Si tu iPhone va lento, se traba o responde con retraso después de actualizar iOS, no eres el único. Tras una nueva versión de sistema es bastante habitual notar tirones al deslizar, apps que se quedan pensando, batería que dura menos o incluso calentones raros. Es muy fácil asustarse y pensar que el móvil está roto o que la actualización ha «matado» al dispositivo.

La buena noticia es que casi siempre se trata de efectos temporales o ajustes que se pueden corregir sin volverse loco, y solo en unos pocos casos hace falta pasar por un servicio técnico. En esta guía vas a ver, paso a paso, todas las causas habituales de un iPhone lento y trabado después de una actualización y todas las soluciones posibles: desde las sencillas (ajustes, reinicios, espacio, apps) hasta las más técnicas (batería, almacenamiento interno, hardware, soporte oficial). Vamos a enseñarte a corregir un iPhone lento y trabado después de actualización.

Por qué tu iPhone va lento o se traba después de actualizar

Lo primero es entender que, nada más instalar una nueva versión de iOS, el sistema no se queda quieto. Durante horas (e incluso días si tienes muchos datos) iOS realiza procesos en segundo plano muy exigentes que explican buena parte de la sensación de lentitud.

Procesos en segundo plano tras la actualización

Después de actualizar, el iPhone se dedica a reindexar archivos, fotos y apps para que todo funcione con la nueva versión del sistema. Entre otras tareas internas, se suelen hacer cosas como:

Reorganizar y optimizar la biblioteca de Fotos y vídeos , incluyendo el contenido que se sincroniza con iCloud.

, incluyendo el contenido que se sincroniza con iCloud. Indexar de nuevo todos tus archivos y mensajes para que las búsquedas con Spotlight y dentro de apps sean rápidas.

para que las búsquedas con Spotlight y dentro de apps sean rápidas. Actualizar bases de datos internas que usan aplicaciones del sistema (Mensajes, Mail, Notas, etc.).

Todo esto consume procesador, memoria y batería, así que notarás el iPhone algo más caliente y con respuesta más lenta de lo normal. En muchos casos, basta con dejarlo conectado a Wi‑Fi y enchufado unas horas para que termine estas tareas y recupere la soltura.

Aplicaciones todavía no optimizadas

No todas las apps se adaptan al nuevo iOS el mismo día. Durante los primeros días tras una actualización grande es muy común que ciertas aplicaciones vayan lentas, se cierren solas o tarden mucho en abrir porque aún no están bien optimizadas. Hasta que los desarrolladores sacan sus actualizaciones, esas apps pueden:

Consumir más memoria y CPU de la necesaria, haciendo que todo el sistema vaya a tirones.

de la necesaria, haciendo que todo el sistema vaya a tirones. Quedarse colgadas o generar errores frecuentes que obligan a cerrar y abrir constantemente.

Por eso, una de las primeras cosas que deberías hacer tras instalar una nueva versión de iOS es actualizar todas las aplicaciones desde la App Store y vigilar si alguna concreta es la culpable del atasco. Si tienes un iPhone más viejo, consulta cómo mejorar el rendimiento de un iPhone antiguo.

Caché y archivos temporales acumulados

Con el paso del tiempo, las apps y el propio iOS van generando cachés, historiales y ficheros temporales para acelerar tareas repetitivas. Tras una actualización gorda, parte de esa información puede quedar corrupta o en conflicto con el nuevo sistema y causar:

Lentitud al abrir apps que antes iban finas .

. Cierres inesperados o pequeños bloqueos.

En muchos casos se arregla limpiando cachés en apps concretas, borrando datos de navegación (por ejemplo en Safari) o, si la cosa se complica, reinstalando la aplicación problemática o incluso restaurando el sistema. También puedes consultar cómo optimizar el almacenamiento del iPhone.

Falta de espacio de almacenamiento

Otro clásico: instalar una actualización cuando tu iPhone ya estaba casi lleno. Cuando el sistema tiene poco espacio libre, sobre todo si baja de aproximadamente un 10-20 % de la capacidad total, le cuesta mucho más:

Gestionar archivos temporales y cachés necesarios para que las apps funcionen bien.

necesarios para que las apps funcionen bien. Instalar nuevas apps o actualizar las que ya tienes sin errores.

Apple recomienda mantener al menos 1 GB libre como mínimo, pero en la práctica es mejor apuntar a bastante más, sobre todo si haces muchas fotos y vídeos o usas juegos pesados. Para comprobar y liberar espacio, ve a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone (revisa qué ocupa iCloud Drive), donde verás:

Gráfico con el espacio usado y disponible.

Listado de apps ordenadas por tamaño .

. Recomendaciones del sistema para optimizar almacenamiento.

Desde ahí podrás vaciar apps (desinstalarlas manteniendo sus datos), borrarlas por completo, o incluso eliminar documentos y datos concretos de algunas aplicaciones.

Hardware más antiguo y nuevas versiones de iOS

Si tu iPhone ya tiene unos años, cada gran actualización le va apretando un poco más. Las nuevas funciones de iOS suelen pedir más potencia de procesador, más RAM y más recursos gráficos, y aunque Apple las adapta a modelos antiguos, es normal que:

Las animaciones no se vean tan fluidas .

. Las apps pesadas tarden más en arrancar o se cierren con más frecuencia.

En estos casos, no siempre hay un fallo como tal, sino una limitación real del hardware. Aun así, hay muchos ajustes que puedes tocar para aligerar la carga y que el teléfono se sienta bastante más rápido. Para consejos, mira cómo mantener tu iPhone seguro y rápido.

Batería degradada y gestión de rendimiento

Todas las baterías de iPhone se van desgastando químicamente con el uso. Cuando el sistema detecta que la batería está ya muy tocada, puede activar un modo de gestión de rendimiento que:

Reduce picos de potencia para evitar apagones repentinos.

para evitar apagones repentinos. Hace que el iPhone se perciba más lento de forma constante.

Es posible que justo después de actualizar iOS, el sistema recalibre el estado de la batería y empiece a aplicar estas limitaciones. Puedes comprobarlo en Ajustes > Batería > Salud de la batería. Si la capacidad máxima ronda o baja del 80 % y ves avisos de rendimiento reducido, probablemente necesites cambiar la batería del iPhone.

Modo de Bajo Consumo y modo Ahorrar batería

El modo de Bajo Consumo (o modo Ahorrar batería según el idioma del sistema) es muy útil para exprimir autonomía, pero tiene truco: al activarlo, iOS limita procesos, reduce actualizaciones en segundo plano y restringe algunas funciones. Lo reconocerás porque el icono de la batería se vuelve amarillo.

Si notas el iPhone más perezoso justo cuando tienes este modo activado, puede no ser culpa de la actualización sino de que el propio ahorro de energía recorta rendimiento. Puedes desactivar esta función desde Ajustes > Batería si necesitas que el móvil vaya a tope.

Temperaturas extremas y sobrecalentamiento

Otra causa que suele pasar desapercibida es la temperatura; puedes leer por qué el iPhone se calienta y cómo evitarlo. Si el dispositivo se calienta demasiado (o, menos frecuente, está muy frío), iOS baja automáticamente la velocidad para proteger los componentes internos. Esto se nota especialmente:

Al usar juegos o apps muy exigentes después de actualizar.

después de actualizar. Cuando se instala una nueva versión de iOS y el móvil está mucho rato trabajando al 100 %.

Si notas el iPhone ardiendo y muy lento, déjalo reposar en un lugar fresco (sin meterlo en la nevera, ojo) hasta que recupere una temperatura más moderada.

Problemas de red que parecen lentitud general

Muchas apps dependen totalmente de una buena conexión. Una conectividad inestable o saturada puede dar la sensación de que el iPhone va mal, cuando en realidad lo que falla es la red móvil o el Wi‑Fi. Esto se nota especialmente si:

Las webs y redes sociales tardan una eternidad en cargar .

. Solo hay lentitud al usar apps que necesitan Internet.

En estos casos, revisa la señal, cambia de zona, prueba con otra red Wi‑Fi o, si persiste en diferentes lugares, contacta con tu operador. También puede ayudar restablecer los ajustes de red desde Ajustes > General > Restablecer > Restablecer ajustes de red, sabiendo que perderás las contraseñas Wi‑Fi guardadas y las configuraciones de VPN. Además, aquí tienes una solución a los cortes de Wi‑Fi en iPhone que puede serte útil.

Cómo detectar si la culpa es de la última actualización

Antes de empezar a tocar cosas como loco, conviene comprobar si la lentitud está realmente relacionada con la actualización de iOS. Algunas pistas claras de que algo se ha torcido tras instalar la nueva versión son:

Retraso al tocar o deslizar en la pantalla , incluso en tareas básicas.

, incluso en tareas básicas. Apps que tardan mucho en abrir o se quedan colgadas con frecuencia.

o se quedan colgadas con frecuencia. Avisos de poco espacio de almacenamiento que antes no aparecían.

que antes no aparecían. Batería que cae en picado y calentamientos constantes sin haber cambiado tus hábitos de uso.

sin haber cambiado tus hábitos de uso. Cierres inesperados del sistema o reinicios aleatorios coincidiendo con la actualización.

Si reconoces varios de estos síntomas y empezaron justo después de actualizar, es muy probable que el problema esté ligado al nuevo iOS o a cómo se ha instalado, y no a un fallo puntual de una sola app.

Acciones básicas para acelerar un iPhone lento y trabado tras actualizar

Una vez identificados los síntomas, vamos con las soluciones prácticas. Te proponemos empezar por estas medidas generales, que suelen arreglar la mayoría de problemas de rendimiento sin necesidad de meterse en reparaciones.

1. Reiniciar el iPhone y dejar que termine sus tareas internas

Puede sonar a topicazo, pero un buen reinicio sigue siendo de lo más eficaz. Al hacerlo, cierras procesos colgados, limpias memoria y obligas al sistema a arrancar de cero. En modelos recientes puedes forzar el reinicio con la combinación de botones (volumen arriba, volumen abajo y botón lateral). En modelos con botón de inicio se hace manteniendo pulsados el botón lateral/superior y el botón Home hasta ver el logo de Apple.

Después del reinicio, es buena idea dejar el iPhone enchufado y con Wi‑Fi unas horas (idealmente durante la noche) para que termine indexaciones y tareas en segundo plano que empezaron con la actualización.

2. Liberar espacio en el almacenamiento

El siguiente paso es despejar espacio. Entra en Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone y revisa:

Cuánto espacio libre tienes realmente.

Qué apps son las que más ocupan (incluyendo sus datos y documentos).

(incluyendo sus datos y documentos). Las sugerencias automáticas de iOS para ahorrar almacenamiento.

Desde esta pantalla puedes tomar varias decisiones útiles:

Vaciar la app (desinstalarla manteniendo sus datos) si no la usas mucho pero quieres conservar su información.

(desinstalarla manteniendo sus datos) si no la usas mucho pero quieres conservar su información. Eliminar la app y todos sus datos si ya no la necesitas.

si ya no la necesitas. En determinadas apps, borrar documentos, cachés o archivos descargados que no te hagan falta.

No olvides revisar también Fotos, vídeos enormes, apps de mensajería con muchos archivos adjuntos y el apartado de Datos del sistema, que en modelos antiguos puede crecer demasiado. A veces ayuda usar herramientas de limpieza de fotos o vaciar cachés internos desde los propios ajustes de las aplicaciones.

3. Actualizar todas las aplicaciones

Muchas veces la sensación de que «iOS nuevo va fatal» viene realmente de dos o tres apps mal optimizadas que se empeñan en ir a tirones. Para minimizar ese problema:

Abre la App Store .

. Toca tu foto de perfil y desplázate hacia abajo.

Pulsa en Actualizar todo o selecciona manualmente las apps que más usas.

Si después de actualizar una app concreta sigue dando guerra (se cuelga, se queda pensando, calienta demasiado), plantéate desinstalarla y volver a instalarla, o usar temporalmente una alternativa hasta que el desarrollador la pula.

4. Desactivar o limitar la actualización en segundo plano

La famosa Actualización en segundo plano es cómoda porque las apps se mantienen al día incluso cuando no las usas, pero también puede contribuir a que el iPhone se arrastre, sobre todo en modelos antiguos o con la batería tocada. Para ajustarla:

Ve a Ajustes > General > Actualización en segundo plano .

. Elige Desactivada para cortar de raíz, o limita a solo Wi‑Fi.

para cortar de raíz, o limita a solo Wi‑Fi. Si no quieres desactivarla globalmente, desmarca las apps que no necesiten estar actualizándose cada dos por tres.

También puedes revisar en Ajustes > iTunes y App Store las descargas automáticas (apps, música, actualizaciones), que pueden estar consumiendo recursos y datos sin que te des cuenta.

5. Ajustar efectos visuales, fondos dinámicos y widgets

Los detalles visuales de iOS son muy bonitos, pero también pesados. Para ganar fluidez, sobre todo en iPhones más veteranos, puedes:

Ir a Ajustes > Accesibilidad > Movimiento y activar Reducir movimiento , lo que simplifica transiciones y anima menos la interfaz.

y activar , lo que simplifica transiciones y anima menos la interfaz. En Ajustes > Fondo de pantalla , elegir un fondo estático en lugar de dinámico , que consume menos GPU y CPU.

, elegir un , que consume menos GPU y CPU. Revisar tu pantalla de widgets y eliminar los que no uses, especialmente aquellos que se actualizan constantemente con datos en tiempo real.

Pequeños cambios aquí pueden marcar una gran diferencia en la sensación de rapidez al desbloquear, moverte entre pantallas o abrir el Centro de notificaciones.

6. Limpiar datos de navegación y caché de algunas apps

Ciertas aplicaciones permiten borrar cachés pesados sin tener que desinstalarlas. Un ejemplo claro es Safari. Para aligerarlo:

Ve a Ajustes > Safari .

. Toca Borrar historial y datos de sitios web.

Otras, como algunas redes sociales o apps de mensajería, incluyen en sus propios ajustes opciones para vaciar caché, archivos temporales o datos descargados. Es un buen hábito revisarlo periódicamente para evitar que esas apps se conviertan en auténticos monstruos de almacenamiento.

7. Revisar teclado y funciones que consumen recursos

Puede parecer raro, pero el teclado también puede influir en la fluidez, sobre todo si usas opciones avanzadas o teclados de terceros. Si notas retraso al escribir tras la actualización:

Entra en Ajustes > General > Teclado .

. Prueba a desactivar funciones como Predictivo o algunos efectos que añadan carga de procesamiento.

o algunos efectos que añadan carga de procesamiento. Si usas un teclado de terceros, cambia temporalmente al teclado nativo de iOS y mira si mejora la respuesta.

Son ajustes pequeños, pero si escribes mucho en apps de mensajería, correo o notas, se nota bastante cuando el teclado va más ligero.

8. Restablecer ajustes (o solo los de red) sin borrar tus datos

Cuando tras una gran actualización empiezan a fallar cosas raras (Wi‑Fi inestable, apps que no conectan, comportamiento extraño), a menudo hay algún ajuste heredado que no encaja bien con el nuevo sistema. En esos casos, suele ayudar:

Ir a Ajustes > General > Restablecer .

. Probar primero con Restablecer ajustes de red si el problema está muy ligado a la conectividad.

si el problema está muy ligado a la conectividad. Si los fallos son más generales, plantearse Restablecer todos los ajustes, lo que devuelve las configuraciones a fábrica pero mantiene tus datos y apps.

Eso sí, al hacer estas operaciones perderás redes Wi‑Fi guardadas, configuraciones personalizadas y ajustes de algunas aplicaciones, pero no se borrarán fotos, contactos ni documentos.

9. Restaurar iOS desde cero como último recurso

Si nada de lo anterior funciona y el iPhone sigue estando extremadamente lento, con bloqueos constantes o errores raros, puede que la instalación de la actualización se haya enredado más de la cuenta. En ese escenario, la solución más limpia suele ser:

Hacer primero una copia de seguridad completa en iCloud o en tu ordenador.

en iCloud o en tu ordenador. Conectar el iPhone a un Mac (con Finder) o a un PC con iTunes.

Seleccionar el dispositivo y clicar en Restaurar iPhone para borrar todo y reinstalar la última versión de iOS desde cero.

Al finalizar, elegir si quieres configurarlo como nuevo (más limpio, pero tendrás que reinstallar y configurar a mano) o restaurar tu copia de seguridad.

Es un paso más drástico, pero también el más efectivo para deshacerse de archivos corruptos, restos de actualizaciones antiguas y conflictos profundos de software.

Cuándo el problema de lentitud es algo más serio

En un buen número de casos, los pasos anteriores devuelven al iPhone a un rendimiento más que aceptable. Sin embargo, hay situaciones en las que, aun tras restaurar y optimizar, el móvil sigue funcionando muy mal. Ahí empezamos a sospechar de problemas de hardware.

Estado de la batería y necesidad de reemplazo

Como hemos visto, una batería en mal estado puede hacer que iOS limite el rendimiento para evitar apagones. Para analizarlo:

Abre Ajustes > Batería > Salud de la batería .

. Mira el porcentaje de capacidad máxima .

. Comprueba si aparece algún mensaje indicando degradación significativa o gestión de rendimiento activa.

Si la capacidad máxima está por debajo de ~80 % o ves avisos claros, un cambio de batería en un centro autorizado suele devolver al iPhone velocidad y autonomía muy similares a cuando era nuevo.

Almacenamiento interno con fallos

La memoria flash interna también puede deteriorarse o sufrir errores, por ejemplo, tras cortes durante una actualización o simplemente por desgaste. Cuando esto ocurre, suelen aparecer:

Lentitud exagerada al abrir apps o acceder a ciertos datos.

Cierres o cuelgues al leer o escribir en disco.

Esto no se arregla con trucos caseros. En un servicio técnico especializado (idealmente autorizado por Apple) pueden:

Ejecutar diagnósticos internos con herramientas oficiales.

con herramientas oficiales. Detectar sectores dañados o problemas graves de almacenamiento.

Plantear soluciones como reparación o sustitución del módulo de memoria, si el modelo lo permite.

Otros componentes internos: placa, RAM, etc.

En casos más extremos, los tirones y trabas pueden deberse a fallos en el procesador, la RAM o la propia placa lógica. Estos problemas se manifiestan con síntomas como:

Reinicios constantes sin motivo aparente.

Errores de hardware detectados en diagnósticos realizados por el soporte oficial.

realizados por el soporte oficial. Bloqueos incluso después de restaurar y configurar el iPhone como nuevo.

Aquí ya hablamos de reparaciones de nivel placa: resoldado de componentes, sustitución de módulos o incluso cambio completo de placa base. De nuevo, lo recomendable es acudir a un servicio técnico autorizado, valorar presupuesto y decidir si compensa reparar o cambiar de dispositivo.

Señales claras de que debes acudir a un servicio técnico

Hay ciertos síntomas que indican que es hora de dejar de probar cosas en casa y pedir ayuda profesional:

Apagados o reinicios aleatorios repetidos.

Batería que se agota de forma anómala o que no carga bien aunque uses cables y cargadores fiables.

o que no carga bien aunque uses cables y cargadores fiables. Calentamiento fuerte incluso cuando el móvil está en reposo o con tareas ligeras.

Lentitud extrema pese a haber restaurado iOS y configurado el iPhone como nuevo.

y configurado el iPhone como nuevo. Mensajes de error de hardware en diagnósticos o apps oficiales.

En estas situaciones, un diagnóstico en Apple o en un centro autorizado te dará una foto real del estado del dispositivo y las opciones de reparación: cambio de batería, almacenamiento, placa, etc.

Cómo evitar que el iPhone se vuelva lento tras próximas actualizaciones

Más allá de apagar fuegos cuando algo va mal, merece la pena cuidar el iPhone para minimizar problemas con futuras versiones de iOS. Algunos hábitos muy recomendables son:

Hacer una copia de seguridad completa (iCloud u ordenador) antes de instalar cada actualización importante.

(iCloud u ordenador) antes de instalar cada actualización importante. Asegurarte de que hay espacio libre suficiente (idealmente un 20 % de la capacidad total) antes de descargar e instalar.

(idealmente un 20 % de la capacidad total) antes de descargar e instalar. Actualizar tus aplicaciones a la última versión disponible justo antes o poco después de actualizar el sistema.

a la última versión disponible justo antes o poco después de actualizar el sistema. Instalar las nuevas versiones de iOS con el iPhone conectado a Wi‑Fi estable y a la corriente para evitar cortes.

para evitar cortes. Dar al dispositivo unas horas o un par de días para terminar procesos en segundo plano antes de sacar conclusiones tajantes.

para terminar procesos en segundo plano antes de sacar conclusiones tajantes. Vigilar la salud de la batería periódicamente y cambiarla cuando toque, en lugar de apurarla hasta el extremo.

periódicamente y cambiarla cuando toque, en lugar de apurarla hasta el extremo. Evitar reparaciones o piezas no autorizadas que puedan comprometer tanto el rendimiento como la garantía.

Combinando estos cuidados con un poco de mantenimiento (limpiar apps que no usas, controlar cachés, revisar ajustes) alargas mucho la vida útil del iPhone y reduces las posibilidades de que cada nueva versión de iOS se convierta en un drama.

Después de todo lo visto, se entiende mejor por qué un iPhone puede ir lento y trabado después de una actualización sin que necesariamente esté «muerto»: procesos internos, falta de espacio, apps desfasadas, batería cansada, efectos visuales pesados o incluso detalles de red pueden sumar hasta arruinar la experiencia. Actuando con calma, siguiendo los pasos de optimización, revisando la batería y, cuando haga falta, recurriendo al servicio técnico oficial, es perfectamente posible devolverle al dispositivo una respuesta fluida y aprovechar las novedades de iOS sin renunciar al rendimiento de siempre.