Apple actualizará la integración de ChatGPT dentro de Apple Intelligence a GPT-5 con el lanzamiento de iOS 26, iPadOS 26 y macOS Tahoe 26, sustituyendo al actual GPT-4o. La compañía ha trasladado que el cambio llegará muy pronto, de modo que los usuarios no tendrán que esperar demasiado para notar la mejora en las respuestas y en las tareas creativas. El uso de ChatGPT desde Apple Intelligence es opcional y se activa solo cuando puede aportar valor: Apple mantiene el control de la experiencia y, si el usuario lo permite, puede derivar ciertas consultas a ChatGPT desde Siri, los Writing Tools o la función de inteligencia visual.

Cuándo llegará GPT-5 a Apple Intelligence

Apple ha señalado a 9to5Mac que la integración pasará a GPT-5 con iOS 26, iPadOS 26 y macOS Tahoe 26. Estas versiones estables están previstas para el próximo mes, por lo que la adopción del nuevo modelo se producirá en una ventana temporal cercana. De momento no está confirmado si GPT-5 aparecerá en las betas para desarrolladores o públicas antes del despliegue final.

Hoy, Apple Intelligence recurre a GPT-4o cuando lo necesita, pero el salto a GPT-5 promete mejoras en razonamiento, redacción y voz. OpenAI ha hecho disponible GPT-5 para todos los usuarios de ChatGPT, incluido el nivel gratuito, y afirma que el servicio reúne alrededor de 700 millones de usuarios semanales.

Qué funciones aprovecharán el cambio

Siri podrá apoyarse en GPT-5 para peticiones complejas o contextos donde el modelo de OpenAI resulte más adecuado, siempre con confirmación del usuario. También se beneficiarán los Writing Tools del sistema para redactar, resumir o reescribir, y la Visual Intelligence con Camera Control, que ayuda a identificar lugares y objetos o a interactuar con lo que aparece en pantalla.

Más allá de respuestas en texto, la integración contempla generación de imágenes a partir de descripciones y asistencia en documentos y fotos, todo ello bajo el marco de Apple Intelligence y sin necesidad de iniciar sesión en OpenAI, salvo que el usuario quiera vincular su cuenta para funciones de suscripción.

Privacidad y control del usuario

Apple aplica protecciones de privacidad al usar ChatGPT: enmascara direcciones IP y evita que OpenAI almacene las solicitudes cursadas desde Apple Intelligence. Si el usuario decide conectar su cuenta de OpenAI, se aplicará la política de uso de datos de OpenAI para ese vínculo. La intervención de ChatGPT se pide explícitamente y Apple muestra avisos claros cuando se va a compartir información con el servicio de OpenAI, de modo que el usuario conserva el control en todo momento.

Apple no ha detallado un listado específico para GPT-5 dentro de Apple Intelligence, pero todo apunta a que coincidirá con los equipos ya compatibles con Apple Intelligence. En iPhone, se requiere como mínimo un iPhone 15 Pro o superior; en Mac y iPad, un chip Apple Silicon M1 o posterior. Algunos modelos antiguos quedan fuera, por limitaciones de hardware y del procesamiento local de Apple Intelligence, por lo que conviene comprobar la compatibilidad del dispositivo antes de esperar el cambio a GPT-5.

Qué aporta GPT-5 y el ecosistema de OpenAI

OpenAI presenta GPT-5 como un salto en razonamiento, programación, escritura y modo de voz. También se han introducido nuevas “personalidades” y opciones de tema, y se anuncian integraciones con servicios de Google para suscriptores Pro, junto a modelos de pesos abiertos —incluido uno que puede ejecutarse en Mac con Apple Silicon— y medidas para un uso más saludable de ChatGPT.

Estas mejoras podrían reflejarse en Apple Intelligence en la medida en que el sistema delegue tareas en ChatGPT, especialmente en consultas complejas, asistencia creativa y experiencias multimodales. Las nuevas versiones del sistema llegan con funciones adicionales más allá de la integración con GPT-5: traducción en directo en FaceTime, Teléfono y Mensajes, un empuje a la Visual Intelligence para buscar e interactuar con lo que hay en pantalla y avances en la generación de imágenes con Image Playground.

Apple también abre su modelo base en el dispositivo a desarrolladores, lo que sienta las bases para apps más inteligentes basadas en la misma tecnología que vertebra Apple Intelligence.