuevo en tu colección.

Revisar la papelera de Google Fotos desde el navegador

Si necesitas restaurar desde el ordenador, accede a photos.google.com e inicia sesión. En el menú lateral entra en ‘Papelera’, selecciona los elementos y toca ‘Restaurar’ para que regresen a su biblioteca o álbumes originales.

No siempre es posible recuperarlo todo: si un elemento lleva más de 60 días en la papelera, si vaciaste la papelera o lo eliminaste definitivamente, no se podrá restaurar. Revisa la configuración de copias para evitar pérdidas futuras.

Mensajes y otras nubes de terceros

En Mensajes (iMessage/SMS), puedes encontrar ‘Eliminados recientemente’ para rescatar conversaciones en la vista de listas: toca ‘Editar’ > ‘Mostrar eliminados recientemente’ (o ‘Filtro’ > ‘Eliminados recientemente’), selecciona el hilo y pulsa ‘Recuperar’.

Si trabajas con nubes como Dropbox o Google Drive, consulta sus papeleras y periodos de retención. Cada servicio aplica reglas propias, por lo que conviene actuar en cuanto notes la ausencia.

Compras y archivos en familia

Con Compartir en familia, puedes recuperar las compras de otros miembros sin coste adicional. Entra en la tienda correspondiente, ve a ‘Comprado’ y elige a la persona para descargar sus ítems compartidos.

Consejos para no volver a perder datos

Activa las copias automáticas en iCloud en Ajustes > > iCloud > Copia en iCloud. Una copia reciente es tu mejor seguro contra borrados accidentales.

Acostúmbrate a revisar periódicamente ‘Eliminados recientemente’ en Fotos, Archivos y Notas, para que no caduquen ítems que todavía te interesan.

Si necesitas espacio, evita borrar apps sin valorar si guardan datos locales. Puedes descargar apps poco usadas manteniendo sus datos desde Ajustes > App Store > Desinstalar apps no usadas.

Para informarte y mantener buenas prácticas, recurre a fuentes fiables como los canales oficiales de Apple, INCIBE u OSI, con recomendaciones actualizadas de seguridad y copias de respaldo.

Dudas frecuentes que te pueden salvar tiempo

¿Qué pasa si ya pasaron 30 días en Archivos, Fotos o Notas? Cuando vence el plazo de eliminados recientes, el contenido se borra de forma permanente. Toca tirar de copia de seguridad (iCloud o ordenador) si existía una anterior a la fecha del borrado.

¿Puedo recuperar apps eliminadas si tengo una suscripción activa? Sí. Vuelve a instalar la app y restaura la suscripción dentro de la app o desde tu cuenta en App Store. Puede que debas iniciar sesión para vincular la compra.

¿Qué ocurre con Google Fotos si borro algo desde el iPad? Google Fotos mantiene los ítems en su papelera hasta 60 días si tenían copia y alrededor de 30 días si no. Tras ese periodo o si vacías la papelera, no es recuperable.

¿Se pueden rescatar archivos de nubes de terceros? En la mayoría de servicios hay una papelera con retención limitada. Consulta las políticas de tu proveedor (Dropbox, Google Drive, etc.) y actúa cuanto antes.

A la hora de recuperar información en el iPad, la clave es moverte rápido y saber por dónde empezar: primero las papeleras de cada app, después iCloud y, como último recurso, las copias completas. Si trabajas con WhatsApp o Google Fotos, comprueba sus papeleras y copias propias; y si valoras software de terceros, hazlo pronto y con expectativas realistas. Manteniendo las copias de seguridad al día y vigilando los eliminados recientes, evitarás la gran mayoría de sustos y tendrás más papeletas de recuperar lo que dabas por perdido.