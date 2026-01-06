La llegada de iOS 26 a los iPhone de todo el mundo, también en España y en el resto de Europa, ha venido acompañada de un protagonista inesperado: la batería. En cuestión de horas tras la actualización, las redes sociales, Telegram, Reddit y foros especializados se llenaron de comentarios de usuarios que veían cómo la autonomía de su móvil caía en picado, incluso con un uso que, en teoría, debería ser moderado.

Lo que muchos describen es un consumo de energía anormalmente rápido: iPhones que antes aguantaban el día completo sin despeinarse ahora necesitan un cargador a media tarde, equipos que se calientan más de lo habitual y porcentajes de batería que bajan a toda velocidad incluso con la pantalla apagada. El patrón se repite en distintos países europeos y con gran variedad de modelos, aunque el impacto no está siendo igual para todos.

Más allá del enfado lógico de quien ve que su móvil dura menos que antes, los especialistas en movilidad coinciden en que no estamos ante un fallo aislado de hardware, sino ante una combinación de factores ligada a la propia naturaleza de una gran actualización de iOS y, en este caso concreto, a la llegada de Apple Intelligence y a las nuevas funciones que exige iOS 26.

Las primeras horas y días tras instalar el sistema parecen ser el punto crítico: es el momento en el que el dispositivo realiza más tareas ocultas, reordena datos internos y adapta el software al uso de cada usuario. Precisamente esa “cocina” que no vemos es la que está detrás del famoso consumo acelerado de batería en iOS 26.

Qué está provocando el consumo acelerado de batería en iOS 26

Una vez instalado iOS 26, el iPhone pone en marcha una batería de procesos internos que no aparecen a simple vista, pero que tienen un impacto directo en la autonomía. El sistema se dedica a reindexar prácticamente todo el contenido del dispositivo: fotos, vídeos, mensajes, correos electrónicos, documentos, apps y archivos de sistema.

Esta reindexación es clave para que funciones como Spotlight, las búsquedas de Mail, Mensajes o la propia integración con Siri respondan con rapidez y precisión. Para lograrlo, el dispositivo escanea de nuevo el almacenamiento, reconstruye bases de datos internas y reorganiza la caché. Todo ello implica un uso intensivo de CPU, memoria y, por tanto, de batería.

La fototeca es otro de los grandes focos de gasto. La aplicación Fotos vuelve a analizar la biblioteca completa de imágenes y vídeos para identificar rostros, mascotas, objetos, escenas y ubicaciones, alimentando funciones como los álbumes inteligentes, recuerdos automáticos y las nuevas búsquedas avanzadas. En terminales con muchos gigas en fotos, este proceso puede alargarse durante días y no es raro notar el teléfono más caliente mientras trabaja en segundo plano.

Al mismo tiempo, iOS 26 recalibra la gestión energética. El sistema aprende de cero los patrones de uso del propietario: qué apps se abren más, en qué franjas horarias y cuánto rato se emplean. Este aprendizaje automático permite, a medio plazo, predecir y optimizar el uso de recursos, pero en la fase inicial exige constantes lecturas, escrituras y ajustes internos que incrementan el consumo de energía.

Todo este conjunto de tareas suele concentrarse en las primeras 24 a 72 horas tras la instalación. Apple, en comunicados anteriores para otras versiones, ha calificado este comportamiento de “normal” y recomienda dejar que el dispositivo termine su “adaptación” antes de sacar conclusiones definitivas sobre el rendimiento de la batería.

Apple Intelligence: la inteligencia artificial se come la batería

Si algo diferencia a iOS 26 de versiones anteriores es la integración de Apple Intelligence, la nueva capa de inteligencia artificial que la compañía ha desplegado en el ecosistema. Esta suite de IA se encarga de buena parte de las funciones estrella del sistema: desde la creación de Genmojis personalizados hasta la reescritura de textos, la transcripción de audio, el resumen de correos y notificaciones o la edición mejorada de fotografías.

A diferencia de otros enfoques basados casi por completo en la nube, Apple ha apostado por que gran parte del procesamiento se haga en el propio dispositivo. Esto mejora la privacidad, ya que menos datos salen del iPhone, pero tiene una consecuencia evidente: el chip y el Neural Engine trabajan mucho más y durante más tiempo, sobre todo en los primeros días, cuando los modelos de IA se calibran para cada usuario.

En esta fase inicial, el sistema se dedica a aprender patrones de comportamiento: qué escribimos, cómo respondemos a correos, qué tipo de contenido consumimos, qué fotos solemos editar o qué apps usamos para trabajar y cuáles para ocio. Esa “observación” constante aumenta la actividad de los núcleos de procesamiento y dispara un pico de consumo energético que muchos usuarios detectan enseguida.

Funciones como el nuevo Siri más contextual, la generación en tiempo real de Genmojis y contenido basado en IA, o la organización inteligente de fotografías y archivos, mantienen procesos activos en segundo plano para estar listos en cualquier momento. Incluso aunque el usuario no esté “jugando” todo el rato con estas novedades, el sistema sí está preparando terreno y afinando modelos.

La propia Apple diseña estas herramientas para que, con el paso de los días, el consumo se estabilice y la IA se vuelva más eficiente. No obstante, el impacto inicial en iOS 26 está siendo más visible de lo habitual, sobre todo en territorios como España donde muchos usuarios están actualizando al mismo tiempo y compartiendo sus experiencias en redes.

Modelos de iPhone más afectados por iOS 26

El problema del consumo acelerado de batería no afecta por igual a todos los terminales. Los informes recogidos en comunidades europeas apuntan a que los modelos más veteranos compatibles con iOS 26 son los que más sufren: iPhone 11, iPhone 12, buena parte de la gama iPhone 13 e incluso algunos iPhone SE de segunda y tercera generación.

En estos dispositivos confluyen dos factores. Por un lado, el hardware: sus procesadores siguen siendo capaces de mover iOS 26, pero no cuentan con la misma eficiencia energética ni el Neural Engine tan avanzado de los chips más recientes. Por otro, el desgaste natural de la batería: tras varios años de ciclos de carga y descarga, muchas unidades se mueven ya por debajo del 80-85 % de capacidad máxima, lo que las hace mucho más sensibles a cualquier aumento de carga de trabajo.

Como resultado, en estos modelos la combinación de reindexación, procesos de IA y actualización de aplicaciones se traduce en teléfonos que se calientan más, se descargan con rapidez y parecen no aguantar la jornada laboral. Algunos usuarios en España comentan que han pasado de llegar tranquilamente a la noche con un 30-40 % a necesitar dos cargas diarias tras instalar iOS 26.

En el extremo contrario se sitúan los dispositivos más recientes, especialmente la línea iPhone 15 Pro y la serie iPhone 16, equipados con chips como el A17 Pro y posteriores. Estos procesadores se han diseñado con la inteligencia artificial y la eficiencia energética como prioridad, de modo que son capaces de ejecutar las tareas de reindexación y Apple Intelligence en menos tiempo y con menos gasto.

Eso no significa que los nuevos modelos no noten ningún impacto: también pueden experimentar una ligera caída de autonomía en los primeros días. Sin embargo, la estabilización suele llegar antes y el consumo se normaliza con mayor rapidez, dejando la sensación de una transición más suave a iOS 26.

El papel de las aplicaciones nativas y de terceros

El sistema operativo no es el único implicado en este aumento del gasto energético. Cada gran versión de iOS implica que tanto las apps propias de Apple como las de terceros tengan que ajustarse al nuevo entorno, y ese proceso también tiene su coste.

Las aplicaciones nativas, como Fotos, Mail, Mapas, Música o Podcasts, realizan sus propias tareas internas de optimización tras la actualización. Mail puede volver a indexar todos los correos almacenados para acelerar búsquedas, Apple Music puede reconstruir la caché de la biblioteca y analizar canciones para ofrecer funciones como mezclas inteligentes tipo DJ, y Mapas descarga e indexa nuevos datos topográficos y mapas sin conexión.

Cada una de estas operaciones, por separado, quizá no parecería demasiado exigente, pero el problema es que muchas de ellas se producen a la vez, justo después de instalar iOS 26. El efecto conjunto es un incremento notable de la carga de trabajo en segundo plano, que el usuario sólo percibe en forma de batería que baja más rápido y terminal algo más caliente.

Algo parecido ocurre con las apps de terceros disponibles en la App Store. Hasta que sus desarrolladores publican versiones plenamente compatibles con iOS 26, no es raro que algunas aplicaciones tengan comportamientos poco eficientes: uso excesivo de CPU, servicios de localización activos más tiempo del necesario, sincronizaciones en segundo plano mal gestionadas o errores que impiden que el sistema entre en reposo profundo.

Por eso, una de las recomendaciones recurrentes de los expertos es revisar, tras actualizar a iOS 26, la sección “Batería” en Ajustes y comprobar qué aplicaciones aparecen como más consumidoras. Si alguna destaca con porcentajes desproporcionados, puede ser conveniente desactivar su actividad en segundo plano, actualizarla cuanto antes o incluso desinstalarla temporalmente hasta que reciba una versión optimizada.

Estado de la batería y compatibilidad de iOS 26

Conviene diferenciar entre un aumento de consumo ligado a la actualización y un problema derivado de una batería físicamente desgastada. En iOS 26, como en versiones anteriores, Apple mantiene la sección “Estado de la batería” en Ajustes > Batería, donde se muestra la capacidad máxima respecto a cuando el dispositivo era nuevo y, en algunos modelos, se puede saber los ciclos de carga.

Cuando esa cifra cae por debajo del 80 %, la propia Apple considera que la batería está “degradada”. En la práctica, esto significa que, ante un sistema más exigente como iOS 26 y funciones de IA constantes, el dispositivo será incapaz de sostener picos de consumo prolongados sin que la autonomía se desplome. En estos casos, sustituir la batería suele tener un impacto inmediato y notable en el tiempo de uso.

En cuanto a compatibilidad, iOS 26 abarca una gama amplia de dispositivos que incluye iPhone 11 y modelos posteriores, además de las últimas generaciones de iPhone SE. Sin embargo, las funciones más avanzadas de Apple Intelligence no están disponibles en todos: muchas de ellas quedan reservadas para los iPhone con chips y Neural Engine de última hornada, como las series iPhone 15 Pro y 16.

Esto genera una situación curiosa: algunos usuarios con terminales compatibles pero más antiguos pueden instalar iOS 26 y notar el aumento de consumo derivado de la reindexación y las optimizaciones, pero no disfrutar de todas las prestaciones de IA que más llaman la atención en los anuncios, lo que agrava la sensación de haber salido perdiendo con la actualización.

En Europa y en España, donde la vida útil de los móviles suele alargarse varios años y muchos usuarios mantienen su iPhone más allá de los tres o cuatro años, este matiz es especialmente relevante: el salto a iOS 26 puede suponer un desgaste acusado para baterías que ya llegaban justas al final del día.

Consejos para reducir el consumo tras actualizar a iOS 26

La primera recomendación, aunque no siempre sea fácil de aceptar, es la más repetida por técnicos y usuarios avanzados: tener paciencia durante las primeras 48-72 horas. Gran parte del consumo disparado se debe a tareas puntuales que tienen un principio y un final claros; una vez completadas, la situación tiende a normalizarse sin necesidad de medidas drásticas.

Para facilitar ese proceso, es buena idea planificar la actualización para la noche. Dejar el iPhone conectado al cargador y a una red Wi-Fi estable mientras no se usa —y, además, iOS 26 informa del tiempo estimado de carga— permite que el sistema ejecute con más intensidad las tareas de indexación y optimización, sin preocuparse tanto por ahorrar batería en ese momento.

En paralelo, revisar la sección de “Batería” puede ayudar a detectar apps problemáticas. Si se identifica alguna aplicación de terceros con consumos anómalos, conviene comprobar si hay actualizaciones disponibles en la App Store. Los desarrolladores suelen lanzar rápidamente nuevas versiones tras un gran iOS para corregir errores de compatibilidad y mejorar el rendimiento.

Mientras llega esa normalización, ciertos ajustes pueden aliviar la situación: activar el Modo de bajo consumo, reducir el brillo de la pantalla, desactivar la actualización en segundo plano para apps no esenciales, limitar el uso de servicios de localización a “Solo al usar la app” y evitar, en la medida de lo posible, juegos muy exigentes o edición de vídeo pesada en esos primeros días.

En casos extremos, un simple reinicio del dispositivo puede cerrar procesos que hayan quedado atascados. Restaurar el iPhone desde cero sólo debería plantearse cuando, pasado un tiempo prudencial, el consumo siga siendo excesivo y tras descartar causas como una batería envejecida o una app concreta mal optimizada.

Qué está haciendo Apple y qué se puede esperar

Cada vez que Apple lanza una gran actualización, el patrón se repite: primero llegan las quejas por consumo excesivo de batería y otros detalles como la animación de batería baja, después las recomendaciones de esperar unos días y, finalmente, una o varias revisiones del sistema centradas en pulir errores y optimizar el rendimiento.

Con iOS 26, la situación no parece ser una excepción. Aunque la compañía no siempre emite comunicados detallados sobre el comportamiento de la batería, hay notas públicas en las que Apple aclara por qué iOS 26 puede afectar a la batería y que monitoriza los datos de telemetría anónimos enviados desde millones de iPhone y que, a partir de ellos, suele preparar versiones menores (como iOS 26.0.1 o 26.1) destinadas a corregir fallos tempranos y ajustar la administración de energía.

Mientras tanto, en España y en el resto de Europa, la comunidad tecnológica recomienda no precipitarse. Si el dispositivo sigue siendo relativamente reciente, tiene una salud de batería aceptable y se realizan los ajustes básicos, lo normal es que, tras uno o dos ciclos de carga completos, la autonomía vuelva a valores cercanos a los previos a la actualización o incluso mejore ligeramente gracias a las optimizaciones internas.

Para quienes utilizan un iPhone de varios años con la batería ya muy desgastada, iOS 26 está poniendo sobre la mesa una realidad que muchas veces se pospone: quizá sea el momento de plantearse un cambio de batería o un salto de dispositivo si se quiere disfrutar de las nuevas funciones de inteligencia artificial sin vivir permanentemente pegado a un enchufe.

La situación actual con el consumo acelerado de batería en iOS 26 encaja en un patrón ya conocido: una combinación de reindexación masiva, nuevas capas de inteligencia artificial y apps que terminan de adaptarse, con especial impacto en los iPhone más antiguos y con baterías cansadas; pasado el periodo de ajuste, todo apunta a que la experiencia debería estabilizarse, aunque para algunos usuarios el verdadero cambio pasará por revisar la salud de su batería o valorar, sencillamente, si merece la pena seguir estirando un hardware que ya va justo para las exigencias del nuevo sistema.