Si trabajas tus fotos con Lightroom en el móvil o en el ordenador, tarde o temprano te vas a encontrar con la misma duda: cómo redimensionar correctamente las imágenes en iPhone y en Mac sin perder calidad y sin volverte loco con los menús. Entre ajustes de borde largo, megapíxeles, recortes y exportaciones, es fácil hacerse un lío si nadie te lo explica paso a paso.

En esta guía vas a ver, con todo lujo de detalles, cómo cambiar el tamaño de tus fotos en Lightroom y Lightroom Classic, cómo recortarlas a proporciones concretas para impresión o para plantillas de blogs y redes sociales, y qué hacer cuando el programa no te deja poner directamente 1200 x 1200 píxeles. También veremos una alternativa online gratuita para procesar imágenes por lotes si solo quieres algo rápido y sencillo. Vamos allá con cómo redimensionar fotos en Lightroom en iPhone y Mac: guía paso a paso.

Qué es Lightroom y por qué es tan útil para redimensionar fotos

Adobe Lightroom, también conocido como Adobe Photoshop Lightroom, es mucho más que un editor de fotos: es una herramienta pensada para organizar, revelar, imprimir, etiquetar y compartir imágenes tanto en Windows, Mac, iPhone y Android, como incluso en Apple TV. Lo interesante para el tema que nos ocupa es que ofrece un control muy preciso sobre el tamaño y la calidad de salida de tus imágenes.

A diferencia de otros programas más básicos, Lightroom trabaja con edición no destructiva: la foto original se mantiene intacta en tu catálogo y todos los cambios (incluido el redimensionado) se aplican solo cuando exportas una copia nueva. Esto significa que puedes probar tamaños, recortes y ajustes sin miedo a cargarte el archivo original, algo clave cuando preparas fotos para impresión o para subirlas a la web.

Otra ventaja importante es que Lightroom permite el procesamiento por lotes: puedes seleccionar varias fotos y cambiarles el tamaño, el formato o la resolución de golpe. Si tienes que adaptar decenas de imágenes para una galería online, un blog o una campaña, esta función te ahorra muchísimo tiempo.

En cuanto a las opciones de redimensionado, Lightroom te deja ajustar el tamaño mediante múltiples parámetros: ancho y alto, dimensiones totales, borde largo, borde corto, megapíxeles o porcentaje. Cada opción tiene su lógica y su uso ideal, y elegir bien es clave para obtener la calidad adecuada en función del destino (impresión, web, redes sociales, etc.).

Cómo cambiar el tamaño de una imagen en Lightroom en Mac (Lightroom Classic)

En Mac, la forma más completa de trabajar el tamaño de tus imágenes es con Lightroom Classic, que ofrece un panel de exportación muy detallado. Vamos a ver el proceso típico para redimensionar una foto manteniendo el máximo control.

1. Importar las fotos que quieres redimensionar

Lo primero es llevar las fotos a tu catálogo. Desde el módulo Biblioteca, haz clic en Archivo > Importar fotos y vídeo o usa el botón «Importar» de la parte inferior. Se abrirá una ventana donde podrás navegar hasta la carpeta que contiene las imágenes que quieres redimensionar.

En el panel de origen, selecciona la carpeta o dispositivo (por ejemplo, una tarjeta SD) y marca las fotos que quieras incluir. Cuando lo tengas listo, pulsa el botón Importar para que Lightroom las añada a tu biblioteca y puedas empezar a trabajar con ellas.

2. Recortar la imagen a la relación de aspecto correcta (si hace falta)

Antes de tocar el tamaño en píxeles o en centímetros, es fundamental que tu foto tenga la relación de aspecto adecuada. Si necesitas, por ejemplo, una impresión de 40 x 30 cm o una imagen cuadrada de 1:1 para un blog o redes sociales, primero hay que recortar al formato correcto.

Para ello, ve al módulo Revelar (Develop) y selecciona la herramienta Recortar y enderezar. Dentro de esta herramienta verás un desplegable donde aparece «Original» (o la proporción actual de la foto). Haz clic ahí y selecciona la opción Introducir a medida que aparece al final de la lista.

Se abrirá un cuadro de diálogo donde puedes escribir manualmente la proporción que necesitas. Por ejemplo:

40 x 30 para una impresión de 40 cm x 30 cm.

para una impresión de 40 cm x 30 cm. 1 x 1 si quieres un recorte perfectamente cuadrado para una imagen 1200 x 1200 px.

Cuando introduzcas la relación y aceptes, Lightroom aplicará un marco de recorte con esa proporción. Puedes moverlo y cambiar su tamaño dentro de la foto hasta encuadrar la zona que te interesa. Todo lo que queda en gris fuera del marco se eliminará en el recorte.

Cuando estés contento con el encuadre, pulsa Enter o haz clic en «Hecho» para fijar el recorte. A partir de ese momento, tu imagen tendrá la relación de aspecto correcta, y podrás redimensionarla sin que se deforme ni se corten partes importantes al exportar.

3. Exportar la imagen con el tamaño final

Una vez que el recorte está listo, el siguiente paso es exportar la foto con las dimensiones físicas o en píxeles que necesitas. Para ello, ve a Archivo > Exportar. Se abrirá el cuadro de diálogo de exportación, con varias secciones clave.

3.1. Elegir carpeta de destino y nombre de archivo

En la parte superior del cuadro de exportación, selecciona a dónde quieres que Lightroom guarde la imagen ya redimensionada. Puedes elegir una carpeta concreta y marcar la casilla Poner en subcarpeta si quieres que todas las imágenes exportadas se guarden juntas con un nombre de carpeta específico (por ejemplo, «Listas para imprimir» o «Blog 1200×1200»).

En la sección de Nombre de archivo, activa la opción «Cambiar nombre a» y escoge «Nombre personalizado». Luego escribe en el campo de Texto personalizado el nombre exacto que quieres dar al archivo (por ejemplo, «Foto-40x30cm» o «Portada-blog-1200»). Esto te ayudará a localizar rápidamente la versión final redimensionada.

3.2. Ajustes de archivo: formato, espacio de color y calidad

Más abajo encontrarás la sección Ajustes de archivo, donde decides el formato y la calidad de la exportación. Para impresiones de calidad, muchas imprentas recomiendan:

Formato de imagen: TIF

Compresión: Ninguna

Espacio de color: Adobe RGB (1998)

Profundidad de bits: 8 bits/componente

Si vas a exportar a JPEG (por ejemplo, para web, redes o impresión fotográfica estándar), lo ideal es usar un nivel de calidad 100 para minimizar la pérdida de detalle. De este modo, la compresión será mínima y tus imágenes aguantarán mucho mejor ampliaciones o revisiones posteriores.

3.3. Redimensionar la imagen: borde largo, borde corto, ancho/alto y resolución

La sección clave para el tamaño está en Cambiar tamaño de imagen. Aquí es donde Lightroom te permite controlar las dimensiones finales siguiendo varias lógicas distintas:

Redimensionar para encajar (con opciones como Borde largo, Borde corto, Dimensiones, etc.).

(con opciones como Borde largo, Borde corto, Dimensiones, etc.). Especificar ancho y alto , en píxeles o en unidades físicas (cm/pulgadas).

, en píxeles o en unidades físicas (cm/pulgadas). Indicar megapíxeles totales , para limitar el tamaño de archivo.

, para limitar el tamaño de archivo. Ajustar por porcentaje, para escalar relativo al tamaño original.

Para impresión, es habitual marcar Redimensionar para encajar > Borde largo y, a continuación, introducir la longitud del lado más largo de la imagen en centímetros o pulgadas. Por ejemplo, si quieres una copia de 40 x 30 cm, el borde largo será de 40 cm. Justo debajo, establece una resolución de 300 píxeles por pulgada (ppi), que es el estándar de calidad para la mayoría de impresiones fotográficas.

En cambio, si vas a preparar archivos para web o redes, puedes trabajar directamente en píxeles y elegir la combinación que más te convenga: borde largo a 1200 px, dimensiones máximas de 1200 x 800 px, etc. La resolución (ppi) es irrelevante para pantallas, así que lo que manda aquí es el número de píxeles en ancho y alto.

Cuando todos los parámetros estén a tu gusto, pulsa el botón Exportar. Lightroom generará el archivo a partir del original con el recorte, formato y tamaño que hayas definido y lo guardará en la carpeta elegida, sin tocar la foto original del catálogo.

Cómo redimensionar fotos en Lightroom en iPhone

En iPhone (y en general en la versión móvil de Lightroom), el enfoque es algo distinto porque la interfaz está más simplificada y orientada a la exportación rápida. Aun así, también puedes controlar de manera bastante precisa el tamaño y la calidad de tus imágenes.

Primero importa o abre la foto que quieres redimensionar en la app de Lightroom para iOS. Puedes hacerlo desde el carrete, desde archivos o sincronizando tu catálogo con Lightroom en escritorio. Una vez tengas la foto abierta, realiza los ajustes de edición y recorte que necesites. Recuerda que, igual que en el Mac, es buena idea asegurar la relación de aspecto correcta antes de preocuparte por el tamaño en píxeles.

Cuando la edición esté lista, toca el icono de compartir o exportar (normalmente un cuadrado con una flecha hacia arriba). Ahí encontrarás diferentes opciones de salida, como «Exportar como…» o «Guardar en el carrete». En «Exportar como» es donde Lightroom te permite elegir el tamaño y la calidad de la imagen: puedes seleccionar el formato (JPEG, TIFF), la calidad de compresión y, en muchas versiones, un tamaño máximo en píxeles por lado o por borde largo.

Si necesitas adaptar tus imágenes para redes sociales o para una plantilla específica, conviene fijar un lado máximo (por ejemplo, 1200 px de lado largo) o un tamaño aproximado que mantenga buena calidad sin generar archivos excesivamente pesados. Ten en cuenta que la app móvil suele ofrecer menos opciones granulares que Lightroom Classic, por lo que, si necesitas un control milimétrico de ancho y alto, te resultará más cómodo rematar el proceso en el Mac.

Redimensionar imágenes por lote con Lightroom

Una de las mayores ventajas de Lightroom, tanto en Mac como en PC, es poder procesar muchas fotos a la vez. Si tienes una carpeta entera de imágenes que quieres dejar a 1200 px de lado largo o listas para impresión a 40 x 30 cm, no hace falta ir una por una.

Para hacerlo, en el módulo Biblioteca selecciona todas las fotos que quieras redimensionar (puedes usar Mayús + clic para un rango o Cmd/Ctrl + clic para selecciones sueltas). Después, ve a Archivo > Exportar como antes. Todos los ajustes de exportación (formato, calidad, tamaño, resolución, carpeta, renombrado, etc.) se aplicarán automáticamente a todas las imágenes seleccionadas.

Esto es especialmente útil cuando preparas series de fotos para web o para clientes, ya que puedes dejar preconfigurados varios ajustes de exportación (por ejemplo, «JPEG web 1200 px» o «TIFF impresión 40×30 300 ppi») y aplicarlos con dos clics a lotes enteros. De esta manera, mantienes una coherencia total en tamaños, calidades y nombres de archivo sin tener que repetir los mismos pasos cien veces.

Si necesitas algún otro tutorial, como siempre te dejamos más: Corrección y gradación de color en Lightroom en iPhone y iPad

Problemas con las dimensiones exactas (ejemplo 1200 x 1200 px)

Un problema muy habitual, sobre todo con plantillas de blogs y redes sociales, es necesitar un tamaño exacto en píxeles, como 1200 x 1200 (formato cuadrado), y descubrir que Lightroom exporta la imagen con otras dimensiones, por ejemplo 800 x 1200 (relación 2:3).

Esto suele ocurrir porque, aunque en Lightroom Classic puedes indicar «Ancho» y «Altura» en la exportación, el programa mantiene siempre la relación de aspecto del archivo recortado. Si la foto está en 2:3 (relación típica de muchas cámaras), y le dices 1200 x 1200, Lightroom no va a deformarla: respetará esa proporción y ajustará uno de los lados (en este caso, el corto) a lo que corresponda, por ejemplo 800 x 1200.

La clave para conseguir 1200 x 1200 px reales está, por tanto, en el paso previo de recorte:

En el módulo Revelar, activa la herramienta Recortar y enderezar .

. En el desplegable de proporciones, elige la opción Introducir a medida .

. Escribe una relación 1 x 1 , que corresponde a formato cuadrado.

, que corresponde a formato cuadrado. Ajusta el recorte sobre la imagen como quieras y confirma.

Una vez que tu foto es realmente cuadrada en el recorte, al exportar sí podrás fijar 1200 x 1200 px sin que Lightroom cambie las proporciones. Puedes hacerlo usando «Dimensiones» (anchura y altura máximas iguales) o directamente definiendo Ancho = 1200 px y Alto = 1200 px en el apartado de cambio de tamaño, siempre manteniendo la casilla de conservar proporciones.

Si intentas saltarte el recorte previo y tu imagen sigue teniendo una proporción 2:3, Lightroom lo que hará será adaptar uno de los lados al valor máximo permitido, generando resultados tipo 800 x 1200 o 1200 x 1800, pero nunca 1200 x 1200, porque estaría forzando una deformación que el programa, por diseño, evita.

Alternativa sencilla a Lightroom: redimensionar por lotes gratis online

Lightroom es una herramienta muy potente, pero también es cierto que puede resultar técnica y un poco abrumadora si solo quieres cambiar el tamaño de unas cuantas fotos sin complicarte la vida. Además, es un software de pago, con lo que a veces te compensa usar una solución puntual, rápida y gratuita.

En estos casos, una opción práctica es recurrir a un redimensionador online por lotes como Online UniConverter (de Media.io). Esta herramienta funciona directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar nada, y permite procesar hasta 5 imágenes de hasta 5 MB cada una al mismo tiempo.

Los formatos más habituales de imagen están cubiertos: JPG, PNG, BMP y GIF. Puedes decidir si quieres redimensionar por píxeles o por porcentaje, y tienes la opción de mantener la relación de aspecto original o cambiarla usando modos como recortar, ajustar o rellenar para adaptar la imagen a una relación específica.

Cómo usar un redimensionador online por lotes

El flujo de trabajo con una herramienta como Online UniConverter es bastante directo:

Entra en la dirección media.io y en su seccion resize desde tu navegador. En la página principal verás un botón con un icono de «+» para añadir imágenes; puedes hacer clic y seleccionar los archivos desde tu ordenador o simplemente arrastrarlos y soltarlos en la ventana.

Después, elige si quieres redimensionar por píxeles (ancho y/o alto) o por porcentaje (por ejemplo, reducir al 50 % el tamaño original). También puedes activar o desactivar el icono del candado para mantener o romper la relación de aspecto; si lo mantienes bloqueado, el programa ajustará automáticamente el otro lado para no deformar la imagen.

Cuando tengas los valores definidos, pulsa el botón REDIMENSIONAR y la herramienta procesará las imágenes en lote. Una vez terminado, podrás descargar las fotos redimensionadas a tu ordenador y, en muchos casos, guardarlas directamente en servicios en la nube como Dropbox, lo que es muy útil si trabajas desde varios dispositivos.

Este tipo de solución online es ideal si solo necesitas ajustes sencillos y rápidos sin entrar en detalles de recorte avanzado, espacio de color o perfiles de impresión. Para proyectos de retoque y exportación profesionales, Lightroom seguirá siendo más completo, pero para tareas básicas de tamaño, la alternativa online suele ser más que suficiente.

Tanto si usas Lightroom en iPhone como en Mac, como si tiras de herramientas online, lo importante es entender bien cómo afectan el recorte, la relación de aspecto, el tipo de redimensionado y la resolución al resultado final: dominar estos cuatro conceptos te permitirá preparar tus imágenes exactamente al tamaño que necesitas, ya sea para impresión de alta calidad, plantillas de blogs con dimensiones fijas o publicaciones en redes sociales que exigen formatos muy concretos.