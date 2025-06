¿Alguna vez has necesitado una cinta métrica y no la has encontrado en el momento más inoportuno? Si tienes un iPhone, quizás no sepas que cuentas con una herramienta poderosa y casi mágica siempre en tu bolsillo: la app Medidas. Gracias a la combinación de la cámara, la realidad aumentada y sensores avanzados, tu móvil puede convertirse en un medidor digital capaz de calcular distancias, dimensiones y hasta alturas de personas, con una sorprendente precisión. Muchos usuarios todavía desconocen la cantidad de funciones y trucos que ofrece, y cómo pueden aprovechar al máximo la tecnología que Apple ha puesto en sus manos.

En este artículo vas a descubrir todo lo que necesitas saber para usar la app Medidas en tu iPhone: desde las funciones básicas hasta los secretillos que marcan la diferencia en la precisión, las características exclusivas si tienes modelos con sensor LiDAR, cómo guardar y compartir tus mediciones, y un repaso a otros recursos útiles relacionados. Si alguna vez has dudado si esta app sirve de verdad o cómo sacarle el máximo partido, aquí tienes la guía más completa, redactada de forma clara y cercana para que no te pierdas nada. Vamos allá con cómo usar la app Medidas en tu iPhone.

¿Qué es la app Medidas y qué puede hacer en tu iPhone?

La app Medidas viene preinstalada en la mayoría de iPhones modernos y convierte tu dispositivo en una herramienta de medición digital. Utiliza la cámara y la realidad aumentada para calcular distancias, dimensiones y áreas tan solo apuntando y tocando unos pocos botones en pantalla. Además, desde el iPhone 12 Pro y modelos posteriores, o en los iPad Pro compatibles, la app incluye funcionalidades aún más avanzadas gracias a la integración del sensor LiDAR.

Con esta aplicación puedes medir objetos, muebles, puertas, el tamaño de una habitación, la altura de una persona e incluso emplear el iPhone como un nivel para comprobar si una superficie está perfectamente alineada. Es la solución perfecta tanto si necesitas saber si ese nuevo mueble cabe en tu salón, para trabajos de bricolaje, como para curiosidades más cotidianas. La precisión es bastante alta para la mayoría de situaciones, especialmente en objetos de tamaño medio y bien definidos.

Además, la app permite guardar todas las mediciones que realices, tomar fotos con las dimensiones superpuestas y copiar o compartir los datos rápidamente. Una vez te acostumbras, es complicado volver a buscar la cinta métrica tradicional.

Dispositivos compatibles y requisitos previos

Antes de lanzarte a medir todo a tu alrededor, merece la pena asegurarse de que tienes un iPhone compatible y el sistema actualizado. Aunque la app Medidas está presente en muchos modelos de iPhone, iPad y iPod touch recientes, las funciones avanzadas dependen del hardware.

La versión básica funciona en la mayoría de iPhones desde el iPhone 6s en adelante, así como iPad con iOS 12 en adelante.

Para disfrutar de las funciones avanzadas ( guías automáticas, mediciones más precisas, medición de personas y vista de regla granular ), necesitas un dispositivo con sensor LiDAR . Esto incluye: iPhone 12 Pro y modelos posteriores (incluyendo Pro Max) iPad Pro de 11 pulgadas (2ª generación o posteriores) iPad Pro de 12,9 pulgadas (4ª generación o posteriores)

), necesitas un dispositivo con . Esto incluye:

Además, ten en cuenta estos factores para asegurar la máxima precisión:

Mantén el software actualizado . Las mejoras y correcciones llegan frecuentemente mediante nuevas versiones de iOS.

. Las mejoras y correcciones llegan frecuentemente mediante nuevas versiones de iOS. Buena iluminación . La app depende de la cámara para detectar bordes, así que es imprescindible que haya suficiente luz.

. La app depende de la cámara para detectar bordes, así que es imprescindible que haya suficiente luz. Limpia la lente antes de medir para evitar errores causados por suciedad o huellas.

Primeros pasos: cómo encontrar y abrir la app Medidas

Puede que no hayas utilizado nunca esta aplicación, pero es muy sencillo encontrarla y empezar a medir:

Busca la app “Medidas” en tu iPhone. Puedes hacerlo bajando en la pantalla de inicio para activar Spotlight y escribir “Medidas”. Si la has eliminado, está disponible gratis en la App Store. Abre la app. La interfaz es muy directa: verás la imagen captada por la cámara y, en el centro, un punto blanco rodeado de un círculo. Éste será el marcador de inicio o de final para tus mediciones.

En la parte inferior, también encontrarás el icono para la función de nivel y, si tu modelo lo permite, opciones para consultar el historial de mediciones y las fotos tomadas.

Cómo utilizar la app Medidas para medir objetos y distancias

Utilizar la app Medidas es intuitivo, pero te recomendamos seguir estos pasos para obtener resultados precisos:

Coloca el iPhone de forma que el objeto o distancia a medir aparezca bien encuadrado en la pantalla. Alinea el punto central con el lugar exacto donde quieres iniciar la medición. Toca el botón Añadir (el símbolo “+”). Esto marcará el inicio. Desliza el iPhone despacio, manteniendo el dispositivo estable, hasta el punto final de la medición. Vuelve a pulsar el botón Añadir. En pantalla verás la longitud medida. Si lo deseas, puedes seguir añadiendo puntos para medir otras dimensiones del mismo objeto (por ejemplo, largo y ancho de una mesa). Puedes tomar una foto de la medición en cualquier momento pulsando el botón de la cámara. Esto guardará la imagen, con la medida superpuesta, en tu galería.

Consejo: Para mejores resultados, procura medir entre 0,5 y 3 metros de distancia y selecciona objetos con bordes bien definidos.

La app detecta automáticamente formas rectangulares o cuadradas. Si apuntas a una mesa, un cuadro o cualquier objeto de este tipo, aparecerá un marco sobre el objeto y, con solo tocarlo, obtendrás las dimensiones exactas del ancho, el alto y el área de la superficie.

Medición automática y modos especiales

Además de las mediciones manuales, la app Medidas es capaz de detectar automáticamente objetos rectangulares y calcular sus dimensiones sin que tengas que marcar los puntos. Aparecerá un recuadro blanco sobre el objeto y, tocando ese recuadro, la aplicación mostrará las medidas de inmediato. Si acercas el dispositivo, podrás ver incluso el área total.

También puedes medir distintos lados de un objeto repitiendo el proceso desde varios ángulos. Y si en algún momento cometes un error, la aplicación permite deshacer la última acción o reiniciar la medición desde cero, algo especialmente útil en objetos complejos o superficies con varias dimensiones.

El iPhone también puede utilizarse como nivel digital, una herramienta auxiliar presente en la app Medidas. Perfecto para colgar cuadros o alinear superficies.

Medición de personas: mide la altura en segundos

Una de las funciones más llamativas en los iPhones modernos es la posibilidad de medir la altura de una persona con solo enfocar su cuerpo completo con la cámara. Coloca a la persona de pie, completamente visible en el visor, y el iPhone mostrará automáticamente una línea sobre su cabeza indicando la altura precisa desde el suelo. Esta característica es práctica para situaciones cotidianas y mucho más precisa en dispositivos con sensor LiDAR.

No importa si la persona lleva sombrero o el pelo recogido: la aplicación detecta la parte más alta y realiza la medición desde el suelo.

Funciones avanzadas para iPhones y iPad Pro con LiDAR

Si cuentas con un iPhone 12 Pro, Pro Max, o un iPad Pro con sensor LiDAR, la experiencia usando la app Medidas es aún más completa. El sensor LiDAR proyecta un haz infrarrojo capaz de analizar la profundidad del entorno, lo que permite mediciones mucho más rápidas, precisas y fiables incluso en condiciones de poca luz o superficies irregulares.

Líneas guía automáticas: Aparecen al medir objetos verticales o con bordes rectos, marcando la trayectoria ideal para medir con precisión.

Aparecen al medir objetos verticales o con bordes rectos, marcando la trayectoria ideal para medir con precisión. Vista de regla granular: Si te acercas a la medición lineal realizada, aparecerá una regla sobreimpresa con incrementos más precisos. Esto es perfecto para quienes necesitan precisión superior en tareas de bricolaje o planificación.

Si te acercas a la medición lineal realizada, aparecerá una regla sobreimpresa con incrementos más precisos. Esto es perfecto para quienes necesitan precisión superior en tareas de bricolaje o planificación. Registro de todas las mediciones: Puedes consultar el historial de las medidas tomadas en una sesión, copiarlas a Notas, enviar por correo, borrar o reiniciar con facilidad.

Para explotar al máximo el LiDAR, procura que no haya obstáculos entre el dispositivo y el objeto, colócate a una distancia razonable y aprovecha las guías para ajustar con detalle los puntos de inicio y fin.

Consejos y trucos para mejorar la precisión

Obtener mediciones exactas depende de ciertos factores que, si tienes en cuenta, marcan la diferencia:

Iluminación adecuada: La detección de bordes mejora notablemente en entornos bien iluminados. Si es necesario, usa la linterna del iPhone.

La detección de bordes mejora notablemente en entornos bien iluminados. Si es necesario, usa la linterna del iPhone. Mueve el dispositivo suavemente : Los movimientos bruscos pueden dificultar el trabajo de la cámara y el sensor AR. Tómate tu tiempo para mover el iPhone con firmeza pero despacio por la superficie o el espacio a medir.

: Los movimientos bruscos pueden dificultar el trabajo de la cámara y el sensor AR. Tómate tu tiempo para mover el iPhone con firmeza pero despacio por la superficie o el espacio a medir. Calibra el entorno: Al abrir la app Medidas, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para calibrar la cámara. A veces tendrás que mover el teléfono en distintas direcciones para que la app ajuste la regla virtual.

Al abrir la app Medidas, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para calibrar la cámara. A veces tendrás que mover el teléfono en distintas direcciones para que la app ajuste la regla virtual. Limpia la lente : Cualquier mancha o suciedad puede provocar errores de lectura.

: Cualquier mancha o suciedad puede provocar errores de lectura. Si te equivocas, usa el botón de deshacer o reinicia la medición. Es mejor empezar de nuevo que fiarte de una medida que sabes que no es correcta.

Guardar, compartir y gestionar mediciones

La app Medidas no solo te permite medir, sino que también facilita guardar y compartir tus resultados:

Cuando tomas una foto desde la app, esta se guarda automáticamente en tu galería, con las dimensiones superpuestas para que no pierdas el contexto.

En algunos dispositivos tienes acceso a un historial de mediciones: desde la propia app puedes ver todas las medidas tomadas en la sesión, borrar las que no necesites, o copiarlas y pegarlas en otras apps como Notas o Mail.

También puedes editar las capturas justo después de hacerlas, añadiendo anotaciones o resaltando detalles mediante la función de Marcación integrada.

Esto convierte a la app Medidas en una herramienta útil no solo para mediciones inmediatas, sino también para planificar reformas, hacer inventarios, tomar notas de campo o compartir datos con otros al instante.

Alternativas y apps complementarias

Si bien la aplicación nativa de Apple cubre las necesidades del 90% de usuarios, existen otras soluciones alternativas que puedes descargar desde la App Store. Algunas permiten, por ejemplo, calcular áreas de superficies irregulares, usar la linterna integrada durante la medición o incluso funciones de nivel avanzado para trabajos más profesionales. Algunas son de pago e incluyen herramientas exclusivas para tareas concretas.

En cualquier caso, estas apps pueden convivir perfectamente: puedes usar la app Medidas para las operaciones más frecuentes y recurrir a las alternativas cuando necesites una medición especial o una segunda opinión. Si te habías preguntado si puedes medir la altura de alguien, es posible gracias al iPhone con la app LiDAR.

Este instrumento demuestra que la app Medidas de tu iPhone es mucho más potente y precisa de lo que parece, ofreciendo resultados rápidos y confiables. Aprovechar sus funciones, los trucos y los aspectos exclusivos de los modelos más recientes te permitirá medir casi cualquier cosa en tu día a día, sin instrumentos adicionales. Tenerla siempre a mano y conocer sus secretos te facilitará tareas cotidianas, desde colgar cuadros hasta planificar una mudanza, sin complicaciones. ¡Sácale más partido a tu iPhone y simplifica tus mediciones!