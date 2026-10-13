Apple lanza la cuarta beta de iOS 27.2, macOS 27.2 y el resto de sus sistemas

Apple ha liberado hoy la cuarta ronda de betas para desarrolladores de sus principales plataformas: iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2 y visionOS 27.2. La compañía avanza en el ciclo de pruebas de esta actualización directa a la versión «.2», saltándose la habitual rama «.1» en los modelos generales de iPhone al haber quedado reservada de forma específica para el iPhone Duo.

Nuevas compilaciones disponibles para desarrolladores

Esta cuarta entrega sustituye a la tercera tanda distribuida el pasado 5 de octubre y llega con números de compilación que terminan en la letra «a», señal habitual de que el desarrollo se encuentra cerca de su fase final de estabilidad:

iOS 27.2 y iPadOS 27.2: compilación 24B5110a (reemplaza a la 24B5099f).

compilación (reemplaza a la 24B5099f). macOS 27.2 Golden Gate: compilación 26B5112a (reemplaza a la 26B5101f).

compilación (reemplaza a la 26B5101f). watchOS 27.2: compilación 24S5112a (reemplaza a la 24S5101f).

compilación (reemplaza a la 24S5101f). visionOS 27.2: compilación 24N5114a (reemplaza a la 24N5103f).

Por ahora han quedado fuera de este despliegue las cuartas versiones de tvOS 27.2 y HomePod Software 27.2. Paralelamente, Apple ha publicado segundas versiones Release Candidate (RC 2) para ramas anteriores de su sistema de escritorio: macOS 15.8.2 (compilación 24H225) y macOS 26.7.2 (compilación 25G325).

Cambios y novedades recopiladas durante el ciclo 27.2

A lo largo de las distintas versiones de prueba iniciadas a mediados de septiembre, esta actualización ha ido incorporando ajustes funcionales relevantes orientados a la experiencia diaria:

Rediseño de la aplicación Salud: optimizada para trabajar de forma conjunta con los datos de los Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4 .

optimizada para trabajar de forma conjunta con los datos de los . Captura dual en FaceTime: soporte ampliado para transmisiones de vídeo simultáneas durante las llamadas.

soporte ampliado para transmisiones de vídeo simultáneas durante las llamadas. Localización lingüística de Siri AI: ampliación de idiomas disponibles para el asistente impulsado por inteligencia artificial.

ampliación de idiomas disponibles para el asistente impulsado por inteligencia artificial. Perfiles de Apple TV en el iPhone: integración directa de los perfiles multimedia heredados de tvOS.

integración directa de los perfiles multimedia heredados de tvOS. Mecanismo de seguridad AutoLock: detección de sustracciones que bloquea el iPhone si detecta un tirón o robo, función aún en fase interna no habilitada de cara al usuario.

Recomendaciones para las versiones de prueba

Como ocurre habitualmente con el software en fase beta, se desaconseja instalar estas versiones en dispositivos principales de trabajo debido a la presencia de fallos de estabilidad o incompatibilidades con aplicaciones de terceros. Para aquellos usuarios interesados en probar las novedades antes del lanzamiento final, la opción más prudente es esperar a la publicación de la beta pública y disponer siempre de una copia de seguridad actualizada.

El ritmo semanal de entregas sitúa el lanzamiento oficial muy cerca. ¿Qué función de esta actualización a la versión 27.2 consideras más relevante para tu uso habitual?