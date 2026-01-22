¿Cómo usar las hojas de cálculo en Numbers para iPhone y iPad? Si usas un iPhone o un iPad para organizarte, las hojas de cálculo de Numbers pueden convertirse en tu mejor aliada para controlar dinero, proyectos, viajes, recetas o prácticamente cualquier cosa que quieras tener bajo control. Lejos de ser una herramienta seria y aburrida, Numbers está pensada para que trabajar con datos sea visual, flexible y, por qué no, hasta entretenido.

A lo largo de esta guía vas a aprender cómo usar las hojas de cálculo en Numbers para iPhone y iPad desde cero: crear documentos, partir de plantillas, añadir hojas (pestañas), tablas, fórmulas, gráficos, colaborar con otras personas y sacarle partido a la integración con iCloud y con Excel. Todo explicado paso a paso, con lenguaje cercano y lleno de trucos para el día a día.

Qué es Numbers y por qué merece la pena usarlo en iPhone y iPad

Numbers es la aplicación de hojas de cálculo de Apple, incluida dentro del paquete iWork junto con Pages (procesador de textos) y Keynote (presentaciones). Está disponible en iPhone, iPad y Mac, y se sincroniza a través de iCloud para que tengas tus documentos siempre al día en todos tus dispositivos.

A diferencia de otras herramientas de cálculo más rígidas, Numbers está muy enfocada en el diseño y la facilidad de uso. No te limita a una rejilla infinita de celdas grises: trabajas con tablas independientes, plantillas muy cuidadas y elementos visuales que puedes colocar libremente en tu lienzo de trabajo.

Con Numbers puedes trabajar con datos numéricos y alfanuméricos dentro de tablas o plantillas que se relacionan entre sí, permitiéndote crear desde pequeñas listas hasta hojas con fórmulas complejas, resúmenes financieros, estadísticas o cuadros de seguimiento muy completos.

La gracia de Numbers es que no se queda en lo típico de “hacer sumas y restas”; te anima a organizar y planificar tu vida con presupuestos, horarios, dietas, planificadores de viaje, listas de tareas, inventarios, seguimiento de hábitos y cualquier idea que se te ocurra.

Todo esto lo tienes gratis con tu dispositivo Apple y, gracias a iWork para iCloud, también puedes acceder a tus hojas de cálculo desde un navegador en un PC si lo necesitas.

Empezar en Numbers para iPhone y iPad: plantillas y primeros pasos

Al abrir la app en tu iPhone o iPad, lo primero que verás es el gestor de documentos, algo así como una “mesa de trabajo” donde aparecen todas tus hojas de cálculo guardadas, tanto en el dispositivo como en iCloud.

En esa pantalla inicial tienes varias opciones visibles, pero la más importante para arrancar es la de crear un nuevo documento desde una plantilla. Para hacerlo, toca en “Seleccionar una plantilla” (o el icono “+” si no aparece ese texto) en la parte superior de la pantalla.

Al entrar en el selector de plantillas, Numbers te ofrece un buen catálogo de diseños predefinidos organizados en bloques: básicas, finanzas personales, personal, empresa y formación. Entre todas ellas encontrarás alrededor de 30 plantillas diferentes listas para usar.

Antes de elegir una, conviene que tengas en cuenta el idioma y el formato numérico que quieres usar. Si necesitas que los formatos de tabla y los datos de las gráficas sigan las convenciones de otro idioma (separador decimal, moneda, etc.), selecciona el idioma adecuado antes de escoger la plantilla de inicio.

Una vez seleccionada la plantilla o una hoja en blanco, aparecerás en la vista de edición de la hoja de cálculo, donde podrás empezar a introducir datos, añadir tablas, cambiar estilos o crear nuevas hojas dentro del mismo documento.

Cómo abrir, gestionar y organizar tus hojas de cálculo

Para trabajar con documentos existentes, lo primero es moverte con soltura por el gestor de archivos de la app. Desde la pantalla principal de Numbers en el iPhone o iPad puedes ver todas tus hojas de cálculo guardadas localmente, en iCloud u otras ubicaciones como “Recientes” o “Explorar”.

Si tienes una hoja ya abierta y quieres volver al listado, toca el botón de retroceso en la esquina superior izquierda. Volverás al panel con las miniaturas de todos los documentos disponibles.

Para abrir una hoja de cálculo, basta con tocar su miniatura una vez. Si no encuentras lo que buscas, puedes utilizar el buscador de la parte superior o cambiar de pestaña en la parte inferior entre “Recientes” y “Explorar” para localizar el archivo que te interesa.

En algunas ocasiones, especialmente cuando recibes una hoja de cálculo de otra persona, el documento puede abrirse en modo vista de lectura. En este modo puedes ver el contenido y realizar acciones muy básicas, pero no hacer cambios profundos hasta que pases a la vista de edición.

Para asegurarte de que estás en modo edición, fíjate en la barra superior: si aparece el botón que permite editar (como la brocha de formato u otros controles), ya estás listo para modificar. Si no, busca la opción para cambiar a edición y evitar así ediciones accidentales cuando únicamente quieras visualizar el archivo.

Cuando abres una hoja que utiliza tipos de letra que no tienes instalados, Numbers te mostrará una notificación breve al principio del documento avisando de las fuentes faltantes. Si quieres solucionarlo, toca esa notificación, entra en “Resolver advertencias sobre tipos de letra” y pulsa en “Resolver” para reemplazar las fuentes que faltan.

Si la alerta ha desaparecido, puedes acceder manualmente a las advertencias del documento tocando el botón de opciones, entrando en “Mostrar advertencias del documento” y de nuevo en “Resolver advertencias sobre tipos de letra > Resolver”.

En caso de que prefieras instalar el tipo de letra original, puedes descargar nuevas fuentes desde la App Store. El Manual de uso del iPhone incluye instrucciones detalladas para gestionar tipografías adicionales en tu dispositivo.

Crear una hoja de cálculo desde cero y entender la interfaz

Cuando entras en una nueva hoja de cálculo, especialmente si es en blanco, la interfaz de Numbers en iPhone y iPad se organiza en torno a una gran zona de trabajo donde colocas tablas, gráficos, cuadros de texto e imágenes. A su alrededor verás varios botones clave que conviene conocer desde el principio.

En la parte superior derecha verás tres (o cuatro) iconos principales: el botón “+”, el icono de Compartir, la herramienta Editar y el menú de opciones avanzadas (normalmente representado por tres puntos “…”, según la vista o el dispositivo).

El botón “+” es el que te abre la puerta a todo lo que puedes añadir dentro del documento: tablas nuevas, gráficos 2D y 3D, elementos interactivos, símbolos, cuadros de texto e imágenes que puedes insertar directamente desde tu carrete de fotos.

La opción de Compartir te permite enviar o colaborar en la hoja de cálculo con otras personas, mientras que Editar (en el gestor de documentos) sirve para cambiar el nombre de los archivos o moverlos de sitio como si reorganizaras tu escritorio de trabajo.

El menú de los tres puntos “…” ofrece un abanico de funciones adicionales: detalles de colaboración, exportación a otros formatos (PDF, Excel, CSV), impresión, búsqueda dentro del documento, corrector ortográfico, activación de comentarios, guías de alineación y protección con contraseña para los documentos más sensibles.

En todo momento puedes volver a la vista de miniaturas de documentos para reorganizar, renombrar o borrar hojas de cálculo, o para compartir varias a la vez con otras aplicaciones como Mail, Mensajes, redes sociales o AirDrop.

Añadir y organizar hojas dentro del mismo documento

Una de las funciones más útiles de Numbers es la posibilidad de trabajar con varias hojas (pestañas) dentro de un mismo archivo. Esto te permite separar la información en bloques claros sin necesidad de llenar una única tabla sin fin.

Imagina que estás preparando una fiesta y quieres controlarlo todo con Numbers: puedes crear una hoja para el presupuesto, otra para la distribución de las mesas, otra para proveedores y otra para la lista de tareas. Cada pestaña tendrá sus propias tablas, gráficos y elementos visuales, pero todo estará agrupado dentro del mismo documento.

Para añadir una nueva hoja dentro del archivo, basta con usar el símbolo “+” que aparece en la parte superior izquierda (zona de pestañas). Podrás renombrar cada hoja con un nombre descriptivo para identificarla de un vistazo, como “Gastos”, “Ingresos”, “Viaje”, “Plan semanal”, etc.

Cuando tu hoja de cálculo incluye texto en varios idiomas, incluidos idiomas que se escriben de derecha a izquierda, puedes invertir la dirección de las hojas para que el contenido se muestre de forma coherente con el idioma elegido. Esto es especialmente útil en documentos multilingües o en entornos donde se combine, por ejemplo, español con hebreo o árabe.

Además de agrupar la información por tipos (ingresos, gastos, tareas, ideas…), puedes usar pestañas diferentes para separar años, meses, proyectos o incluso distintas versiones de un mismo plan. Cambiar de una hoja a otra es tan sencillo como tocar la pestaña correspondiente en la parte superior.

Trabajar con tablas: introducir datos, formato y estructura

En Numbers, las tablas son el corazón de la hoja de cálculo: cada tabla funciona como un bloque independiente que puedes mover, redimensionar, copiar o eliminar sin afectar al resto del documento. Esto te da mucha flexibilidad a la hora de diseñar tu “lienzo”.

Para añadir una tabla, toca el botón “+” y elige entre los diferentes estilos disponibles. Una vez insertada, sólo tienes que pulsar dos veces sobre una celda para introducir o modificar su contenido, ya sean números, texto, fechas u otros tipos de datos.

Si necesitas ampliar la tabla, puedes usar los símbolos “=” o manejadores que aparecen en los bordes: sirven para añadir rápidamente filas o columnas adicionales. También puedes seleccionar toda una columna o una fila pulsando sobre su encabezado (A, B, C… o 1, 2, 3…) y así modificar o dar formato a esa parte de una sola vez.

Con la herramienta de la brocha (icono de formato), Numbers te permite personalizar el estilo de la tabla y de las celdas: tipo y tamaño de letra, colores, bordes, alineación, formato de número, sombreado de filas alternas, etc. Si tienes una celda seleccionada, podrás ajustar el estilo de esa celda y su contenido; si tienes la tabla entera seleccionada, modificarás su aspecto general y la disposición de sus renglones.

Dentro de las tablas también puedes agrupar datos en categorías, aplicar filtros, crear resúmenes y construir tablas dinámicas para identificar tendencias en grandes conjuntos de información. Todo esto sigue siendo accesible desde iPhone y iPad, aunque en pantallas pequeñas sea algo más compacto.

Introducir datos y fórmulas: de lo básico a lo avanzado

Para meter información en una tabla, simplemente selecciona una celda y comienza a escribir: puedes introducir texto, números, fechas, horas, porcentajes o incluso resultados de fórmulas. Numbers ajusta el tipo de celda automáticamente, pero siempre puedes cambiar el formato desde la brocha de estilo.

En el mundo de las hojas de cálculo, lo realmente potente son las fórmulas. En Numbers puedes crear fórmulas empezando con el símbolo “=” en una celda; a partir de ahí podrás sumar, restar, multiplicar, dividir o usar funciones más avanzadas.

Las celdas se identifican con un sistema muy similar al del juego “Hundir la flota”: las columnas se etiquetan con letras (A, B, C…) y las filas con números (1, 2, 3…). De esta manera, cada celda tiene una referencia única, como B1, C4 o D10.

Por ejemplo, si tienes números introducidos en las celdas B1, B2, B3 y B4 y quieres que en B5 aparezca su suma, puedes escribir en B5 una de estas fórmulas: “=SUMA(B1:B4)” o “=B1+B2+B3+B4”. Numbers interpretará la fórmula y actualizará el resultado automáticamente cada vez que cambie alguno de los valores anteriores.

Además de operaciones básicas, Numbers en iPhone y iPad es compatible con funciones avanzadas como BUSCAR.X, uso de expresiones regulares (RegEx), funciones estadísticas, financieras, lógicas y de texto. Las mismas fórmulas que ya conoces de Excel están, en su mayoría, disponibles también aquí.

Crear gráficos y visualizaciones de datos

Cuando quieras que tus datos se entiendan de un vistazo, lo mejor es recurrir a los gráficos. Numbers permite crear gráficos interactivos, 2D y 3D a partir de los datos de tus tablas, y se actualizan solos cuando cambian los valores de origen.

Para insertar una gráfica, selecciona la tabla que contiene los datos y toca el botón “+”. Elige el tipo de gráfico que más encaje con tu información: barras, columnas, líneas, sectores, área, radar, etc. Numbers se encargará de vincular el gráfico con la tabla seleccionada.

Una vez creado, puedes personalizar colores, leyendas, títulos y estilo visual desde el panel de formato, igual que con las tablas. Si arrastras el gráfico por el lienzo, podrás colocarlo junto a la tabla, en otra zona de la hoja o incluso en otra hoja dedicada sólo a informes.

La ventaja de usar gráficos en Numbers es que, al cambiar un dato en la tabla, la visualización se adapta instantáneamente sin que tengas que hacer nada más, lo que es perfecto para informes financieros, análisis de gastos, seguimiento de objetivos o cualquier cuadro de mando personal o profesional.

Colaboración en tiempo real y opciones de compartir

Si trabajas en equipo o quieres compartir tus tablas con familia o amigos, Numbers te lo pone fácil. Desde el icono de Compartir puedes invitar a otras personas a colaborar en tu hoja de cálculo, tanto en iPhone como en iPad o Mac.

Al pulsar en “Añadir personas”, podrás elegir el contacto o introducir una dirección y enviar la invitación por diferentes canales: Mensajes, WhatsApp, correo electrónico, redes sociales o AirDrop, entre otros.

En esa invitación puedes decidir el rol de cada persona: puede tener permiso para realizar cambios o estar limitada a “solo lectura”. De esta forma controlas quién puede editar los datos y quién sólo puede verlos.

Una vez que varias personas estén colaborando, todos veréis los cambios en tiempo real reflejados en la hoja de cálculo. Además, el menú de colaboración (dentro de las opciones “…”) te mostrará detalles sobre quién tiene acceso, quién ha modificado qué y te permitirá ajustar permisos cuando lo necesites.

Si prefieres no colaborar en vivo pero sí compartir el documento final, puedes enviar una copia o exportar la hoja de cálculo en diferentes formatos: el propio .NUMBERS, PDF para impresión o .XLSX de Excel o CSV (valores separados por comas) para trabajar con los datos en otros programas.

Compatibilidad con Excel y trabajo desde el Mac

Aunque Numbers tiene su propio formato (.numbers), la compatibilidad con Excel está muy bien resuelta. Esto significa que puedes recibir hojas de cálculo de Excel, abrirlas en Numbers y seguir trabajando sin perder lo esencial.

Si te pasan un archivo .XLSX, simplemente ábrelo directamente con Numbers en tu iPhone, iPad o Mac y la app se encargará de importarlo y convertirlo internamente. La mayor parte de las fórmulas, incluidas muchas avanzadas, se mantendrán operativas, al igual que tablas dinámicas y gráficos complejos.

A la inversa, cuando termines tu trabajo y quieras enviar el archivo a alguien que use Excel, puedes exportar la hoja de cálculo en formato .XLSX desde el menú Archivo > Exportar (o desde las opciones “…” en iOS y iPadOS). También podrás optar por PDF o CSV si sólo necesitas compartir los datos.

Si además usas un Mac, Numbers en macOS te ofrece una pantalla más grande y atajos de teclado cómodos para trabajar, pero todo está conectado vía iCloud Drive. Así puedes, por ejemplo, apuntar gastos rápidamente desde el iPhone a lo largo del día y más tarde revisarlos y analizarlos con calma en el Mac.

Trucos prácticos y funciones que te facilitan la vida

Más allá de lo básico, Numbers para iPhone y iPad esconde varios detalles que marcan la diferencia. Para empezar, puedes añadir comentarios en cualquier zona del espacio de trabajo (una vez activada la opción en los ajustes de la hoja). Esto es ideal para dejar notas, recordatorios o explicaciones dentro del propio documento.

Si en algún momento te equivocas con una edición, recuerda que puedes agitar el iPhone para deshacer la última acción. Es un gesto sencillo pero tremendamente útil cuando estás trabajando con el móvil en vertical y no tienes a mano los clásicos atajos de teclado.

A la hora de imprimir, Numbers permite imprimir todo el documento completo o sólo una selección concreta, lo que viene genial si sólo quieres llevarte en papel una parte de la tabla o un gráfico concreto para una reunión o para colgarlo en la pared.

En el menú de opciones “…” podrás activar o desactivar guías visuales de alineación (centrales, de borde o de espaciado). Estas guías te ayudan a colocar tablas, gráficos e imágenes de manera ordenada y visualmente agradable, sobre todo si eres algo maniático con la alineación.

Por último, si la hoja de cálculo contiene información sensible como presupuestos, datos financieros o información personal, puedes proteger el documento con contraseña desde las opciones avanzadas. Así, aunque alguien tenga acceso al archivo, no podrá abrirlo sin la clave correspondiente.

Cerrando el círculo, Numbers se convierte en una especie de navaja suiza para la organización: te deja crear listas, presupuestos, planificadores y registros de todo tipo, se integra con iCloud y con Excel, permite colaboración en tiempo real y te ofrece un entorno visual muy agradable para trabajar tanto en iPhone como en iPad. Si eres de los que viven rodeados de libretas y posits, quizá va siendo hora de darle una oportunidad a las hojas de cálculo de Apple y llevar toda esa organización, bien ordenadita, en el bolsillo.