¿Tienes problemas de conexión en tu iPhone? Entonces te estarás preguntando cómo restaurar la conexión en iPhone y solucionar tus problemas de datos móviles, y en Actualidad iPhone vamos a ayudarte con este problema. Vamos a ir comprando una por una a modo guía las posibles causas de que te hayas quedado sin datos para que los recuperes cuanto antes.

Es un fastidio que nuestro iPhone deje de tener conexión y tenga problemas de red ya que hoy en día necesitamos de los datos móviles para todo si te encuentras fuera de una red Wifi. Estar conectados a Internet es básico para casi cualquier función y cuando no lo estás te sientes incomunicado totalmente.

Como te decimos vamos a intentar ser muy didácticos ya que son unas cuantas soluciones. No son complejas, pero tendrás que moverte un poco de aquí para allá intentando dar con la solución a cómo restaurar la conexión en iPhone y solucionar tus problemas de datos móviles. Lo que vamos a intentar a toda costa es que tengas que restablecer (formatear o borrar) tu dispositivo, ya que esa sería la última opción que tenemos en mente en base a nuestra experiencia. Eso sí, suele reparar todo problema.

Verifica que tienes cobertura de red

¿Estás seguro de que tienes cobertura en la zona que te encuentras? Puede ser que incluso tengas llamada pero la conexión de datos sea muy debil e inexistente. Para empezar a saber cómo restaurar la conexión en iPhone y solucionar tus problemas de datos móviles vamos a empezar por lo más básico:

Comprueba la señal en la parte superior derecha de tu iPhone. Si te indica «Sin servicio» estás en lo cierto, si hay momentos en los que la señal es debil y aparecen pocas barras, entonces es cuestión de la zona en la que te encuentras. En caso de que sea lo último intenta cambiar de ubicación para descartar por completo que es un problema del iPhone Prueba a desactivar y activar el modo avión para intentar forzar al iPhone a que busque la conexión de nuevo.

Verifica que los datos móviles están activados

¿Puede que hayas desactivado sin querer los datos móviles? Esto parece más complicado de lo que es pero en realidad un toque tonto al bajar el desplegable donde se muestra opciones como el modo avión y puedes desactivarlos. Por ello vamos a enseñarte a comprobarlo:

Abre la sección de «Configuración» de tu iPhone. Busca el botón de «Datos Móviles» Activa los datos móviles si es que están desactivados.

Reinicia el iPhone

La gente siempre omite el reinicio del iPhone porque cree que es una chorrada, pero es que normalmente soluciona muchas cosas. Es una mini restauración de todo ya que cortas todos los procesos abiertos, limpias la memoria RAM y otro tipo de datos técnicos que con un reinicio se pueden resolver. Es un lavado de cara por la mañana antes de ir al trabajo.

No creemos que te haga falta que te expliquémos cómo reiniciar tu iPhone pero por si acaso:

No hay un botón de reinicio como tal por eso empieza por apagar tu iPhone pulsando el botón lateral y el botón de volumen a la vez hasta que te aparezca en pantalla el botón deslizable de apagado. Desliza ese botón para apagar el iPhone y espera en torno a unos 10 segundos Enciende de nuevo el iPhone manteniendo presionado el botón lateral. Cuando esté en su fase de encendido o arranque verás el logo de Apple. Vuelve a esperar unos 10 segundos y comprueba la red móvil como te hemos enseñado en el paso anterior.

Restablece los ajustes de red del iPhone

Restablecer los ajustes de red del iPhone puede ser una buena respuesta y solución a cómo restaurar la conexión en iPhone y solucionar tus problemas de datos móviles. Más que nada porque si lo anterior no ha funcionado, esto puede ser la clave:

Abre «Configuración» o vete desde la pantalla de inicio Vete a la parte inferior y encuentra el botón de «General» Ahora dentro de «General» tendrás que tocar el botón de «Restablecer» Una vez estés dentro de «Restablecer» tendrás que dirigirte al botón de «Restablecer ajustes de Red». Te va pedir que introduzcas tu código de inicio. Una vez lo hagas procederá a restablecer los ajustes.

Actualización de iOS

¿Tienes pendiente alguna actualización de iOS? Es similar al reinicio del iPhone solo que además puede corregir errores como el que se te está dando por ser un problema propio de la versión en la que estás. Si tienes alguna actualización del sistema operativo te recomendamos que lo pongas al día.

Abre «Configuración» o vete desde la pantalla de inicio Vete a la parte inferior y encuentra el botón de «General» Ahora toca en «Actualización de Software». Se va a poner a buscar la actualización disponible y si la hay te aparecerá un botón que tendrás que tocar llamado «Descargar e Instalar». De esta forma pondrás al día tu iPhone

Contacta con tu operador de red móvil

Puede que no sea un problema de hardware ni de software de tu iPhone y se trate de una situación momentanea o de una avería general de tu operador en la zona. Te recomendamos que te pongas en contacto con la atención al cliente de tu operador y expliques el problema. Ellos mismos podrán verificar si es un problema de red o si por el contrario es un problema de tu iPhone. De esta forma incluso ellos podrán darte alguna solución más a cómo restaurar la conexión en iPhone y solucionar tus problemas de datos móviles.

Visita una Apple Store

Al igual que en el paso anterior te comentamos que si no es hardware o software llames a tu operador, aquí te decimos que si no es un problema de red como tal, lo aconsejable es que visites una tienda de Apple. Allí podrás solicitar cita con un técnico el cual te intentará ayudar con el problema. Incluso puede que tengas mandarlo al soporte técnico y ellos te lo tramitarán todo. Si no quieres acercarte puedes pedir cita en tu Apple Store más cercana desde este enlace.

Restaurar tu iPhone

Como te decíamos, para nosotros esta es la última opción. Si lo vas a hacer porque no quieres ir a una Apple Store te recomendamos que tengas copia de seguridad hecha, además de tu guardado en iCloud ya que como bien sabes vas a dejar el iPhone con las configuraciones y contenido de fábrica. Esto suele arreglar cualquier problema de software.

Esperamos que llegados a este punto hayas conseguido arreglarlo, y de ser así te dejamos un artículo relacionado para que ahora que tienes datos sepas cómo ahorrar datos móviles en el iPhone.