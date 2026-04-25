El juego de acción y aventuras Control Ultimate Edition ya se puede descargar oficialmente en iPhone, dando un paso importante en la llegada de los títulos triple A al ecosistema móvil de Apple. Tras varios años disponible en consolas y PC, y después de su adaptación a Mac, Remedy Entertainment ha decidido llevar la edición definitiva de su obra a los dispositivos más recientes de la marca.

Este movimiento llega en un momento en el que Apple intenta posicionarse como una opción real para quienes buscan experiencias complejas más allá del juego casual. Control, con su enfoque narrativo, su ambientación inquietante y su exigencia técnica, se convierte así en uno de los ejemplos más llamativos de hasta dónde pueden llegar hoy en día los iPhone y los iPad compatibles.

Lanzamiento en iPhone, iPad, Mac y Apple Vision Pro

Remedy confirmó la llegada de Control Ultimate Edition a iPhone y iPad a través de los canales oficiales del juego y de la propia desarrolladora, acompañando el anuncio con mensajes claros: no estamos ante un simple port directo, sino ante una versión preparada pensando desde el principio en dispositivos móviles.

Además de su debut en móviles, la edición definitiva de Control está disponible en Mac y Apple Vision Pro, de modo que un mismo título puede jugarse en sobremesa, en portátil y en realidad mixta dentro del ecosistema Apple. Se trata de un lanzamiento transversal que amplía notablemente el público potencial del juego, incluyendo a quienes prefieren jugar en macOS o en el visor de realidad mixta de la compañía.

Control llega en su edición Ultimate, es decir, con todo el contenido publicado hasta la fecha, lo que incluye sus expansiones y el material que enlaza la historia con otras obras del estudio finlandés. Para quienes nunca se habían acercado al juego, esta versión en iOS y en el resto de dispositivos Apple supone la oportunidad de acceder a la experiencia completa desde el primer momento.

Precio y modelo de distribución en la App Store

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el precio: Control Ultimate Edition se ofrece en la App Store por unos 4,99 dólares, una cifra que en Europa se traduce en una cantidad similar en euros, dependiendo del país y de los impuestos aplicables. En algunos mercados se ha mencionado un coste cercano a los 129 coronas checas, lo que encaja con ese rango.

Para tratarse de un título que en su lanzamiento original en consolas y PC se vendía como un juego de gran presupuesto, el coste actual en iOS resulta relativamente contenido. Esta estrategia permite que la barrera de entrada para nuevos jugadores sea baja, algo especialmente relevante en móvil, donde el usuario suele ser más sensible al precio que en plataformas tradicionales.

La combinación de precio reducido, compra universal y todos los DLC incluidos sitúa a esta versión como una propuesta competitiva frente a otras alternativas dentro del propio catálogo de Apple. Desde el punto de vista del usuario, tener la misma licencia disponible en iPhone, iPad y Mac reduce fricciones y favorece que se pueda continuar la partida en distintos dispositivos dentro del mismo ecosistema.

De cara a la industria, el lanzamiento de un triple A completo con este modelo en la App Store sirve también como referencia para otros estudios que estén valorando llevar sus franquicias a iOS con ediciones definitivas, lejos de simples adaptaciones recortadas.

Adaptación a pantalla táctil y compatibilidad con mandos

Remedy insiste en que la versión para iPhone y iPad se ha “construido específicamente para móviles”. No se ha limitado a trasladar el esquema de botones de consola a la pantalla táctil, sino que se ha realizado un trabajo de rediseño de la interfaz y de los sistemas jugables clave para que la experiencia sea viable en pantallas más pequeñas y sin botones físicos.

Entre los ajustes más destacados está la revisión de la puntería y de los puzles. El apuntado, fundamental en un shooter en tercera persona, se ha adaptado a gestos y controles táctiles más precisos, mientras que la resolución de rompecabezas se ha ajustado para que las interacciones con el entorno se sientan naturales al tocar la pantalla. La idea es que el juego se pueda disfrutar sin necesidad obligatoria de un mando, aunque esa opción exista.

Para quienes prefieren un control más clásico, la edición de iOS incluye soporte para mandos externos compatibles con iPhone y iPad. Esto abre la puerta a jugar con accesorios tipo gamepad que se acoplan al móvil o se conectan por Bluetooth, ofreciendo una experiencia muy parecida a la de una consola tradicional, algo que muchos usuarios valoran cuando se enfrentan a títulos exigentes.

Exigencias técnicas y rendimiento en dispositivos Apple

Si bien el juego ya está disponible, no todos los iPhone e iPad pueden ejecutarlo. Control Ultimate Edition requiere, como mínimo, un dispositivo con chip A17 Pro o superior y la versión iOS 26.1 en adelante. En la práctica, esto restringe la compatibilidad a modelos recientes, como iPhone 15 Pro y posteriores, además de iPads con chip A17 Pro o de la familia M, dejando fuera a terminales y tabletas con procesadores anteriores.

La descarga tampoco es ligera: el archivo ronda los 45 GB de tamaño aproximado, una cifra significativa para un juego móvil. Los usuarios deben asegurarse de tener un buen margen de almacenamiento antes de iniciar la descarga, especialmente en modelos con capacidades más modestas o ya cargados de aplicaciones, fotos y otros juegos.

En el apartado visual, uno de los puntos fuertes del port es la integración de ray tracing en hardware compatible. Gracias a Metal, la API gráfica de Apple, la versión de Control para dispositivos de la marca puede ofrecer reflejos avanzados, iluminación más realista y efectos que hasta hace poco eran propios de consolas de sobremesa y PC de gama alta.

El resultado es que, en condiciones óptimas, la experiencia gráfica se acerca bastante a lo que se vio en las versiones de escritorio, aunque siempre dentro de las limitaciones de la potencia disponible en un móvil. Al mismo tiempo, se han tenido en cuenta distintos perfiles de rendimiento, de forma que el juego pueda ajustar opciones visuales para mantener una tasa de imágenes por segundo adecuada en cada dispositivo compatible.

En el caso de Apple Vision Pro, la compatibilidad abre la puerta a jugar Control en una gran “pantalla virtual” dentro del casco, con la potencia de los chips de la casa gestionando el título. Aunque no se trata de una versión nativa de realidad virtual, sí permite experimentar la aventura en un entorno inmersivo distinto al televisor o al monitor habitual.

Una edición completa con todos los DLC y vínculo con el universo Remedy

Control no llega en una versión recortada: la Ultimate Edition incluye todo el contenido lanzado hasta la fecha, expansiones y actualizaciones posteriores al estreno original. Entre ese contenido adicional se encuentra, por ejemplo, la expansión AWE, que refuerza la conexión con Alan Wake y con el universo compartido que Remedy lleva años construyendo entre sus franquicias.

La presencia de todos los DLC permite que cualquier jugador que se acerque ahora al título en iOS tenga a su disposición la historia al completo, sin necesidad de compras adicionales. Esto se traduce en más horas de juego, nuevas zonas por explorar y una visión más amplia de la trama y de las conexiones con otros proyectos del estudio.

El juego, que se estrenó originalmente en 2019, ha acumulado más de 80 premios y reconocimientos, en gran medida por su narrativa, su diseño de niveles y su apartado artístico. La oficina de la Agencia Federal de Control, un edificio que se deforma y se reconfigura, sigue siendo uno de los grandes atractivos de la experiencia, también en esta versión adaptada a móviles.

En la descripción oficial se subraya que el jugador puede “usar el mundo como arma”, algo que se traslada a la jugabilidad mediante escenarios parcialmente destructibles y habilidades telequinéticas que permiten lanzar objetos, mover elementos del entorno y alterar el espacio en pleno combate. Estos rasgos, sumados a una exploración que no se limita a un pasillo lineal, le dan a Control un carácter propio dentro del catálogo de acción en tercera persona.

Más allá del contenido en sí, el lanzamiento de esta edición en iOS funciona como una herramienta de cara al futuro de la saga. Con Control Resonant en el horizonte, la secuela que ampliará el universo y apostará por un nuevo protagonista, Dylan Faden, Remedy busca que haya una base amplia de jugadores familiarizada con la primera entrega en el mayor número de plataformas posible.

Contexto del estudio y apuesta por el ecosistema Apple

La llegada de Control Ultimate Edition a iPhone, iPad, Mac y Apple Vision Pro no se produce en el vacío. Remedy atraviesa una fase en la que, tras el tropiezo comercial de FBC: Firebreak, ha tenido que revisar a la baja sus previsiones de ventas a largo plazo. En un informe financiero reciente, la compañía hablaba de un deterioro cercano a los 14,9 millones de euros vinculado a ese proyecto.

En este escenario, reforzar la presencia de un título ya consolidado como Control en nuevas plataformas resulta una forma pragmática de prolongar la vida útil de la marca. El juego cuenta con buena reputación crítica, una base de seguidores leal y un universo narrativo que se entrelaza con otras franquicias del estudio, lo que lo convierte en un candidato lógico para expandirse dentro de ecosistemas como el de Apple.

Al mismo tiempo, la compañía sigue trabajando en varios proyectos paralelos, como los remakes de Max Payne y la mencionada secuela Control Resonant. Que la Ultimate Edition esté presente en iOS y otros dispositivos Apple ayuda a mantener visible la saga mientras se desarrollan estos nuevos títulos, y podría servir para atraer a un público que hasta ahora no había tenido acceso al juego por no disponer de consola o PC.

Desde la perspectiva de Apple, sumar Control a un catálogo donde ya aparecen nombres como Resident Evil Village, Death Stranding o Assassin’s Creed Mirage es una manera de reforzar el mensaje de que sus dispositivos son capaces de mover producciones de gran escala. La presencia de un juego tan exigente en un iPhone actual habría resultado difícil de imaginar hace apenas unos años, y sin embargo empieza a ser una realidad más habitual.

La combinación de un hardware cada vez más potente, tecnologías como Metal y la disposición de estudios como Remedy a adaptar sus proyectos abre un escenario en el que los móviles y las tabletas pueden competir, al menos en parte, con el espacio tradicional de consolas y PC en el terreno de los juegos complejos.

En conjunto, la llegada de Control Ultimate Edition al ecosistema Apple supone un hito interesante tanto para la desarrolladora como para los usuarios: quienes disponen de un iPhone o iPad compatible tienen ahora acceso a una aventura completa, con todos sus contenidos y mejoras visuales, a un precio moderado y con opciones de control que abarcan desde la pantalla táctil hasta mandos externos, mientras que Remedy amplía el alcance de uno de sus títulos más reconocidos y refuerza la presencia de su universo narrativo de cara a los próximos lanzamientos.