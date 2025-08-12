Si utilizas iPhone, iPad y/o Mac, puedes pasar lo que estás haciendo de un dispositivo a otro sin perder el hilo, ya sea continuar un correo, seguir navegando por la misma web o pegar un texto que copiaste en otro equipo. Todo esto es posible gracias a Continuidad y herramientas como Handoff, Portapapeles Universal, AirDrop, Sidecar o Cámara de continuidad.

Además, si vienes de iPhone y te quieres llevar tus datos a un teléfono Android, existen métodos oficiales tanto por cable como de forma inalámbrica, con diferencias claras sobre qué se copia y qué no. También hay opciones sencillas para trasladar tus notas a un PC o Mac con o sin iCloud. Vamos allá con Cómo transferir tareas entre tu iPhone y otros dispositivos.

Handoff y Continuidad: seguir una tarea en otro dispositivo

Handoff te permite empezar una actividad en un equipo Apple y retomarla en otro exactamente donde la dejaste. Cuando los dispositivos están cerca, verás un icono que indica que hay una tarea lista para continuar; basta con tocarlo o hacer clic para abrir la app en el segundo dispositivo justo en el mismo punto.

Si tus dispositivos están próximos, aparecerá un icono cuando haya una actividad que se pueda pasar entre ellos. Para continuar en el otro, solo tienes que tocar o hacer clic en el icono de Handoff. Esta experiencia funciona con muchas apps de Apple (Safari, Mail, Mapas, Mensajes, Notas, etc.) y con aplicaciones de terceros compatibles.

En Mac, además del icono en el Dock, puedes saltar rápidamente con «Comando + Tabulador» a la app que tiene Handoff activo, lo que acelera el cambio de contexto cuando estás en plena faena.

Dónde aparece el icono de Handoff

En iPhone: lo verás en la parte inferior de la pantalla del selector de apps (el conmutador de aplicaciones).

lo verás en la parte inferior de la pantalla del selector de apps (el conmutador de aplicaciones). En iPad: aparece en el extremo derecho del Dock para que lo tengas siempre a mano.

aparece en el extremo derecho del Dock para que lo tengas siempre a mano. En Mac: se sitúa cerca del extremo derecho del Dock si éste está abajo; si el Dock está a la izquierda o derecha de la pantalla, verás el icono de Handoff en la parte inferior del Dock.

Requisitos básicos para que Continuidad funcione

No necesitas apps extra, pero sí cumplir unos mínimos: iniciar sesión con el mismo Apple ID en tus dispositivos, activar Bluetooth y Wi‑Fi, y mantenerlos a una distancia razonable. Con eso, Handoff y el resto de funciones de Continuidad operan de forma casi mágica.

Portapapeles Universal: copiar en uno, pegar en otro

Portapapeles Universal te deja copiar textos, imágenes y otros elementos en un dispositivo y pegarlos en otro automáticamente. Selecciona en iPhone o iPad lo que quieras, pulsa «Copiar», y en el otro equipo abre la app de destino y elige «Pegar». Funciona si ambos están próximos y con la misma cuenta de iCloud.

Si usas este portapapeles para transferir tareas entre tu iPhone y tu iPad o Mac, asegúrate de que la configuración de iCloud y la conectividad están activas para que la transferencia sea instantánea.

AirDrop: envía archivos, imágenes y enlaces al instante

AirDrop es la vía rápida para pasar documentos, fotos o URLs entre dispositivos Apple. Solo tienes que elegir el contenido, tocar el botón de compartir y seleccionar «AirDrop». Elige el dispositivo de destino; si está cerca y con Wi‑Fi/Bluetooth activos, recibirá un aviso para aceptar.

Selecciona el contenido a enviar.

el contenido a enviar. Toca compartir y elige «AirDrop».

compartir y elige «AirDrop». Elige el dispositivo y acepta en el equipo de destino.

Un pequeño truco: si trabajas con ratón y teclado, te será más cómodo reorganizar lo que recibes por AirDrop nada más llegue al otro dispositivo.

Llamadas y mensajes en iPad y Mac cuando tienes iPhone

Con la misma cuenta de Apple, tu iPad puede recibir llamadas y mensajes que llegan al iPhone, de forma que no necesitas cambiar de dispositivo para contestar. Esto te ahorra interrupciones cuando estás concentrado en la tableta o el ordenador.

En iPhone : Ajustes → Teléfono → activa «Llamadas en otros dispositivos».

: Ajustes → Teléfono → activa «Llamadas en otros dispositivos». En iPad: acepta la sincronización cuando se te pida y podrás llamar y recibir llamadas como si estuvieras en el iPhone.

Sidecar: usa el iPad como segunda pantalla del Mac

Sidecar convierte tu iPad en un monitor adicional para el Mac. Así puedes extender el escritorio, arrastrar ventanas y, si tienes Apple Pencil, dibujar en el iPad viendo el resultado en el Mac.

En Mac : Preferencias del Sistema → Sidecar.

: Preferencias del Sistema → Sidecar. Elige tu iPad como segunda pantalla.

tu iPad como segunda pantalla. Arrastra contenido o usa Apple Pencil para trabajar con más precisión.

Cámara de continuidad: usa la cámara del iPhone desde el Mac

La Cámara de continuidad permite insertar fotos o escaneos desde el iPhone directamente en el Mac, sin pasos intermedios. Abre una app compatible en el Mac, elige «Insertar foto desde iPhone», captura y aparecerá en el documento al instante.

Para flujos de trabajo con documentos físicos, esta función evita tener que transferir archivos manualmente, manteniendo el ritmo de tus tareas.

Transferir datos de iPhone a Android: cable o inalámbrico

Si vas a estrenar un Android, puedes llevarte buena parte de tu información desde el iPhone. Existen dos caminos: por cable (más completo) o de forma inalámbrica usando la app oficial Cambiar a Android en teléfonos con Android 12 o posterior.

Antes de empezar

Carga ambos dispositivos.

ambos dispositivos. Asegúrate de poder desbloquear el iPhone con PIN, patrón o contraseña.

de poder desbloquear el iPhone con PIN, patrón o contraseña. Opcional : desactiva el bloqueo automático en iPhone para no interrumpir la copia.

: desactiva el bloqueo automático en iPhone para no interrumpir la copia. Comprueba el espacio libre en el Android nuevo; si no hay hueco, no se copiará todo.

el espacio libre en el Android nuevo; si no hay hueco, no se copiará todo. Reserva tiempo : puede tardar desde minutos hasta horas según el volumen de datos.

: puede tardar desde minutos hasta horas según el volumen de datos. Samsung dispone de alternativas como Smart Switch para copiar datos desde iPhone.

Ten en cuenta que si tu iPhone está gestionado por tu empresa o centro educativo, puede haber restricciones que impidan transferir ciertos datos.

Qué se transfiere según el método

Con cable se migra más contenido que por Wi‑Fi. Aquí tienes la comparativa:

Tipo de datos Cable Wi‑Fi Contactos Sí Sí Fotos y vídeos Sí Sí Eventos de calendario Sí Sí Apps gratuitas de Google Play Sí No Música Sí No SMS, iMessages y la mayoría del contenido de iMessage Sí No Notas Sí No Fondos de pantalla con fotos del dispositivo Sí No Historial de llamadas Sí No Chats y datos de WhatsApp Sí No

Qué no se transfiere al nuevo Android

Fotos y vídeos en iCloud (puedes solicitar transferencia de iCloud por separado).

(puedes solicitar transferencia de iCloud por separado). Apps de pago, compras in‑app y datos de apps (consulta con el desarrollador).

(consulta con el desarrollador). Información de inicio de sesión como contraseñas y cuentas.

como contraseñas y cuentas. Marcadores de Safari .

. Alarmas .

. Contactos sincronizados a través de cuentas externas.

a través de cuentas externas. Datos de salud .

. Notas de voz .

. eSIM (pide ayuda a tu operador para configurarla en Android).

(pide ayuda a tu operador para configurarla en Android). Archivos fuera de las categorías compatibles.

Paso 1: enciende tu Android nuevo

Pulsa «Iniciar» cuando aparezca el asistente de configuración para comenzar el proceso de bienvenida.

Paso 2: conéctate a Wi‑Fi o a una red móvil

Sin conexión no podrás iniciar sesión en Google ni copiar apps y datos, tampoco recibirás actualizaciones de software ni se ajustará la fecha/hora automáticamente.

Red móvil : si tienes SIM física, sácala del iPhone e insértala en el Android; con eSIM, descárgala desde tu operador.

: si tienes SIM física, sácala del iPhone e insértala en el Android; con eSIM, descárgala desde tu operador. Wi‑Fi: elige tu red de la lista e introduce la contraseña cuando se te pida.

Paso 3: copia apps y datos

El método por cable es el más completo. Si prefieres inalámbrico y tu Android es 12 o superior, puedes usar la app Cambiar a Android para copiar parte de la información.

Requisitos importantes

Desactiva iMessage en el iPhone, mantén ambos dispositivos conectados todo el tiempo, ten a mano tu PIN, y consigue un cable USB‑C a Lightning o un adaptador compatible (por ejemplo, USB‑A a USB‑C con el cable Lightning del iPhone).

Conecta el cable de carga al iPhone antiguo. Enlaza el otro extremo al Android nuevo (directo o con adaptador). Acepta en el iPhone si aparece el aviso de «Confiar» en el dispositivo. Inicia sesión en tu cuenta de Google (si no lo haces, no pasarán apps, calendario, notas ni los chats de WhatsApp). Elige qué tipos de datos quieres copiar. Toca «Copiar» y espera a que termine.

Nota sobre WhatsApp: escanea con el iPhone el código QR que se muestra en el Android y sigue las instrucciones para transferir tus conversaciones.

Copiar sin cable con Cambiar a Android (Android 12+)

Si no tienes cable válido, puedes transferir algunos datos de forma inalámbrica. Recuerda desactivar iMessage, mantener ambos equipos conectados a Internet y dejarlos cerca durante todo el proceso.

En el Android nuevo

Enciende el dispositivo y pulsa «Empezar». Conéctate a una red Wi‑Fi cuando se te solicite. Elige copiar apps y datos de tu dispositivo anterior. Toca «¿No tienes cable?» o «No tengo un cable válido». Selecciona «¿Vienes de un iPhone® o iPad®?». Inicia sesión en tu cuenta de Google (o crea una si hace falta).

Escanea con la cámara el código QR que ves en el Android. Descarga la app «Cambiar a Android». Ábrela y sigue las indicaciones paso a paso.

Transferir notas del iPhone a un ordenador (PC o Mac) y a Android

Si tus notas se han ido acumulando y quieres llevarlas al ordenador, hay varias vías sencillas, desde herramientas de escritorio que exportan en masa hasta compartir por correo cuando son pocas, o subirlas a iCloud para tenerlas en todos tus dispositivos con tu Apple ID.

Método 1: herramienta de escritorio para exportar notas

Una utilidad de escritorio especializada (por ejemplo, de tipo TouchCopy) permite acceder a las notas del iPhone y exportarlas rápidamente sin depender de sincronizaciones con iTunes ni de iCloud. Es ideal si quieres control total y distintos formatos de salida.

Instala y abre la herramienta en tu PC o Mac, y conecta el iPhone. Entra en la sección de Notas dentro de la app. Selecciona una o varias notas. Elige el formato de exportación (PDF, HTML o texto). Indica la carpeta de destino y confirma la copia.

Método 2: compartir por correo o mensajes

Si solo vas a mover un par de notas, puedes enviarlas individualmente por correo o mensajería. Es rápido y no requiere instalar nada, aunque no permite transferir varias a la vez de forma nativa.

Abre Notas en el iPhone y entra en la nota que quieras. Toca el icono de compartir en la esquina superior derecha. Elige el canal (Airdrop, Mensajes, Correo, Messenger, WhatsApp, etc.). Envíate la nota a ti mismo o al contacto deseado.

Método 3: iCloud para tener las notas en todos tus equipos

Activar Notas en iCloud te permite verlas en cualquier dispositivo con tu Apple ID y mantener la sincronización al crear o editar contenidos nuevos.

En iPhone: Ajustes → → iCloud. Activa la palanca de Notas. Espera a que se suban las notas a iCloud. Accede con tu Apple ID desde otro dispositivo para verlas.

Recuerda el límite de 5 GB gratuitos en iCloud: si también guardas fotos y vídeos, es posible que necesites ampliar almacenamiento. Para aprender más sobre iCloud te recomendamos esto: ¿Cuál es el funcionamiento de iCloud?

Si cambias de iPhone a Android y tus notas están en iCloud, puedes consultarlas desde el navegador en el nuevo teléfono o exportarlas previamente con un método de escritorio para llevarlas a tu nuevo ecosistema.

El ecosistema de Apple facilita mucho el salto entre dispositivos para continuar tareas gracias a Handoff y al resto de funciones de Continuidad, mientras que las rutas oficiales para migrar a Android cubren la mayor parte de tus datos con instrucciones claras. Con estas herramientas y consejos, resulta sencillo mantener el flujo de trabajo y la información siempre contigo, estés donde estés.