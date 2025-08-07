Cómo usar la app Archivos en tu iPhone

La llegada de la app Archivos en el iPhone revolucionó la forma en que los usuarios de dispositivos Apple gestionan sus documentos, descargas e incluso el acceso a servicios en la nube desde un solo lugar. Hasta hace unos años, dependíamos de múltiples aplicaciones poco integradas. Actualmente, es posible gestionar, organizar y compartir cualquier archivo o carpeta, ya sea local o en la nube, directamente desde nuestro móvil. Archivos se ha convertido en una herramienta imprescindible para quienes buscan productividad y orden digital.

Si descargas habitualmente archivos desde el navegador, apps de correo o mensajería y a veces no sabes dónde terminan esas descargas, ahora puedes descubrir todo el potencial de la app Archivos. En esta guía te mostramos paso a paso cómo aprovechar sus funciones, cómo organizar tu información y te damos trucos para optimizar su uso tanto en iPhone como en iPad. Cuando termines de leer, notarás que tu dispositivo puede ser mucho más útil y eficiente.

¿Qué es la app Archivos y por qué es esencial en tu iPhone?

La aplicación Archivos funciona como el explorador de archivos oficial de iOS. Es el equivalente al Finder en Mac o al Explorador de archivos en Windows. Su objetivo es ofrecer un acceso rápido y centralizado a todos los documentos, imágenes, PDFs, descargas e incluso archivos alojados en servicios en la nube que utilices. Gracias a Archivos, puedes prescindir de instalar varias apps de gestión de documentos, centralizando todo en una sola interfaz.

Una de sus principales ventajas es su integración con iCloud Drive y otros servicios como Google Drive, Dropbox, Box o OneDrive. Si ya tienes cuentas en estas plataformas, podrás agregarlas a la app y consultar tus documentos sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales o cambiar de una app a otra.

Además, la app está disponible en todos los dispositivos iOS y iPadOS y se puede descargar gratis desde la App Store si no está preinstalada. Es intuitiva, utiliza la estructura clásica de carpetas y cada vez incorpora más funciones útiles.

Primeros pasos: cómo encontrar y abrir la app Archivos

Para comenzar a utilizar Archivos en tu iPhone o iPad, localízala en la pantalla de inicio; su icono es una carpeta azul reconocible. Si no la encuentras rápidamente, desliza hacia abajo desde el centro de la pantalla para abrir Spotlight y escribe “Archivos”. Pulsa sobre el icono para acceder a la interfaz principal.

Si nunca la has usado, la app te mostrará varias ubicaciones disponibles, que corresponden tanto al almacenamiento local como a distintos servicios en la nube a los que tu dispositivo tenga acceso. Por defecto, verás apartados como En mi iPhone, iCloud Drive y, si los tienes configurados, discos duros externos o servicios de terceros.

Navegando por la interfaz: pestaña Explorar y Ubicaciones

Al abrir la app, por defecto se mostrará la pestaña Explorar. En ella se encuentran todas las ubicaciones accesibles:

En mi iPhone: archivos almacenados físicamente en el dispositivo.

archivos almacenados físicamente en el dispositivo. iCloud Drive: sincroniza automáticamente tus carpetas y documentos si tienes activada esta función en la configuración de iCloud.

sincroniza automáticamente tus carpetas y documentos si tienes activada esta función en la configuración de iCloud. Almacenamiento externo: aquí aparecerán discos USB o tarjetas SD conectados mediante adaptadores.

aquí aparecerán discos USB o tarjetas SD conectados mediante adaptadores. Apps de terceros: como Dropbox, Google Drive, Box, OneDrive, si los tienes vinculados.

Dentro de cada ubicación, podrás navegar por el árbol de carpetas de forma jerárquica, igual que en un ordenador. Para mover archivos entre carpetas, solo debes mantener pulsado y arrastrar hasta la carpeta de destino, como en sistemas tradicionales.

Desde la barra de búsqueda también puedes localizar archivos por su nombre, formato o fecha. Es una herramienta muy útil cuando tienes muchos documentos y no recuerdas exactamente dónde los guardaste.

¿Dónde se guardan las descargas en un iPhone?

Uno de los problemas comunes en iOS era no saber dónde terminaban las descargas hechas desde Safari u otros navegadores. Con Archivos, todas esas descargas se almacenan en la carpeta Descargas, accesible desde “En mi iPhone” o en iCloud Drive, dependiendo de la configuración en Safari y en ajustes.

Para acceder a tus descargas, abre la app, selecciona la ubicación correspondiente y busca la carpeta Descargas. Si descargas varios archivos y quieres ver el más reciente, puedes ordenar por fecha tocando el icono de los tres puntos arriba a la derecha y seleccionando Fecha. Así, verás las descargas en orden cronológico, con las más recientes en la parte superior.

Si conoces el nombre del archivo, la barra de búsqueda te ayudará a localizarlo rápidamente. Esta función resulta muy cómoda si gestionas muchas descargas en una misma sesión.

Principales funciones y utilidades de la app Archivos

La app Archivos no solo funciona como visor o gestor de carpetas. Entre sus funciones más destacadas se encuentran:

Renombrar archivos y carpetas fácilmente.

y carpetas fácilmente. Cambiar la extensión de cualquier archivo sin necesidad de programas externos.

de cualquier archivo sin necesidad de programas externos. Comprimir y descomprimir archivos ZIP para reducir tamaño o facilitar envío.

para reducir tamaño o facilitar envío. Etiquetar y organizar visualmente tus carpetas con colores personalizables, facilitando la diferenciación entre trabajo, estudios o fotos.

tus carpetas con colores personalizables, facilitando la diferenciación entre trabajo, estudios o fotos. Marcar archivos PDF y fotos para resaltar información importante o hacer anotaciones rápidas.

para resaltar información importante o hacer anotaciones rápidas. Eliminar archivos no deseados para liberar espacio y mantener orden.

para liberar espacio y mantener orden. Compartir documentos desde la app mediante AirDrop, iMessage o correo, incluyendo opciones de colaboración en tiempo real.

desde la app mediante AirDrop, iMessage o correo, incluyendo opciones de colaboración en tiempo real. Abrir archivos en diferentes formatos sin instalar apps adicionales.

Estas funciones convierten a Archivos en el centro de gestión de tu información digital, asegurando que todo esté clasificado y disponible donde sea necesario.

Cómo añadir servicios en la nube y almacenamiento externo

Una de las ventajas principales de Archivos es su capacidad para integrar servicios en la nube de terceros. Si tienes cuentas en Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box u otros, puedes agregarlos desde la app. Solo pulsa en los tres puntos en la esquina superior derecha, selecciona Editar y activa las ubicaciones deseadas. Desde ese momento, tendrás acceso directo a esas carpetas y archivos.

También puedes conectar discos duros externos, pendrives o tarjetas de memoria mediante adaptadores compatibles con modelos con USB-C o Lightning. Desde Archivos, podrás gestionar estos dispositivos como si fuera un ordenador, facilitando transferencias rápidas en movilidad.

Organización avanzada: etiquetas, búsquedas y gestión eficiente

Utilizar etiquetas de colores para clasificar archivos y carpetas es una función muy valorada en ámbitos profesionales y académicos. Asignar etiquetas personalizadas permite filtrar y localizar rápidamente elementos importantes, urgentes o pendientes.

El buscador integrado en la app mejora la experiencia, permitiendo localizar archivos por nombre, tipo, extensión o contenido en algunos formatos. Para una organización aún más avanzada, combina las etiquetas con carpetas inteligentes que automátic

ón automatizar la clasificación y ahorran tiempo.

Compartir y colaborar: opciones de envío

Compartir archivos desde Archivos es simple: mantén pulsado el archivo y selecciona Compartir. Desde ahí, puedes usar iMessage, Mail, AirDrop o crear enlaces compartidos si el archivo está en la nube. Puedes establecer permisos para que otros solo puedan visualizar o también editar, facilitando la colaboración en grupo o el manejo de información sensible.

La compatibilidad con la colaboración en tiempo real en iCloud Drive permite que varios usuarios editen el mismo documento sin duplicados ni pérdida de control sobre los cambios.

Gestión avanzada: trucos para usuarios exigentes

La app Archivos ofrece funciones avanzadas como:

Comprimir varios archivos en ZIP para enviar proyectos completos.

en ZIP para enviar proyectos completos. Cambiar extensiones para adaptar documentos a diferentes aplicaciones o usos.

para adaptar documentos a diferentes aplicaciones o usos. Acceso a archivos ocultos generados por otras apps, útil para liberar espacio o realizar limpiezas profundas.

generados por otras apps, útil para liberar espacio o realizar limpiezas profundas. Etiquetar archivos importantes para mantener una vista rápida y ordenada.

Utilizando estos trucos, puedes convertir tu iPhone o iPad en un potente centro de gestión de documentos, ideal para tareas cotidianas y profesionales, incluso en viajes o trabajo remoto.

Opciones extra: cuándo usar apps externas como Documents

Aunque Archivos cubre la mayoría de necesidades, en ciertos casos puede resultar útil usar apps externas como Documents de Readdle. Esta aplicación es especialmente potente para descargar archivos desde sitios web, gestionar formatos no nativos y organizar tus documentos de manera más flexible. Permite abrir formatos menos comunes y tener un gestor de descargas completo.

El proceso consiste en descargar Documents en la App Store, usar su navegador interno para acceder y descargar archivos, y luego mover los archivos a Archivos para centralizar todo. Es recomendable para usuarios que gestionan muchas descargas externas o necesitan abrir formatos especiales.

¿Qué ventajas ofrece Archivos respecto a otras aplicaciones?

La principal ventaja de Archivos reside en su integración completa en el ecosistema Apple, garantizando que los archivos estén sincronizados y sean accesibles en todos los dispositivos, incluido Mac con iCloud.

No depender de apps externas para tareas básicas como renombrar, comprimir o compartir archivos también es una gran ventaja. La capacidad de conectar servicios de terceros la convierte en un centro unificado, eliminando la necesidad de múltiples aplicaciones.

Además, permite gestionar y eliminar archivos residuales para optimizar el espacio de almacenamiento.

Sus opciones de personalización, etiquetas y colaboración la convierten en una herramienta mucho más completa y profesional.

Aunque existen otras apps de gestión de archivos, ninguna ofrece la integración y facilidad de uso de Archivos. Para organizar fotos, trabajar con documentos, compartir material o gestionar descargas, la app de Apple es la mejor opción para cualquier usuario de iPhone y iPad. Dedicar unos minutos a explorar sus funciones te permitirá ser más productivo y aprovechar al máximo tu dispositivo móvil.