En esta guía vas a encontrar, explicado de forma sencilla, cómo ver tus imágenes, cómo compartirlas con quien quieras e incluso cómo imprimirlas directamente desde el iPad. También te cuento cómo mantener tus álbumes sincronizados entre varios dispositivos con iCloud y, si usas Google Fotos, cómo funciona la biblioteca compartida con colaborador, con todos sus ajustes, filtros y avisos importantes para que no te pille el toro. Sigue leyendo, que si has llegado hasta aquí te aseguramos que saldrás sabiendo todo sobre cómo ver, compartir e imprimir fotos desde tu iPad.

Ver las fotos en tu iPad

Todo lo que capturas con la cámara del iPad aparece en la app Fotos, dentro de la fototeca. Si has activado Fotos en iCloud, cada foto o vídeo nuevo se sube solo a tu cuenta y se replica en el resto de dispositivos con la misma Apple ID donde esté activa la función (requisitos mínimos: iOS 8.1 y iPadOS 13 o posteriores). Es la forma más cómoda de tenerlo todo al día en el iPhone, el iPad y el Mac, sin cables ni líos.

Para localizar contenido concreto puedes navegar por la fototeca o usar la pestaña de búsqueda. Si te han pasado imágenes desde otra app (mensajería, redes sociales, etc.), puedes guardarlas en Fotos y luego verlas con normalidad: en función de la app, pulsa el botón de compartir o mantén pulsado sobre la foto o el vídeo y elige la opción de guardar. Después, aparecerán en tu biblioteca y en los resultados al buscar las fotos guardadas recientemente.

Compartir e imprimir fotos

Compartir desde el iPad es coser y cantar: abre una foto o varias, toca el botón de compartir y elige el destino (Mensajes, Mail, AirDrop, apps de terceros, etc.). Si te interesa además enviarlas en calidad alta o con ciertos metadatos, revisa las opciones avanzadas del menú de compartir para ajustar lo que envías. Recuerda que, según la app de destino, el proceso puede variar ligeramente, pero siempre parte del menú de compartir.

¿Quieres imprimir desde el iPad imágenes tomadas con una cámara digital? En ese caso, lo más directo es usar iCloud como puente: inserta la tarjeta SD en tu ordenador, sube esas fotos a iCloud para que se sincronicen con tu cuenta y, al poco, aparecerán en la app Fotos del iPad listas para imprimir. De esta forma te ahorras cables y conversiones raras.

Si las fotos están en un móvil Android, el camino no es tan limpio. Lo más práctico suele ser imprimirlas directamente desde el teléfono Android (si necesitas ayuda, consulta una guía específica para ese sistema). Si aun así prefieres imprimirlas desde el iPad, súbelas primero a Google Fotos o a Google Drive desde el Android, descárgalas después en el iPad con su app correspondiente y, una vez las tengas en Fotos, podrás gestionarlas e imprimirlas como el resto.

Ten en cuenta además que no todo lo compartible es universal: en algunas zonas no están disponibles ciertas opciones, como el filtrado por personas a la hora de compartir. Por eso, puede que la opción de compartir por caras no salga en tu país; hablamos de ello en detalle un poco más abajo.

Cargar fotos y mantenerlas actualizadas entre dispositivos

La función Fotos en iCloud mantiene al día tu biblioteca en todos tus equipos con la misma Apple ID, lo que viene de perlas si manejas varios aparatos. Para activarla, ve a Ajustes > Fotos en el iPad y activa Fotos en iCloud. A partir de ahí, todo lo nuevo se sube solo. Además, resulta útil para ahorrar espacio en el iPad si activas las opciones de optimización, ya que deja locales versiones ligeras y guarda el original en la nube.

Si te mueves por México o Latinoamérica, tranquilo: la sincronización con iCloud funciona igual siempre que inicies sesión con la misma cuenta de Apple en todos los dispositivos. El comportamiento de carga y descarga es automático y transparente; no tendrás que tocar nada cada vez que hagas una foto.

Compartir tus fotos con un colaborador en Google Fotos

Google Fotos incluye una función llamada “Compartir con colaborador” para dar acceso a otra persona a una selección continua de tu biblioteca. Antes de nada, un aviso importante: los cambios que hagas en tu copia de una foto compartida no afectan a la copia que tu colaborador ya haya guardado. Tampoco se aplican a lo que esa persona haya almacenado en su Carpeta privada. Cada cual mantiene el control de lo que guarda en su cuenta.

Al activar el intercambio con un colaborador, la otra persona recibe automáticamente las fotos que elijas en cuanto se cree su copia de seguridad en tu cuenta. Cuando el colaborador acepta la invitación, también puede compartir su contenido contigo usando la misma función. Esto facilita tener al día álbumes familiares, fotos de viajes a medias y similares.

Importante de disponibilidad: no se pueden compartir fotos filtrando por personas concretas en todas las zonas geográficas. Si no ves esa opción, es posible que todavía no esté en tu región.

En tu ordenador, entra en photos.google.com e inicia sesión. Haz clic en Configuración y, en el apartado Compartido, selecciona Mostrar más. Elige Compartir con colaborador. Configura el alcance de lo que compartirás: puedes definir una fecha de inicio para compartir solo a partir de ese momento y escoger qué fotos se incluyen. Selecciona el tipo de contenido a compartir: Todas las fotos : enviarás toda tu biblioteca a partir de la fecha indicada.

: enviarás toda tu biblioteca a partir de la fecha indicada. Personas concretas : elige uno o varios grupos de caras; se compartirán las fotos que coincidan con alguno de esos grupos.

: elige uno o varios grupos de caras; se compartirán las fotos que coincidan con alguno de esos grupos. Notas : Por defecto, el contenido de otras apps de Android no se comparte con el colaborador. Si te interesa, ajusta esa preferencia en la configuración de Compartir con colaborador. Las fotos editadas en tu dispositivo sí se comparten con la cuenta del colaborador.

: Pulsa Siguiente y escribe o selecciona la dirección de correo de tu colaborador. Solo puedes invitar a cuentas de Google. Revisa el resumen y confirma con Enviar invitación. Opcional: si quieres que esa persona también te comparta su contenido, pídeselo después de que acepte tu invitación.

Filtrar por grupos de caras

La agrupación por caras de Google Fotos es útil, pero no es perfecta. De vez en cuando se cuela una foto que no corresponde a la persona seleccionada o no detecta bien a alguien. Si activas filtros por grupos de caras, pueden compartirse imágenes donde en realidad no aparezcan las personas elegidas. Revísalo si necesitas precisión total.

Filtrar por fecha

Algo parecido ocurre con las fechas: si la imagen es escaneada o la cámara tenía mal la hora, el dato de captura puede estar equivocado. En esos casos, al filtrar por un periodo concreto podrían colarse fotos fuera del rango esperado. Tenlo en cuenta si vas a compartir por intervalos de tiempo muy concretos.

Aceptar una invitación para compartir como colaborador

Cuando alguien te invite a su biblioteca compartida, verás la notificación en Google Fotos Web. Para aceptar, sigue estos pasos y tendrás acceso inmediatamente a lo que esa persona comparta a partir de ese momento: es un proceso rápido y reversible.

En tu ordenador, abre photos.google.com e inicia sesión con la cuenta de Google que recibió la invitación. En el menú lateral, entra en Novedades. Busca la invitación que quieres aceptar, haz clic en Ver invitación y después en Aceptar. Opcional: al final de esa notificación, puedes activar Compartir con para que tus fotos se envíen también a esa persona.

Nota de seguridad: si alguien desconocido empieza a compartir contenido contigo, puedes bloquearlo incluso después de aceptar la invitación si lo necesitas.

Ver las fotos de tu colaborador

Una vez aceptada la invitación, acceder a lo compartido es sencillo. Desde la Web de Google Fotos, sitúate en tu imagen de perfil (arriba) y entra en Ajustes de Fotos, donde verás el apartado Compartido.

Ve a photos.google.com y entra con tu cuenta. Haz clic en tu imagen de perfil o inicial y accede a Ajustes de Fotos. En el bloque Compartido, elige Mostrar más y después Compartir con colaborador. Selecciona el nombre de tu colaborador para ver su contenido.

También puedes entrar desde el panel de navegación lateral, en la sección Colecciones. Ambas rutas llevan al mismo destino, así que usa la que te resulte más cómoda.

Guardar las fotos de tu colaborador

Si decides guardar en tu biblioteca las fotos de tu colaborador, aparecerán en tu vista principal, en la búsqueda y en tus recuerdos. Lo bueno es que lo que guardes desde Compartir con colaborador no ocupa tu almacenamiento mientras esa persona siga compartiéndolo contigo mediante esta función.

En tu ordenador, ve a photos.google.com y entra en Configuración. En Compartido, elige Mostrar más y abre Compartir con colaborador. En Guardar en tu cuenta, pulsa Cambiar ajustes. Elige qué guardar: Todas las fotos : se guardará todo lo que comparta contigo el colaborador.

: se guardará todo lo que comparta contigo el colaborador. Fotos de personas específicas: selecciona un grupo de caras; cuando Google Fotos detecte esas personas en el contenido del colaborador, se guardarán automáticamente. Confirma con Hecho.

Si el colaborador elimina una foto de su cuenta, esa imagen desaparecerá de la biblioteca compartida. Pero si tú la guardaste antes, seguirá disponible en tu cuenta, independientemente de lo que haga la otra persona después.

Eliminar fotos de tu colaborador que has guardado recientemente

¿Te has llevado a tu biblioteca una foto compartida y ahora quieres borrarla? No se eliminará de la cuenta del colaborador; solo se quitará de la tuya. Para localizar rápidamente lo que has añadido hace poco, Google Fotos tiene una vista con las incorporaciones recientes que agiliza estas limpiezas.

En tu ordenador, entra en photos.google.com/search/_tra_. En esa página verás todo lo añadido recientemente, incluidas las fotos guardadas del colaborador. Selecciona la imagen que quieras borrar. Haz clic en Mover a la papelera.

Desactivar notificaciones

Si las alertas sobre actividad de bibliotecas compartidas te resultan pesadas, puedes desactivarlas sin problema. Es un ajuste rápido dentro de la configuración de Compartir con colaborador.

En photos.google.com, entra con la cuenta que recibió la invitación. Arriba, haz clic en Configuración. En Compartido, pulsa Mostrar más y después Compartir con colaborador. Desactiva Notificaciones.

Quitar a un colaborador

Cuando quitas a un colaborador, esa persona deja de tener acceso a lo que compartías y tú pierdes el suyo. Aun así, ambos seguiréis viendo lo que ya hubierais guardado en vuestras cuentas de Google Fotos. Puedes volver a invitar a ese colaborador más adelante si te interesa.

Abre photos.google.com y ve a Configuración. En Compartido, elige Mostrar más y entra en Compartir con colaborador. Selecciona Quitar colaborador y confirma.

Retirar el acceso de tu colaborador a una foto

Si una imagen concreta ya no debe estar en la biblioteca compartida, puedes retirarla. Ojo: solo puedes quitar fotos de las que seas propietario; el material que no sea tuyo no admite esta acción.

En photos.google.com, inicia sesión con tu cuenta de Google. Ve a Configuración y entra en Compartir con colaborador. Localiza la foto que quieres retirar y selecciónala. En la parte superior, haz clic en Quitar.

Cambiar las opciones de Compartir con colaborador

En cualquier momento puedes ajustar qué se comparte y con qué alcance. Recuerda que tu colaborador solo recibe las fotos de las que tú hayas hecho copia de seguridad en tu cuenta. Si alguna vez dejas de hacer copia, ese contenido dejará de enviarse.

En photos.google.com, entra con tu cuenta y ve a Configuración. En el apartado Compartido, pulsa Mostrar y entra en Compartir con colaborador. Debajo de “ puede acceder”, selecciona Cambiar configuración. Modifica las opciones (fecha de inicio, personas, todo el contenido, etc.) y confirma con Hecho.

Ten presente que, de manera predeterminada, el contenido de otras aplicaciones Android no se incluye en lo que recibe tu colaborador. Puedes activarlo con la opción “Incluir contenido de otras aplicaciones Android” si te hace falta.

Recursos relacionados

Si te atascas con algún ajuste, echa un vistazo a los apartados de ayuda integrados en la app Fotos del iPad y en Google Fotos Web; desde la propia configuración encontrarás accesos directos a guías y preguntas frecuentes que se actualizan con cada versión.

Ya sabes cómo manejarte: ver tus fotos en la app de iPad, sincronizarlas con iCloud para tenerlas en todos tus dispositivos, compartirlas con quien quieras e incluso imprimirlas sin complicaciones. Si además tiras de Google Fotos para la parte colaborativa, controlas qué envías, durante cuánto tiempo y con qué filtros (personas, fechas), puedes aceptar o revocar accesos, guardar contenido del otro en tu cuenta sin consumir espacio y ajustar notificaciones para no perderte nada.