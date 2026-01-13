Hoy llevamos literalmente media vida metida en el iPhone: fotos, chats, cuentas bancarias, datos de salud, redes sociales y hasta llaves digitales y dispositivos como AirTags. Por eso, en cuanto oímos hablar de virus, spyware o Pegasus, es normal que salten las alarmas y nos preguntemos si alguien puede estar mirando lo que hacemos sin permiso.

La buena noticia es que, salvo ataques muy dirigidos y profesionales, es bastante raro que un iPhone esté realmente hackeado. Aun así, sí existen formas de rastrearte, espiarte o comprometer tu privacidad mediante apps, perfiles de configuración, bugs del sistema o descuidos con tu Apple ID. En esta guía vamos a ver, paso a paso y con detalle, cómo detectar indicios de espionaje, cómo comprobar si tu iPhone está intervenido y qué hacer para blindarlo. Vamos a explicarte cómo saber si tu iPhone está siendo espiado o comprometido.

¿Es realmente fácil que espíen un iPhone?

En el mundo Apple hay muchos mitos: que si “si el iPhone se calienta es que está hackeado”, que si va más lento, que si gasta más batería o datos de lo normal… En la práctica, casi siempre estas cosas se deben a uso intensivo, apps pesadas, calor ambiental, una batería envejecida o una actualización reciente, no a un hackeo.

El sistema de seguridad de iOS está muy bien diseñado y, salvo ataques ultra dirigidos tipo Pegasus, Predator u otros spyware comerciales usados contra periodistas, activistas o políticos, los iPhone de la mayoría de usuarios son objetivos poco atractivos, e incluso casos como el hackeo al iPhone del presidente de España. Eso no significa que estemos a salvo de todo: podemos instalar sin querer apps tramposas, perfiles de configuración peligrosos o caer en enlaces maliciosos.

La clave es entender que, muchas veces, el “espio” entra por la puerta que le abrimos nosotros mismos: damos permisos de más, instalamos perfiles que no entendemos, hacemos jailbreak o dejamos el móvil desbloqueado al alcance de cualquiera.

La parte positiva es que, en la mayoría de escenarios, recuperar el control del iPhone suele ser tan sencillo como borrar la app sospechosa o eliminar el perfil comprometido, y reforzar unas cuantas medidas básicas de seguridad.

Señales de que tu iPhone podría estar siendo espiado o rastreado

Antes de entrar en menús y ajustes, conviene saber qué comportamientos pueden indicar problemas. Ojo: ningún síntoma por sí solo es prueba definitiva de espionaje, pero varios de ellos a la vez sí deberían ponernos en alerta y hacernos revisar el dispositivo con calma.

Aumento extraño del consumo de datos móviles

Las apps espía, los troyanos o cierto stalkerware necesitan enviar la información que recogen (mensajes, ubicación, fotos, etc.) a un servidor remoto. Para ello usan tu conexión, así que de repente puedes ver picos de uso de datos que no encajan con tu uso habitual. Comprueba tus estadísticas de datos y fíjate si alguna app que casi no utilizas gasta una barbaridad.

Batería que se agota mucho más rápido

Todo lo que funciona todo el rato en segundo plano, como el spyware que registra pulsaciones, llamadas o ubicación, consume batería sin descanso. Si no has cambiado tu forma de usar el iPhone y, aun así, la autonomía cae en picado, puede ser desde una batería vieja… hasta software espiándote por debajo.

Calentamiento del iPhone incluso en reposo

Después de horas de vídeo o juegos es normal que el móvil se caliente, pero si el iPhone está caliente cuando no lo tocas, algo está trabajando sin que lo veas. A veces es una app colgada, pero si pasa a menudo y va unido a batería y datos disparados, merece la pena investigar.

Rendimiento más lento y bloqueo

Un iPhone veterano puede ir algo más lento, sí, pero ralentizaciones bruscas, cuelgues, cierres aleatorios de apps o reinicios sin explicación pueden indicar que hay software adicional ejecutándose, consumiendo CPU y memoria. Las apps espía mal diseñadas se notan precisamente por aquí.

Encendidos y apagados raros

Si el iPhone tarda muchísimo en apagarse, se niega a hacerlo o se enciende solo sin notificaciones de por medio, puede existir algún proceso en segundo plano que no quiere “morir”. Algunos tipos de spyware intentan evitar apagados para no perder el acceso al dispositivo.

Actividad sospechosa en iCloud, Apple ID y otras cuentas

Una de las pistas más claras de que alguien va detrás de tu información es ver correos de inicios de sesión desconocidos, cambios de contraseña que no has hecho, compras que no reconoces o accesos desde ubicaciones raras en tu Apple ID, Google, Facebook, etc. Si tu Apple ID está comprometido, pueden incluso acceder a copias de seguridad, fotos y más.

Mensajes de texto raros o notificaciones extrañas

Algunos programas espía se controlan enviando SMS con códigos o cadenas de caracteres extraños al dispositivo infectado. Si recibes mensajes que no tienen sentido, llenos de símbolos o texto sin lógica, y además ves que tu móvil envía SMS que tú no recuerdas, cuidado: podría ser parte del sistema de control del spyware.

Ruidos, ecos o interferencias en las llamadas

Los móviles actuales filtran bastante bien el ruido, así que ecos constantes, chasquidos raros o “voces” a lo lejos en llamadas normales o de apps (WhatsApp, FaceTime, Zoom, etc.) que se repiten, incluso cambiando de red, pueden indicar problemas de cifrado, escuchas o software que está interponiéndose en la comunicación.

Pop-ups y ventanas emergentes que no cuadran

Ver avisos puntuales de cookies o publicidad es normal, pero si aparecen ventanas emergentes muy agresivas, falsos avisos de virus o alertas de seguridad que no vienen de iOS ni de una app conocida, podría tratarse de adware, phishing o una puerta de entrada para algo peor.

Cómo comprobar si una app está espiando tu iPhone

Una de las vías más sencillas para espiar un móvil es instalar una app con permisos excesivos. A veces se disfrazan de herramientas de control parental, monitorización, seguridad o incluso juegos inocentes. Por suerte, en iOS es relativamente fácil auditar qué apps acceden a qué datos y cortarles el grifo.

Revisa los permisos de acceso a datos sensibles

Entra en Ajustes > Privacidad y seguridad y repasa, uno por uno, apartados como Contactos, Calendarios, Fotos, Cámara, Micrófono, Localización, Archivos, etc. Dentro de cada apartado verás qué aplicaciones tienen acceso. Si encuentras algo que no te suena o que no debería necesitar ese permiso, desactívalo sin miedo.

Localiza y elimina aplicaciones sospechosas

Si un icono no te suena de nada o ves un nombre raro, mantén pulsada la app en la pantalla de inicio y selecciona “Eliminar app” para borrarla por completo. Si dudas, busca primero el nombre en internet: si es spyware o stalkerware conocido, aparecerán advertencias enseguida.

Controla el uso de datos y batería de cada app

En Ajustes > Datos móviles puedes ver cuántos megas ha consumido cada app. Y en Ajustes > Batería, el porcentaje de consumo por aplicación. Si una app que casi no usas está en el top de consumo, algo no cuadra: puede estar transmitiendo información en segundo plano.

Ojo con las apps fuera de la App Store y el jailbreak

Para instalar spyware potente en iPhone suele hacer falta jailbreak y un instalador de terceros como Cydia, Icy u otros. Si ves estos iconos o tienes apps que no aparecen en la App Store oficial, lo más prudente es actualizar a la última versión de iOS (que suele deshacer el jailbreak) y empezar de cero con un entorno limpio.

Cómo saber si tu iPhone está intervenido mediante perfiles o certificados

Además de las apps, existen los perfiles de configuración y certificados MDM/VPN que pueden cambiar la forma en la que el iPhone se conecta y gestiona los datos. Son habituales en empresas y centros educativos, pero un perfil malicioso puede desviar todo tu tráfico a través de una VPN controlada por un atacante o alterar ajustes de seguridad.

Revisa los perfiles instalados en el sistema

Ve a Ajustes > General > VPN y gestión de dispositivos. En el apartado de Perfiles de configuración comprobarás si hay alguno instalado. Si no trabajas en una organización que los use, lo normal es no tener ninguno. Cualquier perfil cuyo origen no tengas clarísimo debería considerarse sospechoso.

Elimina cualquier perfil que no reconozcas

Al tocar sobre un perfil podrás ver más información y la opción “Eliminar perfil”. Introduce tu código si te lo pide y bórralo. Si dudas, pregunta al departamento de IT de tu empresa o colegio. Pero, como norma general, si no recuerdas por qué aceptaste ese perfil, es mejor quitarlo.

Desconfía de enlaces o correos que te pidan instalar perfiles

Una táctica común es enviarte un enlace que, al abrirlo, te ofrezca descargar e instalar un perfil “de seguridad”, “de configuración de red” o similar. Nunca aceptes un perfil si no sabes exactamente quién te lo envía y para qué. Es, literalmente, darle al atacante el control de parte de tu iPhone.

Ataques de “cero clic” y spyware avanzado en iPhone

En los últimos años han saltado a los titulares nombres como Pegasus o Predator, spyware comercial extremadamente caro y sofisticado, usado para espiar a políticos, periodistas o activistas. Este tipo de herramientas aprovecha lo que se llaman ataques de “clic cero”: no necesitas pulsar en nada para que el teléfono quede infectado.

Qué son los ataques de cero clic

Un ataque de cero clic explota vulnerabilidades en apps del sistema como iMessage, FaceTime, WhatsApp o el propio navegador para ejecutar código malicioso nada más recibir un mensaje o un paquete especialmente diseñado. El usuario no tiene que abrir el mensaje ni tocar el enlace; el fallo se dispara solo.

Qué puede hacer un spyware de este nivel

Una vez dentro, estos programas pueden leer mensajes incluso en apps cifradas, registrar pulsaciones de teclado, hacer capturas de pantalla, activar micrófono y cámara, acceder a apps bancarias, robar credenciales y sincronizar todo con la nube del atacante. Es espionaje total y, además, muy difícil de detectar para el usuario medio.

Quién suele ser objetivo de estos ataques

Este tipo de spyware es muy caro y está regulado (al menos sobre el papel), así que suele reservarse para objetivos de alto valor: disidentes, periodistas, cargos públicos, directivos de ciertos sectores, etc. Si no encajas en estos perfiles, la probabilidad de que alguien gaste cientos de miles de euros en hackearte así es bajísima.

Cómo se mitiga el riesgo para el resto de usuarios

Apple y Google corrigen estos fallos mediante actualizaciones de seguridad y, en ocasiones, envían avisos de “amenaza grave” a las posibles víctimas. Para la mayoría de la gente, la mejor defensa es tener el iPhone siempre actualizado, desactivar servicios que no uses y seguir buenas prácticas de higiene digital.

Cómo usar las herramientas de seguridad de iOS para recuperar el control

Además de revisar apps y perfiles a mano, iOS incluye funciones pensadas específicamente para romper de golpe cualquier acceso que otras personas o dispositivos tengan a tu información. Son muy útiles si sospechas que tu iPhone podría estar comprometido.

Comprobación de seguridad de iOS

Entra en Ajustes > Privacidad y seguridad > Comprobación de seguridad. Desde aquí puedes hacer un “restablecimiento de emergencia” que corta de inmediato el acceso a tus datos para todas las personas, apps y dispositivos enlazados, y te guía para revisar permisos uno a uno.

Revisa qué compartes y con quién

La comprobación de seguridad también permite ver de forma centralizada qué datos estás compartiendo con terceros: ubicaciones compartidas, álbumes de fotos, calendarios, hogar inteligente, etc. Esto es especialmente útil para detectar accesos que en su día diste a alguien y ya no recuerdas.

Reforzar la protección del dispositivo robado

Con versiones recientes de iOS se ha añadido una función de protección de dispositivos robados, que dificulta que alguien que tenga tu iPhone y conozca tu código pueda cambiar ajustes críticos o gestionar contraseñas. Activarla añade una capa extra muy interesante frente a robos y accesos locales.

Buenas prácticas para evitar que espíen tu iPhone

La mejor defensa es siempre hacer que sea muy difícil entrar. Con unos cuantos hábitos sencillos, puedes reducir muchísimo la probabilidad de acabar con spyware, stalkerware o perfiles maliciosos en tu iPhone.

Mantén iOS y tus apps siempre actualizados

Las actualizaciones no son solo “novedades chulas”: su principal función es tapar agujeros de seguridad que los atacantes ya conocen y están explotando. Instala cuanto antes cada nueva versión de iOS y mantén también actualizadas tus apps, especialmente navegador, mensajería y banca.

No hagas clic en enlaces sospechosos

Los ataques más comunes siguen entrando por donde siempre: SMS raros, correos alarmistas, mensajes de WhatsApp con enlaces llamativos, archivos adjuntos inesperados. Aunque los ataques de cero clic existen, la mayoría de infecciones siguen necesitando que pulses “donde no debes”. Si algo te huele raro, no lo abras.

Evita redes Wi-Fi públicas y conexiones inseguras

Conectarte a Wi-Fi abiertas de aeropuertos, cafeterías o centros comerciales aumenta el riesgo de ataques de intermediario (MITM), inyección de contenido o instalaciones maliciosas. Si no te queda otra, evita iniciar sesión en cuentas sensibles, banca online o servicios críticos mientras estés en esa red.

No instales apps fuera de la App Store ni hagas jailbreak

Hacer jailbreak o usar tiendas alternativas puede parecer tentador para “liberar” el iPhone, pero también elimina muchas de las barreras de seguridad que te protegen. Abre la puerta a apps no verificadas, incluidos spyware y troyanos. Si valoras tu privacidad, mejor mantener el sistema intacto.

Utiliza una app de seguridad reconocida si lo ves necesario

Aunque el antivirus en iOS es más limitado que en otros sistemas, algunas soluciones reputadas pueden ayudar a detectar comportamientos anómalos, comprobar si hay jailbreak o analizar enlaces y descargas. No hacen milagros, pero suman capas de protección.

Desactiva iMessage y FaceTime si eres un objetivo de alto riesgo

Si por tu trabajo o entorno crees que podrías estar en el punto de mira de ataques avanzados, una recomendación habitual de expertos es desactivar iMessage y FaceTime, ya que históricamente han concentrado muchas vulnerabilidades usadas en ataques de cero clic. Es una medida drástica, pero reduce superficie de ataque; también puedes usar el modo de aislamiento.

Apaga y enciende el iPhone con frecuencia

Investigaciones sobre spyware como Pegasus han mostrado que algunas infecciones no sobreviven a un reinicio completo del teléfono. No es una solución mágica, pero si apagas y enciendes el iPhone a diario, puedes dificultar la persistencia de ciertos ataques y aumentar las probabilidades de que algo “carraspee” y pueda ser detectado.

Cuida el acceso físico al dispositivo

Por muy seguro que sea iOS, si alguien tiene tu iPhone desbloqueado durante unos minutos puede instalarte apps de control parental, configurar desvíos de llamadas o modificar ajustes. Bloquea siempre la pantalla, no dejes el móvil tirado y utiliza Face ID / Touch ID con un buen código numérico.

Qué hacer si crees que te están espiando el iPhone

Si varios de los síntomas anteriores encajan con lo que estás viendo en tu móvil, o tienes motivos de peso para sospechar, conviene actuar de forma ordenada. Cuanto antes cortes posibles accesos, mejor.

Cambia contraseñas y activa la verificación en dos pasos

Desde un dispositivo de confianza (idealmente, no el iPhone que sospechas que está comprometido), modifica la contraseña de tu Apple ID y de tus cuentas principales (correo, banca, redes sociales) y activa la autenticación en dos factores (2FA). Siempre que puedas, usa como segundo factor una app de autenticación o un dispositivo alternativo, no solo SMS al propio móvil potencialmente infectado.

Ejecuta un análisis con una app de seguridad

Instala en tu iPhone alguna app de seguridad reputada (Lookout, Avast Mobile Security, etc.) y lanza un análisis completo. Pueden ayudarte a detectar configuraciones raras, certificados extraños o indicios de jailbreak. No son infalibles frente a Pegasus y similares, pero sí muy útiles contra spyware más “comercial”.

Busca indicios de jailbreak o apps no autorizadas

Revisa si aparecen apps como Cydia, Icy u otras tiendas alternativas. Comprueba también si todas las apps instaladas están disponibles en la App Store oficial. Si hay alguna que no aparece ahí, puedes asumir que el sistema ha sido modificado y lo más sensato es actualizar a la última versión de iOS y plantearte un borrado completo.

Elimina manualmente apps y archivos sospechosos

Si detectas aplicaciones desconocidas, bórralas. En el caso de Android (para familiares u otros dispositivos), también conviene revisar Ajustes > Aplicaciones y los gestores de archivos para localizar carpetas con nombres raros que delaten spyware. En iOS el acceso al sistema de archivos es más limitado, lo cual, por otro lado, también dificulta que el malware se esconda.

Valora un restablecimiento de fábrica

Si tras todo esto sigues con la mosca detrás de la oreja, el paso más contundente es borrar completamente el iPhone y configurarlo como nuevo. Haz copia de seguridad de lo imprescindible (si sospechas de un hackeo serio, mejor extraer solo fotos y archivos, no restaurar copias completas) y ve a Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Borrar todo el contenido y la configuración. Es la forma más fiable de limpiar cualquier rastro de software espía.

Cómo proteger también la privacidad de tu familia

Los adultos no somos los únicos en riesgo. Los móviles de los menores suelen ser objetivos fáciles porque instalan más apps, pulsan en cualquier enlace y apenas revisan permisos. Aquí entran en juego tanto la educación digital como algunas herramientas pensadas para padres.

Explica a tus hijos los riesgos básicos

Contarles, con un lenguaje que entiendan, que no deben abrir enlaces raros, ni descargar apps fuera de la tienda, ni compartir códigos ni contraseñas con desconocidos es una de las mejores defensas que puedes poner en marcha en casa.

Usa control parental con cabeza

Existen soluciones como AirDroid Parental Control y apps similares que permiten supervisar el uso que hacen los niños del móvil, limitar tiempo de pantalla, ver qué instalan, etc. Bien usadas, son herramientas para proteger, no para invadir su intimidad sin motivo. Es importante que las utilices de forma abierta y transparente con ellos.

Configura bien los permisos familiares en Apple

Con Compartir en familia y el control parental de iOS puedes aprobar o denegar descargas, limitar contenidos y definir restricciones de privacidad. Revisar periódicamente estos ajustes reduce mucho la posibilidad de que se cuelen apps peligrosas o perfiles de dudosa procedencia en los móviles de los peques.

Con todo esto, la idea es que tengas claro que un iPhone no es impenetrable pero sí muchísimo más difícil de comprometer de lo que suele sugerir el alarmismo: si mantienes el sistema actualizado, no haces jailbreak, vigilas apps, perfiles y permisos, cuidas tu Apple ID y usas las herramientas de seguridad que ofrece iOS, las probabilidades reales de que alguien te espíe de verdad son muy bajas, y si alguna vez ocurre, tienes a tu alcance pasos muy concretos para detectarlo, frenarlo y recuperar el control.