Apple vuelve a pulsar el botón de aviso en uno de esos rincones de su ecosistema que suele pasar desapercibido… hasta que deja de funcionar. La compañía ha recordado que el 10 de febrero de 2026 finalizará de forma definitiva el soporte para la antigua arquitectura de la app Casa (Home), un cambio anunciado hace años y que ahora deja de ser opcional. Más que un simple recordatorio técnico, el mensaje encaja con una estrategia más amplia: Apple quiere cerrar definitivamente el pasado de HomeKit antes de lanzar su nueva ofensiva en el hogar inteligente.

Apple recuerda el fin de HomeKit con la llegada del nuevo Casa

La nueva arquitectura de Casa, presentada en 2022, prometía algo tan poco vistoso como esencial: más fiabilidad, mayor rapidez y una base sólida para nuevas funciones. En su momento, Apple optó por la prudencia tras algunos problemas iniciales y permitió que los usuarios decidieran cuándo actualizar. Esa flexibilidad, poco habitual en la compañía, hizo que muchos hogares se quedaran anclados en el sistema antiguo sin consecuencias aparentes. Hasta ahora.

El fin del soporte implica que quienes no actualicen perderán acceso al hogar desde dispositivos antiguos y que cualquier invitado con versiones previas de iOS, iPadOS o macOS quedará fuera del sistema. En la práctica, Apple está forzando una limpieza del ecosistema: unificar versiones, reducir fragmentación y eliminar capas heredadas que limitan la evolución de la plataforma. Es un movimiento muy en la línea de la empresa, aunque llegue con varios años de margen.

Este paso cobra aún más sentido si se tiene en cuenta lo que viene. Los rumores apuntan a un importante impulso del hogar inteligente en 2026, con varios nuevos dispositivos en camino. Para Apple, no tendría sentido lanzar hardware más ambicioso —posiblemente con mayor integración de Matter, automatizaciones avanzadas y funciones basadas en IA— sobre una base técnica que arrastra compatibilidades antiguas. La actualización de Casa no es el producto, sino el cimiento.

También hay una lectura menos visible pero igual de relevante: Apple quiere que el hogar inteligente deje de percibirse como algo frágil o experimental. Durante años, HomeKit ha tenido fama de ser sólido en privacidad pero irregular en fiabilidad. Obligar a todos los usuarios a pasar por la nueva arquitectura es una forma de redefinir expectativas antes de pedir confianza de nuevo.

En definitiva, el mensaje no es solo “actualiza antes del 10 de febrero”. Es una señal clara de que Apple considera cerrada una etapa y está preparando el terreno para la siguiente. Quien quiera seguir dentro del ecosistema Casa tendrá que dar el salto. Y, esta vez, no habrá prórroga.