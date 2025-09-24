Cuando necesitas dar Internet a un portátil, una tablet o incluso a otro móvil, convertir tu iPhone en un punto de acceso es la forma más rápida de salir del paso. En iOS, esta función se llama Compartir Internet o Punto de acceso personal y permite conectar por Wi‑Fi, Bluetooth o USB. Es tan sencillo como activar la opción y elegir el método de conexión, pero hay matices importantes: requisitos del operador, contraseña Wi‑Fi segura, límites de dispositivos y pequeños imprevistos que conviene conocer.

En esta guía te lo explico con detalle y con un enfoque práctico, para que actives tu hotspot sin líos. Integraremos pasos oficiales, consejos de configuración y soluciones a problemas comunes, además de rutas exactas de menús en iOS. Si lo haces por cable, por cierto, también funciona de lujo: conectas el iPhone al Mac o al PC y listo. Vamos allá con ¿Cómo se pueden compartir datos en iPhone?

Qué es Compartir Internet en iPhone y para qué sirve

Compartir Internet (o Punto de acceso personal) convierte tu iPhone en una pequeña red a la que otros dispositivos pueden conectarse. Es lo que tradicionalmente se llama tethering: tu móvil usa su red móvil como puerta de enlace y la comparte con otros equipos.

Útil cuando no hay Wi‑Fi a mano o la red disponible es poco fiable. Puedes dar conexión a un portátil, una tablet, otro iPhone o un dispositivo Android, e incluso emparejar por Bluetooth con equipos de terceros y con tu Mac.

iOS permite tres vías: Wi‑Fi, Bluetooth y USB. Las tres comparten la misma base: tu tarifa de datos móviles. No hay magia: lo que consuman los dispositivos conectados se descuenta de tu plan.

Si usas un Mac, Windows o incluso accesorios del ecosistema Apple, hay ventajas adicionales como Instant Hotspot. En dispositivos Apple compatibles puedes conectarte sin escribir la contraseña, todo de forma transparente con tu Apple ID.

Para que te sitúes temporalmente: la documentación oficial sobre esta función está actualizada a inicios de diciembre de 2024. Las rutas de menús y avisos reflejan el comportamiento reciente de iOS.

Requisitos previos: compatibilidad, plan de datos y APN

Antes de activar nada, confirma lo más básico: tu operador debe permitir Compartir Internet en tu plan. Algunos operadores lo incluyen sin coste, otros lo limitan o lo cobran aparte. Si no ves la opción en Ajustes, no te vuelvas loco: probablemente tu tarifa no lo permite o falta configurar el APN de tethering.

Comprueba la ruta en tu iPhone: Ajustes > Datos móviles > Red de datos móviles. En el apartado de «Punto de acceso personal» o «Compartir Internet», verifica que el APN esté cumplimentado según te indique tu operador (si tu compañía lo requiere).

Si a pesar de ello la opción no aparece en Ajustes > Compartir Internet (o Ajustes > Datos móviles > Compartir Internet), contacta con tu operador. Es frecuente que un ajuste de red con APN correcto devuelva la opción tras restablecer o actualizar la configuración del proveedor.

Otro requisito práctico: si vas a conectar por USB a un ordenador, asegúrate de tener software actualizado. En Mac, usa Finder; en Windows, instala la versión más reciente de iTunes. Así evitas drivers desactualizados y avisos que impidan la conexión.

Cómo activar el Punto de acceso personal paso a paso

La activación es directa y se hace desde Ajustes > Compartir Internet. Las rutas pueden variar levemente según versión y operador, pero en esencia son estas:

Abrir Ajustes > Compartir Internet, o bien Ajustes > Datos móviles > Compartir Internet. Ambas rutas llevan a la misma pantalla de hotspot .

. Activar Permitir a otros conectarse. Al habilitarlo, tu iPhone crea una red que verán otros dispositivos .

. Si aún no tienes clave, el sistema te pedirá establecer una contraseña de Wi‑Fi. Es obligatoria para proteger tu conexión.

En cuanto lo hagas, tu iPhone queda listo para que otros equipos se enlacen por Wi‑Fi, Bluetooth o USB. La barra de estado mostrará un icono verde de Compartir Internet cuando haya dispositivos conectados.

¿Quieres ver cuántos equipos están colgados de tu iPhone? Desliza desde la esquina superior derecha para abrir el Centro de control. Ahí podrás identificar conexiones activas de un vistazo. Ten en cuenta que el número máximo de dispositivos simultáneos depende de tu operador y del modelo de iPhone.

Si prefieres evitar teclear la contraseña en otros dispositivos Apple, echa un ojo a Instant Hotspot (más abajo lo detallamos). En el ecosistema Apple puedes enlazar sin escribir la clave cuando compartes el mismo Apple ID o familia.

Conectar por Wi‑Fi: la forma más cómoda

El método más común es crear una red Wi‑Fi desde el iPhone. Es rápido, compatible con casi todo y no necesita cables. Configúralo así:

En tu iPhone, mantente en Ajustes > Compartir Internet y comprueba el nombre del iPhone y la contraseña. No salgas de esa pantalla hasta que conectes el otro dispositivo para facilitar el emparejamiento.

para facilitar el emparejamiento. En el equipo que vas a conectar, abre Ajustes > Wi‑Fi y busca el nombre de tu iPhone. Selecciona la red y teclea la contraseña del Punto de acceso personal.

Si no aparece tu iPhone en la lista, apaga y enciende Wi‑Fi en el dispositivo que busca, o desactiva/activa Compartir Internet en el iPhone. Un reinicio rápido del Wi‑Fi suele refrescar la lista de redes. Verifica también que los datos móviles del iPhone están activos.

Recuerda: el consumo de datos del equipo conectado se resta de tu tarifa del iPhone. Evita descargas pesadas o actualizaciones automáticas si vas justo de gigas.

Conectar por Bluetooth: ahorro de batería y compatibilidad con Mac

Bluetooth es útil si no quieres montar una red Wi‑Fi pública y te basta con un enlace directo. Consume menos batería que Wi‑Fi en ciertos escenarios y funciona bien con Mac u otros dispositivos compatibles.

Pasos recomendados:

En el iPhone, ve a Ajustes > Bluetooth y permanece en esa pantalla para que sea visible. La opción de Punto de acceso personal admite conexiones Bluetooth con Mac y equipos de terceros .

. En el otro dispositivo, activa Bluetooth, busca el iPhone y empareja. Una vez enlazado, el sistema usará la conexión móvil del iPhone para dar salida a Internet.

Si el emparejamiento falla, borra el dispositivo del historial Bluetooth y vuelve a intentarlo. Actualizar drivers o reiniciar ambos equipos ayuda a limpiar emparejamientos antiguos.

Conectar por USB: estabilidad máxima con Mac y Windows

El cable es la opción más estable y, de paso, carga el iPhone mientras compartes. Ideal para trabajar con un portátil sin gastar tanta batería ni exponer una red Wi‑Fi.

Hazlo así:

En Mac, basta con tener Finder al día; en Windows, instala la versión más reciente de iTunes. Esto asegura los controladores correctos para el iPhone .

. Conecta el iPhone con el cable USB original (o compatible). Si aparece la alerta «¿Confiar en este ordenador?», pulsa Confiar para autorizar la conexión de datos.

para autorizar la conexión de datos. Una vez conectado, el Mac o el PC usarán la conexión móvil del iPhone automáticamente. No necesitas crear ni elegir ninguna red Wi‑Fi.

Si no navega, prueba a desconectar y volver a conectar, cambiar de puerto USB o de cable. En Windows, reinstalar iTunes actualiza los drivers de Apple que permiten el tethering por cable.

Contraseña Wi‑Fi del Punto de acceso: reglas y caracteres válidos

Para activar Compartir Internet por Wi‑Fi, iOS exige una contraseña. Debe tener al menos ocho caracteres y usar únicamente caracteres ASCII, o los demás dispositivos podrían no conectarse.

¿Qué entra en ASCII? Letras del alfabeto inglés (a‑z y A‑Z), dígitos del 0 al 9 y algunos signos de puntuación. Evita caracteres de otros idiomas como japonés, ruso o chino porque pueden dar errores al intentar unirse a la red.

Para cambiarla, entra en Ajustes > Compartir Internet (o Ajustes > Datos móviles > Compartir Internet) y toca Contraseña Wi‑Fi. Elige una clave robusta que no sea fácil de adivinar, y compártela solo con quien de verdad lo necesite. Más detalles sobre cómo compartir redes y contraseñas están en cómo compartir Wi‑Fi desde el iPhone.

Un consejo práctico: combina mayúsculas, minúsculas y números. Así aumentas la entropía sin salirte del grupo de caracteres permitido. Evita nombres propios, fechas de cumpleaños o secuencias evidentes.

Ver quién está conectado y el límite de dispositivos

Mientras usas el hotspot, iOS muestra un indicador visual. Cuando un dispositivo se conecta, verás un icono verde de Compartir Internet en la barra de estado.

Si deslizas el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha, se abre el Centro de control. Ahí puedes comprobar de un vistazo si hay conexiones activas y cuántos equipos tienes colgados del iPhone.

¿Cuántos puedes conectar a la vez? Depende del operador y del modelo de iPhone. Algunas operadoras limitan el número simultáneo por política de red, así que no es raro que un cuarto o quinto equipo ya no se una.

Para conocer tu consumo, revisa Ajustes > Datos móviles y el apartado de uso de datos. Es buena idea monitorizarlo si compartes con frecuencia, sobre todo en viajes o con planes reducidos.

Instant Hotspot: conectarte sin escribir la contraseña

Si te mueves en el ecosistema Apple, Instant Hotspot es un gustazo. Permite que tu Mac, iPad, iPod touch o Apple Vision Pro se conecten a tu iPhone sin introducir la clave del hotspot.

Solo necesitas tener sesión iniciada con tu Apple ID en todos los dispositivos y tener Bluetooth y Wi‑Fi activos. Al detectar tu iPhone cercano, el Mac o el iPad lo mostrarán como una red disponible “de confianza” y bastará un clic para usar sus datos móviles.

Es rápido y seguro, y evita compartir la contraseña con terceros. Si alguien ajeno necesita conectarse, usa la red Wi‑Fi con clave en vez de Instant Hotspot.

Apps y funciones que pueden no funcionar en modo hotspot

Ojo con esto: hay servicios que exigen una conexión Wi‑Fi “real” y pueden negarse a funcionar cuando están detrás de un hotspot. Ejemplos típicos son las copias de seguridad de iCloud y la subida automática de fotos a iCloud.

Si intentas forzar esas tareas pesadas sobre Compartir Internet, probablemente se pongan en pausa hasta que vuelvas a una red Wi‑Fi convencional. No es un fallo de tu iPhone, es el comportamiento esperado para proteger tu tarifa de datos.

Para tareas críticas, planifica: conecta a una Wi‑Fi estable o hazlas cuando tengas banda ancha fija. Así evitas sorpresas en la factura o esperas innecesarias.

Solución de problemas: cuando la opción no aparece o no conecta

Si no ves “Compartir Internet” en Ajustes, lo más probable es que sea un tema de operador. Llama a tu compañía para confirmar que tu plan admite tethering y para que validen tu APN de Punto de acceso personal.

Si por USB no navegas, revisa estos básicos: cable en buen estado, puertos alternativos, iTunes actualizado en Windows y Finder al día en Mac. Cuando salga “¿Confiar en este ordenador?”, toca Confiar o no habrá intercambio de datos.

Si por Wi‑Fi no apareces en la lista, desactiva y activa de nuevo Compartir Internet, y apaga/enciende Wi‑Fi en el equipo que busca. Un reinicio breve limpia cachés y tablas de redes que a veces se quedan enganchadas.

Con Bluetooth, elimina el emparejamiento y crea uno nuevo. En Mac, también puedes “olvidar” el iPhone en Preferencias del Sistema > Bluetooth y volver a vincularlo desde cero.

Cómo desconectar con seguridad

Cuando termines, corta el grifo para evitar consumos involuntarios. Puedes desactivar Punto de acceso personal desde Ajustes o, si conectaste por Bluetooth, apagar Bluetooth. Por USB, basta con desenchufar el cable.

Si estabas compartiendo con varios equipos, considera cambiar la contraseña de vez en cuando. Así mantienes el control de quién puede volver a conectarse en el futuro.

Rutas alternativas y notas por sistema

En iOS puedes llegar a la función por dos caminos: Ajustes > Compartir Internet, o Ajustes > Datos móviles > Compartir Internet. En ambos encontrarás el interruptor “Permitir a otros conectarse” y el acceso a “Contraseña Wi‑Fi”.

En algunos menús, verás también “Vía” o detalles del método preferido. Recuerda que puedes usar Wi‑Fi, Bluetooth o USB indistintamente según te convenga en cada momento.

Android: referencia rápida para quien recibe o comparte

Aunque aquí nos centramos en iPhone, quizá te toque lo contrario: compartir desde un Android o conectarte a él. La ruta varía por fabricante, pero suele estar en Ajustes > Conexiones (o Conexión y compartir) > Punto de acceso portátil / Zona Wi‑Fi / Conexión compartida.

En marcas como Samsung, Xiaomi o Huawei los nombres cambian; lo importante es lo de siempre: activar la zona Wi‑Fi, nombrar la red y poner una contraseña robusta. Luego, desde el equipo invitado, buscas esa Wi‑Fi e introduces la clave, igual que harías con un iPhone.

Consejos de uso responsable y seguridad

Trata tu hotspot como cualquier otra red privada. No compartas la clave con desconocidos y evita usarla en lugares muy concurridos salvo que sea imprescindible.

Si trabajas con datos sensibles, prioriza el USB frente a la Wi‑Fi para minimizar exposición. Además, el cable te da una conexión más estable y suele ahorrar batería en el equipo que navega.

Controla el número de dispositivos conectados y cierra sesión cuando acabes. Cuantos más equipos, más consumo y más probabilidad de saturación en tu enlace móvil.

Si necesitas renovar iPhone o equiparte para estas tareas, existen tiendas especializadas de reacondicionados con garantías prolongadas. Valoran más de 30 puntos de control y ofrecen hasta varios años de garantía en algunos casos, una alternativa interesante al nuevo.

Recordatorio rápido de pasos clave

Antes de terminar, aquí tienes un repaso ultrarrápido de los esenciales. Te servirá como checklist cuando vayas con prisas:

Verifica tu plan con el operador y, si procede, configura el APN de tethering. Sin esto, puede que la opción ni aparezca .

. Activa Permitir a otros conectarse en Ajustes > (Datos móviles >) Compartir Internet. Comprueba nombre del iPhone y contraseña .

. Elige método: Wi‑Fi (cómodo), Bluetooth (eficiente) o USB (estable). En Windows, ten iTunes actualizado .

. Usa una contraseña de al menos 8 caracteres ASCII. Evita caracteres no ASCII que bloqueen conexiones .

. Monitorea el icono verde y el Centro de control para ver equipos conectados. Respeta el límite de tu operador y modelo.

