Si tienes un iPad compatible, la función Texto en Vivo convierte la cámara y tus fotos en una herramienta súper práctica para capturar y reutilizar información del mundo real. Gracias a su reconocimiento de caracteres, puedes copiar textos, traducir menús, abrir una web desde un cartel o incluso llamar a un número que aparece impreso, todo con unos pocos toques y de manera rápida e integrada en iPadOS.

Más allá de extraer letras y números, el gran plus de Texto en Vivo son sus acciones contextuales: el sistema detecta qué tipo de dato aparece en pantalla (teléfonos, emails, URLs, direcciones o divisas) y te sugiere lo más útil en cada caso. Esto te permite hacer cosas como iniciar una llamada, traducir un párrafo o convertir una moneda sin tener que escribir nada a mano. Vamos a aprender todo sobre cómo usar el texto en vivo en tu iPad.

Qué es Texto en Vivo y qué puede hacer en tu iPad

Texto en Vivo (Live Text) es una función nativa que identifica texto en tiempo real utilizando la cámara del iPad o en imágenes almacenadas en Fotos. No es un OCR básico: además de reconocer palabras, cifras o enlaces, permite actuar sobre ellos al momento. Por eso, junto a copiar y compartir, también puedes consultar significados, traducir fragmentos, guardar datos en Contactos o buscar en la web.

Cuando el iPad detecta texto, verás un recuadro resaltado sobre la zona identificada y el icono específico de Live Text. Desde ahí podrás seleccionar lo que te interesa, y el sistema mostrará opciones contextuales: copiar, seleccionar todo, consultar, traducir, compartir o abrir enlaces. Si aparecen números o correos, es posible iniciar acciones típicas como llamadas o emails con un toque.

Entre las acciones rápidas más habituales están: llamar a números reconocidos, visitar sitios web, iniciar un correo, enviar un mensaje, crear un contacto y arrancar una llamada FaceTime. También podrás buscar ese texto en Internet y compartirlo por las vías habituales (AirDrop, Mensajes, Mail, etc.).

Además, en función del contenido del texto, iPadOS ofrece accesos directos para tareas frecuentes. Por ejemplo, si delante tienes una dirección o un local, verás atajos para obtener indicaciones; si hay precios o divisas, podrás convertir la moneda; y si está en otro idioma, tendrás la opción de traducirlo al vuelo.

Compatibilidad, versiones y requisitos de idioma

Para sacar partido a Texto en Vivo necesitas un iPad compatible con iPadOS moderno y un chip suficientemente potente para el procesamiento local. En el ecosistema iPhone se exige como mínimo un procesador A12 Bionic; en iPad, la compatibilidad sigue el mismo planteamiento de requisitos de hardware y sistema actualizados.

En cuanto a idiomas, la detección está disponible en una selección de lenguas principales. Entre ellas se encuentran alemán, chino, español, francés, inglés, italiano y portugués. Si trabajas con texto en alguno de estos idiomas, el reconocimiento será notablemente preciso incluso con tipografías pequeñas.

Si tu iPad es más antiguo o no cumple con las versiones de iPadOS requeridas, algunas funciones podrían no aparecer o el icono de Texto en Vivo no se mostrará. En ese caso, conviene actualizar iPadOS desde Ajustes y confirmar la compatibilidad del modelo.

Cómo activar o desactivar Texto en Vivo en iPad

Texto en Vivo suele venir habilitado por defecto, pero puedes elegir cuándo quieres usarlo. Para gestionarlo desde la cámara del iPad, entra en Ajustes > Cámara y localiza la opción “Mostrar texto detectado”. Si prefieres que la cámara no resalte texto automáticamente, desactiva esta opción.

Este ajuste resulta útil si no te interesa la detección constante al encuadrar documentos o carteles. Cuando te haga falta de nuevo, vuelve a Ajustes y actívalo con un toque. Cambiarlo no afecta a tus fotos guardadas, solo al comportamiento de la cámara en tiempo real.

Usar Texto en Vivo con la cámara del iPad

La manera más directa de aprovechar Live Text es a través de la app Cámara. Coloca el iPad para que el bloque de texto que te interesa quede dentro del encuadre. Cuando iPadOS lo reconozca, verás un recuadro alrededor del texto detectado y el icono correspondiente de Texto en Vivo en pantalla.

Toca el icono para activar la selección y después selecciona la parte precisa con los manejadores habituales; si necesitas, consulta cómo seleccionar y editar texto. En ese momento, tendrás a mano opciones como Copiar, Seleccionar todo, Consultar, Traducir, Buscar en Internet o Compartir. Si detecta datos accionables (teléfonos, URL, email), aparecerán atajos para iniciar la interacción sin escribir nada.

Si, por ejemplo, el recuadro contiene un número de teléfono, podrás pulsarlo para llamar o crear un nuevo contacto. Con una dirección web, iPadOS te ofrecerá abrirla directamente en Safari. Y si estás ante una dirección física, verás opciones para conseguir indicaciones con apps de mapas compatibles. Si no tienes permisos para llamadas, revisa cómo permitir llamadas y mensajes en tu iPad.

Al terminar, puedes tocar fuera de la selección o utilizar el control en pantalla para volver a la cámara. De esta forma retomas la vista previa normal y continúas encuadrando o sacando fotos sin interrupciones.

Aplicar Texto en Vivo sobre fotos y vídeos ya guardados

Live Text también funciona de maravilla con imágenes que ya tienes en tu carrete. Entra en la app Fotos, abre la que contenga texto y comprueba si aparece el icono de texto reconocido (normalmente en la parte inferior derecha). Con un toque, la imagen se vuelve seleccionable.

Selecciona el fragmento que necesites como si estuvieras en un documento: arrastra los puntos azules y ajusta el rango. Después, podrás copiar, traducir, compartir, consultar o buscar en la web ese contenido directamente. Si has pausado un vídeo en un fotograma con texto, el comportamiento es similar: el sistema intentará detectar el texto en la imagen congelada. Si necesitas ayuda con grabaciones, consulta cómo grabar vídeos con tu iPad.

Si el contenido reconocido es un email, podrás empezar a redactar un mensaje inmediatamente; si es una URL, tocarla abrirá el sitio; si es una tarjeta con datos de contacto, en pocos segundos la tendrás en la app Contactos. Todo sin teclear ni transcribir manualmente.

Una vez acabes, toca el control correspondiente para regresar a la foto o vídeo y seguir navegando por tu biblioteca con normalidad. Este flujo es ideal para digitalizar apuntes, listados o notas rápidas que has fotografiado a contrarreloj.

Acciones rápidas que marcan la diferencia

El reconocimiento es solo el principio. Dependiendo del contenido, verás acciones específicas en la zona inferior de la pantalla. Entre ellas destacan: llamar números detectados, obtener indicaciones, traducir textos y convertir divisas. Estas tarjetas contextuales ahorran tiempo y evitan copiar-pegar.

Si el sistema detecta algo que puede abrirse o ejecutarse, te sugerirá la acción ideal. Por ejemplo, cuando aparece una dirección web, el botón suele ser para abrirla en el navegador; si es un número, verás la opción de llamada o Mensajes; y si el texto está en otro idioma, aparecerá Traducción entre las primeras opciones.

Del mismo modo, si una foto contiene un nombre y un teléfono, podrás crear un nuevo contacto con un par de toques. En contextos de trabajo, esto agiliza el alta de clientes o proveedores a partir de tarjetas de visita o documentación impresa.

Casos de uso prácticos y trucos

En el día a día, Texto en Vivo destaca por su versatilidad. Viajas al extranjero y no entiendes un menú: encuadras, traduces y listo. Te encuentras con un cartel con un número interesante: tocas y llamas al segundo. Con documentos impresos, puedes copiar párrafos para pegarlos en Notas, Pages o Word y avanzar sin transcribir.

Si eres estudiante, hacer una foto de la pizarra o de los apuntes del compi y pasarlos a texto es una auténtica salvación. Hay quien lo usa para digitalizar tarjetas de visita y crear contactos en tiempo récord, o para transformar una lista de la compra manuscrita en un recordatorio editable.

Para quienes trabajan con información técnica, Live Text permite lanzar búsquedas inmediatas de conceptos complejos que aparecen en un manual o revista. También puedes consultar significados de palabras desconocidas con un toque desde la imagen.

En entornos profesionales, fotografiar etiquetas de producto, referencias o especificaciones y extraer el contenido acelera muchísimo la gestión de inventario y la documentación. Y en el hogar, capturar recetas de un libro para tenerlas en el iPad resulta comodísimo y práctico.

Dónde más funciona: integración en apps del sistema

Además de Cámara y Fotos, Live Text se integra con aplicaciones como Notas y Recordatorios. Por ejemplo, puedes adjuntar una imagen en una nota y extraer el texto para incluirlo como contenido editable, o añadir datos detectados a una tarea sin escribirlos a mano.

Esta integración hace que organizarte sea más natural: conviertes texto físico en digital justo donde lo necesitas, sin cambiar constantemente de app. Apple continúa puliendo la función en sus actualizaciones, lo que se traduce en reconocimientos más rápidos y precisos con el paso del tiempo.

Privacidad: procesamiento local en tu dispositivo

Una duda común es qué ocurre con tus datos cuando el sistema analiza la imagen. Apple diseña Texto en Vivo para que el reconocimiento se haga en el propio dispositivo, lo que significa que no se envían tus fotos a la nube para procesarse. Es decir, el iPad realiza el análisis de manera local.

Este enfoque minimiza riesgos y te da tranquilidad: tu contenido visual no sale del equipo ni se sube a servidores externos para su interpretación. En consecuencia, el uso de la función mantiene tus datos privados y seguros mientras aprovechas todas sus ventajas.

Consejos para un mejor reconocimiento

Aunque Live Text es muy potente, la calidad de la captura importa. Procura que haya buena iluminación y que el texto sea legible. Evita reflejos fuertes, desenfoques o sombras que crucen por encima de las letras.

Con textos manuscritos, cuanto más clara la caligrafía, mejores resultados. Si puedes, encuadra de manera que el texto ocupe la mayor parte del recuadro, y mantén el iPad lo más estable posible. No olvides actualizar iPadOS para beneficiarte de mejoras continuas en reconocimiento y traducción.

Si no ves el icono de Texto en Vivo o no aparece selección, revisa en Ajustes que la opción de la cámara está activa. En fotos antiguas, espera un segundo tras abrir la imagen: a veces el iPad tarda un instante en detectar y habilitar la selección.

Pequeñas diferencias de uso y buenas prácticas en iPad

En un iPad, el tamaño de pantalla facilita seleccionar fragmentos largos con precisión. Aprovecha esto para modular la selección con cuidado y evitar arrastrar caracteres de más, sobre todo en tablas, listas o columnas.

Si trabajas con documentos, considera tomar la foto en posición horizontal para que el texto quede más grueso en la imagen y la detección sea más estable. Asimismo, cuando escanees un material con mucho contenido, realiza varias capturas y divide por bloques: es más fácil extraer texto por partes sin errores.

En contextos con muchos tipos de datos mezclados (teléfonos, direcciones, emails), no dudes en usar las acciones rápidas: normalmente iPadOS acierta con la sugerencia idónea. En caso contrario, siempre puedes copiar y pegar el fragmento exacto en la app adecuada.

Flujos de trabajo recomendados con Texto en Vivo

Para listas, apuntes o ideas rápidas, lo ideal es fotografiar y pegar en Notas sin pasar por otras apps. Desde ahí podrás organizar por carpetas, añadir casillas o compartir con tu equipo. Con tarjetas de visita, crea el contacto al vuelo y adjunta la imagen en la ficha si lo ves útil.

Si sueles traducir con frecuencia, mantén el acceso a Traducción entre tus herramientas visibles y, tras extraer el texto, activa la opción con un toque. Para enlaces de carteles o folletos, toca la URL y abre Safari en el momento; luego puedes añadir el marcador si necesitas revisarlo más tarde.

Con precios y monedas, la conversión rápida te ahorra abrir calculadoras o webs de tipo de cambio. Si estás preparando un viaje, fotografía varias tarifas y, al detectarlas, deja que iPadOS te muestre la equivalencia de forma inmediata.

Preguntas frecuentes rápidas

¿Se puede usar con vídeos? Sí: pausa el vídeo cuando se vea claramente el texto y el sistema intentará reconocer los caracteres en ese fotograma, permitiéndote seleccionar, copiar o ejecutar acciones.

¿Funciona sin conexión? El reconocimiento funciona en el propio dispositivo, por lo que puedes copiar y seleccionar sin internet; para traducciones o búsquedas puede requerirse conexión, según el idioma o el servicio involucrado.

¿Detecta todo tipo de fuentes? Suele trabajar muy bien con impresos y pantallas. Con manuscrita también funciona, aunque la precisión depende de la legibilidad. Cuanto más ordenada y clara sea la escritura, mejores resultados tendrás.

¿Dónde está el icono? En la cámara se muestra junto a la zona de detección; en Fotos, suele aparecer en la parte inferior derecha de la pantalla. Si no lo ves, comprueba compatibilidad y ajustes del dispositivo.

Texto en Vivo convierte tu iPad en un aliado para capturar y actuar sobre información real con cero fricción: copiar textos, traducir fragmentos, abrir enlaces, llamar a teléfonos, guardar contactos o convertir precios son tareas que ahora haces en segundos. Si cuidas la iluminación, encuadras con mimo y aprovechas las acciones rápidas contextuales, notarás cómo tu productividad y comodidad dan un salto notable en el día a día.