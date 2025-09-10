Si usas iPad junto a iPhone y otros dispositivos o Mac, tienes a tu alcance todo un ecosistema de funciones pensadas para pasar tareas de un dispositivo a otro sin perder el ritmo; Continuidad, Handoff, AirDrop o el Portapapeles Universal hacen que cambiar de pantalla sea casi transparente.

En esta guía vas a encontrar, paso a paso, todas las formas de continuar lo que estabas haciendo en otro equipo: desde seguir un correo o una navegación en Safari, hasta copiar y pegar entre dispositivos, enviar archivos al vuelo, contestar llamadas o convertir el iPad en segunda pantalla del Mac. Vamos allá con cómo transferir tareas entre tu iPad y otros dispositivos.

Requisitos básicos y preparación

Antes de nada, conviene confirmar que cumples los requisitos mínimos para que todo funcione como debe; inicia sesión con el mismo Apple ID en tus equipos, activa Bluetooth y Wi‑Fi, y mantén los dispositivos relativamente cerca.

Además, algunas funciones piden tener versiones compatibles de iOS/iPadOS y macOS; mantener tus equipos actualizados garantiza mejor integración, rendimiento y seguridad en las transferencias.

En entornos con varias redes o múltiples dispositivos, es buena idea comprobar que todos están en la misma red Wi‑Fi; la proximidad y la conectividad estable reducen fallos a la hora de detectar Handoff o AirDrop.

Si trabajas con archivos pesados, valora preparar el terreno con iCloud Drive o un disco externo; organizar previamente las carpetas te ahorrará tiempo cuando empieces a mover documentación entre iPad, iPhone y Mac.

Qué es Continuidad en Apple

Continuidad es el paraguas bajo el que Apple agrupa herramientas como Handoff, AirDrop, Portapapeles Universal, Sidecar, Universal Control o Cámara de continuidad; Trabajar en varios dispositivos con Continuidad es la idea central: todas cooperan para que sigas con tu tarea en otra pantalla sin interrupciones.

La filosofía es simple: comienzas en un dispositivo y continúas en otro en cuestión de segundos; no tienes que guardar, exportar ni reenviar nada si la app es compatible y la función está activa.

Entre las aplicaciones que aprovechan Continuidad están Safari, Mail, Mapas, Mensajes, Notas y muchas de terceros; la compatibilidad es amplia y crece con cada actualización del sistema.

Más allá de las apps, Continuidad permite también pasar llamadas y SMS al iPad o al Mac, además de usar la cámara del iPhone desde macOS; la integración alcanza tareas de comunicación y captura que normalmente asociamos a un solo equipo.

Handoff: continúa justo donde lo dejaste

Handoff es la función estrella para transferir tareas vivas (por ejemplo, un correo a medio escribir) entre dispositivos; detecta la actividad y te ofrece retomarla en el equipo más cómodo en cada momento.

Cuando los equipos están cerca, aparece un icono de Handoff indicando que puedes seguir; en iPhone lo verás en la parte inferior del selector de apps, justo al entrar en la vista multitarea.

En iPad el icono se sitúa en el extremo derecho del Dock, listo para abrir la app correspondiente en un toque; en Mac aparece en el lado derecho del Dock si lo tienes abajo, y en la parte inferior del Dock si está a la izquierda o derecha.

Para activarlo: en iPhone o iPad entra en Ajustes > General y enciende Handoff; en el Mac ve a Ajustes del Sistema/Preferencias del Sistema > General y marca la opción de Handoff; con eso la detección es automática cuando usas una app compatible.

Abre la app en el primer dispositivo (por ejemplo, Safari).

Desbloquea el segundo equipo y toca/clica el icono de Handoff.

La app se abre en el punto exacto en que lo dejaste.

Un truco en macOS: además de pinchar el icono del Dock, puedes llegar con Cmd + Tab si la app ya se está anunciando por Handoff; atajos de teclado como este agilizan todavía más el cambio de equipo.

Portapapeles Universal: copiar aquí, pegar allí

El Portapapeles Universal te permite copiar y pegar entre tu iPad y otros dispositivos en cuestión de segundos; funciona con texto, imágenes y más tipos de contenido entre iPhone, iPad y Mac.

El uso es intuitivo: copia como siempre (Seleccionar > Copiar en iOS/iPadOS o Cmd + C en Mac) y pega en el otro equipo (Seleccionar > Pegar o Cmd + V); el contenido viaja de manera segura y temporal mientras no copies otra cosa.

Para un funcionamiento fino, asegúrate de que ambos equipos usan el mismo Apple ID y están cerca; si el pegado tarda un segundo, es normal: el sistema está trayendo el contenido por Continuidad.

Es ideal para fragmentos de texto, imágenes rápidas o enlaces sin tener que recurrir a mensajería o correo; olvídate de enviarte emails a ti mismo solo para pasar un párrafo o una foto.

AirDrop: envíos rápidos sin cables

AirDrop sigue siendo la vía más directa para pasar archivos de un dispositivo Apple a otro sin cables ni configuraciones complicadas; sirve para fotos, vídeos, documentos y enlaces entre equipos cercanos.

Para usarlo, abre el archivo, toca el botón Compartir y elige AirDrop; verás los dispositivos disponibles y, con un toque, se envía; el receptor deberá aceptar salvo que tenga recepción automática para contactos.

Comprueba que Bluetooth y Wi‑Fi están activos en ambos equipos.

Elige “Todos” o “Solo contactos” en los ajustes de AirDrop si no aparece el destino.

En documentos pesados, mantén los dispositivos cerca para acelerar la transferencia.

Una vez recibido, el archivo aterriza en la app correspondiente (Fotos, Archivos, etc.); si trabajas con ratón y teclado en iPad, manipular lo recibido será aún más cómodo.

Responder llamadas y mensajes desde iPad o Mac

Si tu iPad comparte Apple ID con el iPhone, puedes contestar llamadas y enviar SMS sin levantarte; la Continuidad de llamadas y mensajes ahorra cambios de dispositivo constantes.

Actívalo en el iPhone desde Ajustes > Teléfono > En otros dispositivos y enciende “Permitir llamadas en otros dispositivos”; selecciona el iPad o el Mac en el que quieras recibirlas.

En el iPad/Mac, asegúrate de que FaceTime está activo con tu Apple ID y, si lo deseas, ajusta notificaciones; la experiencia es muy parecida a la del iPhone y todo queda sincronizado.

Para Mensajes, la continuidad permite enviar y recibir SMS y iMessage; una vez configurado, podrás responder desde el iPad sin tocar el iPhone para nada.

Sidecar: usa el iPad como segunda pantalla del Mac

Con Sidecar conviertes tu iPad en un monitor externo del Mac, con o sin cables; extiende el escritorio o duplica la pantalla para ganar espacio de trabajo.

Ve en el Mac a Ajustes del Sistema/Preferencias del Sistema > Pantallas y añade tu iPad como pantalla; en segundos tendrás el escritorio ampliado listo para arrastrar ventanas.

Si usas Apple Pencil, puedes anotar o dibujar directamente en el iPad con apps compatibles; es perfecto para retoque, firma o ilustración mientras ves el resultado al instante en macOS.

Sidecar funciona muy bien en Wi‑Fi, pero para sesiones largas y máxima estabilidad puedes usar un cable; la latencia se reduce aún más y el rendimiento mejora en escenas exigentes.

Cámara de continuidad: usa el iPhone como cámara del Mac

Con Cámara de continuidad, aplicaciones del Mac pueden pedir una foto o un escaneo al iPhone y recibirlo al momento; se acabó pasar imágenes manualmente solo para incluirlas en un documento.

En una app compatible de macOS, elige la opción de “Insertar desde iPhone” y captura; la imagen o el documento escaneado aparece de inmediato en tu archivo del Mac.

Es ideal para digitalizar documentos sin recurrir a apps extra, y para añadir fotos de producto o pizarras al instante; ganas velocidad y orden en tu flujo de trabajo. Además, te permite interactuar con el contenido de una foto o vídeo tras importarlo.

Recuerda tener el iPhone desbloqueado y cerca del Mac para una detección más fiable; la proximidad vuelve a ser clave en la experiencia de Continuidad.

Universal Control: un teclado y ratón para gobernarlos a todos

Universal Control te permite mover el cursor del Mac al iPad y escribir con el mismo teclado entre pantallas; no es duplicar pantalla, es controlar ambos equipos como si fueran uno solo.

Actívalo en el Mac desde Ajustes del Sistema > Pantallas > Control Universal y marca las casillas; coloca los dispositivos lado a lado y empuja el cursor para saltar de uno a otro.

Puedes arrastrar y soltar archivos entre macOS y iPadOS al vuelo; ideal para pasar capturas, imágenes o documentos sin pasos intermedios ni menús de compartir.

Si trabajas con varios Macs e iPad, la función soporta múltiples combinaciones; ajusta la disposición virtual para que la transición del cursor coincida con tu mesa real.

Copia de seguridad y restauración entre iPad

Si cambias de iPad o quieres clonar información, lo más seguro es empezar por una copia de seguridad en iCloud; así te aseguras de no perder nada importante durante el proceso.

En el iPad origen, abre Ajustes. Toca tu nombre (parte superior) y accede a iCloud. Entra en Copia de seguridad de iCloud. Pulsa Realizar copia de seguridad ahora.

Durante la copia, mantén el iPad en Wi‑Fi estable y, si puedes, conectado a la corriente; el tiempo dependerá del tamaño de tu respaldo y de la velocidad de la red.

Para restaurar en el nuevo iPad, hazlo en la configuración inicial; si ya lo configuraste, ve a Ajustes > General > Transferir o Restablecer > Borrar contenido y ajustes y, al reconfigurar, elige “Restaurar copia desde iCloud”; algunos datos tardarán un poco en completarse incluso tras poder usar el sistema.

Esta restauración incluye apps, datos, fotos y ajustes, por lo que es la ruta más directa para replicar el entorno; es especialmente útil al cambiar de dispositivo o tras una reparación.

iCloud Drive y discos externos: transferencias selectivas

Si no necesitas migrarlo todo, iCloud Drive te permite mover solo carpetas y documentos concretos; la app Archivos del iPad ofrece un entorno familiar de gestión.

Inicia sesión con el mismo Apple ID en los iPad y deja que iCloud sincronice; cualquier archivo que subas en uno aparecerá en el otro con la misma estructura de carpetas.

Si no puedes usar la misma cuenta o prefieres algo offline, recurre a un disco externo compatible; conéctalo al iPad y verás el volumen en la barra lateral de Archivos para copiar y pegar entre ubicaciones.

Una vez pases el contenido al almacenamiento externo, conéctalo al otro iPad y realiza el movimiento inverso; el flujo es similar al de un ordenador con un pendrive, sin complicaciones.

Pasar archivos con AirDrop entre iPad

Para transferencias puntuales entre dos iPad, AirDrop es rápido y cómodo; elige el archivo, pulsa Compartir y toca AirDrop para ver los equipos cercanos.

Recuerda activar Bluetooth y Wi‑Fi en ambos; si no ves el destino, ajusta la recepción de AirDrop a “Todos” o “Solo contactos”; la visibilidad adecuada es esencial para que aparezcan los equipos.

AirDrop no exige el mismo Apple ID, así que también es perfecto para compartir con compañeros; aceptar desde el dispositivo receptor es suficiente para completar la tarea.

En fotos y vídeos pesados conviene mantener los dispositivos muy próximos, y si puedes, evita interferencias; una transferencia limpia ahorra tiempo y reduce el riesgo de fallos.

Transferencias mediante ordenador (Mac o Windows)

Otra vía clásica es usar un ordenador como intermediario: pasas primero del iPad al equipo y, después, del equipo al otro iPad; este método es más lento que iCloud o AirDrop, pero puede ser útil en ciertos escenarios.

La ventaja es que tienes una copia local temporal mientras mueves todo; si surge un problema, los archivos están a salvo en el ordenador hasta terminar el traslado.

En Mac puedes combinar Finder con iCloud Drive para simplificar; en Windows puedes usar iCloud para Windows o gestores de archivos; elige el flujo que mejor encaje con tu entorno y permisos.

Si manejas bibliotecas grandes, planifica el orden de transferencia por carpetas o tipos de archivo; una estrategia clara evita duplicados y pérdidas de tiempo. También puedes conectar tu iPad al ordenador si prefieres cablear el proceso.

Servicios de terceros: Google Drive, Dropbox y compañía

Si prefieres alternativas, servicios como Google Drive, Dropbox u OneDrive funcionan muy bien con iPad; instala la app, inicia sesión y habilítala en Archivos para gestionarlo todo desde un mismo sitio.

Al subir en un iPad y entrar con la misma cuenta en el otro, tendrás los archivos listos sin necesidad de accesorios; las nubes de terceros dan flexibilidad si trabajas con colaboradores externos.

Ten en cuenta las políticas de almacenamiento y calidad (especialmente en fotos y vídeos); si necesitas conservar calidad original, puede que tengas que ampliar el plan o gestionar cuotas.

Estas plataformas sincronizan en segundo plano y suelen ofrecer clientes web y de escritorio; eso facilita el acceso multiplataforma cuando combinas Apple con otros sistemas.

Aplicaciones específicas para transferir datos entre iPads

Existen herramientas dedicadas a la transferencia entre dispositivos, útiles si buscas un flujo asistido; suelen requerir un ordenador como puente y permiten seleccionar con detalle qué mover.

Dr.Fone es una de las más conocidas: conectas ambos dispositivos al ordenador, eliges la función de transferencia y marcas los elementos a copiar; el proceso puede llevar tiempo si el volumen de datos es muy grande.

MobileTrans ofrece un enfoque similar y soporta múltiples plataformas (incluido iOS 5 o posterior); su propuesta simplifica con una transferencia en pocos clics y sin suscripción en muchas funciones.

Este tipo de apps son útiles si no quieres depender de iCloud o si combinas iOS con otros sistemas; valora siempre la reputación y la seguridad antes de darles acceso a tus datos.

Acceso a correo, contactos, calendario y más con iCloud

Más allá de archivos, iCloud sincroniza correo, contactos, calendarios, fotos, notas, recordatorios y documentos de Pages, Numbers y Keynote; así puedes retomar tu trabajo en el iPad o el Mac con la última versión siempre disponible.

En iPad, configura las apps de Apple con tu Apple ID para que se mantengan al día; no hace falta mover nada manualmente si todo está activado en iCloud.

Para archivos genéricos, usa iCloud Drive como hub central; crear carpetas por proyecto o cliente te ayudará a mantener la misma estructura entre dispositivos.

Si colaboras con otras personas, aprovecha la compartición de carpetas o documentos; el seguimiento de cambios en apps de Apple te mantiene en sincronía con tu equipo.

Consejos prácticos y solución de problemas

Si Handoff no aparece, revisa que todos los equipos tengan Bluetooth y Wi‑Fi activos y que Handoff esté habilitado; sal y vuelve a entrar en tu Apple ID si el problema persiste.

Cuando AirDrop no detecta el otro dispositivo, cambia la recepción a “Todos durante 10 minutos” temporalmente; verifica que no hay restricciones de red o de Tiempo de uso bloqueando la visibilidad.

Para Portapapeles Universal, recuerda que el contenido copiado caduca si pasa mucho tiempo o copias otra cosa; intenta pegar justo después de copiar y mantén ambos equipos despiertos.

Si vas a mover grandes bibliotecas, deja el iPad conectado a corriente y Wi‑Fi por la noche; las sincronizaciones largas son más fiables cuando el dispositivo no está en uso.

Con todo esto configurado y comprendido, pasar tareas entre iPad, iPhone y Mac se vuelve una rutina natural: Handoff para continuar donde estabas, Portapapeles Universal para copiar y pegar sin fricción, AirDrop para archivos, Sidecar para ampliar tu espacio y Cámara de continuidad para capturar al instante. Si necesitas traspasos completos, las copias de iCloud y los discos externos te darán control fino, mientras que los servicios de terceros y las apps específicas cubren escenarios mixtos o multiplataforma.