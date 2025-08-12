Cómo transmitir vídeo o duplicar la pantalla de tu iPad

Si eres de los que disfrutan viendo series, presentando en el trabajo o enseñando las fotos del último viaje a toda la familia, seguramente te habrás preguntado cómo puedes transmitir vídeo o duplicar la pantalla de tu iPad a otros dispositivos. Hoy en día, compartir el contenido de tu iPad en una pantalla más grande o en otro dispositivo resulta muy sencillo, gracias a las opciones nativas de iOS y a aplicaciones de terceros que facilitan la tarea para cualquier usuario, aunque no sea un experto en tecnología.

Este artículo es justo lo que necesitas para descubrir a fondo todas las formas de duplicar y transmitir la pantalla de tu iPad, tanto si quieres hacerlo en una Smart TV, un Mac, otro iPad, tu PC con Windows o incluso en un proyector. Explicaremos los métodos más simples, las apps imprescindibles y los ajustes clave para que puedas compartir tu pantalla en un abrir y cerrar de ojos, evitando los problemas típicos y garantizando la mejor calidad de imagen y sonido.

¿Por qué duplicar o transmitir la pantalla desde tu iPad?

El iPad es ya un dispositivo muy versátil por sí solo, pero poder duplicar su pantalla amplía todavía más sus posibilidades. Compartir vídeos, realizar presentaciones, mostrar aplicaciones educativas en clase o disfrutar de juegos en una pantalla más grande son solo algunas de las ventajas. Además, la duplicación puede ser útil para trabajar de forma más eficiente o para disfrutar de ocio en grupo, lo que explica por qué esta función se ha convertido en imprescindible tanto en casa como en la oficina.

Es normal, por ejemplo, querer mostrar una presentación en una reunión conectando el iPad a un televisor o compartir contenido multimedia con amigos y familia. No necesitas cables engorrosos ni instalaciones complicadas, solo saber cómo aprovechar las herramientas correctas.

Transmisión y duplicación con AirPlay: la opción nativa de Apple

Apple lleva años facilitando la transmisión de contenido gracias a AirPlay, su tecnología inalámbrica para compartir contenido multimedia. AirPlay viene de serie en todos los iPad modernos y permite duplicar la pantalla o transmitir vídeo y audio fácilmente a televisores Smart compatibles, Apple TV o incluso a un Mac. Para más detalles sobre cómo sacar el máximo partido a esta tecnología, puedes consultar Cómo configurar AirPlay y HomeKit en tu Apple TV.

Para usar AirPlay de manera efectiva, sigue estos pasos fundamentales:

Conecta tu iPad y el dispositivo receptor (Apple TV, Smart TV compatible o Mac) a la misma red Wi-Fi . Sin esta conexión compartida, AirPlay no detectará el dispositivo al que deseas enviar el contenido.

. Sin esta conexión compartida, AirPlay no detectará el dispositivo al que deseas enviar el contenido. Abre la app o vídeo que quieres compartir . Por ejemplo, si quieres mostrar una película desde Fotos, primero abre la app.

. Por ejemplo, si quieres mostrar una película desde Fotos, primero abre la app. Pulsa el botón de AirPlay . Este icono suele aparecer en la interfaz de muchas apps de vídeo y fotos. Si no lo ves, prueba a pulsar antes el botón de Compartir y después elige AirPlay en el menú que aparece.

. Este icono suele aparecer en la interfaz de muchas apps de vídeo y fotos. Si no lo ves, prueba a pulsar antes el botón de Compartir y después elige AirPlay en el menú que aparece. Selecciona tu TV o Mac de la lista de dispositivos disponibles. Si es la primera vez que lo usas con ese dispositivo, puede que tengas que introducir un código que aparecerá en pantalla para emparejar ambos equipos.

Para dejar de transmitir, solo tienes que volver a pulsar el botón de AirPlay en la app de origen y seleccionar tu iPad en la lista o bien apagar la reproducción en el dispositivo receptor.

Cómo duplicar la pantalla completa del iPad (Screen Mirroring)

Más allá de transmitir solo vídeos, es posible duplicar toda la pantalla del iPad, mostrando exactamente lo que ves en tu dispositivo en el televisor o Mac. Esta función, llamada «Duplicar pantalla» o «Screen Mirroring», resulta especialmente útil para presentaciones, aplicaciones educativas, juegos y mucho más. Para conocer más opciones, también puedes revisar Cómo duplicar la pantalla en iPhone y iPad.

Para activarla, abre el Centro de Control en tu iPad:

En iPadOS 13 o versiones posteriores, desliza hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla.

En versiones anteriores, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Luego selecciona Duplicar pantalla. Aparecerá una lista de dispositivos disponibles; solo debes elegir tu televisor o Mac para que la pantalla del iPad se muestre al instante. Si aparece un código AirPlay en la pantalla, introdúcelo en el iPad para asegurar una conexión segura.

Para dejar de compartir, vuelve a abrir el Centro de Control, pulsa en «Duplicar pantalla» y selecciona «Dejar de duplicar». También puedes detenerla desde el propio receptor en algunos casos.

Configuraciones y ajustes avanzados de AirPlay y Handoff

¿Sabías que puedes ajustar cómo se comporta AirPlay cuando usas la duplicación o la transmisión? Apple ofrece la opción de configurar el nivel de interacción automática con estos dispositivos. Este ajuste resulta útil si prefieres que el iPad no se conecte automáticamente al televisor del salón cada vez que pasas cerca. Además, si quieres explorar otras formas de sacar provecho a tu iPad, revisa Cómo usar tu iPad como segunda pantalla para Mac.

Para personalizar estos parámetros, sigue estos pasos:

Ve a Ajustes > General > AirPlay y Handoff .

. Haz clic en AirPlay Automático .

. Elige entre «Nunca» (solo conecta cuando lo haces manualmente), «Preguntar» (el iPad te sugerirá conexiones cuando detecte dispositivos) o «Automático» (conexión automática y sugerencias al acercarse o usarse regularmente).

Así, podrás controlar cuándo y cómo se activa la duplicación o transmisión con AirPlay, evitando emparejamientos no deseados.

Alternativas a AirPlay: aplicaciones de terceros para duplicar pantalla

Aunque AirPlay es la opción más recomendable si tienes televisor o equipos compatibles, existen otras aplicaciones que permiten duplicar la pantalla del iPad en diferentes dispositivos, incluso en aquellos que no son de Apple. Esto incluye ordenadores Windows, tablets Android y Smart TVs de marcas sin soporte nativo para AirPlay. Por ejemplo, si quieres explorar opciones, también puedes consultar Cómo duplicar apps en pantalla en iOS y iPadOS.

ApowerMirror: Compatible con todo tipo de dispositivos

ApowerMirror es una de las aplicaciones más populares para reflejar pantallas entre distintos sistemas operativos. Permite proyectar la pantalla del iPad en otro iPad, en PC, teléfonos Android o en pantallas que acepten la app. El proceso es sencillo:

Descarga ApowerMirror en el iPad y en el dispositivo receptor.

Abre la app y pulsa en reflejar para buscar el otro dispositivo.

Utiliza el Centro de Control para seleccionar la opción de grabar pantalla, escoge ApowerMirror y empieza la transmisión.

Esta app destaca por su facilidad de uso y la calidad de la transmisión, aunque algunas funciones adicionales pueden requerir pago.

AirDroid Cast: Especial para duplicar en PC

Si deseas duplicar la pantalla de tu iPad en un ordenador Windows o Mac, una de las mejores opciones actuales es AirDroid Cast. Funciona tanto por WiFi como por USB o conexión remota, siendo muy versátil. Para más información, consulta Enviar contenido iPhone y iPad a PC y Mac.

Para utilizarla:

Instala AirDroid Cast en ambos dispositivos (el iPad y el PC).

En el iPad, abre el Centro de Control, selecciona el icono de screen mirroring y escoge el receptor (aparecerá como AirDroid Cast-XXX).

La pantalla del iPad aparecerá al instante en el PC. Además, si el equipo es compatible, podrás incluso controlar el iPad desde el ordenador.

AirDroid Cast también permite conexión remota (ideal si dejas el iPad en la oficina y quieres acceder desde casa), así como conexión directa mediante USB en caso de que la red WiFi sea inestable.

QuickTime: La opción para usuarios de Mac

Si tienes un Mac, QuickTime también permite reflejar la pantalla del iPad en el ordenador de forma sencilla. Solo necesitas conectar el iPad al Mac con un cable Lightning, abrir QuickTime, seleccionar «Nueva grabación de vídeo» y escoger el iPad como fuente. Para más detalles, puedes consultar Cómo ver la pantalla del iPhone en un Mac.

Limitaciones y consejos prácticos para cada método

Cada sistema presenta ventajas y algunas restricciones. Por ejemplo, AirPlay solo funciona si ambos dispositivos están en la misma red WiFi y no todos los televisores lo soportan. Aplicaciones como ApowerMirror o AirDroid Cast amplían la compatibilidad, pero algunas funciones avanzadas (como el control remoto) podrían requerir suscripción de pago.

QuickTime es ideal si solo necesitas duplicar y grabar en un Mac, aunque la función de control se limita al propio iPad. Y si buscas conectar tu iPad a una PC sin software adicional, actualmente no es posible sin alguna herramienta específica.

Es importante recordar que la conexión Bluetooth no permite duplicar pantallas, ya que no transmite suficiente información para mantener la calidad de vídeo y audio en tiempo real. Siempre utiliza WiFi, cable USB o aplicaciones compatibles para garantizar una buena experiencia.

Preguntas frecuentes sobre duplicación y transmisión desde iPad

¿Se puede duplicar el iPad en otro iPad directamente? Sí, pero generalmente necesitas una app como ApowerMirror, ya que iOS no soporta la duplicación directa entre dispositivos Apple sin intermediarios.

¿La duplicación funciona sin WiFi? No, en la mayoría de los casos necesitas una red WiFi compartida, salvo en la conexión directa vía cable USB (como con AirDroid Cast o QuickTime).

¿Se puede duplicar el iPad en una PC sin instalar programas? No, siempre será necesario algún software o extensión en el ordenador.

¿Afecta la calidad de imagen? Si tienes una buena red WiFi y dispositivos compatibles, la calidad será muy alta, especialmente usando AirPlay. Si notas retrasos o baja resolución, revisa la estabilidad y velocidad de tu red.

¿Qué hago si la TV o el Mac no aparecen en la lista de dispositivos? Asegúrate de que ambos estén en la misma red y reinicia los dispositivos si fuera necesario. También verifica la compatibilidad de AirPlay en tu televisor o equipo.

Duplicar vídeos y la pantalla del iPad se ha convertido en una operación sencilla y accesible en casi cualquier situación, ya sea con soluciones nativas como AirPlay o aplicaciones de terceros como ApowerMirror y AirDroid Cast. Podrás elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y dispositivos, siempre asegurando una buena calidad de imagen y sonido.