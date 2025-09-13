En esta guía reunimos y reorganizamos la información clave de las mejores fuentes para que puedas activar subtítulos en tiempo real, enlazar audífonos MFi, ajustar AirPods, medir el ruido, mejorar la seguridad del oído y mucho más. Lo explicamos paso a paso, con trucos prácticos y un lenguaje claro, para que te lo dejes listo en unos minutos. Desde ahora vas a aprender a cómo usar las funciones de accesibilidad auditiva en tu iPhone.

Subtítulos en vivo: transcripción instantánea del audio

Con los Subtítulos en vivo, tu iPhone puede convertir en texto el audio hablado que suena en cualquier app y también el de conversaciones presenciales a tu alrededor. Es una ayuda enorme para seguir reuniones, llamadas, vídeos o podcasts cuando no puedes oírlos bien o no te viene bien usar auriculares.

Esta función te muestra en pantalla la transcripción mientras se reproduce el sonido, de forma que no te pierdes nada importante aunque el entorno sea ruidoso o el volumen esté bajo. Es especialmente útil en apps que no ofrecen subtítulos propios o cuando la calidad del audio no es la mejor.

Subtítulos y subtítulos opcionales (CC/SDH): personaliza la lectura en pantalla

Además de los subtítulos en vivo, el iPhone permite mostrar subtítulos estándar, subtítulos opcionales y subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas (SDH) cuando el contenido los incluye. Esto te da alternativas visuales con marcadores de sonidos, rótulos de hablantes o efectos relevantes que facilitan la comprensión.

Dónde: busca las opciones de subtítulos y CC/SDH en Ajustes y en los menús de reproducción de vídeo de las apps compatibles.

busca las opciones de subtítulos y CC/SDH en Ajustes y en los menús de reproducción de vídeo de las apps compatibles. Qué tocar: activa subtítulos, elige el estilo y decide si prefieres los SDH cuando estén disponibles.

Conecta audífonos compatibles (MFi y Bluetooth): emparejamiento sin líos

En el iPhone, entra en Ajustes > Bluetooth y asegúrate de que está activado. Después ve a Ajustes > Accesibilidad > Dispositivos auditivos. Apaga y vuelve a encender tus audífonos para que entren en modo de enlace. Consulta el manual de tus audífonos o a tu audiólogo si no sabes cómo hacerlo. Cuando los veas en la lista de Dispositivos auditivos MFi, tócalos y acepta las solicitudes. Puede tardar hasta 60 segundos; espera a que termine y verás una marca de verificación.

Un consejo importante: si esos audífonos estaban emparejados a otro dispositivo cercano (como un Mac o un iPad), apaga el Bluetooth en los otros equipos durante el emparejamiento para evitar interferencias. Al terminar, puedes volver a activar el Bluetooth en ellos sin problema.

La buena noticia es que solo tienes que enlazarlos una vez. A partir de ese momento, se reconectarán al iPhone de forma automática cuando los enciendas y estén cerca.

Centro de control de audición y accesos rápidos

Para no estar rebuscando entre menús, añade los controles que más uses al Centro de control. Así tendrás a mano opciones como Escucha en directo, nivel de auriculares, accesos a tus audífonos MFi o ajustes de audio.

Método clásico: entra en Ajustes > Centro de control y agrega los controles de Audición y otros que necesites.

entra en Ajustes > Centro de control y agrega los controles de Audición y otros que necesites. Alternativa rápida: abre el Centro de control, toca en la zona superior izquierda y selecciona Agregar un control . Elige los que quieras, incluidas las categorías de Accesibilidad, Audición, Motricidad y Visión.

abre el Centro de control, toca en la zona superior izquierda y selecciona . Elige los que quieras, incluidas las categorías de Accesibilidad, Audición, Motricidad y Visión. Cómo ajustar qué aparece al tocar el icono de Audición: ve a Ajustes > Accesibilidad > Centro de control de audición y activa o quita funciones según lo que quieras ver.

App Ruido en Apple Watch: protege tus oídos frente a niveles peligrosos

Si llevas Apple Watch, puedes activar la app Ruido para que el reloj mida el nivel acústico del entorno en tiempo real y te avise cuando se superen umbrales que no son seguros para la salud auditiva.

Desde la app Watch en el iPhone, entra en Mi Reloj > Ruido y elige el Umbral de Ruido en decibelios que consideras adecuado. Según datos del Apple Hearing Study, aproximadamente un 25% de participantes se expone a diario a niveles por encima de lo recomendado, así que conviene tomárselo en serio.

Ventajas prácticas: recibirás alertas sutiles antes de que el volumen ambiental te pase factura.

recibirás alertas sutiles antes de que el volumen ambiental te pase factura. Para quién: ideal si trabajas en espacios ruidosos o te mueves mucho en transporte público.

AirPods: sonido ambiente adaptativo y cancelación activa de ruido

Con AirPods compatibles puedes activar el sonido ambiente adaptativo, que ajusta la entrada del entorno cuando hay picos de ruido (obras, metro, calles concurridas) para que no te sobresalten ni tapen las voces cercanas.

Cuando lo que quieres es concentrarte, la cancelación activa de ruido (ANC) te aísla del entorno y hace más inteligible el audio. Encontrarás estas opciones en Ajustes > Tus AirPods dentro del iPhone, con modos y deslizadores para alternar rápidamente según el contexto.

Beneficio clave: protege el oído y mejora la claridad del sonido en situaciones exigentes.

Seguridad de los auriculares: avisos y control de volumen alto

El iPhone puede avisarte si llevas tiempo escuchando a volúmenes que no son saludables. Y, cuando vuelves a conectar auriculares, puede ajustar el volumen a un nivel seguro por defecto.

Para configurarlo, ve a Ajustes > Sonidos y vibraciones > Seguridad de los auriculares. Activa Reducir sonidos fuertes y marca el umbral en dB que te resulte cómodo. Es una forma sencilla de evitar exposición prolongada a niveles dañinos sin estar pendiente cada dos por tres.

Perfiles auditivos personalizados y audiograma

El iPhone permite crear perfiles de sonido para adaptar la salida a tus preferencias y necesidades. Entre las opciones más prácticas están el ajuste de frecuencias (para potenciar graves, medios o agudos según te convenga), las pequeñas pruebas guiadas y la importación de audiogramas profesionales si ya cuentas con uno.

Este perfilado se nota al escuchar música, ver vídeos o mantener llamadas. El objetivo es que el audio se ajuste a ti y no al revés, con un resultado más natural y menos fatigante.

Escucha en directo y amplificación de conversación

Con Escucha en directo, el iPhone o iPad actúa como micrófono remoto y envía el audio directamente a tus AirPods o a audífonos compatibles MFi. Viene de perlas en reuniones, clases o en espacios con mala acústica, cuando quieres acercar la fuente de sonido a tu oído sin moverte.

Entra en Ajustes > Centro de control y añade el icono de Audición. Abre el Centro de control, toca el icono de Audición y activa Escuchar en directo. Coloca el iPhone cerca de quien habla.

Otra función muy útil es la amplificación de conversación en AirPods (indicada para modelos de primera y segunda generación según la información de referencia). Utiliza procesamiento para centrarse en la voz que tienes justo delante, realzando el habla en entornos con ruido y facilitando la comunicación cara a cara.

Ruta típica: Ajustes para auriculares > Modo de sonido ambiente personalizado > Amplificación de conversación.

Reconocimiento de sonidos: alertas del entorno que importan

El iPhone puede detectar sonidos relevantes como timbres, alarmas, sirenas, llanto de bebé o electrodomésticos y enviarte una notificación. Es una capa extra de seguridad si no oyes bien o si sueles escuchar con auriculares.

Para configurarlo, ve a Ajustes > Accesibilidad > Reconocimiento de sonidos y activa los que te interesen. También puedes entrenar sonidos personalizados para que el iPhone reconozca señales propias de tu casa (por ejemplo, un timbre particular o un dispositivo específico).

Ajustes de Audio y Visual que ayudan a la audición

Dentro de Accesibilidad encontrarás un apartado de Audio y Visual con opciones que complementan la experiencia auditiva. Por ejemplo, puedes activar el audio mono si tienes más sensibilidad en un lado, ajustar el balance izquierda/derecha o personalizar la calidad del sonido de los auriculares.

Otro recurso muy valorado son los Sonidos de fondo (mar de fondo, lluvia y otros), que ayudan a concentrarse o a descansar al enmascarar ruidos del entorno. También destaca Tacto de la música, que aprovecha la vibración del iPhone para “sentir” el ritmo y disfrutar de millones de canciones en Apple Music de una forma distinta.

Qué más hay en Accesibilidad: visión, motricidad y comunicación

Aunque aquí nos centramos en la audición, merece la pena recordar que iOS está repleto de opciones que facilitan el uso a todo tipo de personas. Hay funciones estrella como VoiceOver (lectura de pantalla con compatibilidad con pantallas braille), Zoom (ampliación precisa con seguimiento), ajustes de tamaño de texto y contraste, control del movimiento y detección de destellos para reducir brillo si te molestan los flashes.

En el área motriz, puedes tirar de AssistiveTouch (botón flotante con acciones personalizadas), Control por voz (manejar el iPhone con comandos como Tocar, Desplazar o Volver) y Control por interruptores (operar mediante gestos o acciones definidas), además de opciones recientes de seguimiento de la mirada para mover el cursor con los ojos y parpadear para “pulsar”.

Para comunicación, Discurso en vivo permite que el iPhone verbalice frases que escribes o que has guardado como favoritas, y Voz personal crea una voz sintética parecida a la tuya tras un entrenamiento previo. También están Siri con ajustes de accesibilidad, Atajos con triple clic del botón lateral y herramientas como Guía de Acceso o Acceso asistido para simplificar la interfaz o limitarla a una app concreta.

Fechas clave y mejoras continuas

Apple publica con frecuencia documentación y mejoras. Entre el material de referencia que hemos consultado aparecen notas con fecha de publicación 16 de mayo de 2025 y actualizaciones en torno a 2025/02/24. Más allá de las fechas, lo relevante es que las funciones de accesibilidad se refinan con cada versión de iOS, ampliando compatibilidades y la calidad del reconocimiento y del procesamiento del audio.

También se anticipan avances ligados a la IA de Apple, que pueden elevar la precisión de transcripciones, el tratamiento del ruido, las respuestas de Siri y los controles asistidos por mirada o gestos. Conviene revisar las novedades tras cada actualización del sistema para aprovecharlas cuanto antes.

Consejos rápidos para un uso más ágil

Además de configurar todo a tu medida, recuerda estos atajos para el día a día: añade el icono de Audición al Centro de control, define un triple clic del botón lateral para tus accesos de Accesibilidad favoritos y prueba Escucha en directo cuando necesites “acercar” a tu oído una voz o una fuente lejana sin moverte del sitio.

Si usas varios dispositivos Apple, revisa la conectividad Bluetooth para evitar que un Mac o un iPad cercano “roben” la conexión a tus audífonos MFi o AirPods. Y no olvides la app Ruido del Apple Watch si trabajas o te desplazas entre ambientes con volumen variable; te dará ese toque de atención a tiempo.

Con todo lo anterior, tu iPhone puede convertirse en un asistente auditivo de bolsillo: transcribe en directo, subtitula, detecta sonidos importantes, ajusta el audio según tu perfil, protege tu oído del volumen excesivo y se integra con audífonos y AirPods para que escuches mejor sin complicarte.