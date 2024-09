Lululook Titanium para Apple Watch Ultra

Lululook ha lanzado una nueva correa de titanio para nuestro Apple Watch Ultra, ligera, cómoda y con un cierre magnético muy seguro que queda espectacular y elegante en nuestro Apple Watch Ultra, ya sea en color natural o en color negro.

Especialmente diseñada con el Apple Watch Ultra en mente, la nueva correa de titanio tiene un diseño más ancho para quedar mejor en el Apple Watch Ultra, ya sea el de primera generación o el de segunda. Los enganches más anchos y la correa de 24mm le dan un aspecto más robusto si cabe al reloj más gran de de Apple. Está fabricada en titanio de grado 2, un material resistente y ligero, y con eslabones de 6mm que la hacen más «flexible» y que resulte mucho más cómoda en la muñeca. Los eslabones justo antes del broche magnético son incluso más delgados por este mismo motivo.

La longitud de la correa es más que suficiente para incluso las muñecas más gruesas (215mm), pero se puede adaptar fácilmente a muñecas mucho más pequeñas gracias a que se incluyen las herramientas necesarias para ello. El proceso de poner y quitar eslabones es realmente sencillo gracias a la herramienta incluida, lo que permite que cualquiera pueda hacerlo sin tener que ir a una relojería, aunque no lo hayas hecho en tu vida. En el vídeo os muestro cómo se hace, no tiene ningún misterio. No se pueden retirar todos los eslabones, sólo aquellos marcados con una flecha en la parte interna de la correa, así podemos acortarla hasta una longitud mínima de 150mm.

La correa además de usar titanio tiene el color exacto del Apple Watch Ultra 2 en titanio natural, con un recubrimiento DLC resistente a arañazos que aguanta muy bien el paso del tiempo. Además de este color natural que veis en las fotos y el vídeo, Lululook ha lanzado otro modelo en color negro para el nuevo Apple Watch Ultra 2 en este color. El precio de las dos correas es exactamente el mismo elijas el color que elijas. Además del color, Lululook ha optado en esta correa por no poner ninguna marca en la parte externa, de hecho el único logo que podemos ver en ella está situado en la parte interna del cierre magnético, lo cual me parece todo un acierto. Hablando del cierre magnético, después de varios meses usándolo en otra correa del mismo fabricante, es una auténtica maravilla por su comodidad y por la seguridad que ofrece. Sólo se abrirá cuando púlsese forma simultánea los dos botones laterales del cierre, y para cerrarlo lo único que hay que hacer es acercar las dos piezas del mismo, es prácticamente automático.

No hay ninguna correa que quede mejor al Apple Watch Ultra que una metálica, y nada mejor que usar el mismo material que el del propio reloj. Resistente, ligero y cómodo, el titanio te aguantará varias generaciones de Apple Watch Ultra, y un diseño tan elegante es perfecto para cualquier ocasión. Todo ello con un precio realmente interesante dados los materiales y acabados de la correa. Puedes comprarla en Amazon por 119€ (enlace) ahora con un cupón de 25€ de ahorro directo que puedes aplicar. De momento en color negro sólo está disponible en su web (enlace)

Pros Cómoda y ligera

Cierre magnético seguro

Elegante

Titanio grado 2