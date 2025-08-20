Si usas el iPad para trabajar, estudiar o desconectar con tus series, dominar Imagen dentro de imagen te cambia la vida: permite mantener un vídeo flotante mientras haces otras cosas. Esta función de Picture in Picture se integra con la multitarea de iPadOS para que puedas ver vídeo y a la vez abrir apps, mover archivos o responder mensajes.

En esta guía vas a encontrar todo lo necesario para exprimir PiP y la multitarea: cómo activarlo, gestionar la ventana, combinar apps con Split View y Slide Over, usar el Dock, Spotlight y la Biblioteca de apps, arrastrar y soltar entre apps o ajustar gestos avanzados. Hemos recopilado y reescrito de forma clara y ordenada todos los métodos oficiales y trucos prácticos para que lo tengas a mano. Vamos allá con cómo usar la multitarea con imagen dentro de imagen en tu iPad.

Qué es Imagen dentro de imagen y cómo encaja en la multitarea del iPad

Imagen dentro de imagen, también llamada Picture in Picture o PiP, permite reproducir un vídeo en una ventana flotante que queda por encima del resto de apps. La ventana puede moverse por la pantalla, cambiar de tamaño y ocultarse temporalmente sin detener la reproducción.

Esta prestación forma parte del conjunto de herramientas de multitarea de iPadOS que completan Slide Over, Split View y el selector de apps. Mientras el vídeo flota, puedes abrir otra app, dividir pantalla o sacar una app en un panel lateral, manteniendo el vídeo siempre visible.

En cuanto a compatibilidad, PiP funciona en iPad y también existe en iPhone, Mac y Apple TV. La inmensa mayoría de apps de vídeo y videollamadas lo soportan, incluyendo Safari, Apple TV, Netflix, Prime Video, Disney+ y FaceTime.

Hay excepciones: en algunos servicios como YouTube, el soporte puede depender del plan Premium o del uso desde Safari. Si la app no ofrece el botón de PiP, prueba desde Safari o revisa que la app esté actualizada a su última versión.

Cómo activar Imagen dentro de imagen en tu iPad

La forma más rápida es salir de la app mientras reproduce un vídeo a pantalla completa. Desliza hacia arriba desde el borde inferior para ir a la pantalla de inicio (o pulsa el botón de inicio en modelos con botón) y el vídeo se reducirá automáticamente a una ventana flotante.

El segundo método es usar el botón específico de PiP del reproductor cuando esté disponible. Suele aparecer como un icono de dos rectángulos; al tocarlo, el vídeo pasa a flotar y puedes seguir usando la app o abrir otra.

En videollamadas también funciona de la misma forma. Durante una llamada de FaceTime, sal a la pantalla de inicio y la llamada quedará en una miniatura para que puedas consultar el calendario, tomar notas o buscar un archivo.

Si notas que al salir no se activa PiP, revisa el ajuste del sistema. En Ajustes, ve a General y comprueba que la opción de iniciar PiP automáticamente está activada para que el vídeo se reduzca al dejar la app.

Controlar la ventana de PiP: tamaño, posición, controles y cierre

Para cambiar el tamaño del vídeo flotante, usa gestos sobre la miniatura. Haz pellizco con dos dedos para agrandar o reducir la ventana, y ajústala al tamaño que te resulte cómodo.

Si quieres moverla, arrástrala con el dedo a cualquier esquina. La ventana se engancha a los bordes para no tapar contenido importante y puedes recolocarla en todo momento según lo que estés haciendo.

Al tocar la ventana aparecen los controles. Desde ahí puedes pausar o reproducir, avanzar o retroceder 15 segundos si el reproductor lo permite, volver a pantalla completa o cerrar PiP.

¿Te molesta en un momento puntual? Ocúltala sin parar el audio. Arrastra la ventana completamente hacia el lado izquierdo o derecho de la pantalla para esconderla; un tirador con flecha permite traerla de vuelta cuando quieras.

Para volver a pantalla completa basta con tocar el botón correspondiente o pulsar sobre la miniatura. Volverás a la app original con el vídeo ocupando toda la pantalla para retomar la reproducción inmersiva.

Abrir y combinar apps mientras el vídeo flota

Puedes iniciar la multitarea de varias formas: desde el menú de Multitarea, el Dock, Spotlight con teclado o la Biblioteca de apps. Estas vías te permiten abrir una segunda app en Split View o en Slide Over mientras PiP sigue reproduciéndose.

Con el menú de Multitarea, abre una app y toca el botón de Multitarea en la parte superior. Elige Split View para dividir la pantalla o Slide Over para sacar una ventana flotante lateral; luego selecciona la segunda app desde la pantalla de inicio o el Dock.

Desde el Dock, desliza ligeramente hacia arriba para mostrarlo, mantén pulsada la app que quieres combinar y arrástrala fuera. Si la llevas a un borde se abrirá en Split View junto a la app actual; si la sueltas en el centro aparecerá como Slide Over.

Con Spotlight y un teclado, pulsa Comando más barra espaciadora para buscar una app. Mantén pulsado su icono en los resultados y arrástralo fuera de Spotlight para abrirla en Split View o en Slide Over, según dónde la sueltes.

La Biblioteca de apps del extremo derecho del Dock también acelera el proceso. Pulsa su icono, mantén un icono grande y arrástralo a un lado para Split View o al centro para Slide Over, o usa la barra de búsqueda para encontrar cualquier app.

Ajustar y gestionar Split View y Slide Over

Cuando tienes dos apps en Split View, el separador central regula el espacio. Arrástralo a izquierda o derecha para dar más tamaño a una app, o al centro para repartir a partes iguales.

Pasar una app de Split View a Slide Over es sencillo. Toca el botón de Multitarea y elige Slide Over, o mantén pulsado el botón de Multitarea y arrastra una app sobre la otra para convertirla en panel flotante.

Para cerrar Split View conservando una app, usa el botón de Multitarea de la app que quieras mantener y toca pantalla completa, o arrastra el separador hasta cubrir la app que quieres cerrar. Así vuelves a una sola app sin perder lo que estabas haciendo.

Si quieres sustituir una de las apps, desliza hacia abajo desde la parte superior de esa app. Se mostrará la pantalla de inicio o el Dock para elegir otra app que ocupe su lugar en la vista dividida.

El panel Slide Over también admite ajustes. Puedes arrastrarlo a la izquierda o a la derecha con el botón de Multitarea, ocultarlo deslizándolo fuera de la pantalla o convertirlo en Split View desde su botón de Multitarea.

Gestos útiles: selector de apps y navegación rápida

Para ver el selector de apps, desliza desde la parte inferior hasta la mitad y mantén un momento. Aparecerán tus combinaciones recientes de Split View y las apps en Slide Over para cambiar de forma ágil.

También puedes alternar entre apps con gestos. Desliza cuatro o cinco dedos a izquierda o derecha para saltar rápidamente, o usa el gesto por el borde inferior en modelos con Face ID.

Si necesitas ir al inicio mientras usas una app, desliza desde el borde inferior hacia arriba o haz el gesto de pellizcar con cinco dedos. Estos gestos mantienen la fluidez de la multitarea y encajan con el uso de PiP en segundo plano.

Trabajar con varias ventanas por app

Algunas apps como Mail o Notas permiten abrir elementos en ventanas centradas independientes. Mantén pulsado un correo, nota u objeto y elige abrir en una ventana nueva para enfocarte en ese contenido.

Para cerrar una ventana centrada, pulsa Aceptar o Cerrar, o usa su botón de Multitarea para enviarla a pantalla completa, Split View o Slide Over. Así organizas cada tarea en el formato que más te convenga.

Cuando una app tiene varias ventanas abiertas, aparece un carrusel en la parte inferior con sus miniaturas. Pulsa una para ir a ella o deslízala hacia arriba para cerrarla; en algunas apps verás un botón para crear una ventana nueva desde ese carrusel.

Arrastrar y soltar entre apps

Con Split View o Slide Over activos es facilísimo mover información entre apps. Esta función admite texto, fotos y archivos y es perfecta para tomar notas, redactar correos o gestionar documentos.

Para empezar, mantén pulsado el contenido hasta que se eleve ligeramente. Con texto, primero selecciónalo; para varios elementos, arrastra uno un poco y, sin soltar, selecciona más con otro dedo para crear un conjunto.

Ahora arrastra el contenido a la otra app y verás que se copia o se mueve según el contexto. Una etiqueta con el número de elementos confirma cuántos ítems llevas en el arrastre.

Este flujo funciona de maravilla con Safari, Fotos, Archivos, Mail y Notas. Úsalo, por ejemplo, para arrastrar una imagen desde Fotos a un mail mientras el vídeo de PiP sigue sonando en una esquina.

Apps compatibles, límites y pequeños trucos

La lista de apps compatibles con PiP es muy amplia: Safari, Apple TV, Netflix, Disney+, Prime Video o FaceTime suelen funcionar sin problema. Si una app no muestra el botón de PiP, prueba a poner el vídeo a pantalla completa o a usar el navegador.

En servicios como YouTube, el soporte puede estar sujeto a condiciones. Con una suscripción Premium suele habilitarse y desde Safari también es posible; si no, revisa si el desarrollador ha añadido soporte en la versión más reciente.

Recuerda que puedes mantener el audio aunque ocultes la ventana. Al deslizar el vídeo fuera del borde queda escondido, se mantiene el sonido y aparece una pestaña con flecha para recuperarlo cuando te interese.

Si te gusta controlar la reproducción, toca la miniatura para ver los controles. En muchos reproductores puedes avanzar o retroceder 15 segundos, pausar, cerrar PiP o volver a pantalla completa con un toque.

Por ergonomía, ajusta la posición antes de escribir o tomar notas. Coloca la miniatura en la esquina contraria a tu teclado flotante o a la zona donde sueles interactuar para minimizar distracciones.

¿No aparece la ventana al salir de la app? Empieza por lo básico. Comprueba que usas una app compatible, que la reproducción está en pantalla completa y que el ajuste de iniciar PiP automáticamente está activado en Ajustes.

Si la app se resiste, actualízala a la última versión desde la App Store. Los desarrolladores deben integrar las API de PiP y a veces el soporte llega en actualizaciones posteriores.

Cuando el audio falla o hay cortes, prueba a reiniciar el iPad. Un reinicio sencillo resuelve cuelgues temporales; verifica también el volumen y el interruptor de silencio si tu modelo lo incluye.

Si el vídeo se cierra de repente, puede ser falta de recursos o un fallo de la app. Cierra apps en segundo plano que no necesites, reinstala la app problemática y asegúrate de que iPadOS está actualizado.

Por último, revisa permisos y restricciones si usas perfiles gestionados. En entornos educativos o de empresa, algunas políticas pueden limitar PiP; consulta con el administrador o adapta los ajustes de tiempo de uso.

Este conjunto de técnicas y funciones hace que el iPad sea una herramienta versátil para productividad y ocio. Con un manejo adecuado, podrás reproducir vídeo en primer plano mientras trabajas, organizar tus ventanas y cambiar de app rápidamente.