Si tienes un Apple TV 4K, tienes más de una forma de poner tu música a sonar en el salón. Entre la app Música nativa, AirPlay, radios y hasta YouTube, puedes cubrir cualquier situación, desde un rato tranquilo con auriculares hasta una fiesta con altavoces en varias habitaciones. En esta guía te lo contamos todo con pasos claros y trucos útiles para sacarle partido.

Además de los controles del mando en tu Apple Tv, hay opciones muy jugosas como letras sincronizadas, Apple Music Sing con control de voces, continuidad con cámara del iPhone, colas de reproducción con modo aleatorio y repetición o envío de audio a varios altavoces mediante AirPlay. También te explicamos cómo escuchar música de YouTube en Apple TV y cómo integrar tu biblioteca entre dispositivos. Vamos allá con cómo reproducir música en tu Apple TV.

Usar la app Música en Apple TV: descubre y empieza a escuchar

Lo primero es abrir la app Música en tu Apple TV y situarte en la parte superior en Inicio. Aquí verás filas con recomendaciones personalizadas como Top selecciones para ti (mezclas, novedades, entrevistas, emisoras y playlists), Reproducciones recientes (lo que escuchaste últimamente), Hecho para ti (mezclas basadas en tu historial) o Emisoras para ti (radio ajustada a tus gustos). También puedes explorar por género, década o artistas similares y ver lo que escuchan tus amigos si los sigues en Apple Music; si necesitas ayuda para localizar contenidos, consulta cómo buscar contenido en tu Apple TV.

Para comenzar a reproducir, desplázate lateralmente por las filas y entra en lo que te interese. En emisoras y episodios de radio, basta con seleccionarlos para que arranquen al instante. En mezclas, playlists o álbumes, verás el listado completo con opciones como Reproducir desde el principio, activar Aleatorio o elegir una pista concreta.

Cuando mantienes pulsado el clickpad o la superficie táctil sobre un elemento, se despliega un menú con más acciones: añadir a tu biblioteca, a una playlist o a la cola, o incluso ir al perfil del artista desde un álbum. Este gesto es ideal para organizar tu música sin perder el hilo de lo que suena.

En cuanto pulses Play en cualquier contenido, se abre la pantalla En reproducción. Desde ahí controlas la reproducción, accedes a más información e incluso puedes ver la letra si está disponible, todo sin salir de la experiencia de escucha.

Controlar la reproducción y manejar la cola En reproducción

La cola En reproducción agrupa todas las canciones de un álbum, las pistas y vídeos de una playlist o lo que viene a continuación en una emisora. Los elementos aparecen en una fila con la canción actual en el centro para que el contexto sea clarísimo visualmente.

Para verla, empieza a reproducir algo o entra en En reproducción (arriba). Desliza hacia abajo en el clickpad o superficie táctil para mostrar los controles y selecciona el icono de la cola. Desde ahí, muévete hacia arriba hasta la canción activa y luego desliza a izquierda o derecha para explorar lo que viene y lo que ya sonó.

Si quieres saltar de tema, desplázate hasta cualquier canción de la fila y selecciónala; se reproducirá de inmediato. Para variar, puedes activar el modo Aleatorio: con los controles visibles, desliza hacia arriba y toca el botón correspondiente; vuelve a tocarlo para desactivarlo cuando quieras recuperar el orden original.

¿Te apetece repetir? Con los controles en pantalla y tras deslizar hacia arriba, usa el botón de repetir. La primera pulsación repite toda la cola, la segunda sólo la canción actual y una tercera lo desactiva. Es un ciclo muy simple de recordar.

Por último, si la reproducción automática no encaja con lo que buscas, puedes apagarla. Muestra los controles, desliza hacia arriba y selecciona el botón de reproducción automática. Con otra pulsación la vuelves a activar al instante.

Tu Biblioteca en Apple TV: contenido, sincronización y playlists

La sección Biblioteca de Música en Apple TV reúne todo lo que añades de Apple Music, tus compras de iTunes Store, playlists creadas por ti y la música sincronizada desde el ordenador, iPhone o iPad si tienes suscripción a Apple Music o iTunes Match. Es el lugar donde conviven tus colecciones propias y lo que vas descubriendo.

Si usas Sincronizar biblioteca con Apple Music activada, lo que hagas en Apple TV se reflejará en el resto de dispositivos y viceversa. Esto incluye playlists, álbumes y canciones añadidas, de modo que tu catálogo está siempre alineado en cada pantalla sin esfuerzo manual.

Para ver y gestionar playlists en Apple TV, entra en Biblioteca y ve a Playlists. Verás tanto las listas creadas desde otros dispositivos como las que montes desde el propio Apple TV. Con una suscripción activa a Apple Music, cualquier playlist que crees aquí aparecerá en iOS, iPadOS y macOS cuando tengas Sincronizar biblioteca habilitado.

¿Quieres organizarte a medida? Mantén pulsado el clickpad sobre una canción o álbum para añadirlo a una playlist concreta, a la cola o directamente a tu biblioteca. Esta acción contextual agiliza mucho el flujo de organización.

Letras y Apple Music Sing: canta con control de voces y Cámara de continuidad

Al reproducir una canción del catálogo de Apple Music puedes mostrar u ocultar las letras sincronizadas desde la parte inferior de la pantalla tocando el botón Letra. Si no lo ves, esa pista no tiene letras sincronizadas; en algunos casos aún podrás ver la letra completa no sincronizada desde el menú Más y la opción Ver toda la letra.

Para usar Apple Music Sing en Apple TV, inicia una canción compatible. En el mando, pulsa Atrás y después el botón de Micrófono. A partir de ahí desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo en el clickpad para subir o bajar la voz principal y ajustar el efecto karaoke a tu gusto.

Si tienes un Apple TV 4K de 3.ª generación y Cámara de continuidad, puedes activar la cámara del iPhone o iPad para efectos visuales mientras cantas. Desde la pantalla de Cantar, pulsa Atrás, elige Cámara y selecciona Conectar iPhone o iPad; acepta en el dispositivo y colócalo en horizontal frente al televisor para que todo funcione de forma fluida y estable.

Dentro de esa vista puedes cambiar el fondo desde Cámara con filtros disponibles, o apagar la cámara escogiendo Desconectar cámara cuando acabes. Si detectas letras que faltan o errores, Apple permite enviar comentarios desde su página de feedback oficial, algo útil para mejorar el catálogo.

Enviar audio con AirPlay y controlar altavoces en casa

El Apple TV envía audio por AirPlay a uno o varios dispositivos compatibles conectados a la misma red: HomePod, altavoces y televisores inteligentes, receptores… Antes, asegúrate de haberlos configurado en la app Casa de tu iPhone, iPad o Mac (macOS Catalina o posterior) para que el ecosistema reconozca las estancias.

Mientras escuchas, abre los controles de AirPlay y marca los altavoces o grupos a los que quieres enviar el sonido. Incluso puedes ajustar el volumen de dispositivos en otras habitaciones resaltando su control de volumen y moviéndote a izquierda o derecha en el mando para regular el deslizante de nivel.

¿Quieres traer al televisor lo que sonaba en otro cuarto? Desde el dispositivo que controla ese altavoz (por ejemplo, el iPhone), abre los controles de AirPlay y selecciona tu Apple TV como destino. La canción que estaba en reproducción aparece agrupada con el Apple TV y pasa a sonar en el televisor o en la configuración de audio asociada.

Esta flexibilidad es perfecta para repartir música por toda la casa y combinar salas según el momento, desde un podcast en la cocina hasta una playlist animada en el salón con altavoces múltiples.

Más posibilidades con Apple Music en Apple TV 4K

Si usas un Apple TV 4K con AirPods o Beats compatibles, o con altavoces/receptores compatibles con Dolby Atmos, puedes disfrutar de audio espacial en muchos contenidos del catálogo. La sensación envolvente sube el listón de cómo percibes tus canciones favoritas. También puedes aprender a escuchar conjuntamente con dos pares de auriculares si quieres compartir la escucha en privado.

También puedes activar audio sin pérdida en Apple TV 4K para conservar al máximo el detalle del máster original. La disponibilidad depende de cada canción, del rendimiento de tu red y de la capacidad del altavoz, pero cuando se alinean los factores el salto en fidelidad es notable para oídos exigentes. Para ajustar estas opciones revisa los ajustes de audio y vídeo en tu Apple TV.

¿Te gustan los videoclips? Apple Music ofrece miles sin anuncios y un canal 24/7 con Apple Music TV. Además, puedes sintonizar emisoras seleccionadas por Apple, miles de emisoras comerciales y las propias emisoras de Apple Music, cubriendo desde hits actuales hasta géneros niche.

En el ámbito social y colaborativo, puedes seguir a amigos para ver qué escuchan, compartir tus descubrimientos y montar sesiones de DJ en casa usando la cola compartida del Apple TV junto a SharePlay desde otros dispositivos. Es una manera sencilla de armar la playlist entre varios sin frenar la fiesta.

Por último, si mantienes tu biblioteca en un Mac (o iTunes en macOS Mojave o anterior), puedes enviar esos contenidos al Apple TV mediante Compartir en casa. Así sumas tu colección personal a lo que ya ofrece Apple Music sin pasos complejos ni cables.

YouTube en Apple TV: escuchar música desde la app oficial

Si prefieres YouTube, puedes instalar su app en Apple TV. Asegúrate de que el dispositivo está conectado a una red fiable, entra en la App Store y busca YouTube para instalar su app en Apple TV. Al abrir la app, verás una pantalla con código de activación que debes introducir en el sitio de activación de YouTube desde el navegador del móvil u ordenador.

Una vez vinculado, abre YouTube en el Apple TV y entra en la sección Música para acceder a tus artistas, listas y recomendaciones. Es un método cómodo para escuchar sin depender del móvil y con una navecación pensada para pantalla grande.

Usar YouTube Music desde el iPhone o iPad: envía por Cast

La app YouTube Music no está disponible nativamente para Apple TV, pero puedes reproducir en el televisor enviando el contenido desde tu iPhone o iPad. Descarga YouTube Music en tu dispositivo iOS, conéctalo a la misma Wi‑Fi que el Apple TV y reproduce cualquier canción o playlist para usar el icono de Cast que verás arriba a la derecha.

Al tocar Cast, elige tu Apple TV de la lista de dispositivos disponibles y la reproducción saltará al televisor. Este método es rápido, aprovecha tu biblioteca y listas guardadas, y mantiene el móvil como control remoto por si quieres saltar, pausar o cambiar de álbum.

Reproducir música descargada de YouTube Music: advertencias y método posible

Para algunos usuarios, duplicar pantalla o castear no es ideal. Existe otra vía: descargar pistas de YouTube Music en el ordenador y pasarlas a tu biblioteca para reproducirlas en Apple TV vía iTunes/Música. Antes de nada, ten presente que debes respetar derechos y términos de uso: utiliza cualquier conversión sólo para copias personales legales y donde la normativa lo permita.

Herramientas de terceros como convertidores dedicados permiten extraer el audio directamente desde el reproductor web de YouTube Music y guardarlo en formatos como MP3, AAC, FLAC, WAV, AIFF o ALAC. Suelen ofrecer ajustes de calidad (bitrate 320/256/192/128 kbps y frecuencias 192/96/48/44,1 kHz) y opciones para organizar la salida por listas, artista y álbum, además de conservar etiquetas ID3 (artista, álbum, título, año, índice de playlist).

El flujo típico es sencillo: abres el conversor con el reproductor web integrado, inicias sesión para acceder a tu biblioteca, eliges canciones o listas con un botón de añadir y pulsas Convertir. Cuando termine, muchas de estas apps incluyen opción directa de Exportar a iTunes/Música para que las pistas se sincronicen con tu biblioteca y, desde ahí, estén disponibles en Apple TV mediante iCloud o Compartir en casa.

Este enfoque es versátil si quieres usar los archivos en otras apps (por ejemplo, software de DJ o presentaciones), pero recuerda siempre las implicaciones legales y de calidad: conviene ajustar bien los parámetros de exportación y mantener un orden coherente de carpetas y nombres para que tu biblioteca sea fácil de gestionar en cualquier dispositivo.

Tu Apple TV puede convertirse en el centro musical de la casa: desde descubrir novedades en la app Música, controlar colas con aleatorio y repetición, cantar con letras y Apple Music Sing (incluso con la cámara del iPhone), enviar audio con AirPlay a varias habitaciones, hasta escuchar música desde YouTube o integrar archivos locales. Elige el método que mejor encaje en cada momento y disfruta de tu música sin complicaciones.