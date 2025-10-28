La mejor configuración para la cámara de tu iPhone

Esta es la configuración de cámara que he activado después de leer decenas de artículos. seguro que alguna de las opciones se puede configurar de otra forma, porque algunas elecciones son muy personales, pero creo que como punto de partida es una buena configuración, y ya después puedes reajustarla a tu estilo.

1. Botón físico «Control de la cámara»

Entra en Ajustes → Cámara → Control de la cámara y selecciona como acción principal abrir la app Cámara de Apple para disparos rápidos. Desactiva «Requerir pantalla activada» para poder lanzar la cámara con un clic incluso con el iPhone bloqueado. En Ajustes del botón, activa «Ajustes de cámara» y, dentro de Personalizar, deja solo «Exposición» para ajustar con un toque ligero (compensación de ±2 EV) y disparar con una pulsación fuerte. Activa también «Bloquear enfoque y exposición».

2. Estilos fotográficos (color y tono)

Ve a Ajustes → Cámara → Estilos fotográficos y elige un estilo base. A mi personalmente el que más me gusta es el Radiante que Apple ha introducido con iOS 26, da muy buenos resultados sobre todo cuando fotografías personas, iluminando los tonos de la piel y consiguiendo fotos con colores vivos pero sin pasarse. Mucha gente también recomienda el estilo Ámbar. Los otros estilos me parece que en muchas ocasiones se ven sobreprocesados. También puedes dejar el estilo estándar y modificarlo después de tomar la foto. La configuración te da la opción de «Personalizar» y ajustar finamente tono y temperatura hasta lograr un aspecto natural. Confirma con el check azul para que el estilo quede guardado y se aplique por defecto en la app Cámara.

3. Formatos y resolución

En Ajustes → Cámara → Formatos, selecciona «Alta eficiencia (HEIF/HEVC)» para fotos no RAW: calidad alta con archivos ligeros. En Captura de fotos, elige 24 Mpx (apenas ocupa más que 12 Mpx y conserva mucho detalle). Activa «Apple ProRAW y control de resolución» y, como formato, selecciona JPEG-XL con pérdida para RAW con vista previa excelente y tamaño contenido (sólo útil si editas después en ordenador); alterna a 48 MP solo cuando busques máximo detalle en buena luz. De esta forma en la cámara tendrás el formato más recomendable para la mayoría de las ocasiones, y un control que te permitirá cambiar al RAW y 48 MPcuando lo creas necesario.

4. Conservar ajustes

Abre Ajustes → Cámara → Conservar ajustes y activa todo lo que quieras mantener entre sesiones (por ejemplo, cuadrícula, formato, estilo y bloqueo AE/AF). Deja desactivados para que se reinicien tras cada foto: Ajuste de exposición, Modo Noche y Modo Acción. Con esto evitas arrastrar compensaciones o modos que no encajen en la siguiente escena.

5. Composición y ayudas en pantalla

En Ajustes → Cámara → Composición, activa Nivel para horizontes rectos y Ver fuera del encuadre para prever elementos que entrarán en la foto. Añade Cuadrícula si te ayuda a alinear, y usa Espejo de la cámara frontal solo si prefieres selfis «tipo espejo».

6. Captura de fotos avanzada

En Ajustes → Cámara → Captura de fotos, puedes activar los accesos a 28 mm y 35 mm (desde 1×). Ten presente que son focales simuladas que reducen la resolución respecto a 24 mm; úsalas si te gusta su perspectiva, sabiendo que el detalle máximo lo obtienes en 0,5× (13 mm), 1× (24 mm) y 4× (100 mm). Activa «Retratos en modo Foto» para guardar profundidad automáticamente y poder aplicar el desenfoque del modo Retrato en cualquier fotografía a posteriori.

7. Velocidad vs calidad

En Ajustes → Cámara → Priorizar captura más rápida, déjalo desactivado salvo que hagas acción/deporte. Al desactivarlo, el iPhone dedica más tiempo a procesar cada toma y optimiza la calidad (ruido, nitidez y rango dinámico) en escenas normales.

8. Extras que conviene activar

Activa en Cámara: Corrección de lente (mejora esquinas en el ultra gran angular), Control Macro (para forzar o evitar macro cuando quieras), Sugerencias de limpieza de la lente (alerta útil antes de disparar) y Guardar capturas en Fotos (flujo directo a tu fototeca). Son ajustes discretos que evitan errores típicos y pulen el resultado final.

9. Interfaz de la app Cámara (iOS 26)

La app muestra solo Foto y Vídeo como modos principales; al tocar aparece la tira de Flash, Live, Temporizador, Exposición, Estilos y Formato. Arriba gestionas RAW/HEIC y resolución, y abajo eliges 0,5× · 1× · 2× · 4× · 8×. Con esta organización tienes acceso rápido a lo importante sin perder de vista el encuadre.