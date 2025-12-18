Si tienes un iPhone y te mueves a diario entre grupos de WhatsApp, chats de pareja y conversaciones familiares, es muy probable que te hayas planteado si usar iMessage o Telegram como app principal de mensajería. Las dos funcionan de maravilla en iOS, pero cada una apuesta por un enfoque diferente: ecosistema cerrado y muy seguro en el caso de Apple, y nube multiplataforma y grupos gigantes por parte de Telegram.

A todo esto se suma que, con la llegada de la Protección Avanzada de Datos de iCloud, muchos usuarios se preguntan de forma bastante directa: “¿qué es más seguro para mi iPhone, iMessage o Telegram (chats normales, no secretos)?”. Y, ya puestos, cuál compensa más para hablar con tu pareja, amigos o familia cuando casi nadie quiere moverse a Signal aunque objetivamente sea la opción más privada. Vamos a enseñarte todo sobre las diferencias entre iMessage y Telegram en iPhone: cuál te conviene usar.

Diferencias fundamentales entre iMessage y Telegram en iPhone

La primera gran diferencia es que iMessage no es una app independiente: es un servicio integrado dentro de la aplicación Mensajes de Apple. Es decir, la misma app donde llegan los SMS de toda la vida gestiona también los mensajes azules de iMessage.

Telegram, en cambio, es una aplicación de terceros que se descarga desde la App Store y que existe también para Android, Windows, Linux y versión web. Esto la convierte en una plataforma pensada desde el minuto uno para saltar de dispositivo en dispositivo sin depender de un único sistema operativo.

En el iPhone, los mensajes de iMessage siempre viajan por Internet (datos o Wi‑Fi) y se muestran en burbujas azules cuando ambos usáis dispositivos Apple con iMessage activado. Cuando ves una burbuja verde, en realidad estás enviando un SMS/MMS tradicional a través de tu operadora y eso puede costar dinero según tu tarifa.

En Telegram pasa algo distinto: todo se envía a través de sus propios servidores en la nube, sin usar la red de SMS. No hay diferencia visual entre “mensaje normal” y “mensaje tipo SMS”, porque no utiliza la capa de la operadora para enviar texto, fotos o vídeos.

Si lo resumimos a lo bruto, iMessage es una mezcla entre SMS modernos y app de mensajería, mientras que Telegram es directamente una plataforma de chat en la nube, pensada para sincronizarlo todo en muchos dispositivos y manejar comunidades enormes.

Dispositivos compatibles y ecosistema: dónde puedes usar cada uno

A la hora de elegir, pesa mucho en qué dispositivos estás tú y en qué dispositivos está tu gente. iMessage solo funciona de forma oficial en el ecosistema Apple: iPhone, iPad, Mac y Apple Watch (aunque hay rumores sobre iMessage en Android).

Los AirPods y el HomePod no tienen interfaz de chat como tal, pero pueden enviar y recibir mensajes con Siri usando tu cuenta de Apple. Es decir, hacen de extensión de tu iPhone, iPad o Mac: le dictas un mensaje a Siri y se manda como iMessage al contacto que digas. También puedes elegir con qué app mandar mensajes con Siri según tus preferencias.

Telegram, por el contrario, es claramente multiplataforma: iOS, iPadOS, macOS, Android, Windows, Linux y navegador. Inicias sesión con tu número de teléfono (y un alias) y puedes tener la misma cuenta abierta en varios dispositivos al mismo tiempo, sincronizando todo el historial de chats y grupos casi al instante.

Esto implica que, si en tu círculo hay mezcla de iPhone y Android o usas mucho el ordenador para chatear, Telegram juega con ventaja en compatibilidad. Si casi todo tu entorno es de Apple, iMessage te da una experiencia muy redonda y cerrada dentro del ecosistema, sin “romper” la cadena con plataformas externas.

Coste, activación y posibles cargos inesperados

En cuanto a dinero, tanto iMessage como Telegram son gratis en el uso cotidiano. Apple no te cobra por mandar iMessage, y Telegram tampoco pide cuota para chatear. Sin embargo, en iMessage hay dos matices que conviene tener en cuenta.

Por un lado, la activación de iMessage puede tener coste. Algunas operadoras cobran un SMS internacional silencioso cuando el iPhone registra tu número en los servidores de Apple, y suele rondar entre 0,60 y 0,80 euros. No es una barbaridad, pero conviene saberlo y, si quieres ir sobre seguro, preguntar a tu compañía antes.

Por otro lado, si un mensaje se envía como SMS (burbuja verde) en lugar de iMessage azul, tu operadora puede facturarlo según la tarifa que tengas para mensajes de texto o MMS. Eso ocurre si el destinatario no tiene iMessage activado o si tu iPhone se queda sin conexión a Internet y decide mandarlo como SMS para que llegue sí o sí.

En Telegram, el registro también pasa por un SMS de verificación, pero eso entra dentro de los SMS estándar de alta, y a partir de ahí todo viaja por Internet. No existe esa dualidad “azul gratis / verde con coste” porque no manda mensajes a través de operadoras móviles.

En macOS, iMessage vive dentro de la app Mensajes, pero su funcionamiento óptimo depende de que tengas un iPhone o iPad asociado a tu ID de Apple. Telegram, en cambio, tiene cliente nativo de escritorio y versión “universal” multiplataforma, con sincronización centralizada y bastante independiente del móvil, aunque a veces las novedades (como packs de emojis recientes) tardan un poco más en llegar al escritorio. Si necesitas gestionar la integración entre iPhone, iPad y Mac puedes ver cómo permitir llamadas y mensajes en iPad y Mac desde tu iPhone.

Experiencia de uso: audio, stickers, respuesta rápida y app de escritorio

Más allá de la seguridad, al final lo que marca si te quedas en una app u otra es lo cómoda que se hace al usarla todos los días. Aquí entran en juego la calidad de los audios, la gestión de stickers, cómo se responde a mensajes y cómo funciona la respuesta rápida en el iPhone y en el Mac.

Mucha gente prefiere Telegram para chatear con su pareja o amigos porque los mensajes de voz suenan notablemente mejor que en iMessage, sobre todo si sois de audios largos. Además, tiene un modo oscuro muy cuidado y una biblioteca brutal de stickers, la mayoría gratuitos, que no obligan a instalar apps extra.

En iMessage también existen stickers, incluidos los animados, y los famosos Memoji y Animoji, pero una parte importante de los packs se integra a través de apps de terceros que descargas desde la pequeña App Store interna de Mensajes. Es potente, pero algo más lioso que entrar en Telegram y suscribirte a un pack. Si buscas cómo añadir emojis, Memoji y stickers en tu iPhone, tienes guías específicas para sacarle partido.

En iOS, la respuesta rápida de iMessage desde las notificaciones funciona especialmente bien: puedes ver parte de la conversación, contestar varios mensajes seguidos y seguir a lo tuyo sin abrir la app completa. Telegram también soporta respuesta rápida, pero muchos usuarios notan que la integración con el sistema es algo menos fina. Si tienes problemas con esto, puede ayudarte revisar cómo funcionan las notificaciones de iMessage.

Donde Telegram brilla de verdad es en escritorio: Telegram Desktop es mucho más completo, ágil y configurable que la app Mensajes de macOS, que sigue siendo bastante básica para quien escribe mucho desde el ordenador. Atajos de teclado, búsqueda avanzada, gestión de grupos… todo fluye mejor en la app de Telegram para Mac o PC.

Funciones avanzadas de iMessage en iPhone, iPad y Mac

Bajo su apariencia “sencilla”, iMessage esconde un conjunto de funciones bastante potente que Apple ha ido ampliando con cada versión de iOS, iPadOS y macOS, especialmente en iOS 16, iOS 17 y iOS 18.

Entre las opciones destacadas tienes confirmaciones de lectura con hora exacta, envío de texto con emojis, GIFs, fotos, vídeos y stickers, y notas de voz que pueden configurarse para eliminarse automáticamente tras reproducirse.

También es posible mandar archivos como PDF u otros documentos guardados en Archivos o en iCloud, así como compartir tu ubicación, tanto puntual como en tiempo real durante unos minutos u horas. Con iOS 17 la parte de ubicación mejoró bastante, y en iOS 18 se integran todavía más funciones alrededor de Mensajes.

Si tienes un iPhone con Face ID, puedes enviar Animojis y Memojis personalizados, crear dibujos a mano con Digital Touch y acompañar tus mensajes con animaciones de fondo tipo fuegos artificiales, confeti, globos y similares para darle un poco de espectáculo al chat.

En cuanto a organización, iMessage permite chats grupales de hasta 32 personas, fijar conversaciones en la parte superior de la lista y reaccionar a mensajes con diferentes iconos. Además, la mini App Store integrada te deja sumar juegos y pequeñas utilidades para interactuar dentro del propio chat.

Con iOS 18, Apple ha añadido formato de texto enriquecido (negrita, cursiva, subrayado, tachado), efectos animados sobre palabras o frases concretas, programación de mensajes para una fecha y hora concretas y la opción de usar cualquier emoji o sticker como reacción. Y a medio plazo, con Apple Intelligence, se esperan respuestas inteligentes y ayudas de redacción con distintos tonos.

Qué ofrece Telegram: grupos, nube, bots y chats secretos

Telegram se ha ganado fama de ser rápida, ligera, muy escalable y extremadamente versátil. Si participas en muchos grupos o usas varios dispositivos al día, probablemente notes la diferencia enseguida. Aun así, de vez en cuando pueden aparecer problemas de conexión que afectan a algunos usuarios.

Su infraestructura se basa en centros de datos distribuidos por todo el mundo, conectando siempre que puede con el servidor más cercano. Eso se traduce en envíos casi instantáneos incluso con conexiones mediocres, y en una sensación de inmediatez que engancha.

La clave de su filosofía es que los chats normales son chats en la nube sincronizados entre todos tus dispositivos. Puedes empezar escribiendo en el iPhone, seguir en el Mac y terminar en una tablet o en otro móvil, sin preocuparte por importar copias de seguridad ni nada parecido.

A nivel de funciones, Telegram permite grupos enormes, canales de difusión unidireccional, reenvío de mensajes, fijar publicaciones, buscar por hashtags y compartir prácticamente cualquier tipo de archivo (documentos, ZIP, presentaciones, etc.) con límites de tamaño muy generosos. Además, la app móvil suma novedades multimedia como picture-in-picture para mejorar la reproducción mientras sigues chateando.

En el terreno de la privacidad, además de las opciones estándar, Telegram cuenta con los chats secretos con cifrado de extremo a extremo. En estos chats puedes activar temporizadores de autodestrucción para mensajes, fotos, vídeos y archivos, y nada se guarda en la nube de la empresa, solo en los dispositivos de los participantes mientras dure el chat.

Privacidad y seguridad: iMessage vs Telegram (chats normales)

Vamos al meollo: si ya has activado la Protección Avanzada de Datos de Apple y te interesa sobre todo la seguridad, ¿qué es más seguro en iPhone, iMessage o Telegram en chats estándar?

En iMessage, todos los mensajes entre dispositivos Apple están cifrados de extremo a extremo por defecto. Significa que solo tú y la otra persona tenéis las claves para leer el contenido, y ni Apple ni la operadora pueden descifrarlo en tránsito.

Los SMS y MMS que también llegan a la app Mensajes no tienen ese nivel de protección: viajan básicamente en texto claro por la red de tu operadora. Por eso Apple marca en azul los iMessage (cifrados extremo a extremo) y en verde los SMS/MMS (sin ese cifrado robusto).

Telegram, por su parte, solo aplica cifrado de extremo a extremo en los chats secretos. Los chats normales están cifrados entre cliente y servidor (cifrado cliente‑servidor), lo que implica que Telegram, en teoría, podría acceder al contenido si lo necesitase o se viera obligada legalmente. Además, el código de sus servidores no es totalmente abierto, con lo que no es posible auditar todo el sistema de extremo a extremo.

Si comparas únicamente el nivel de protección por defecto, iMessage es más fuerte que los chats estándar de Telegram, ya que siempre usa cifrado de extremo a extremo para el contenido de las conversaciones entre usuarios de Apple. Solo cuando usas chats secretos de Telegram te aproximas a ese mismo nivel teórico de confidencialidad.

Protección Avanzada de Datos de iCloud y copias de seguridad

Hasta la llegada de la Protección Avanzada de Datos, los mensajes de iMessage guardados en iCloud no tenían cifrado de extremo a extremo. Estaban protegidos, sí, pero con claves bajo control de Apple, no tuyas, lo que teóricamente permitía el acceso en determinados supuestos legales.

Al activar la Protección Avanzada de Datos, las copias de tus mensajes y otros datos pasan a cifrarse de extremo a extremo en iCloud. En ese escenario, ni siquiera Apple puede acceder al contenido de tus mensajes almacenados, ya que las claves de descifrado solo están en tus dispositivos y en tus métodos de recuperación.

En Telegram, el enfoque es distinto: los chats normales se guardan en la nube propia de Telegram con cifrado, pero las claves las gestiona la compañía. Es el precio que se paga por esa sincronización instantánea en todos tus dispositivos sin que tengas que pensar en copias de seguridad.

Los chats secretos sí son extremo a extremo y, por diseño, no se sincronizan entre dispositivos. Se quedan en el teléfono donde se originan y en el del destinatario, lo que mejora la privacidad a costa de algo de comodidad, sobre todo si cambias de móvil a menudo o usas varios al mismo tiempo.

Si tu prioridad absoluta es que ni el proveedor de la plataforma pueda ver tus mensajes, y todo tu círculo usa dispositivos Apple, iMessage con Protección Avanzada de Datos activada se sitúa claramente por delante del uso estándar de Telegram. Si, en cambio, valoras la comodidad de la nube por encima de todo, Telegram ofrece un buen equilibrio, siempre que uses chats secretos cuando necesites máximo sigilo.

Metadatos, empresas detrás y confianza

El contenido del mensaje no lo es todo: también están los metadatos, es decir, quién habla con quién, cuándo, desde qué zona, durante cuánto tiempo, etc.. Esa información puede ser muy reveladora incluso sin leer el texto del chat.

WhatsApp, por ejemplo, protege el contenido con el protocolo Signal (muy robusto), pero recopila gran cantidad de metadatos y pertenece a Meta, una compañía con un historial complicado en privacidad. Por eso muchos usuarios recelan pese a su buen cifrado.

Telegram también almacena metadatos y el contenido de los chats en sus servidores para los chats en la nube. Al no ser todo su sistema completamente abierto, parte de la comunidad de seguridad es bastante prudente a la hora de recomendarla como opción número uno en privacidad “dura”, a pesar de sus buenas prácticas.

Apple construye su relato comercial alrededor de la privacidad como característica de producto. No vive de la publicidad dirigida al nivel de otras grandes plataformas, y en los últimos años ha introducido medidas como el cifrado extremo a extremo expandido en iCloud, el bloqueo al rastreo entre apps y más transparencia en los permisos.

Si nos ceñimos exclusivamente a protección de contenido, gestión de copias y confianza razonable en la empresa, iMessage figura entre las soluciones más equilibradas en el ecosistema Apple. Eso sí, con la limitación clara de que deja fuera a todo el que no use un dispositivo de la manzana.

Uso en viajes, roaming y eSIM

Cuando sales al extranjero, lo que manda es qué tal se porta cada app con tu plan de datos y el roaming. Tanto iMessage como Telegram funcionan exactamente igual fuera de tu país que dentro, siempre que tengas conexión a Internet.

Con iMessage, mientras tengas datos móviles o Wi‑Fi, los mensajes azules siguen siendo gratuitos. La única diferencia viene cuando por cualquier motivo se envía un SMS verde, lo que podría suponer un cargo extra por SMS internacional dependiendo de tu operador.

Si usas una eSIM de datos para viajar, puedes seguir enviando iMessage a otros usuarios de Apple sin preocuparte por tarifas de SMS en roaming. Mientras veas burbujas azules, todo va por Internet y no por la red de mensajes de tu operadora. Si necesitas consejos para viajar con tu iPhone y usarlo sin problemas, hay guías prácticas.

Telegram va por el mismo camino: todo el tráfico es de datos, y no distingue entre contactos locales o internacionales. Da igual desde qué país escribas, siempre que tengas una conexión decente, el funcionamiento será idéntico.

El único matiz a considerar es que iMessage recurre a SMS cuando el otro no tiene Apple, con el riesgo de coste añadido, mientras que Telegram se mantiene siempre dentro de su propia infraestructura, con tráfico cifrado cliente‑servidor y sin SMS de por medio.

Funciones prácticas del día a día: grupos, edición, borrado y ubicación

En el uso real, los detalles marcan mucho la experiencia. Tanto iMessage como Telegram permiten crear grupos, compartir ubicación, editar mensajes y borrar contenido, pero con matices importantes.

En iMessage puedes montar grupos con hasta 32 personas, fijar esas conversaciones en la parte de arriba de la lista y reaccionar a mensajes con diferentes iconos. También puedes compartir tu ubicación en tiempo real durante un rato para que, por ejemplo, tu pareja vea por dónde vas cuando estás de camino a su casa.

No obstante, hay usuarios que consideran que la forma en que iMessage notifica la ubicación temporal es mejorable. A veces la otra persona ni se entera si no le avisas expresamente; en Telegram, en cambio, la ubicación se envía como un mensaje más dentro del chat y la notificación suele ser bastante evidente.

En edición y borrado, desde iOS 16 iMessage te deja editar lo que has enviado durante los 15 minutos posteriores y deshacer el envío en ese mismo plazo. Además, en los ajustes puedes elegir que los mensajes se borren automáticamente cada 30 días o cada año, para no acumular años y años de conversaciones.

Telegram lleva ventaja en este terreno desde hace tiempo: permite editar y borrar mensajes con bastante más flexibilidad, tanto en privados como en grupos, y durante periodos de tiempo más amplios. Esto ha normalizado mucho lo de corregir errores o limpiar mensajes que ya no quieres que se vean.

En ambos casos conviene recordar que, aunque borres o se autodestruya un mensaje, nada impide que la otra persona haya hecho una captura de pantalla o guardado el contenido de otro modo. Ninguna app puede protegerte al 100 % frente a las acciones manuales del usuario de la otra punta.

Interoperabilidad, RCS y el futuro de la mensajería

El panorama de la mensajería se está moviendo hacia la interoperabilidad obligada por regulación, sobre todo en la Unión Europea. La idea es que a medio plazo puedas recibir mensajes desde otras apps dentro de tu plataforma principal sin depender de que todo el mundo use la misma.

WhatsApp ya está probando una sección de “Apps de terceros” para recibir mensajes de otros servicios, a modo de buzón común. Apple, por su lado, va a incorporar el estándar RCS para mejorar la comunicación entre iPhone y Android, sustituyendo progresivamente a los SMS.

Pero hay que ser claros: RCS no convierte a iMessage en una app abierta. Es un protocolo distinto, pensado para modernizar los SMS con más funciones y mejor cifrado, pero no significa que puedas usar iMessage en Android ni nada parecido. A la vez, Apple sigue moviendo piezas alrededor de Mensajes y se especula con cambios como rediseñar iMessage en el futuro.

Mientras estas normas terminan de aterrizar, seguirás necesitando elegir una app “principal” para tu día a día. Telegram pondrá sobre la mesa su versatilidad y su enfoque multiplataforma, e iMessage seguirá siendo el caballo ganador cuando todo tu entorno es Apple y valoráis mucho la privacidad y la integración con el sistema.

La elección entre iMessage y Telegram en iPhone pasa por ponderar varias cosas: si tu entorno es 100 % Apple, si has activado ya la Protección Avanzada de Datos de iCloud, cuánto te importa el cifrado de extremo a extremo por defecto, cuánto valoras la sincronización entre plataformas y hasta qué punto utilizas grupos gigantes, canales o bots. En un escenario muy “Apple-only” y con la protección avanzada activada, iMessage ofrece un nivel de seguridad y comodidad muy difícil de batir; si tus contactos se reparten entre iOS y Android o trabajas todo el día entre ordenador y móvil, Telegram compensa con su libertad de plataformas, sus chats secretos cuando hace falta máxima privacidad y un conjunto de funciones sociales que dan mucho juego.