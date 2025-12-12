Cómo usar la verificación de claves de contactos en tu iPhone

iMessage cifra tus chats de extremo a extremo, pero si quieres blindar tus conversaciones frente a suplantaciones sofisticadas, la verificación de claves de contactos en iPhone es tu mejor aliada. Esta función añade una capa de seguridad que confirma que estás hablando exactamente con quien crees, sin intermediarios ni «hombres en el medio» manipulando las claves.

Más allá del cifrado, la verificación de claves de contacto (CKV) añade comprobaciones automáticas y manuales. En los hilos donde ambos la tenéis activa, el sistema avisa si detecta un problema de validación. Y, si quieres máxima certeza, puedes comparar un código en directo o usar un «código de verificación público» que tus contactos guardarán en su ficha para futuras comprobaciones.

Qué es y qué aporta la verificación de claves de contacto

Con iMessage, solo tú y tu interlocutor podéis leer los mensajes en tránsito. La verificación de claves de contacto refuerza esa garantía comprobando que los identificadores criptográficos con los que se cifra la conversación pertenecen realmente a vuestro par de dispositivos, sin sustituciones ni inyecciones.

En conversaciones de iMessage donde ambas partes activan la función, el sistema valida automáticamente al destinatario. Si algo no cuadra —por ejemplo, un cambio inesperado de clave asociado a un nuevo dispositivo— verás un aviso para que revises la identidad de tu contacto antes de seguir chateando.

Además de las comprobaciones automáticas, puedes verificar manualmente a un contacto: iOS genera un código temporal en ambos dispositivos para comparar. Cuando marcas a alguien como verificado, su código se guarda en su tarjeta de Contactos y iMessage te avisará si cambia en el futuro.

Requisitos previos y dispositivos compatibles

Para activar la verificación de claves de contactos, todos los dispositivos asociados a tu Apple ID donde uses iMessage deben cumplir una versión mínima del sistema y ciertos ajustes de seguridad.

Sistema operativo mínimo : iOS 17.2 o posterior (iPhone), iPadOS 17.2 o posterior (iPad), macOS 14.2 o posterior (Mac), watchOS 10.2 o posterior (Apple Watch) y visionOS 1.1 o posterior (Apple Vision Pro). En algunos artículos especializados se menciona watchOS 9.2 como punto de partida, pero la documentación de Apple sitúa el requisito en watchOS 10.2 o posterior .

: iOS 17.2 o posterior (iPhone), iPadOS 17.2 o posterior (iPad), macOS 14.2 o posterior (Mac), watchOS 10.2 o posterior (Apple Watch) y visionOS 1.1 o posterior (Apple Vision Pro). En algunos artículos especializados se menciona watchOS 9.2 como punto de partida, pero . Mismo Apple ID en iCloud e iMessage : debes iniciar sesión con la misma cuenta en todos los equipos donde uses Mensajes.

: debes iniciar sesión con la misma cuenta en todos los equipos donde uses Mensajes. Llavero de iCloud activado en todos tus dispositivos, ya que gestiona de forma segura las claves necesarias.

en todos tus dispositivos, ya que gestiona de forma segura las claves necesarias. Autenticación de doble factor (2FA) habilitada en tu Apple ID; es un requisito de seguridad básico para CKV.

en tu Apple ID; es un requisito de seguridad básico para CKV. Código/bloqueo en cada dispositivo (código de acceso o contraseña) para proteger el acceso local. Consulta cómo proteger el acceso a tu iPhone si necesitas ayuda.

Cuando activas la verificación en un equipo, se habilita para el resto de dispositivos de tu cuenta. Si alguno no cumple los requisitos, iOS te pedirá actualizarlo; si no es posible, tendrás que cerrar sesión en iMessage en ese dispositivo para continuar.

Cómo activar la verificación de claves de contacto en iPhone (y en el resto)

El interruptor no está dentro de la app Mensajes, está en tu perfil del Apple ID. El recorrido es muy rápido y similar en iOS, iPadOS y macOS.

Abre Ajustes en tu iPhone (en Mac, Ajustes del Sistema) y toca tu nombre en la parte superior. Entra así en la ficha de tu Apple ID. Desplázate hacia abajo y entra en «Verificación de claves de contactos». Verás los controles específicos de CKV. Activa «Verificación en iMessage» y toca «Continuar». Si tienes dispositivos pendientes de actualizar, el sistema te lo indicará para completar el proceso.

Dos formas de verificar a tus contactos

Una vez activada, puedes confirmar identidades de dos maneras: comparando códigos en el momento o guardando/compartiendo un código de verificación público en la ficha de Contactos.

Verificación simultánea en el dispositivo: comparar códigos

La comparación en vivo es ideal cuando estáis ambos disponibles. Los dos generáis un código temporal sincronizado y lo comparáis mediante un canal fiable.

Abre Mensajes y entra en la conversación con esa persona. Toca su nombre para ver los detalles de la conversación. Desplázate y toca «Verificar contacto». Cuando él/ella toque lo mismo, aparecerá un código de verificación en cada dispositivo. Contrasta ambos códigos por un canal seguro: en persona, por FaceTime o mediante otra llamada fiable. Si los códigos coinciden, toca «Marcar como verificado» y elige «Actualizar» para guardar el código en su tarjeta de contacto. Si no coinciden, selecciona «No coinciden» y detén la conversación hasta confirmar la identidad.

Un detalle útil: estos códigos cambian cada pocos segundos. Si no ves coincidencia, repetid la operación a la vez y aseguraos de estar mirando el mismo código en ese instante.

Para que funcione, ambas personas deben tener conexión de datos (móvil o Wi‑Fi) y mantener abierta la pantalla «Verificar contacto» al mismo tiempo.

Código de verificación público: compartir y guardar

Esta vía es muy práctica si no podéis coincidir. Tu código de verificación público no revela datos privados, así que puedes compartirlo directamente con un contacto o incluso publicarlo donde tu gente lo encuentre.

Cómo obtener y compartir tu código público

Ve a Ajustes (o Ajustes del Sistema), toca tu nombre y abre «Verificación de claves de contactos». Entra en «Mostrar código de verificación público». Toca «Copiar código de verificación» y compártelo con quien quieras. Puedes enviarlo o publicarlo en tus perfiles si te resulta cómodo.

Este identificador está asociado a los números de teléfono y correos de tu Apple ID. Quien lo use para verificarte necesitará conocer alguno de esos datos para vincularlo correctamente.

Cómo marcar a alguien como verificado con su código público

Desde la parte superior de un chat en iMessage, toca tu nombre o abre la app Contactos y selecciona al contacto. Accede a «Información» y luego a «Editar». Localiza el campo «Código de verificación» y pega el código que te haya compartido. Si no aparece el campo, toca el botón «Añadir (+)» > «Más campos» > «Código de verificación».

Cuando guardas un código válido, iMessage lo contrasta con sus servidores para ese contacto. Si todo cuadra, verás una marca de verificación en su ficha y junto a su nombre en los hilos de iMessage. Si no se verifica o hay discrepancias, no verás la marca; revisa que has pegado el código correcto o que estás chateando con la persona adecuada.

Dónde ver el estado de verificación en tus conversaciones

iMessage te muestra de forma clara si un contacto está verificado y si CKV está activo para ambos. La ruta es directa desde la conversación.

Abre un chat, toca el nombre del contacto (o en Mac, el botón «Más información») y baja hasta «Verificación de claves de contactos». Podrás ver diferentes estados según tu configuración y la de la otra persona:

No la tienes activada : verás la opción «Activar verificación de claves de contactos».

: verás la opción «Activar verificación de claves de contactos». Tú la tienes, tu contacto no : aparecerá su nombre con «Verificación desactivada». Pídele que la habilite para aprovechar CKV.

: aparecerá su nombre con «Verificación desactivada». Pídele que la habilite para aprovechar CKV. Ambos la tenéis, pero no has verificado ese contacto : verás «Verificar contacto…» para iniciar el proceso.

: verás «Verificar contacto…» para iniciar el proceso. Contacto ya verificado : se mostrará una marca de verificación junto a su nombre. También verás una marca junto a tu nombre arriba del hilo, al iniciar un nuevo mensaje y en Contactos.

: se mostrará una marca de verificación junto a su nombre. También verás una marca junto a tu nombre arriba del hilo, al iniciar un nuevo mensaje y en Contactos. Error de validación: aparecerá un aviso contextual con el nombre del contacto para que actúes.

Avisos y errores: por qué saltan y qué hacer

Si recibes un aviso en un chat con alguien que también tiene CKV activa, no significa necesariamente que haya un ataque, pero sí que conviene revisar.

La otra persona ha desactivado CKV : el sistema te lo notificará porque ya no se pueden hacer las comprobaciones reforzadas.

: el sistema te lo notificará porque ya no se pueden hacer las comprobaciones reforzadas. Se añadió un nuevo dispositivo no reconocido a la cuenta del contacto: podría ser un problema legítimo de su equipo o un intento de intrusión. Tómatelo en serio y verifica.

a la cuenta del contacto: podría ser un problema legítimo de su equipo o un intento de intrusión. Tómatelo en serio y verifica. CKV no está disponible temporalmente : puede deberse a una interrupción de servicio o a indisponibilidad puntual.

: puede deberse a una interrupción de servicio o a indisponibilidad puntual. Problema detectado en tu cuenta o dispositivo: revisa tus propios ajustes porque puede ser algo local.

Ante un aviso en la conversación, lo prudente es detener los mensajes sensibles hasta confirmar identidades. Toca «Verificar contacto» para comparar códigos:

Si coinciden , marca como verificado y actualiza el contacto; al desaparecer el aviso y ver la marca, puedes continuar con tranquilidad.

, marca como verificado y actualiza el contacto; al desaparecer el aviso y ver la marca, puedes continuar con tranquilidad. Si no coinciden, el aviso persiste o no aparece la marca tras actualizar, puede que no estés hablando con quien crees; no sigas chateando hasta aclararlo.

Los avisos también quedan accesibles en «Detalles de la conversación», para que puedas consultarlos más tarde. Ten en cuenta que en chats de grupo estos avisos solo aparecen si todos los participantes tienen CKV activada.

Solución de problemas frecuentes

Si la verificación se atasca o no consigues que aparezcan los códigos, hay varios comprobaciones que suelen resolverlo sin complicaciones.

Revisa avisos de tu Apple ID en Ajustes (o Ajustes del Sistema) en todos tus dispositivos: prioriza la resolución de cualquier aviso sobre CKV y, después, otros avisos de cuenta.

en Ajustes (o Ajustes del Sistema) en todos tus dispositivos: prioriza la resolución de cualquier aviso sobre CKV y, después, otros avisos de cuenta. Desactiva CKV en todos tus equipos y vuelve a activarla : a veces el restablecimiento sincroniza correctamente la configuración.

: a veces el restablecimiento sincroniza correctamente la configuración. Identifica el dispositivo problemático : si alguno impide la activación, cierra sesión en iMessage en él o elimínalo temporalmente de tu cuenta.

: si alguno impide la activación, cierra sesión en iMessage en él o elimínalo temporalmente de tu cuenta. Comprueba que estás hablando con la identidad correcta : si tu contacto usa un número antiguo en tu agenda, puede que estés escribiendo al identificador equivocado; actualiza su ficha y reinicia la conversación usando el correo o número correcto asociado a su iCloud.

: si tu contacto usa un número antiguo en tu agenda, puede que estés escribiendo al identificador equivocado; actualiza su ficha y reinicia la conversación usando el correo o número correcto asociado a su iCloud. Ten en cuenta que los códigos caducan muy rápido : cambian cada pocos segundos; aseguraos de comparar el mismo código a la vez.

: cambian cada pocos segundos; aseguraos de comparar el mismo código a la vez. Si tras marcar como verificado no se actualiza, reinicia el dispositivo o desactiva/activa CKV de nuevo para forzar la sincronización.

Como extra de privacidad, iOS oculta los códigos en capturas de pantalla realizadas durante el proceso de verificación para que no se filtren accidentalmente.

Restablecer la verificación y proteger tu cuenta si sospechas riesgo

Si crees que tu cuenta puede estar comprometida o simplemente quieres empezar de cero, puedes restablecer CKV y tu código público desde la web o, en algunos casos, desde el propio iPhone.

Restablecer desde la web : entra en account.apple.com > «Inicio de sesión y seguridad» > «Verificación de claves de contactos» y elige «Restablecer verificación de claves de contactos».

: entra en account.apple.com > «Inicio de sesión y seguridad» > «Verificación de claves de contactos» y elige «Restablecer verificación de claves de contactos». Restablecer desde Ajustes (si usas software antiguo y aparece la opción): Ajustes > tu nombre > «Inicio de sesión y seguridad» > busca «Restablecer verificación de claves de contactos».

Si finalmente decides resetear tu código de verificación público, haz además higiene de cuenta: cierra sesión en todos los dispositivos y cambia la contraseña en account.apple.com > «Inicio de sesión y seguridad» > «Contraseña». Antes de cambiarla, marca «Cerrar sesión en los dispositivos Apple y sitios web asociados» para expulsar sesiones activas.

Al regenerar tu código, tus contactos que lo hubieran guardado recibirán un aviso al chatear contigo y deberán volver a verificarte guardando el nuevo código público.

No olvides revisar los dispositivos asociados a tu Apple ID: Ajustes (o Ajustes del Sistema) > tu nombre y baja para ver la lista, o desde account.apple.com. Elimina cualquiera que no reconozcas desde su propia ficha.

¿Para quién está pensada esta función?

La mayoría de usuarios no son objetivo de ataques de reemplazo de claves, pero CKV está diseñada para escenarios de alta amenaza (periodistas, activistas, cargos públicos, etc.) y para quienes desean seguridad reforzada. Si te sientes más tranquilo con garantías adicionales, activarla aporta valor sin cambiar tu flujo de uso diario.

Relación con la autenticación de doble factor (2FA)

La 2FA en tu Apple ID es imprescindible para CKV, y debería estar habilitada en cualquier caso. Con ella, iniciar sesión requiere tu contraseña y un código único enviado a tus dispositivos de confianza, añadiendo contexto de ubicación y evitando accesos indeseados.

Si aún no la tenías activa, puedes configurarla rápidamente: en iPhone o iPad, Ajustes > tu nombre > «Inicio de sesión y seguridad» > «Autenticación de doble factor». En Mac, Ajustes del Sistema > tu nombre > «Inicio de sesión y seguridad» > «Autenticación de doble factor». Desde la web, entra en la página del Apple ID y actívala en «Seguridad de la cuenta».

Desde esos paneles también puedes gestionar teléfonos de confianza y claves de seguridad físicas (para perfiles de alto riesgo), y generar códigos de verificación puntuales para iniciar sesión en nuevos dispositivos.

Consejos prácticos para verificar sin contratiempos

Elige bien el canal de comparación : si no estáis juntos, usa FaceTime o una llamada que puedas considerar segura para leer/confirmar el código.

: si no estáis juntos, usa FaceTime o una llamada que puedas considerar segura para leer/confirmar el código. No apresures la comparación : como los códigos rotan rápido, coordina un «ahora» con tu contacto para mirarlos a la vez.

: como los códigos rotan rápido, coordina un «ahora» con tu contacto para mirarlos a la vez. Si algo no cuadra, mejor parar : ante dudas o avisos, no sigas enviando datos sensibles hasta verificar de nuevo.

: ante dudas o avisos, no sigas enviando datos sensibles hasta verificar de nuevo. Publicar tu código público puede ser útil si sueles iniciar conversaciones con gente nueva que te contacta por múltiples vías; así pueden verificarte sin necesidad de coincidir.

Tras verificar un contacto, verás una marca junto a su nombre en Mensajes. También puedes comprobar su estado en los detalles de la conversación o consultar su código público en la app Contactos cuando lo hayas guardado.

Si alguna vez no consigues que salgan los números de verificación, revisa que la conversación usa un identificador asociado a iCloud (correo o teléfono correcto). Elimina direcciones obsoletas y reinicia el hilo desde el identificador válido si es necesario.

Y recuerda: si ves un aviso de validación persistente o una discrepancia de códigos, marca «No coinciden» y detén la conversación hasta confirmar, incluso aunque lo más probable no sea un ataque dirigido.

Usar la verificación de claves de contactos en iPhone es sencillo y aporta tranquilidad adicional: requisitos claros, activación rápida, dos vías de verificación (en vivo o por código público), avisos proactivos y un buen abanico de soluciones para los pocos casos en los que algo falle. La función encaja especialmente para quienes manejan información sensible o desean un plus de seguridad sin complicarse.