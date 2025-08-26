Gestionar tareas desde la muñeca es una de esas cosas que, cuando te acostumbras, ya no quieres soltar. Con el Apple Watch puedes abrir Recordatorios, ver tus listas, marcar elementos como hechos y mantenerlo todo sincronizado al segundo con el iPhone y iCloud. Esta guía práctica te enseña a exprimir Recordatorios en el Apple Watch de arriba abajo, con trucos para Siri, opciones de visualización, ubicación, Calendario y colaboración.

Además de las funciones propias del reloj, hay ajustes y configuraciones que se preparan en el iPhone y que después aparecen en tu muñeca sin que tengas que hacer nada. Te contamos qué se hace en el Apple Watch, qué se prepara en el iPhone y cómo todo encaja para que no se te pase nada, desde un simple “comprar pan” hasta avisos por ubicación o cuando chateas con alguien en Mensajes. Vamos a aprender cómo usar Recordatorios en tu Apple Watch.

Qué puedes hacer directamente desde el Apple Watch

En el reloj tienes lo esencial siempre a mano: abrir Recordatorios, entrar en una lista, consultar lo programado y marcar elementos como completados. Solo tienes que tocar la app Recordatorios en el Apple Watch y escoger la lista que quieras para ver sus ítems.

Para dar por hecho un recordatorio hay dos caminos muy rápidos: toca el círculo a la izquierda del elemento o entra en el propio recordatorio y elige la opción de marcar como completado. La acción de marcar/”check” funciona igual en todas las vistas y se sincroniza al instante con el iPhone.

Si te metes dentro de una lista y quieres volver atrás, usa la navegación de la esquina superior izquierda del reloj. Con un toque regresas a la vista de listas sin perder el hilo, perfecto cuando estás tachando varias tareas seguidas.

¿Quieres ver aquello que ya has terminado? Dentro de una lista, abre las opciones de visualización y activa “Mostrar completados”. También puedes entrar en la lista Completados, donde todo queda ordenado por Últimos 7 días, Últimos 30 días y por mes, ideal para revisar progreso.

Reordenar listas: se hace en el iPhone

El reloj es perfecto para consultar y completar, pero hay acciones de “mantenimiento” de listas que se realizan en el iPhone. Si deseas cambiar el orden de tus listas, abre Recordatorios en el iPhone, toca el menú correspondiente, entra en “Editar listas” y arrastra para reordenar. Ese nuevo orden aparecerá en tu Apple Watch automáticamente.

Listas compartidas y colaboración con iCloud

Puedes trabajar con listas compartidas con otras personas que usan iCloud y ver en los ítems quién tiene cada tarea asignada. En el Apple Watch puedes unirte y participar en listas compartidas, pero no puedes iniciar el “compartir una lista” desde el propio reloj. Si necesitas crear o gestionar el uso compartido, hazlo desde el iPhone; después, colabora desde la muñeca sin problema.

Añadir recordatorios con Siri en el Apple Watch

Lo más rápido cuando vas con prisas: “Oye Siri, recuérdame…”. Activa Siri manteniendo pulsada la Digital Crown o con el comando de voz, y dicta tu tarea. Con un “Recuérdame mañana a las 7 que saque al perro” o “Recuérdame al llegar a casa llamar a Juan” Siri lo crea y lo deja listo en la lista correspondiente y con hora o ubicación, si se lo pides.

Algunos ejemplos que funcionan genial: “Recuérdame alimentar al perro todos los días a las 7:30”, “Avísame cuando llegue a casa que mire el correo”, “Cuando me vaya de aquí recuérdame pasar por el súper” o “Mañana a las 15:00 recuérdame llamar a Tara”. Cuanto más específico seas con hora, lugar o persona, mejor configurado quedará el recordatorio.

Crear y gestionar desde la app Recordatorios del reloj

Si prefieres tocar en pantalla, entra en Recordatorios, elige una lista y elige “Añadir recordatorio” para teclear o dictar el nombre. Después pulsa “Listo” y el ítem se añade a tu lista sincronizada con iPhone e iCloud.

Desde la misma lista puedes abrir un recordatorio para editarlo: cambia el título o los datos disponibles y confirma con el icono de check para guardar. Si quieres borrarlo, usa la opción Eliminar y confirma la eliminación para evitar toques accidentales.

Ver lo programado y navegar por listas

La vista Programado reúne los recordatorios con fecha y hora, perfecto para priorizar el día. Desde Programado o desde cualquier lista, marcar como hecho es tan fácil como tocar el círculo del ítem.

Si te mueves por la pantalla de Listas, entra en la pestaña Recordatorios para ver todo agrupado por listas. Para mostrar u ocultar los elementos finalizados, usa las opciones de visualización y alterna entre “Mostrar completados” y “Ocultar completados” según lo que te convenga ver.

Recordatorios por ubicación: configúralos en el iPhone y recíbelos en el Watch

Los avisos por lugar son comodísimos: te saltan cuando llegas o sales de un sitio. La configuración inicial se hace en el iPhone. Abre Recordatorios, crea o edita un ítem, toca “i” o “Editar detalles” y activa “Recordarme en una ubicación” para elegir casa, trabajo o una dirección concreta.

Puedes ajustar si el aviso salta al llegar o al salir, y ampliar o reducir el perímetro según necesites. Cuando guardes, el recordatorio quedará asociado a esa ubicación y se sincronizará con tu Apple Watch para que te avise en el momento oportuno. Asegúrate de tener las notificaciones de Recordatorios activadas en el reloj.

Importante: para que esto funcione, debes tener la Localización activada en el iPhone en Ajustes > Privacidad y seguridad > Localización. Sin acceso a la ubicación, los avisos “al llegar/salir” no podrán dispararse.

iCloud, etiquetas, indicador y archivos adjuntos

Antes de ponerte serio, verifica que usas iCloud para sincronizar. En el iPhone, Ajustes > [tu nombre] > iCloud y activa Recordatorios. Así verás los mismos recordatorios en iPhone, Apple Watch y resto de dispositivos con tu cuenta.

Cuando crees o edites un recordatorio en el iPhone puedes añadir etiquetas para organizar por palabras clave. Las etiquetas te ayudan a filtrar y agrupar automáticamente, y tus listas inteligentes aparecerán igual en el reloj para consultar de un vistazo lo que te interesa.

Si un recordatorio es importante, márcalo con indicador (flag) para que destaque y se integre en la lista inteligente “Con indicador”. Esta marca prioriza lo que no puede esperar y se refleja también en tu Apple Watch.

Adjuntar fotos o documentos es tan simple como usar el botón de fotos/adjuntos en el iPhone: haz una foto, elige una de tu fototeca o escanea. Esos archivos te acompañarán en la ficha del recordatorio y podrás consultarlos desde el iPhone cuando lo necesites, manteniendo la referencia desde el reloj.

Recuperar recordatorios eliminados recientemente

¿Borraste algo sin querer? En la app del iPhone, entra en “Eliminado recientemente”, toca Más > Seleccionar, marca lo que quieras y pulsa Trasladar para devolverlo a una lista. Tienes 30 días para rescatar elementos antes de que se borren definitivamente, así que no dejes pasar el tiempo.

Recordatorios y Calendario en iOS 18

Con iOS 18, los recordatorios programados se ven también dentro de Calendario junto a tus eventos. Activa “Recordatorios programados” en la vista de Calendarios para tener todo el día a la vista, tareas y citas en el mismo plan.

Además, crear un recordatorio desde Calendario es directo: toca “+”, elige Recordatorio, pon título y detalles (Fecha, Hora, Repetir, Lista) y guarda. Lo verás situado en el calendario y, como siempre, se sincronizará con tu Apple Watch para no perder ni un aviso.

Un recordatorio que aparece cuando chateas con alguien

Hay tareas que solo tienen sentido con una persona concreta. En un recordatorio del iPhone, entra en Editar detalles y activa “Al enviar un mensaje”; luego elige el contacto. La próxima vez que hables con esa persona en Mensajes, te saltará la notificación de Recordatorios, y tu Apple Watch también la mostrará al vuelo.

Subtareas: divide y vencerás

Para listas complejas (maleta, compra grande, checklists), las subtareas son oro. Puedes crearlas de varias formas en el iPhone: arrastrando un recordatorio encima de otro para anidarlo, deslizando a la derecha y tocando “Sangrar” para convertirlo en subtarea, o desde Editar detalles > Subtareas > Añadir recordatorio. Si ves que no te deja, asegúrate de estar usando Recordatorios con iCloud para tener compatibilidad plena.

En el Apple Watch verás esas estructuras y podrás ir marcando cada subtarea al ritmo que avances. Es una manera muy cómoda de progresar sin tener que sacar el iPhone a cada momento.

Marcar como completado y eliminar desde notificaciones

Cuando llega un aviso al iPhone, puedes deslizarlo en la pantalla de bloqueo, tocar Ver y marcar como completado en un toque. En el Apple Watch, las notificaciones de Recordatorios también permiten actuar rápidamente para completar o posponer según el contexto.

Si quieres borrar un recordatorio sin marcarlo como hecho, en el iPhone desliza hacia la izquierda y toca Eliminar; en el reloj, entra al ítem y usa la opción de eliminar. Así mantienes tus listas limpias sin falsear los completados.

Atajos con Siri: exprésate bien y gana tiempo

Siri crea recordatorios perfectos cuando das contexto: hora, lugar, frecuencia o persona. Añade tus direcciones de casa y trabajo en Contactos (Mi tarjeta) para que “al llegar a casa” o “al salir del trabajo” haga lo que esperas. Cuanto más detallada sea la instrucción, menos tendrás que editar luego.

Además, puedes pedir que te recuerde volver a una app, web o ubicación guardando el enlace desde el menú Compartir a Recordatorios. Así, cuando abras el recordatorio, volverás justo al punto donde lo dejaste sin tener que buscar de nuevo.

Consejos de uso diario en el Apple Watch

– Tacha al instante desde la complicación o notificación: si llevas Recordatorios como complicación, un toque te mete directo en tus listas; si aparece un aviso, actúa sin abrir la app. Menos toques, más tareas hechas.

– Alterna la vista para concentrarte: cuando la lista crece, oculta los completados para ver solo lo pendiente; cuando necesites repasar, muéstralos. Juega con “Mostrar/Ocultar completados” para mantener el foco.

– Usa los indicadores para priorizar y las etiquetas para agrupar: verás rápidamente lo urgente y podrás filtrar por temas. Una simple bandera puede salvar tu mañana.

– Revisa Programado cada mañana: te da la foto del día de tareas con hora. Es el panel perfecto para no perder ventanas de tiempo importantes.

Nota sobre privacidad y avisos en recursos externos

Si consultas tutoriales en foros como Reddit, verás avisos de cookies antes de acceder a contenidos. Esos banners no afectan a cómo funciona Recordatorios en tu Apple Watch, pero conviene saber que son habituales cuando navegas por guías y ejemplos de la comunidad.

Dominar Recordatorios en el Apple Watch pasa por entender qué puedes hacer desde la muñeca y qué debes preparar en el iPhone: marcar y consultar es inmediato en el reloj, mientras que lo avanzado (ubicación, etiquetas, adjuntos, compartir, subtareas o creación desde Calendario) se configura en el iPhone y se sincroniza al instante gracias a iCloud. Combinando Siri, las vistas Programado/Listas y un par de ajustes clave, tendrás un sistema ligero, rápido y siempre contigo.