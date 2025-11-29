La verificación de claves de contacto en iMessage es una función pensada para quienes quieren blindar sus conversaciones, especialmente desde un iPad. Añade una capa de seguridad para confirmar que hablas con la persona correcta y no con alguien que suplanta su identidad, algo crucial cuando compartes información sensible.

Con esta herramienta, iMessage refuerza su cifrado de extremo a extremo con comprobaciones adicionales: te avisa si algo huele raro y te permite confirmar manualmente a tus contactos con códigos únicos. Si vas al grano: la activas en Ajustes, la usas desde Mensajes para verificar y, a partir de ahí, verás marcas de validación cuando todo cuadra. Vamos allá con cómo usar la verificación de claves de contactos en tu iPad.

Qué es la verificación de claves de contacto en iMessage

iMessage ya cifra tus mensajes de extremo a extremo, pero la verificación de claves de contacto sube la apuesta: comprueba que la clave pública de tu interlocutor no ha sido alterada y que sigues hablando con quien crees. En conversaciones con personas que también la tienen activa, recibirás alertas si se detecta una anomalía en el proceso de validación.

Además de las comprobaciones automáticas, puedes verificar manualmente comparando un código numérico. Ese código se genera de forma simultánea en ambos dispositivos y sirve para marcar a un contacto como verificado si coincide. Si no coincide, lo prudente es dejar de enviar mensajes hasta aclarar la identidad del otro participante.

Conviene recordar una distinción que suele causar confusión: iMessage es el servicio de mensajería cifrada de Apple, mientras que Mensajes es la app donde conviven iMessage y SMS. No es lo mismo, y esta función se aplica a iMessage, no a los SMS tradicionales que pasan por tu operadora.

La función está pensada, sobre todo, para escenarios de riesgo elevado, donde podría existir un intento sofisticado de interceptar claves públicas. La gran mayoría de usuarios quizá no la necesiten, pero cualquiera que valore la integridad de sus chats puede beneficiarse de la tranquilidad adicional que aporta. Si necesitas aprender más sobre esta app te recomendamos este otro artículo: Activar la verificación de clave de contacto de iMessage

Requisitos y compatibilidad

Antes de empezar, asegúrate de cumplir las condiciones. Necesitas iPadOS 17.2 o posterior en tu iPad (y, si usas otros dispositivos, iOS 17.2, watchOS 10.2, macOS 14.2 y visionOS 1.1 o posteriores, según corresponda). Todos los equipos donde tengas iMessage con tu cuenta deben estar actualizados.

Además, debes iniciar sesión en iCloud e iMessage con el mismo Apple ID, tener el Llavero de iCloud activado, proteger cada dispositivo con código o contraseña y usar la autenticación de doble factor. Son piezas necesarias para que la verificación de claves funcione como es debido.

Cuando activas esta función en un dispositivo, se activa automáticamente en el resto donde usas ese mismo Apple ID. Si te pide actualizar uno que se ha quedado atrás, tendrás que hacerlo; si ese equipo no admite la versión mínima, cierra sesión de iMessage en dicho dispositivo para poder continuar.

Ocurre lo mismo con un iPhone, un Mac o un Apple Watch asociados; si no están a la altura de la versión exigida, la configuración te solicitará ponerlos al día o desconectarlos de iMessage para no bloquear la activación global.

Cómo activarla en tu iPad (y en otros dispositivos Apple)

El interruptor está un poco escondido, pero se llega fácil. Abre Ajustes y toca tu nombre en la parte superior para entrar en el panel del Apple ID. Desplázate y localiza la sección «Verificación de claves de contactos».

Entra y activa «Verificación en iMessage». Pulsa «Continuar» cuando aparezca la pantalla de bienvenida con las explicaciones clave. Si hay algún dispositivo que impide seguir, la propia interfaz te lo dirá para que lo actualices o cierres sesión de iMessage allí.

Cuando finaliza la activación, no necesitas repetirla en cada equipo: se propagará a todos los que comparten tu Apple ID. A partir de ese momento, iMessage está listo para enviarte alertas si detecta problemas y para permitirte verificar contactos manualmente.

Si te manejas también con el Mac, Apple Watch o Apple Vision Pro, el acceso es idéntico: Ajustes del Sistema o Ajustes, tu nombre y la sección de verificación de claves de contactos para conmutar la opción y, si procede, copiar tu código de verificación público.

Verificar contactos con comparación en el dispositivo

Esta es la verificación «en vivo». Ambos debéis iniciar el proceso a la vez y estar conectados a una red móvil o Wi‑Fi. Lo más cómodo es tener una llamada telefónica o un FaceTime simultáneo para confirmar los números con rapidez.

En tu iPad, abre Mensajes y entra en el hilo con la persona. Toca su nombre para mostrar los Detalles de la conversación y desplázate hasta «Verificar contacto». Pídele que haga lo mismo al mismo tiempo en su dispositivo.

En pantalla veréis un código que cambia cada pocos segundos. Compara el número por voz o en persona. Apple incluso oculta ese código si haces una captura de pantalla, para evitar que se comparta accidentalmente.

Si coinciden, toca «Marcar como verificado». El sistema te pedirá actualizar la tarjeta de contacto de esa persona para guardar su código de verificación. Si no coinciden, selecciona «No coinciden» y, por seguridad, deja la conversación en pausa hasta verificar quién está al otro lado.

Usar y compartir tu código de verificación público

Además de la comparación en directo, existe un método asincrónico. Tu código de verificación público no revela datos privados y puedes compartirlo con otras personas para que te verifiquen cuando lo necesiten.

Ve a Ajustes, toca tu nombre, entra en «Verificación de claves de contactos» y pulsa «Mostrar código de verificación público». Elige «Copiar código de verificación» para pegarlo luego donde prefieras: mensaje directo, web o redes sociales.

Quien lo reciba podrá añadir ese código a tu tarjeta de contacto y validarlo con los servidores de iMessage. Para hacerlo desde el iPad, en la conversación pulsa tu nombre o abre esa persona desde Contactos, toca Información, luego Editar y busca el campo «Código de verificación».

Si no lo ves, toca el botón Añadir (+), después «Más campos» y elige «Código de verificación». Pega el código de verificación público de tu contacto. Si coincide con el registrado en iMessage, aparecerá una marca de verificación en la tarjeta y junto a su nombre en las conversaciones.

Comprobar el estado de verificación dentro de una conversación

La página de Detalles de la conversación ofrece una visión rápida del estado. Abre un chat de iMessage y toca el nombre del contacto (o el botón «Más información» en el Mac). Desplázate hasta «Verificación de claves de contactos» para ver qué ocurre.

Si tú no la tienes habilitada, verás la opción «Activar verificación de claves de contactos». Si tú sí la tienes activa pero tu contacto no, figurará su nombre con «Verificación desactivada» y la sugerencia de que se sume a la función.

Cuando ambos la tenéis activa pero no habéis verificado manualmente, aparecerá «Verificar contacto…» como invitación a realizar la comparación. Tras verificar con éxito, aparecerá una marca junto al nombre del contacto y también junto al tuyo en el hilo.

Si el sistema detecta una anomalía, verás una alerta de validación con el nombre del contacto. Esa es tu señal para revisar los pasos de comprobación antes de seguir chateando como si nada.

Qué avisos puedes ver y qué significan

Las alertas aparecen tanto en los hilos de iMessage como en Ajustes de la verificación de claves. Lo más habitual es que indiquen cambios en los dispositivos o ajustes de la persona con la que hablas, o una incidencia temporal del servicio.

Entre los motivos más frecuentes están: la otra persona ha desactivado la verificación, se ha incorporado un dispositivo nuevo no reconocido a su cuenta, la verificación de claves no está disponible temporalmente o hay un problema en tu cuenta o en uno de tus equipos.

Si te salta una alerta en un chat, lo más sensato es parar los mensajes y verificar la identidad por una vía segura: una llamada, FaceTime o en persona. Desde el aviso, toca «Verificar contacto» para comparar los códigos con el método explicado.

Si los códigos coinciden, selecciona «Marcar como verificado» y actualiza la ficha. Si no coinciden, la alerta no desaparece o no aparece la marca de verificación al terminar, posiblemente no estés hablando con quien crees, así que mejor frena la conversación ahí mismo.

Solución de problemas frecuentes

Si no aparece el código de verificación simultáneo o la verificación no avanza, revisa lo siguiente. Primero, mira en Ajustes si hay avisos del Apple ID; resuélvelos, especialmente los relacionados con verificación de claves de contactos, y después vuelve a intentarlo.

Prueba a desactivar la verificación de claves de contactos en todos los dispositivos y reactivarla. En ocasiones, un simple reinicio del equipo ayuda si las tarjetas de contacto no se actualizan tras pulsar «Marcar como verificado» y todo queda a medias.

Si tienes un dispositivo antiguo que no puedes actualizar y que bloquea la activación, cierra sesión de iMessage en ese equipo o elimínalo de tu cuenta desde los ajustes del Apple ID. Es un paso típico cuando hay un iPad o un Mac aparcado que sigue anclado a tu cuenta.

Cuando los códigos no coinciden, ten en cuenta que van rotando cada pocos segundos. Si seguís desincronizados, toca «No coinciden» y volved a intentarlo coordinados por llamada. Si nada cuadra y no estás expuesto a riesgos especiales, puedes consultar con el soporte de Apple.

Restablecer la verificación o tu código en situaciones de riesgo

Hay ocasiones en las que necesitas empezar de cero. Si ya no tienes acceso a un dispositivo donde la verificación de claves de contactos estaba activa, puedes restablecerla desde la web: entra en account.apple.com, ve a Inicio de sesión y seguridad, entra en Verificación de claves de contactos y pulsa «Restablecer verificación de claves de contactos».

Si tu dispositivo usa software antiguo, puede que también veas la opción de restablecer desde Ajustes: Ajustes o Ajustes del Sistema > tu nombre > Inicio de sesión y seguridad, y busca «Restablecer verificación de claves de contactos».

Ante la sospecha de que tu cuenta esté en riesgo, da un paso más: restablece tu código de verificación público. En account.apple.com, cambia la contraseña y, antes de confirmarla, elige «Cerrar la sesión en los dispositivos Apple y sitios web asociados» para desconectar todo de golpe.

Tras cambiar la contraseña, tus contactos deberán volver a verificarte porque su copia de tu código público quedará obsoleta. Además, revisa la lista de dispositivos en Ajustes > tu nombre o en la web de la cuenta y elimina cualquier equipo que no reconozcas.

Buenas prácticas y preguntas habituales

¿De verdad la necesito? Para la mayoría, quizá no, pero si gestionas información sensible o viajas a entornos de riesgo, merece la pena. La idea es que ni un atacante muy sofisticado pueda hacerse pasar por nadie en tu conversación de iMessage.

No olvides que esta función es exclusiva de iMessage. Si el chat con un contacto se convierte en SMS por mala cobertura o por usar un número no asociado a su Apple ID, la verificación no aplica. Aseguraos de hablar a través de direcciones o números enlazados a iCloud.

Para verificar en directo, ambos debéis tener abierta la pantalla «Verificar contacto» a la vez y conexión móvil o Wi‑Fi. Si uno tarda demasiado, el número irá cambiando y os liaréis; la llamada auxiliar sirve justo para coordinaros.

Qué verás tras verificar a alguien

Cuando todo está en orden, iMessage lo hace visible. En los hilos verás una marca junto al nombre o el avatar de la persona y, en Contactos, una marca con la etiqueta de «verificado» junto a las direcciones que han pasado el filtro.

Si en algún momento se detecta un cambio de clave o se añade un dispositivo no reconocido en la cuenta del contacto, recibirás un aviso y podrás repetir la verificación para recuperar la marca. En conversaciones de grupo, estos avisos aparecen solo si todos en el grupo tienen la verificación activada.

Si decides descartar una alerta del hilo, puedes consultarla más tarde en Detalles de la conversación: toca el nombre de la persona y baja hasta «Verificación de claves de contactos». Desde ahí siempre tendrás el acceso para verificar o revisar el estado actual.

Cuando no logres terminar el proceso por problemas de sincronización, reiniciar el dispositivo o reactivar la función suele resolverlo. Si persiste, valora desconectar el equipo problemático de iMessage o, de ser necesario, restablecer la verificación desde la web de tu cuenta.

Activar y usar la verificación de claves de contacto en tu iPad se vuelve un hábito sencillo: cumples los requisitos, la enciendes, verificas a quien te importa (bien con comparación en el dispositivo o con el código público) y te apoyas en los avisos para detectar cualquier anomalía. Así consigues que tus conversaciones de iMessage sigan siendo privadas y, sobre todo, que estén firmemente vinculadas a la identidad correcta de tus contactos.