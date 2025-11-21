¿Cómo usar el control del ciclo en tu Apple Watch? Hacer seguimiento del ciclo menstrual desde tu muñeca es cómodo, privado y muy útil para entender tu salud a lo largo del tiempo. Con Apple Watch y la app Salud, puedes anotar tu periodo, síntomas y otros datos relacionados de forma rápida y, además, recibir avisos cuando se acerque tu próxima menstruación o la ventana fértil. La idea es que tengas a mano información fiable y organizada sin complicarte la vida.

Si te preocupa la privacidad, Apple ha diseñado este sistema para que tus datos estén protegidos incluso cuando se sincronizan con iCloud. Cuando utilizas autenticación de doble factor, los registros del ciclo se cifran de extremo a extremo, de modo que Apple no puede acceder a ellos. Es un planteamiento especialmente pensado para datos sensibles y que te da control total sobre qué compartes y con quién.

Qué es Control del Ciclo y para qué sirve

Control del Ciclo es la función de seguimiento menstrual integrada en la app Salud del iPhone y en la app homónima del Apple Watch. Puedes registrar el periodo, síntomas, manchado, temperatura corporal basal y más parámetros, además de activar avisos de periodo y fertilidad. También permite anotar factores que influyen en el ciclo, como embarazo, lactancia o uso de anticonceptivos, y la gestión de medicación en el Apple Watch.

Al abrir Salud o la app Control del Ciclo, verás de un vistazo periodos pasados y días fértiles con códigos de color y símbolos sencillos. Además, si tienes Apple Watch Series 8 o posterior, o cualquier modelo de Apple Watch Ultra, los sensores pueden ayudar a estimar ovulación pasada y afinar las predicciones del ciclo. Todo se apoya en los datos que tú introduces, reforzados por información fisiológica del reloj cuando está disponible.

Primeros pasos desde el iPhone o el iPad

Para empezar, abre la app Salud en tu iPhone o iPad. En iPhone toca la sección Buscar; en iPad, despliega la barra lateral. Entra en Control del Ciclo y toca Empezar para seguir las indicaciones. Durante la configuración puedes aportar tu historial de periodos (fecha de inicio del último, duración habitual del sangrado y de tus ciclos).

Si antes usabas otras apps compatibles, podrás confirmar datos ya existentes en Salud para no empezar de cero. Cuanto más completo y constante sea tu registro, mejor funcionarán las predicciones. Un truco: si anotas cada día de sangrado, el sistema “aprende” mucho más rápido tus patrones.

Registrar el periodo y síntomas en el iPhone y el Apple Watch

En el iPhone o iPad, entra en Salud > Control del Ciclo. Desplázate hasta el día deseado y toca el óvalo para marcar tu periodo. Si quieres añadir más detalles, baja a las categorías y ajusta sangrado, síntomas, temperatura basal u otros campos; confirma con OK. Es un registro rápido que puedes ampliar cuando te venga bien.

En el Apple Watch, abre la app Control del Ciclo, navega hasta la fecha correcta y toca el óvalo para registrar tu periodo. Desde el reloj también puedes añadir información complementaria con unos toques. La gracia es que no necesitas el móvil para anotar lo esencial: basta con levantar la muñeca.

Cómo se leen los colores y símbolos

La interfaz usa iconos y colores para que identifiques tu situación al instante. Estos son los significados más importantes a tener en cuenta:

Óvalo azul claro: indica tu ventana fértil estimada (seis días).

Rayas rojas en un círculo: periodo previsto (días en los que se espera que comience).

Círculos rojos sólidos: días de periodo registrados.

Puntos morados: días en los que has guardado cualquier información.

Añadir factores que influyen en el ciclo (embarazo, lactancia, anticonceptivos)

Estos factores ayudan a contextualizar cambios de duración o síntomas del ciclo. En el iPhone o iPad, ve a Salud > Control del Ciclo > Factores y toca el botón de añadir. Selecciona Embarazo, Lactancia o Anticonceptivo, define la fecha de inicio y confirma. Cuando acabe un factor, edítalo para fijar la fecha de fin; también puedes eliminarlo si lo creaste por error.

Ten en cuenta que, según los factores activos, las predicciones de periodo, fertilidad y las estimaciones retrospectivas de ovulación podrían desactivarse temporalmente (en modelos compatibles). Es una medida pensada para no ofrecer cálculos potencialmente inexactos cuando hay cambios fisiológicos importantes.

Predicciones de periodo y ventana fértil: cómo funcionan

Las predicciones se basan en tu historial de periodos y en la duración habitual de tu ciclo, incluyendo cuántos días sueles sangrar. Empiezan a generarse cuando registras el último periodo. Si registras un periodo antes de la fecha prevista, no recibirás notificación para ese ciclo concreto. Los avisos se muestran tanto en tu iPhone como en el Apple Watch, según el dispositivo que estés usando.

La ventana fértil estimada cubre los seis días de mayor probabilidad de fertilidad. Se calcula con el método de calendario tradicional: se restan 13 días (fase lútea) a la fecha estimada de comienzo del siguiente ciclo. Si introduces un test de ovulación positivo, el cálculo se ajusta para que el quinto día fértil coincida con el primer positivo de ese ciclo. Si tu Apple Watch aporta datos de frecuencia cardiaca, las estimaciones pueden ser aún más personalizadas.

Usar datos del reloj para mejorar los cálculos (frecuencia cardiaca y temperatura)

Además de lo que registras, la app Salud puede valerse de la frecuencia cardiaca medida por el Apple Watch para refinar las predicciones de Control del Ciclo. Esta opción suele venir activada y puedes cambiarla en Salud > Control del Ciclo > Opciones > Datos de frecuencia cardiaca. Si prefieres no usarla, desactívala cuando quieras.

Si tienes Apple Watch Series 8 o posterior, o cualquier Apple Watch Ultra, el reloj recoge temperatura de la muñeca durante el sueño. Esos datos permiten estimaciones retrospectivas de ovulación y ayudan a mejorar las predicciones del ciclo. Es un plus de contexto fisiológico que añade precisión sin que tengas que hacer nada extra.

Opciones y notificaciones que merece la pena activar

En el iPhone, entra en Salud > Control del Ciclo > Opciones para gestionar: Predicciones del periodo y Notificaciones del periodo (te avisan de la fecha estimada y te preguntan si ha terminado), Estimaciones del periodo fértil y Notificaciones de fertilidad, y Detección de alteraciones del ciclo. Elige qué quieres ver y cómo te quieres enterar, sin notificaciones intrusivas.

La sección de Detección de alteraciones te permite escoger sobre qué patrones quieres ser avisada. Está pensada para detectar ciclos irregulares, poco frecuentes, prolongados o con sangrado persistente. Si tienes un factor de ciclo actual o reciente, esta detección se desactiva automáticamente.

Consultar, personalizar y exportar tu historial

Para revisar tus datos, ve a Salud > Control del Ciclo > Tus ciclos > Historial de ciclos. Desde ahí puedes abrir cualquier ciclo o exportar un PDF con los últimos 12 meses (o del ciclo seleccionado) para compartir con un profesional sanitario. Es una forma sencilla de llevarte tu registro en un formato cómodo.

En la vista de datos del ciclo, toca Editar para seleccionar qué información quieres ver. Puedes priorizar las métricas que más te interesen y ocultar el resto. Así no te pierdes en gráficos y solo ves lo que realmente te aporta.

Privacidad y seguridad de tus datos

Los datos de salud en la app Salud se cifran en el dispositivo cuando tu iPhone está bloqueado con código, Touch ID o Face ID. Lo sincronizado con iCloud viaja y se almacena cifrado. Con versiones recientes de iOS y watchOS, si usas autenticación de doble factor y código, tus datos de salud se guardan de manera que Apple no puede leerlos. Cuando usas Control del Ciclo con doble factor, la sincronización con iCloud tiene cifrado de extremo a extremo.

Además, tú decides qué apps de terceros pueden leer o escribir en Salud. Si una aplicación necesita acceso, verás una solicitud clara para aceptar o rechazar. El control está en tu mano, y puedes cambiar permisos cuando quieras.

Eliminar, reinstalar y gestionar la app en el Apple Watch

Si no quieres tener la app en el reloj, puedes eliminarla desde la pantalla de inicio: pulsa la Digital Crown, mantén pulsado el icono de Control del Ciclo hasta que tiemble y toca el botón de eliminar, luego confirma. En la vista Lista, desliza a la izquierda sobre la app y toca el icono de la papelera. Ojo: no todas las apps integradas de Apple se pueden borrar.

¿Te arrepentiste y quieres reinstalar? Puedes volver a descargarla desde el iPhone o desde el propio reloj. Tus datos seguirán en Salud si no los has eliminado. La app es solo la “ventana”; el registro vive en la base de datos de la app Salud.

Borrar registros del ciclo si lo necesitas

Para eliminar datos específicos del ciclo menstrual, abre Salud en el iPhone, toca Buscar y entra en Control del Ciclo. Pulsa Ver ítems de Control del Ciclo, elige un elemento (por ejemplo, uno más antiguo), toca Mostrar todos los datos y luego Editar. Desde ahí puedes borrar registros uno a uno o eliminar todos. Gestiona tu histórico con precisión quirúrgica, sin tener que borrarlo todo si no quieres.

Qué pasa si tus periodos cambian: detección de alteraciones

Control del Ciclo puede avisarte si tu historial de los últimos seis meses muestra patrones irregulares, poco frecuentes, prolongados o con sangrado persistente. Si recibes una alerta, podrás consultar la información y exportarla en PDF para tu médico. Es una llamada de atención para que no pases por alto cambios que merecen revisión.

Si recientemente añadiste un factor como embarazo, lactancia o anticonceptivos, la función de detección se desactivará automáticamente, ya que el sistema asume que puede haber variaciones esperables. La idea es evitar avisos que no aporten cuando hay cambios previstos por contexto.

Un apunte sobre Apple Watch Series 8, Ultra y las novedades de entrenamiento

El Apple Watch Series 8 mantiene la pantalla Retina siempre activa y un cristal frontal resistente a golpes, con autonomía para el día a día. Incorpora sensor de temperatura y prestaciones de seguridad como la detección de accidentes graves. La versión Hermès suma nuevas correas y esferas y funciones para quien cuida el estilo tanto como la tecnología.

En watchOS 9, la app Entreno añade vistas con segmentos y series, zonas de frecuencia cardiaca, entrenos personalizados, conteo de pasos y, más adelante, rutas contrarreloj. Si haces triatlón, el modo Multideporte cambia automáticamente entre natación, bici y carrera y registra las transiciones. Son mejoras que complementan el enfoque de salud integral, también cuando trabajas tu forma física.

Dudas frecuentes y trucos útiles

¿Puedo “importar” mis datos al Apple Watch sin reescribirlo todo? Sí: el reloj usa la base de datos de la app Salud del iPhone. Si llevas años registrando ahí, instala/abre la app Control del Ciclo en el Apple Watch y verás la información reflejada. Asegúrate de que la sincronización de Salud con iCloud está activa si usas varios Apple Watch; no necesitas migrar nada manualmente.

¿Y si lo mío es registrar solo lo básico? Ningún problema: marca el periodo y, cuando te venga bien, añade síntomas u otros datos. Las predicciones funcionarán mejor cuanta más constancia tengas, pero incluso con un registro simple tendrás recordatorios útiles. Lo importante es que el sistema se adapte a ti y no al revés.

¿Sirve como anticonceptivo o para diagnosticar? No. Control del Ciclo no debe emplearse como método anticonceptivo ni para diagnosticar condiciones de salud. Puede ayudarte a identificar patrones y a compartir información clara con tu médico, pero no sustituye una consulta profesional.

Activa las notificaciones paso a paso

Para las notificaciones del periodo y fertilidad, abre Salud en el iPhone, entra en Control del Ciclo y ve a Opciones. Activa Predicciones del periodo y sus avisos, y también las Estimaciones del periodo fértil con sus correspondientes notificaciones. Si quieres, ajusta la Detección de alteraciones del ciclo para recibir avisos solo sobre lo que te preocupa.

Recuerda: si registras un periodo antes de la fecha prevista, ese ciclo no generará aviso de predicción. Las notificaciones aparecen en el dispositivo que estés usando en ese momento (reloj o iPhone). Así no te pierdes alertas por cambiar de pantalla, y evitas duplicados molestos.

Más recursos oficiales

¿Quieres ampliar información técnica? Puedes consultar la documentación oficial sobre Control del Ciclo en el sitio de Apple. Descargar PDF. Es el manual de referencia para profundizar en funciones, requisitos y compatibilidades.

Las apps de terceros que trabajan con la app Salud también se pueden usar junto a Control del Ciclo; revisa los permisos cuando las configures. Recuerda que tú decides qué se comparte y puedes revocar accesos en cualquier momento.

Gracias a un registro constante, las predicciones se vuelven más precisas y tu visión del ciclo, más clara. Con funciones como factores de ciclo, estimaciones fértiles, avisos de alteraciones y exportación en PDF, todo queda a tu alcance y bien organizado, sin renunciar a la privacidad. Lo que cuenta es que tengas más conocimiento sobre tu cuerpo para tomar mejores decisiones, con la tecnología ayudando y no estorbando.