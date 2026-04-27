Comparativa de tarifas móviles: ¿simyo es la mejor opción de 2026?

La comparación de tarifas móviles low cost en 2026 no se gana solo por unas décimas de euro arriba o abajo. Importan también la permanencia, la facilidad para cambiar de plan, la cobertura, el roaming y, sobre todo, qué pasa con los datos que no gastas. Además, con la diversidad de proveedores actuales, no es sencillo elegir la correcta. Por ello, te vamos a echar una mano en este sentido.

Si el foco está en precio puro, otras operadoras pueden igualar o rebajar algunos tramos concretos. Pero si se analiza el conjunto (precio, flexibilidad, acumulación de gigas, control desde la app, ausencia de permanencia y cobertura), los resultados pueden ser bien distintos para quienes buscan una opción equilibrada y quieren una tarifa móvil adaptable y fácil de gestionar. Y en un mercado donde muchos planes se parecen, esa combinación sigue siendo una diferencia relevante.

Tarifas móviles low cost de 2026: comparativa

En nuestra comparativa de tarifas móviles asequibles vigentes. Pues bien, mirando el mercado actual, las diferencias por franjas son bastante claras:

DIGI : dispone actualmente de las ofertas de 5 GB + 100min de llamadas gratis por 3€, 25 GB + llamadas ilimitadas por 5€, 50 GB + llamadas ilimitadas por 7€ y 100 GB + llamadas ilimitadas por 10€.

: dispone actualmente de las ofertas de 5 GB + 100min de llamadas gratis por 3€, 25 GB + llamadas ilimitadas por 5€, 50 GB + llamadas ilimitadas por 7€ y 100 GB + llamadas ilimitadas por 10€. O2 : ofrece 50 GB + llamadas ilimitadas por 7€, 100 GB + llamadas ilimitadas por 10€, 150 GB + llamadas ilimitadas por 15€ y 300 GB + llamadas ilimitadas por 20€.

: ofrece 50 GB + llamadas ilimitadas por 7€, 100 GB + llamadas ilimitadas por 10€, 150 GB + llamadas ilimitadas por 15€ y 300 GB + llamadas ilimitadas por 20€. Lowi: muestra ofertas en su web de 15 GB + llamadas ilimitadas por 5€, 50 GB + llamadas ilimitadas por 8€, 100 GB + llamadas ilimitadas por 10€, 150 GB + llamadas ilimitadas por 15€ y 300 GB + llamadas ilimitadas por 15€.

muestra ofertas en su web de 15 GB + llamadas ilimitadas por 5€, 50 GB + llamadas ilimitadas por 8€, 100 GB + llamadas ilimitadas por 10€, 150 GB + llamadas ilimitadas por 15€ y 300 GB + llamadas ilimitadas por 15€. MásMóvil: compite con tarifas con 15 GB + llamadas ilimitadas en 4,90€, 50 GB + llamadas ilimitadas en 7,90€ y 100 GB + llamadas ilimitadas en 13,90€.

compite con tarifas con 15 GB + llamadas ilimitadas en 4,90€, 50 GB + llamadas ilimitadas en 7,90€ y 100 GB + llamadas ilimitadas en 13,90€. Finetwork : publica 25 GB + llamadas ilimitadas por 5€, 50 GB + llamadas ilimitadas por 7€ y 100 GB + llamadas ilimitadas por 9€.

: publica 25 GB + llamadas ilimitadas por 5€, 50 GB + llamadas ilimitadas por 7€ y 100 GB + llamadas ilimitadas por 9€. Pepephone : lista las tarifas de 30 GB + llamadas ilimitadas por 7€, 40 GB + llamadas ilimitadas por 10€, 100 GB + llamadas ilimitadas por 15€ y 150 GB + llamadas ilimitadas por 20€.

: lista las tarifas de 30 GB + llamadas ilimitadas por 7€, 40 GB + llamadas ilimitadas por 10€, 100 GB + llamadas ilimitadas por 15€ y 150 GB + llamadas ilimitadas por 20€. simyo: mantiene 8GB + 120 minutos por 3,50€, 50GB + ilimitadas por 7,50€, 100GB + ilimitadas por 10€, 150GB + ilimitadas por 14€ y 300GB + ilimitadas por 20€.

¿Aún no lo tienes claro? Pues en nuestra opinión, nos llama especialmente la atención las ofertas de simyo. Más allá del precio puro, es en el aprovechamiento real del bono. La operadora conserva los gigas no consumidos durante 3 meses, mientras otros operadores, como por ejemplo DIGI y Lowi, los acumula para el mes siguiente. Esa diferencia cambia bastante el valor de una tarifa media o alta, porque reduce la pérdida de datos en meses de menor uso. En la práctica, un usuario que contrata 50 GB y consume 40 GB no pierde esos 10 GB restantes de inmediato en simyo, sino que puede seguir usándolos en los 3 meses siguientes de forma más flexible, sin perderlos, sin prisas por consumirlos…

También hay matices interesantes en cada perfil de usuario. Para quien busca una tarifa de entrada, simyo ofrece 8GB + 120 minutos por 3,50€, una opción que compite con los 5 GB + 100 minutos de DIGI por 3€. Pese a la diferencia de 0,50€, la primera opción te aporta más datos y más minutos, y además con acumulación de gigas durante 3 meses. Para quien usa el móvil de forma media o intensiva, el tramo de 100 GB y 150 GB suele ser el más útil, y ahí nuevamente simyo coloca en 10€ y 14€, respectivamente, con una posición especialmente cómoda en 150 GB, donde supera a O2 y Lowi en precio publicado.

Otro punto que suele marcar la diferencia es la gestión. Mientras en otras operadoras tienes que hacer las gestiones a través de teléfono con un operador, o tienen gestiones limitadas desde las apps móviles, en simyo lo ponen especialmente fácil. Permite configurar la tarifa, cambiar de plan sin coste y sin límite de veces, y mantener las mismas opciones en contrato y prepago, algo que no siempre se ve en el sector. Además, su app oficial permite consultar consumo, cambiar la tarifa, contratar bonos, fijar límites y recargar la línea desde el móvil.

En cobertura y servicios, todas ellas ofrecen un buen servicio, algunas usando cobertura Movistar como DIGI y O2, otras cobertura de red Orange como el caso de simyo, es decir, todas cuentan con un respaldo de una gran infraestructura detrás, y suelen ofrecer 5G en sus tarifas móviles y algunas como simyo también añaden VoLTE, VoWiFi y eSIM sin coste adicional.

Finalmente, en roaming, para los que viajan a otros países, la tarifa de simyo nos ha gustado porque funciona en el EEE con las mismas condiciones que en España para llamadas y SMS, mientras que los datos se usan con límites específicos por bono, visibles en la propia información de la tarifa. Esto deja una experiencia bastante previsible para quien viaja por Europa y no quiere depender de promociones puntuales como en otros casos.