Descarga así los fondos y watch face Black Unity en tus dispositivos

En su reciente esfuerzo por rendir homenaje a la historia y la cultura afroamericana, Apple ha lanzado una nueva colección Black Unity para sus dispositivos. Esta incluye una correa especial para el Apple Watch, una esfera temática y fondos de pantalla exclusivos para el iPhone y el iPad. Todo ello inspirado en los colores de la bandera panafricana: negro, verde y rojo.

La colección no se limita a los dispositivos, también refleja la profunda implicación de Apple con la comunidad negra. Además, los nuevos productos no solo son visualmente atractivos, sino que también cuentan con funcionalidades dinámicas que los hacen únicos. Si eres fan del diseño innovador y de las iniciativas cargadas de significado, no querrás perderte esta increíble edición especial.

Nueva colección Black Unity

Apple ha diseñado esta colección para conmemorar, como cada Enero, el mes de la historia negra. La gama de productos incluye una correa Loop deportiva llamada Unity Rhythm, que crea un efecto lenticular con su entramado especial de pliegues en relieve, la más bonita de estas colecciones hasta la fecha bajo mi punto de vista. Dependiendo de cómo se mueva la muñeca, los colores de la correa cambian de verde a rojo, con un destello amarillo en la transición. Este diseño no solo es innovador, sino que también simboliza el ritmo de la humanidad, un tema recurrente en esta edición.

Por otro lado, la colección incluye una esfera a juego para el Apple Watch con números personalizados formados por hilos entrelazados de los mismos colores y wallpapers dinámicos para los dispositivos iPhone y iPad. Esta colaboración entre Apple y creativos de la comunidad negra busca celebrar la creatividad y la unidad.

Características de la esfera Unity Rhythm

La esfera Unity Rhythm no es una esfera cualquiera. Utiliza el sensor giroscópico del Apple Watch para ofrecer una experiencia visual única. Cuando el usuario levanta la muñeca para ver la hora, los números se forman a partir de trazos abstractos en la pantalla. Además, esta esfera incluye un sistema de campanadas rítmicas que marcan la hora cada 30 minutos.

Otro detalle que destaca es la reacción de esta esfera ante los movimientos de la muñeca, proporcionando una experiencia interactiva que combina diseño, tecnología y simbolismo. Para disfrutarla, los usuarios deberán actualizar sus dispositivos a watchOS 11.3 y añadirla como si fuera una nueva esfera ya que aparecerá directamente como una nueva opción.

Fondos de pantalla exclusivos

En esta colección, Apple también ha lanzado wallpapers diseñados específicamente para dispositivos iPhone y iPad. Estos fondos, los tendrás disponibles en cuanto actualices tus dispositivos a iOS 18.3 o iPadOS 18.3, tienen la misma temática que la correa y la esfera Unity Rhythm, utilizando elementos gráficos que simbolizan la unidad y la historia.

Los wallpapers son altamente personalizables en cuanto a colores y orientación, lo que permite a los usuarios adaptarlos a su estilo. Su diseño se alinea perfectamente con el resto de la colección, cerrando el círculo de una experiencia visual integrada.

Precio y disponibilidad

La correa Black Unity Sport Loop puede adquirirse por 49 euros/dólares y viene en versiones de 41 mm, 42 mm, 45 mm y 46 mm, compatible con los Apple Watch de Series 4 en adelante, incluyendo los modelos SE y Ultra. Las entregas comenzaron el 29 de enero y están disponibles tanto en las tiendas físicas como en la tienda online de Apple.

Tanto la esfera como los fondos de pantalla son gratuitos y se incluyen con las últimas actualizaciones de software. Esto significa que no tendrás que pagar un extra para disfrutar de una experiencia completamente nueva en tus dispositivos.

Con esta colección, Apple refuerza su compromiso con la diversidad y la inclusión, además de ofrecer un producto que destaca tanto por su estética como por su simbolismo. Si buscas una forma de personalizar tu Apple Watch y otros dispositivos con un diseño innovador y lleno de significado, esta es una oportunidad que no deberías dejar pasar.