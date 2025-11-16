Dominar los botones y los gestos de tu reloj puede marcar la diferencia entre ir dando tumbos por los menús o moverte como pez en el agua, y con el Apple Watch hay mucho que rascar. Esta guía te explica de forma clara cómo interactuar con la Digital Crown, el botón lateral y los gestos de la pantalla, para que exprimas tu reloj sin perder tiempo.

Además de las interacciones básicas, hay matices según la versión de software y el modelo (incluido Apple Watch Ultra). Verás qué cambia entre watchOS 10 y watchOS 9 o anteriores, qué puede hacer el botón de acción del Ultra y cómo configurar gestos avanzados con AssistiveTouch. Nota: el contenido está actualizado con las indicaciones vigentes a 25 de septiembre de 2025. Vamos allá con todo sobre cómo usar botones y gestos en tu Apple Watch.

Digital Crown y botón lateral: qué hace cada uno

La Digital Crown y el botón lateral son las dos llaves maestras del Apple Watch. Puedes pulsar o girar la Digital Crown para desplazarte, acercar o alejar, y navegar por apps y listas con precisión milimétrica. El botón lateral concentra accesos rápidos y funciones críticas como pagos, SOS y encendido/apagado.

Antes de entrar en harina, conviene separar por versiones de sistema, porque Apple reubicó funciones entre watchOS 10 y watchOS 9 (y anteriores). Lo que con una versión abre el Centro de control, con otra muestra el Dock. Aquí tienes el detalle para evitar confusiones.

watchOS 10 y posteriores: Centro de control en el botón lateral

Pulsa el botón lateral para mostrar u ocultar el Centro de control. Es la vía más rápida a modo Avión, datos móviles, Wi‑Fi, batería y otras palancas esenciales.

para mostrar u ocultar el Centro de control. Es la vía más rápida a modo Avión, datos móviles, Wi‑Fi, batería y otras palancas esenciales. Mantén pulsado el botón lateral para acceder a Emergencia SOS. Con esta presión prolongada puedes iniciar una llamada de emergencia y compartir tu ubicación si lo necesitas.

para acceder a Emergencia SOS. Con esta presión prolongada puedes iniciar una llamada de emergencia y compartir tu ubicación si lo necesitas. Haz doble clic en el botón lateral para usar Apple Pay. Es el gesto estándar para pagar acercando el reloj al terminal sin rebuscar la tarjeta en el iPhone.

para usar Apple Pay. Es el gesto estándar para pagar acercando el reloj al terminal sin rebuscar la tarjeta en el iPhone. Mantén pulsado el botón lateral para encender o apagar el reloj. Esta pulsación larga también muestra opciones como el desliz para apagar.

En paralelo, la Corona Digital sigue siendo tu rueda universal de control. Pulsa o gira la Digital Crown para desplazarte con suavidad por listas, complicaciones y mapas, y para moverte por apps sin tapar lo que ves con el dedo.

watchOS 9 y versiones anteriores: el Dock sigue vivo

Pulsa el botón lateral para mostrar u ocultar el Dock. Desde ahí accedes a tus apps recientes o favoritas, según tengas configurada esta vista.

para mostrar u ocultar el Dock. Desde ahí accedes a tus apps recientes o favoritas, según tengas configurada esta vista. Mantén pulsado el botón lateral para usar Emergencia SOS. Igual que en versiones nuevas, la pulsación larga es la vía directa a los servicios de emergencia.

para usar Emergencia SOS. Igual que en versiones nuevas, la pulsación larga es la vía directa a los servicios de emergencia. Haz doble clic en el botón lateral para Apple Pay. No cambia: dos toques rápidos y listos para pagar con el reloj.

para Apple Pay. No cambia: dos toques rápidos y listos para pagar con el reloj. Mantén pulsado el botón lateral para encender o apagar el Apple Watch. Es el mismo gesto para iniciar o terminar la sesión del dispositivo.

En estos sistemas, también se indica cómo interactuar con la Corona: pulsar o girar la Digital Crown te permite avanzar, retroceder o ampliar según el contexto de la app. Si notas diferencias en tus accesos, comprueba tu versión de watchOS y ajuste regional.

Apple Watch Ultra: el botón de acción, tu atajo personal

Si llevas un Apple Watch Ultra, sumas una tecla extra en el lateral izquierdo: el botón de acción. Puedes personalizar este botón para lanzar tus funciones favoritas sin tocar la pantalla: entrenamientos, marcadores de ruta, cronómetro y mucho más.

También hay acciones de seguridad y salud vinculadas a esa tecla. Con una pulsación prolongada del botón de acción puedes activar la sirena integrada o abrir tu ficha médica, además de entrar a Retorno con Brújula (Backtrack) para desandar tus pasos o iniciar una llamada con Emergencia SOS.

Gestos táctiles, movimientos rápidos y atajos naturales

La pantalla del Apple Watch está pensada para que la toques poco y te entienda mucho. Con unos pocos gestos controlas apps, ajustes y notificaciones sin complicarte. Aquí tienes todos los que debes conocer, con ejemplos prácticos.

Toque (tap): selección rápida y brillo a tope

Un toque breve sirve para seleccionar un botón, activar un control o abrir un elemento. En los modelos con pantalla siempre encendida (Always-On), al tocar la pantalla se eleva el brillo al máximo durante unos instantes para ver con claridad, incluso a pleno sol.

Mantener pulsado: opciones y cambios de esfera

Cuando mantienes el dedo sobre la pantalla, aparecen menús contextuales o configuraciones específicas de cada app. Usa la pulsación prolongada para cambiar la esfera del reloj, personalizar complicaciones o ver más opciones en apps compatibles.

Deslizar: moverte por arriba, abajo, izquierda y derecha

Desliza un dedo para navegar por contenido: hacia arriba o abajo para recorrer listas y textos, a izquierda o derecha según la app para cambiar de vista. También puedes desplazarte por fotos, moverte por mapas y hacer zoom con gestos en pantalla, apoyándote en la Digital Crown cuando necesites precisión extra.

Arrastrar: reorganizar y reubicar

Si mantienes el dedo y lo mueves sin levantarlo, arrastras elementos por la pantalla. Esto te permite cambiar el orden de las apps en la vista de cuadrícula (mosaico), o recolocar tarjetas y controles cuando la app lo admite.

Tapar para silenciar: mano a la pantalla y se acabó el ruido

Cuando una alerta empiece a sonar, cubre la pantalla con la palma de la mano para silenciarla al instante. El gesto “tapar” es la manera más rápida de apagar notificaciones sonoras sin buscar botones, ideal en reuniones o en mitad de una conversación.

Doble toque (Double Tap): índice y pulgar a dúo

En los modelos compatibles, puedes juntar dos veces el pulgar y el índice para realizar acciones sin tocar la pantalla. El doble toque permite contestar llamadas, responder mensajes, abrir y recorrer la pila inteligente, desplazarte en apps compatibles y otras tareas cotidianas cuando tienes las manos ocupadas.

Giro de muñeca: silencio y control sin mirar

Hay movimientos rápidos que el reloj entiende para ayudar sin molestar. Un giro enérgico de la muñeca puede silenciar llamadas entrantes o temporizadores, y cerrar notificaciones en modelos compatibles. Es un gesto natural que ahorra pasos cuando necesitas discreción.

Consejos de uso combinado: corona + gestos

Mezclar la Corona Digital con gestos te da el mejor control. Usa la Digital Crown para desplazarte con precisión por listas largas y reserva los deslizamientos para saltos rápidos. En mapas, gira la Corona para acercar o alejar y usa el dedo para moverte por la zona visible.

Ergonomía y práctica: menos toques, más fluidez

Evita cubrir la pantalla al desplazar; apoya el borde de la mano si necesitas estabilidad. Para acciones rápidas: tap para confirmar, pulsación prolongada para ajustes, doble toque (si tu modelo lo soporta) para interactuar sin tocar. Al cabo de unos días, te saldrán solos.

Accesibilidad avanzada con AssistiveTouch: personaliza tus gestos

Si quieres ir un paso más allá, usar AssistiveTouch en tu Apple Watch abre la puerta a controlar el reloj con gestos de la mano y un puntero en pantalla. Puedes reasignar acciones a gestos como el toque, el cierre de puño y otros movimientos, y ajustar la sensibilidad del puntero para que responda como te gusta.

La ruta para configurarlo desde el reloj es directa: Ajustes > Accesibilidad > AssistiveTouch. Entra en “Gestos con las manos” para elegir qué hace cada gesto (por ejemplo, lanzar una app, abrir una acción del sistema o un atajo de Siri) y pruébalos hasta encontrar tu combinación perfecta.

Personalizar gestos : toca “Gestos con las manos”, elige un gesto (toque, cierre de puño, etc.) y asígnale una acción concreta o un atajo de Siri.

: toca “Gestos con las manos”, elige un gesto (toque, cierre de puño, etc.) y asígnale una acción concreta o un atajo de Siri. Puntero de movimiento : entra en “Puntero de movimiento” para ajustar sensibilidad, tiempo de activación, tolerancia al movimiento y definir bordes activos.

: entra en “Puntero de movimiento” para ajustar sensibilidad, tiempo de activación, tolerancia al movimiento y definir bordes activos. Estilo de exploración : escoge entre exploración automática (el reloj resalta opciones una a una) o manual (tú decides con gestos cuándo pasar a la siguiente).

: escoge entre exploración automática (el reloj resalta opciones una a una) o manual (tú decides con gestos cuándo pasar a la siguiente). Aspecto : activa el Alto contraste para remarcar el resalte y cambia el color del borde a tu preferencia.

: activa el Alto contraste para remarcar el resalte y cambia el color del borde a tu preferencia. Personalizar menú : añade tus acciones favoritas, ajusta posición y tamaño del menú de Acción y regula la velocidad de desplazamiento automático.

: añade tus acciones favoritas, ajusta posición y tamaño del menú de Acción y regula la velocidad de desplazamiento automático. Confirmar con AssistiveTouch: actívalo si quieres confirmar pagos con código o cuando el sistema te pida pulsar dos veces el botón lateral, usando AssistiveTouch.

Si prefieres configurarlo desde el iPhone, es igual de sencillo. En la app Apple Watch ve a Mi reloj > Accesibilidad > AssistiveTouch, y replica los mismos pasos con la comodidad de la pantalla grande, o aprende a duplicar la pantalla del Apple Watch para accesibilidad.

Cuándo usar AssistiveTouch y cuándo no

AssistiveTouch es perfecto si sueles llevar guantes, estás con las manos ocupadas o te mueves en situaciones en las que tocar la pantalla es poco práctico. Además, para personas con movilidad reducida, los gestos con la mano y el puntero hacen el Apple Watch mucho más accesible. Si no lo necesitas a diario, puedes activarlo solo cuando haga falta.

Emergencia SOS: lo importante es que funcione

Sea cual sea tu versión de watchOS, el acceso a SOS debe quedarte claro. Recuerda: pulsación prolongada del botón lateral para abrir Emergencia SOS y realizar la llamada. Si llevas un Ultra, también puedes mantener el botón de acción para llegar a SOS, a la sirena o a tu ficha médica sin perder un segundo.

Pagos con Apple Pay: el gesto que nunca falla

Para pagar no hay vuelta de hoja: da dos clics rápidos en el botón lateral y acerca el reloj al terminal. El doble clic activa tus tarjetas de Apple Pay al instante. Si tienes Confirmar con AssistiveTouch encendido, podrás validar pagos con el código o con la alternativa que hayas configurado.

Encendido y apagado: control total del dispositivo

Cuando toque arrancar o detener el reloj, mantenlo claro: mantén presionado el botón lateral para encender o para mostrar la opción de apagar. Es la forma más directa y coherente en todas las versiones, así que no hay pérdida.

¿Centro de control o Dock? Aprende a diferenciarlos

Si al pulsar el botón lateral aparece una parrilla de accesos rápidos a Wi‑Fi y demás, estás en watchOS 10 o superior (Centro de control). Si ves una lista de apps recientes o favoritas, estás en watchOS 9 o anterior (Dock). Con esa pista, ubicarás enseguida la acción correcta en tu reloj.

Retorno con Brújula y sirena en el Ultra: seguridad al aire libre

Para montaña, senderismo o entornos ruidosos, el Ultra tiene dos ases. Retorno con Brújula (Backtrack) te ayuda a seguir de vuelta el camino recorrido, y la sirena suena fuerte para pedir ayuda o avisar de tu posición. Accedes a ambos manteniendo el botón de acción, que también te abre la ficha médica y SOS.

Pequeñas prácticas que marcan la diferencia

Acostúmbrate a usar el toque para confirmar y la pulsación larga para opciones; guarda el doble toque de la mano para momentos con prisa o cuando no puedas tocar la pantalla. Tapar la pantalla para silenciar y el giro de muñeca para cerrar notificaciones son dos hábitos que te ahorran tiempo todos los días.

Ya dominas lo esencial y lo avanzado. Sabes qué hace cada botón según tu versión, cómo responde la pantalla a cada gesto y cómo impulsar todo con AssistiveTouch y el botón de acción del Ultra. A partir de aquí, es cuestión de práctica y de adaptar los atajos a lo que más usas en tu día a día.