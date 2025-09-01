Con iOS 17 Apple ha dado un paso importante en seguridad personal con Aviso de llegada, una función integrada en Mensajes que avisa automáticamente a tus contactos de confianza de que estás bien. Es la evolución natural del clásico mensaje de “ya he llegado”, pero con automatizaciones y controles que, si algo no va según lo previsto, comparten datos clave de tu iPhone para facilitar tu localización.

Además de ser útil cuando vuelves a casa de noche, también resulta práctica en viajes, excursiones o al quedar en sitios concurridos. La gracia está en que puedes elegir cómo se activa (por destino o por tiempo) y decidir qué información compartir si no confirmas tu llegada. Todo sin complicarte, desde una conversación de iMessage con la persona que elijas. Vamos a aprender a Cómo utilizar el aviso de llegada en tu iPhone.

Qué es Aviso de llegada en iOS 17

«Aviso de llegada» es una función presentada por Apple durante la WWDC23 e incluida en iOS 17 que te permite automatizar el “he llegado”. Se integra en la app Mensajes, de forma que, cuando la activas en un chat, tu iPhone monitoriza el trayecto y avisa a tu contacto si todo termina como estaba previsto o, en caso contrario, envía un aviso con detalles relevantes.

La experiencia está pensada para que tú y la otra persona ganéis tranquilidad: quien recibe el aviso puede despreocuparse si todo va bien, y si surge un imprevisto, recibe notificaciones y acceso a detalles que pueden ser determinantes (ubicación, batería, estado de la conectividad y más).

Importante: para que funcione, tanto tú como la persona con la que lo uses debéis tener un iPhone con iOS 17 o posterior. Si tu contacto no está actualizado, el iPhone te mostrará un aviso indicando que no es posible utilizar esta función con ese usuario.

Requisitos y compatibilidad

Para usar Aviso de llegada necesitas dos cosas: un iPhone con iOS 17 o superior y una conversación de iMessage con la persona a la que quieras avisar. Por el lado del receptor, también debe tener iOS 17 para recibir y visualizar el aviso correctamente; en caso contrario, el sistema te lo comunicará y no podrás activarlo con ese contacto.

Encontrarás la función dentro de la app Mensajes, en el menú que se despliega al tocar el botón +. Aparece con un icono circular amarillo con un “check” en negro, muy fácil de identificar entre el resto de utilidades de iMessage. Si no lo ves de primeras, toca en “Más” para desplegar todas las opciones.

Cómo activar y enviar un Aviso de llegada

Arrancar una sesión es rápido y no tiene pérdida. Lo haces siempre dentro de una conversación en Mensajes, ya sea una nueva o una que ya tengas. A partir de ahí, el iPhone te guía para configurar los detalles y enviar el aviso.

Abre Mensajes y entra en el chat con la persona de confianza o crea uno nuevo. Debe ser iMessage. Toca el botón + situado junto al campo de texto; si no lo ves, busca la opción “Más”. Selecciona “Aviso de llegada” y pulsa en “Editar” para ajustar la configuración. El iPhone te mostrará una breve explicación si es la primera vez. Elige qué tipo de sesión quieres (por destino o con temporizador) y define los parámetros. Revisa el nivel de datos que vas a compartir (Reducidos o Completos) y toca “Enviar” para iniciar la sesión. El aviso aparece en el chat como un mensaje especial.

Desde ese momento, tu iPhone hará el seguimiento de la sesión. Si todo termina como esperas, se notificará a tu contacto que la sesión finalizó correctamente. Si no respondes a tiempo o surge algún imprevisto, se dispararán notificaciones y el acceso a los detalles que hayas permitido.

Modalidades: por destino y con temporizador

La función ofrece dos formas de uso para adaptarse a diferentes situaciones: Por destino y Con temporizador. Tú decides cuál usar en cada caso, en función de si quieres que el sistema detecte tu llegada a un lugar concreto o si prefieres algo más simple con un contador.

1) Aviso de llegada por destino

Perfecto cuando sabes adónde te diriges. En esta modalidad, defines el lugar de destino y el medio de transporte, y el iPhone monitoriza tu progreso. En función de los eventos, se envían notificaciones a tu contacto, por ejemplo cuando llegas o si sucede algo fuera de lo esperado.

Llegada al destino: se notifica que has llegado correctamente.

Desconexión del teléfono: si el iPhone pierde señal o se apaga, tu contacto puede recibir un aviso anticipado o retrasado.

Retrasos y desvíos: si tardas demasiado, te paras durante mucho tiempo o cambias la ruta, el sistema puede lanzar alertas de seguimiento.

Esta modalidad es muy práctica para trayectos habituales o quedadas, ya que el iPhone gestiona todo en segundo plano y solo te pedirá confirmar en caso de que no se cumpla el plan. Si confirmas a tiempo, listo; si no, se comparte la información según tu configuración.

2) Aviso de llegada con temporizador

La forma más directa: activas un temporizador y, cuando se agota, el iPhone te solicita confirmar que estás bien. Si no respondes, enviará el aviso a tu contacto de confianza. Es ideal si no quieres fijar un destino concreto o si te interesa una “ventana de seguridad” temporal.

Abre Mensajes y selecciona la conversación con tu contacto de confianza. Toca en “Nuevo mensaje” o usa una conversación existente, y después pulsa el botón +. Elige “Aviso de llegada” y toca “Editar”. Si no aparece de primeras, entra en “Más”. Ahora selecciona “Con temporizador”. Define cuánto tiempo quieres marcar en el temporizador: fija la duración y envía.

Durante la sesión con temporizador en curso, verás en la pantalla de bloqueo (para aprender ausarla te dejamos este artículo sobre Cómo activar y personalizar todas las funciones de la pantalla de bloqueo en tu iPhone) el mensaje «Aviso de llegada: Desbloquea para ver los detalles». Al tocarlo y desbloquear el iPhone, podrás ver información como el tiempo restante para que termine la sesión, el contacto elegido y el tipo de datos que se compartirán (Reducidos o Completos).

Al llegar el final del temporizador, el iPhone te pedirá que confirmes tocando “Cancelar aviso de llegada” o “Prolongar sesión de aviso de llegada”. Si todo está bien y cancelas la sesión, tu contacto recibirá la notificación de que terminó como estaba previsto. También puedes añadir tiempo en bloques de 15, 30 o 60 minutos.

Qué ve tu contacto de confianza

Si algo no cuadra (no confirmas, se agota el tiempo o hay un evento anómalo), tu contacto recibirá una notificación y podrá ver los detalles que hayas configurado para compartir. Entre ellos se incluyen tu ubicación, el porcentaje de batería del iPhone (o del Apple Watch si procede), datos móviles y otra información adicional.

En ciertos casos, si te quedas sin servicio o el iPhone se apaga (por ejemplo, por falta de batería), el destinatario podría recibir una notificación adelantada o con retraso, y tendrá la opción de abrir los detalles de tu iPhone que hayas permitido. Este comportamiento ayuda a no perder información útil si la conectividad falla en el peor momento.

Tu contacto también puede recibir avisos si el trayecto se alarga más de la cuenta, te detienes demasiado o te desvías de la ruta. De esta manera, incluso si el viaje no va como estaba previsto, la persona que te importa estará al tanto de lo que sucede.

Gestionar la sesión: cancelar, prolongar y añadir tiempo

Mientras una sesión está activa, puedes abrir la conversación en Mensajes y tocar en “Detalles” dentro del mensaje de Aviso de llegada para ver opciones de control. Desde ahí es posible añadir tiempo (15, 30 o 60 minutos) si ves que vas a tardar más de lo planificado.

Si prefieres dar por terminado el proceso, puedes cancelar la sesión. En ese caso, el sistema notificará a tu contacto que todo ha finalizado según lo esperado. También es posible que, ante una alerta del temporizador, el iPhone te ofrezca “Prolongar sesión de aviso de llegada” para tener un margen extra sin que se dispare ninguna alarma.

Cuando estás en una sesión basada en temporizador, recuerda que puedes recibir solicitudes del sistema para confirmar tu estado. Si no respondes en 15 minutos desde que se te pide la confirmación, se enviará el aviso a la otra persona con los detalles configurados.

Privacidad y control de datos: Reducidos o Completos

Antes de enviar la sesión puedes elegir el nivel de datos que compartirás si algo sale mal. Tienes dos opciones: Reducidos y Completos. Ambas comparten lo esencial para comprobar tu seguridad, pero con Completos se amplía la información disponible para el contacto de confianza.

En cualquier caso, tendrás control para cambiar estos detalles durante la sesión desde la pantalla de “Detalles” en el propio mensaje de Aviso de llegada. Esto te permite adaptarte según el contexto: si estás en un entorno más sensible, puedes reducir la exposición; si necesitas máxima ayuda, puedes ampliar la información compartida.

Más allá de etiquetar el nivel de detalle, lo relevante es que la persona que reciba el aviso tenga, como mínimo, tu localización y el estado básico del dispositivo (batería, datos móviles) si no confirmas a tiempo, facilitando que pueda actuar rápido si fuese necesario.

Seguridad y tranquilidad con tres toques

El valor de Aviso de llegada es triple. Por un lado, quien te espera gana tranquilidad sabiendo que recibirá el aviso automáticamente. Por otro, tú te mueves con mayor seguridad porque, si hay algún problema, tu iPhone se encargará de alertar. Y en última instancia, si algo sucede, quedará constancia de tu ubicación y otros datos relevantes para reaccionar sin demora.

La función está pensada para que no tengas que estar pendiente de escribir a mitad de camino. Tú simplemente inicias la sesión y marcas que has llegado cuando toque; si no lo haces, el iPhone pone en marcha el plan B y avisa a quien corresponde.

Casos prácticos: cuándo usarlo

Quedar con amigos en una zona concurrida: compartir la ubicación en iMessage y, además, activar un Aviso de llegada por destino puede hacer que encontrarse sea mucho más sencillo. Todos sabrán dónde estás sin tener que escribir constantemente.

Viajes en solitario: cuando vas a un sitio desconocido, activar un temporizador o fijar un destino concreto ofrece un extra de seguridad. Si te surge un imprevisto, tu contacto recibirá el aviso automáticamente y podrá consultar los detalles que elegiste compartir.

Actividades al aire libre: senderismo, rutas en bici o paseos por zonas con cobertura irregular. Si en mitad del trayecto el iPhone pierde señal o se queda sin batería, el sistema puede enviar una notificación adelantada o tardía, y tu contacto tendrá acceso a la información disponible.

Vuelta a casa de noche: la situación clásica de “avísame cuando llegues”. Configuras la sesión en dos toques, te olvidas del móvil y, si pasa algo, la otra persona lo sabrá sin que tengas que hacer nada.

Pantalla de bloqueo y avisos durante la sesión

Cuando hay una sesión basada en temporizador en curso, verás en la pantalla de bloqueo el texto » Aviso de llegada: Desbloquea para ver los detalles «. Al tocar ese aviso y desbloquear, podrás consultar cuánto tiempo queda para finalizar, a quién se enviará el aviso y el tipo de datos compartidos.

Estos recordatorios ayudan a que no se te pase el tiempo por despiste. Si ves que vas justo, desde los propios “Detalles” podrás añadir 15, 30 o 60 minutos para ajustarte a un retraso imprevisto sin activar alarmas innecesarias.

Guía rápida paso a paso

Si quieres un atajo mental para repetir el proceso siempre igual, aquí van los pasos clave condensados, tal y como los encontrarás en iOS 17. No tiene misterio y en menos de un minuto lo dejas configurado y enviado desde la app Mensajes.

Abre Mensajes, elige una conversación o crea una nueva con tu contacto de confianza. Toca el botón +, entra en “Más” si hace falta, y selecciona “Aviso de llegada”. Pulsa en “Editar”. Elige “Por destino” o “Con temporizador”. Si es por destino, define el lugar y el medio de transporte; si es temporizador, selecciona la duración. Decide el nivel de datos a compartir: Reducidos o Completos. Revisa la explicación en pantalla si es tu primera vez. Toca “Enviar” y deja que el iPhone haga su trabajo. Si algo cambia, entra en “Detalles” para cancelar o añadir tiempo.

Preguntas rápidas y solución de problemas

¿La otra persona necesita iOS 17? Sí. Si no lo tiene, el sistema te avisará y no podrás usar Aviso de llegada con ese contacto.

¿Dónde está el acceso a la función? En la app Mensajes, dentro del menú del botón +. Si no aparece a primera vista, entra en “Más” y verás la opción con el círculo amarillo y el tick negro.

¿Qué pasa si mi iPhone se queda sin batería o sin cobertura? Tu contacto podría recibir una notificación anticipada o con retraso y, además, tendrá la posibilidad de ver los detalles que hayas autorizado (ubicación, batería, datos móviles, etc.).

¿Puedo cambiar los datos que comparto a mitad de sesión? Sí. Desde “Detalles” en el mensaje del Aviso de llegada, puedes ajustar el nivel de información que compartes y también añadir tiempo o cancelar la sesión.

¿Recibe mi contacto avisos aunque todo vaya bien? Si todo transcurre según lo previsto, tu contacto verá que la sesión ha finalizado correctamente. Solo se muestran alertas adicionales si hay retrasos, desvíos, paradas prolongadas o eventos como desconexiones del dispositivo.

¿El iPhone me pide confirmación al terminar un temporizador? Sí. Al agotar el tiempo, verás la opción de “Cancelar aviso de llegada” o “Prolongar sesión de aviso de llegada”. Si no respondes, pasado un margen (15 minutos), se notificará a tu contacto con los detalles configurados.

Con todo lo anterior, Aviso de llegada se convierte en una herramienta redonda: configuras un plan, sigues a lo tuyo y, si hay cualquier contratiempo, tu iPhone avisa a quien más te importa con la información justa para ayudarte. Pocas funciones combinan tan bien comodidad, privacidad y seguridad en el día a día.