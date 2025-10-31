¿Cómo restablecer los ajustes de tu iPhone? Si tu iPhone se comporta raro o quieres empezar de cero sin perder fotos, chats o apps, puedes restablecer los ajustes del sistema sin borrar el contenido. Este restablecimiento limpia configuraciones y preferencias, pero mantiene tus datos a salvo, ideal para solucionar problemas cotidianos.

Antes de tocar nada, conviene preparar una copia de seguridad. Si decides restaurar por completo o algo sale mal, podrás recuperar tus ajustes y datos desde un respaldo. Y ojo: si tu objetivo es borrar todo, entonces tendrás que usar la opción Borrar contenidos y ajustes o restaurar con ordenador.

Índice orientativo de lo que verás a continuación: diferencias entre restablecer ajustes y borrar, todos los tipos de restablecimiento disponibles, cómo hacerlo desde el iPhone, desde un Mac con Finder o con iTunes en Windows, el modo DFU para emergencias, qué pasa si olvidaste el código, eSIM y Apple ID, problemas habituales y cómo recuperar datos.

Qué significa restablecer los ajustes en un iPhone

Restablecer los ajustes devuelve gran parte de la configuración del sistema a su estado original sin tocar tus archivos personales. No se eliminan fotos, vídeos, mensajes, apps ni documentos; solo se reinician preferencias como la red, el teclado, la localización o la privacidad.

Tras un restablecimiento de ajustes, el iPhone conserva tus datos, pero limpia parámetros de sistema que pueden estar causando fallos. Es una medida de mantenimiento potente cuando un reinicio normal no basta y antes de dar el salto a borrar por completo.

Si después de restablecer ajustes el problema continúa, puedes volver atrás con tu respaldo. Hacer una copia de seguridad te permite recuperar ajustes previos si el restablecimiento no soluciona nada.

Todos los tipos de restablecimiento disponibles

En Ajustes encontrarás distintas opciones. Cada una afecta a una parte concreta del sistema y conviene elegir la adecuada según lo que necesites:

Restablecer ajustes : devuelve a valores por omisión configuraciones del sistema como red, diccionario del teclado, localización, privacidad y elimina las tarjetas de Apple Pay. No borra datos ni contenido .

: devuelve a valores por omisión configuraciones del sistema como red, diccionario del teclado, localización, privacidad y elimina las tarjetas de Apple Pay. . Restablecer ajustes de red : elimina redes Wi‑Fi guardadas y ajustes de red, desactiva y reactiva el Wi‑Fi, y puede deshabilitar la itinerancia de datos móviles. El nombre del dispositivo en Ajustes > General > Información vuelve a iPhone y los certificados que marcaste manualmente como de confianza pasan a no ser fiables. Ten en cuenta que se borran redes usadas previamente y ajustes VPN no instalados mediante un perfil de configuración o un gestor MDM. Los interruptores de Wi‑Fi y Preguntar para acceder permanecen activos tras el proceso. Para eliminar ajustes VPN instalados por perfil: ve a Ajustes > General > VPN y gestión de dispositivos, elige el perfil y toca Eliminar perfil. Al quitar ese perfil se borran también otros ajustes y cuentas que proveía . Si los ajustes de red llegaron por MDM: ve a Ajustes > General > VPN y gestión de dispositivos, selecciona el gestor y pulsa Eliminar gestión. Esto retira además otros ajustes y certificados entregados por el MDM .

: elimina redes Wi‑Fi guardadas y ajustes de red, desactiva y reactiva el Wi‑Fi, y puede deshabilitar la itinerancia de datos móviles. y los certificados que marcaste manualmente como de confianza pasan a no ser fiables. Eliminar todas las eSIM : borra todas las eSIM almacenadas en el iPhone. Después tendrás que configurar el servicio de datos móviles o insertar una SIM física para volver a tener datos móviles.

: borra todas las eSIM almacenadas en el iPhone. para volver a tener datos móviles. Restablecer diccionario del teclado : borra solo las palabras aprendidas que añadiste rechazando sugerencias al escribir. No afecta a tus textos ni a las apps .

: borra solo las palabras aprendidas que añadiste rechazando sugerencias al escribir. . Restablecer estilo de escritura a mano : devuelve la escritura a mano a sus valores por omisión. Útil si el trazo o reconocimiento no van finos .

: devuelve la escritura a mano a sus valores por omisión. .

Restablecer localización y privacidad: devuelve a fábrica los permisos de localización y los de privacidad de las apps. Al abrirlas de nuevo, te volverán a pedir permisos.

Copias de seguridad y preparación previa

Antes de restablecer o borrar, protege lo importante. Haz una copia en iCloud desde Ajustes > tu nombre > iCloud > Copia en iCloud > Realizar copia ahora. Así tendrás a mano tu información más reciente.

Si te falta espacio en la nube, libera sitio o prioriza lo imprescindible. También puedes optar por una copia en el ordenador si te resulta más cómodo.

Mantén el iPhone con batería suficiente o enchúfalo a la corriente para evitar cortes. Una interrupción a mitad del proceso puede alargar o complicar la restauración.

Si tu objetivo es entregar el iPhone a otra persona, recuerda preparar el equipo: sal de tu Apple ID, desactiva Buscar y, si procede, retira eSIM o tarjetas de Apple Pay y, para mayor seguridad, aprende a proteger el acceso a tu iPhone antes de borrarlo.

Restablecer desde el propio iPhone

Si lo que quieres es dejarlo como recién sacado de la caja, puedes borrar todo desde el iPhone. Ve a Ajustes > General > Transferir o restablecer el iPhone y toca Borrar contenidos y ajustes.

El sistema te pedirá confirmar con tu código. Pulsa Continuar y sigue las indicaciones en pantalla. Si tenías Buscar activado, puede solicitar la contraseña del Apple ID para desactivarlo durante el borrado.

Al terminar, el iPhone se reiniciará. Verás la pantalla de bienvenida para configurarlo como nuevo o restaurar una copia de seguridad.

Aclaremos un punto que confunde a muchos: el botón Restablecer dentro de la misma sección sirve para limpiar ajustes concretos, no para borrar contenido. Si no quieres perder datos, usa Restablecer ajustes, no Borrar contenidos y ajustes.

Restaurar el iPhone con un Mac mediante Finder

Otra vía para una restauración completa es usar un Mac. Conecta el iPhone por cable, acepta la confianza entre dispositivos y abre Finder.

En la barra lateral, entra en Ubicaciones y selecciona tu iPhone. En la pestaña General, elige Restaurar iPhone. Para continuar, será necesario desactivar Buscar si estaba activo.

Sigue los pasos que aparezcan y espera mientras se descarga y aplica el software. El iPhone se reiniciará y quedará listo como de fábrica.

Restaurar con iTunes en Windows

Si usas Windows, iTunes es tu aliado. Conecta el iPhone, abre iTunes y entra en el resumen del dispositivo. Desde ahí, elige Restaurar iPhone y confirma.

iTunes descargará el software y realizará la restauración. Durante el proceso, el iPhone puede reiniciarse varias veces; no lo desconectes hasta que acabe por completo.

Modo DFU: el comodín cuando nada más funciona

Si el sistema está muy dañado o el iPhone no pasa de la manzana, el modo DFU puede salvar la situación. DFU permite reinstalar el firmware a bajo nivel y borra todo, así que asegúrate de tener copia. Consulta además cómo encender o apagar tu iPhone correctamente para las secuencias que requieren apagarlo.

Pasos orientativos con botón de inicio: conecta el iPhone al ordenador y apágalo; mantén encendido 3 segundos; sin soltar, presiona también inicio; a los 10 segundos suelta encendido y sigue con inicio 5 segundos más. Si la pantalla está en negro y el ordenador detecta un iPhone en modo recuperación, ya puedes restaurar.

En modelos sin botón de inicio, la secuencia cambia: conecta por cable, pulsa y suelta subir volumen, pulsa y suelta bajar volumen, mantén el botón lateral hasta que la pantalla se apague; sin soltar lateral, mantén también bajar volumen unos segundos, suelta lateral y continúa con bajar volumen hasta que el ordenador lo detecte. Si aparece el logo de Apple, repite hasta lograrlo.

El proceso puede requerir varios intentos. Ten paciencia y sigue el ritmo de tiempos con precisión.

Si olvidaste el código o el iPhone está desactivado

Cuando no recuerdas el código de desbloqueo o el dispositivo queda desactivado, tendrás que restaurar con ordenador. Finder o iTunes te permitirán reinstalar el sistema para recuperar el acceso (perderás los datos no guardados en copia).

Respecto a Tiempo de uso, si olvidaste su código, puedes restablecerlo, pero ten en cuenta un detalle importante: restaurar desde una copia de seguridad no elimina el código de Tiempo de uso. Si seguía activo en la copia, seguirá activo tras restaurar.

En estos casos, es habitual que se te solicite la contraseña del Apple ID para desactivar Buscar y continuar. Introducir la clave de iCloud permite completar el proceso y evitar el bloqueo de activación.

eSIM, Apple ID y desvinculación del dispositivo

Si vas a vender, regalar o enviar el iPhone a soporte técnico, no olvides limpiar la parte de conectividad. Existe una opción específica para eliminar todas las eSIM guardadas; después podrás configurar una nueva línea o usar una SIM física.

Para evitar problemas al nuevo dueño, es esencial quitar tu cuenta: cierra sesión del Apple ID y desactiva Buscar desde Ajustes. Así el iPhone no quedará ligado a tu cuenta y la activación posterior será inmediata.

Problemas habituales y recomendaciones

Si la restauración se atasca, comprueba la conexión y el cable. Un USB defectuoso o un puerto inestable pueden echar por tierra el proceso. Cambia de cable o de puerto si lo notas errático.

Verifica que usas la última versión de iTunes en Windows o que el Mac está actualizado. El software al día evita errores durante la descarga del sistema.

Si aparece un aviso sobre MDM o perfiles, revisa Ajustes > General > VPN y gestión de dispositivos. Retirar la gestión o un perfil puede ser necesario para limpiar ciertos parámetros de red.

Cuando resetees solo ajustes y algo se desconfigure, no te asustes: tendrás que volver a introducir claves Wi‑Fi, revisar permisos y configurar Apple Pay si lo usabas, pero tus datos siguen ahí.

Cómo recuperar tus datos tras borrar el iPhone

Si has borrado el contenido, toca traer de vuelta tus cosas. En el asistente inicial podrás elegir Restaurar desde iCloud o desde una copia local en el ordenador.

Con iTunes o Finder también puedes restaurar una copia previa: selecciona el dispositivo y elige Restaurar copia de seguridad. Elige la copia por fecha y deja que el proceso termine antes de desconectar el cable.

Si no hay respaldo o necesitas algo muy concreto, existen utilidades de terceras partes como Dr.Fone, iMobie PhoneRescue o EaseUS MobiSaver. Úsalas con cautela, revisa su reputación y sigue sus instrucciones para escanear y recuperar lo posible.

Notas extra: diferencias clave entre restablecer y borrar

Restablecer ajustes: útil para arreglar fallos de configuración y limpiar permisos o redes. No elimina tus archivos personales. Borrar contenidos y ajustes: formatea el iPhone y lo deja como nuevo. Perfecto si vas a venderlo o quieres empezar desde cero.

Desde Mac con Finder o con iTunes en Windows podrás hacer el proceso completo, incluida la reinstalación del sistema. Si nada responde, recurre al modo DFU para forzar la restauración del firmware.

Apunte de hardware: cámaras y vídeo

Aunque no afecta al restablecimiento, algunos modelos incluyen un conjunto de cámaras muy capaz: cuádruple trasera de 12 MP (gran angular, teleobjetivo, ultra gran angular) con escáner LiDAR para profundidad, más una frontal dual de 12 MP con sensor biométrico.

En vídeo, permiten grabación en 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, con HDR y Dolby Vision. Estas prestaciones de cámara y vídeo no cambian por un restablecimiento de ajustes o por una restauración. Además, si quieres conservar preferencias, puedes guardar los ajustes de cámara en tu iPhone.

Recordatorios útiles

Para restablecer red: recuerda que el nombre del dispositivo vuelve a iPhone, que los certificados marcados manualmente como confiables pasan a no confiables y que la itinerancia de datos puede desactivarse. Revisa después tus redes Wi‑Fi, perfiles VPN y ajustes móviles.

Para perfiles y MDM: Ajustes > General > VPN y gestión de dispositivos es la ruta para quitar perfiles o la gestión del administrador. Al eliminarlos, se retiran los ajustes y certificados asociados.

Si quieres borrar por completo desde el iPhone, usa Borrar contenidos y ajustes. Si prefieres hacerlo con ordenador, elegir Restaurar en Finder o iTunes logrará el mismo fin.

Como ves, tienes soluciones para todo: desde restablecer solo ajustes cuando algo no va fino, hasta borrar el iPhone por completo para entregarlo o empezar de cero, pasando por restauraciones con Mac o Windows y el modo DFU para emergencias. Haz copia de seguridad, desactiva Buscar si vas a restaurar y elige el método que mejor encaje con tu objetivo.