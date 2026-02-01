Muchos usuarios con iPhone recientes se preguntan por qué, pese a haber activado Apple Intelligence y estar en las últimas betas, Siri sigue contestando con simples enlaces de Google y respuestas muy básicas. Si acabas de estrenar un iPhone 16 Pro Max, tienes iOS 18.x o superior y esperabas una especie de “ChatGPT integrado” en el móvil, es normal que te sientas algo decepcionado y no tengas claro qué ha cambiado realmente.

La realidad es que hoy conviven dos grandes etapas de Siri: la Siri “clásica”, limitada y centrada en tareas simples, y la nueva Siri basada en Apple Intelligence y en modelos avanzados como Gemini de Google, que todavía se está desplegando por fases. Entender las diferencias entre ambas, en qué punto está el despliegue y qué puedes esperar en cada versión de iOS, iPadOS y macOS, y cómo aprovechar Siri en tu iPad es clave para no frustrarse y saber cuándo notarás de verdad el salto de calidad. Vamos con todas las diferencias entre Siri tradicional y Siri AI.

Diferencias de base: Siri tradicional frente a Siri AI

La Siri tradicional nació como un asistente de voz muy acotado: pon alarmas, envía un mensaje rápido, realiza una llamada, abre una app o lánzame una búsqueda en Internet. Su comprensión del lenguaje era muy literal, con poca memoria de contexto y sin capacidad real de razonar sobre lo que estabas haciendo en el dispositivo. En cuanto te salías del guion, te devolvía resultados de Google y poco más.

La nueva Siri AI forma parte de Apple Intelligence, la apuesta de Apple por una inteligencia artificial más parecida a un copiloto personal que a un simple buscador por voz. En esta nueva etapa, Siri se apoya en modelos de lenguaje avanzados —incluyendo Gemini de Google y, en casos concretos, ChatGPT de OpenAI— para entender mejor lo que dices, mantener conversaciones con contexto, trabajar dentro de tus apps y generar contenido (textos, imágenes, notas, resúmenes, etc.).

Mientras Siri tradicional funcionaba casi siempre como un “intermediario” que lanzaba órdenes muy simples o abría búsquedas, la Siri AI está pensada para interpretar lo que ocurre en la pantalla, cruzarlo con tus datos personales (correos, fotos, mensajes…) y ofrecer una respuesta ya elaborada. No sólo localizará una información, sino que podrá resumirla, recordarla más adelante o usarla para otras tareas.

Otra gran diferencia está en dónde se procesan tus datos. Con Siri clásica, el modelo de IA era básico y muchas funciones pasaban por servidores de Apple, pero sin un enfoque profundo en el contexto personal. Con Apple Intelligence, la mayor parte del procesamiento se realiza directamente en el dispositivo, reservando la nube para tareas complejas y usando servidores diseñados por Apple con sus propios chips, con auditorías externas de privacidad.

Eso sí, aunque para el usuario final todo se llame “Siri”, internamente Apple está renovándolo en dos grandes olas: primero una Siri mucho más lista, contextual y capaz de moverse por todo el sistema (llegando con iOS 26.4), y más adelante un auténtico chatbot conversacional al estilo ChatGPT que se estrenará con iOS 27.

Apple Intelligence: el motor que separa el antes y el después

Apple Intelligence es el paraguas bajo el que vive la nueva Siri. No es solo un “modo inteligente” del asistente, sino una colección de modelos de IA integrados en todo el sistema operativo: desde el teclado hasta la app de Notas, pasando por Mail, Fotos o las notificaciones, y automatizaciones prácticas en iPhone. Siri es la cara visible, pero la inteligencia está repartida por todas partes.

La filosofía de Apple Intelligence se aleja de la IA tradicional en la nube, donde tú envías tus datos a un servidor remoto (como ocurre con muchos chatbots) y confías en que la empresa haga un uso responsable de ellos. En lugar de eso, Apple apuesta por una “Inteligencia Personal”: el modelo analiza lo que ocurre en tu dispositivo y tiene acceso al contenido de tus apps, pero la mayoría del procesamiento se hace localmente, sin que esos datos salgan del iPhone, iPad o Mac.

En los casos en los que hace falta la nube —por ejemplo, para resolver peticiones muy complejas o para integrar modelos externos como ChatGPT— Apple utiliza servidores propios con chips diseñados por la compañía y sometidos a auditorías independientes. La promesa es que incluso en la nube, el tratamiento de los datos se haga con un nivel de privacidad superior al estándar del sector.

Este enfoque tiene una consecuencia directa en la experiencia: Apple Intelligence puede “entender” tu vida digital. Si preguntas a Siri cuándo llega el vuelo de tu madre, la IA buscará en tus correos electrónicos el número de vuelo, consultará la información en Internet y te responderá con la hora exacta sin que tú tengas que ir abriendo apps y copiando datos de un sitio a otro.

Además, Apple Intelligence no se limita a una sola aplicación como sí ocurre con muchos sistemas de IA que viven en una web o en una app concreta. Está integrada en múltiples apps y funciones: redacción de textos, manejo de fotos, gestión de notificaciones prioritarias, creación de imágenes tipo emoji (Genmoji), transcripción de llamadas y mucho más. Siri simplemente se apoya en todas estas capacidades cuando le pides algo.

Apple sabe que un modelo que se ejecute en el propio dispositivo será menos potente que los gigantescos modelos en la nube de otras empresas, así que ha optado por una solución híbrida: cuando Siri AI no pueda con algo por sí sola, te sugerirá acudir a ChatGPT u otros modelos de terceros, siempre avisando de que esos datos saldrán del entorno privado de Apple.

Integración con Gemini de Google y ChatGPT de OpenAI

Una de las grandes novedades de esta nueva etapa es la integración con Gemini, la familia de modelos de inteligencia artificial de Google. Tras el acuerdo entre ambas compañías, Apple utilizará estos modelos para potenciar la parte generativa y de razonamiento de la nueva Siri, sobre todo en las tareas que requieren comprensión profunda y generación de texto o contenido creativo.

Con Gemini como motor en la sombra, Siri deja de limitarse a lanzar resultados superficiales y enlaces. Ahora puede responder preguntas factuales con lenguaje natural, dar explicaciones más completas y, algo muy importante, citar las fuentes de la información. Esto supone un salto enorme frente al comportamiento anterior, donde apenas veíamos una lista de webs sugeridas.

Otra capacidad que llega gracias a esta integración es la generación de historias personalizadas. Podrás pedirle a Siri que invente cuentos temáticos, que incluya personajes concretos (tu hijo, tu pareja, un amigo) o que adapte el relato a una edad determinada. Es una función claramente heredera de la IA generativa, pensada para entretenimiento creativo en casa.

Siri AI también incorporará herramientas de apoyo emocional. Ante expresiones de soledad, frustración o desánimo, el asistente podrá responder con un tono más empático y menos robótico, manteniendo conversaciones que se sienten más humanas. No se trata de sustituir a un profesional, pero sí de ofrecer compañía básica y respuestas cuidadas cuando el usuario tiene un mal día.

En paralelo a Gemini, Apple mantiene la puerta abierta a ChatGPT. Cuando Siri no pueda resolver una consulta o cuando tú se lo pidas explícitamente, podrás enviar la petición al modelo de OpenAI. Este acceso utiliza el modelo más avanzado disponible para el usuario general, actualmente GPT-4o, con las mismas limitaciones de uso que si lo utilizaras en la web o en la app oficial.

Eso significa que, una vez superado cierto número de peticiones de GPT-4o, Siri pasará a usar GPT-3.5 para el resto de consultas, restaurando el acceso avanzado pasadas 24 horas, tal y como ocurre en el servicio original. La idea es que sea un acceso cómodo a ChatGPT desde la propia Siri, sin reinventar el servicio.

A medida que los modelos de Google sigan mejorando y que Apple refine Apple Intelligence, es muy probable que la necesidad de recurrir a ChatGPT se reduzca. En el futuro, ChatGPT quedará reservado para casos muy específicos o para usuarios que prefieran conscientemente ese modelo concreto.

Qué puede hacer hoy la nueva Siri (y qué hará en las próximas versiones)

Para no hacerse un lío, conviene separar las dos grandes “oleadas” de novedades de Siri AI que conocemos por filtraciones y anuncios: la Siri profunda que se integra con todo el sistema, y el chatbot conversacional que llegará más tarde.

La primera gran renovación llega con iOS 26.4 (y sus equivalentes en iPadOS y macOS). Esta versión trae una Siri capaz de recordar el contexto dentro de una conversación: si le dices “apaga la luz del salón” y luego añades “y la de la cocina”, ya no se quedará bloqueada sin saber a qué te refieres. La continuidad de la conversación deja de ser un drama.

Además, esta Siri renovada entiende mucho mejor el lenguaje natural. No tendrás que hablar como un robot ni buscar la frase exacta que “activa” el comando. Puedes corregirte a mitad de frase, reformular lo que quieres o dar instrucciones encadenadas y el asistente será capaz de seguirte el ritmo con bastante más flexibilidad que la Siri clásica.

Otro cambio enorme es que Siri empezará a prestar atención a todo lo que haces en el dispositivo (de forma privada): qué apps usas, qué mensajes recibes y envías, qué correos te llegan, qué fotos haces… No es algo que veas en pantalla, pero sí se traduce en que el asistente puede responder preguntas basadas en ese contexto. Por ejemplo, recordar la hora a la que un amigo te dijo por email que llegaría a comer, aunque nunca lo apuntaras en el calendario.

Este mismo enfoque se traslada a las búsquedas dentro del sistema. Gracias a la combinación de Siri y el rediseño de la app Fotos, podrás pedir cosas muy específicas, como “enséñame las fotos en las que salgo con la chaqueta roja en Nueva York”, o localizar documentos concretos en Archivos, o mensajes y adjuntos de correo sin tener que recordar en qué app está cada cosa.

La segunda gran fase llegará con iOS 27, donde Siri se convertirá en un chatbot completo al estilo ChatGPT. Aquí ya no hablamos solo de entender el contexto inmediato, sino de mantener un historial de conversaciones —no un registro infinito, pero sí memoria suficiente para recordar tus preferencias y detalles relevantes de interacciones anteriores.

En esa etapa, Siri será capaz de tener una conversación más larga y coherente, recordando por ejemplo que prefieres volar con determinadas aerolíneas o a ciertas horas, o que te gusta un tipo concreto de comida, y usar esa información para futuras recomendaciones y planificaciones.

Este chatbot de Siri también estará impulsado por modelos de Google, compartiendo muchas capacidades con Gemini, aunque Apple se reserva la posibilidad de añadir funciones propias y exclusivas sobre esa base. Para el usuario, la experiencia se parecerá bastante a usar un chatbot avanzado, pero perfectamente integrado en el ecosistema Apple.

Funciones prácticas de Apple Intelligence que cambian el uso de Siri

Más allá del asistente de voz, Apple Intelligence introduce un montón de funciones que se notan en el día a día y que se apoyan en Siri cuando hace falta. Estas son algunas de las más importantes que ya se han anunciado o que están en despliegue.

Siri “renace” desde cero : el asistente se ha reconstruido para entender el lenguaje natural, aceptar correcciones sobre la marcha y seguir la conversación sin perderse a la mínima. Se acabó tener que repetir la frase entera cada vez que cambias de idea.

: el asistente se ha reconstruido para entender el lenguaje natural, aceptar correcciones sobre la marcha y seguir la conversación sin perderse a la mínima. Se acabó tener que repetir la frase entera cada vez que cambias de idea. Siri entiende lo que hay en la pantalla : si estás en Mensajes y alguien te manda una dirección, puedes decir “guarda esta dirección” y sabrá a cuál te refieres. O pedirle que envíe “las fotos de casa de mi madre del sábado” a esa persona y localizará y compartirá las imágenes correctas.

: si estás en Mensajes y alguien te manda una dirección, puedes decir “guarda esta dirección” y sabrá a cuál te refieres. O pedirle que envíe “las fotos de casa de mi madre del sábado” a esa persona y localizará y compartirá las imágenes correctas. Modo escritura para Siri : además de hablarle, podrás escribirle directamente, algo muy útil cuando no quieres usar la voz o estás en un entorno ruidoso. Este modo de escritura estará disponible en todo momento.

: además de hablarle, podrás escribirle directamente, algo muy útil cuando no quieres usar la voz o estás en un entorno ruidoso. Este modo de escritura estará disponible en todo momento. Redacción y corrección de textos : la IA puede generar correos, documentos y notas desde cero, o revisar los que ya has escrito, sugerirte cambios de tono, correcciones gramaticales, reestructurar frases y ayudarte a condensar textos largos en resúmenes claros.

: la IA puede generar correos, documentos y notas desde cero, o revisar los que ya has escrito, sugerirte cambios de tono, correcciones gramaticales, reestructurar frases y ayudarte a condensar textos largos en resúmenes claros. Creación de imágenes con Image Playground : una herramienta integrada que te permite componer imágenes con ayuda de la IA, sin necesitar prompts complicados. Seleccionas temas, estilos, lugares, accesorios… y el sistema genera la imagen localmente en tu dispositivo.

: una herramienta integrada que te permite componer imágenes con ayuda de la IA, sin necesitar prompts complicados. Seleccionas temas, estilos, lugares, accesorios… y el sistema genera la imagen localmente en tu dispositivo. Genmoji: emojis generados por IA : si el catálogo de emojis se te queda corto, puedes crear Genmoji personalizados describiendo lo que quieres. Apple Intelligence se encargará de darles forma a tu gusto.

: si el catálogo de emojis se te queda corto, puedes crear Genmoji personalizados describiendo lo que quieres. Apple Intelligence se encargará de darles forma a tu gusto. Edición inteligente en Fotos : la app Fotos gana la capacidad de borrar personas u objetos que estorban en una imagen, además de mejorar la función de Recuerdos con narrativas más coherentes basadas en lo que realmente está pasando en tus fotos.

: la app Fotos gana la capacidad de borrar personas u objetos que estorban en una imagen, además de mejorar la función de Recuerdos con narrativas más coherentes basadas en lo que realmente está pasando en tus fotos. Transcripción y resumen de llamadas : en iOS 18 y posteriores podrás grabar llamadas (avisando a la otra persona), transcribirlas automáticamente y generar resúmenes que incluso pueden volcarse directamente a Notas.

: en iOS 18 y posteriores podrás grabar llamadas (avisando a la otra persona), transcribirlas automáticamente y generar resúmenes que incluso pueden volcarse directamente a Notas. Notificaciones y mensajes prioritarios : la IA resumirá el contenido de correos y notificaciones largas, y detectará los mensajes que parecen urgentes para colocarlos en primer plano, evitando que lo importante se pierda entre el ruido.

: la IA resumirá el contenido de correos y notificaciones largas, y detectará los mensajes que parecen urgentes para colocarlos en primer plano, evitando que lo importante se pierda entre el ruido. Uso de modelos de terceros: cuando Siri o Apple Intelligence no puedan ayudarte con algo, podrás tirar de modelos externos como ChatGPT desde el propio sistema, incluso aprovechando tu cuenta de pago si la tienes.

Compatibilidad: qué dispositivos tendrán Siri AI y Apple Intelligence

La mala noticia para muchos usuarios es que la nueva Siri no llegará a todos los dispositivos. Apple ha marcado una línea clara: hace falta potencia suficiente para ejecutar los modelos en el propio dispositivo, y eso limita bastante la lista.

En iPhone, necesitas uno de estos modelos (con iOS 26 o superior) para acceder a la nueva Siri con Apple Intelligence:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

En el mundo iPad, la condición es tener iPadOS 26 o posterior en alguno de estos modelos compatibles:

iPad mini (7ª generación, 2024)

iPad Air con chip M1, M2 o M3

iPad Pro con M1, M2, M4 o M5

En Mac, los equipos con procesador Intel se quedan fuera de la fiesta. Sólo los Mac con Apple Silicon (M1 y posteriores) y macOS 26 o superior podrán disfrutar de la nueva Siri y de las funciones completas de Apple Intelligence.

iMac con M1, M3 o M4

MacBook Air con M1, M2, M3 o M4

MacBook Pro con M1, M1 Pro, M1 Max, M2, M2 Pro, M2 Max, M3, M3 Pro, M3 Max, M4, M4 Pro, M4 Max o M5

Mac mini con M1, M2, M2 Pro, M4 o M4 Pro

Mac Studio con M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, M2 Ultra, M4 Max o M3 Ultra

Mac Pro con M2 Ultra

En todos los casos, Apple Intelligence y la nueva Siri están todavía en beta en muchos países e idiomas. Inicialmente se lanzaron sólo en inglés y en Estados Unidos, y poco a poco se han ido extendiendo a otros mercados, incluido el español.

Calendario de lanzamiento: por qué tu Siri aún parece “tonta”

Parte de la confusión actual viene del despliegue escalonado de Apple Intelligence y de las diferentes versiones de iOS. Muchos usuarios han recibido algunas mejoras de Siri, pero no la experiencia completa que se prometió en la WWDC, y por eso sienten que “no pasa nada” cuando hacen preguntas complejas.

Este es el calendario aproximado de llegada de la nueva Siri y de Apple Intelligence según lo que ya se ha lanzado y lo que Apple ha confirmado o dejado entrever:

iOS 18.1 (octubre de 2024) : llegada de la nueva interfaz de Siri y del primer sistema de recuerdo de contexto en conversación, inicialmente sólo en inglés de Estados Unidos.

: llegada de la nueva interfaz de Siri y del primer sistema de recuerdo de contexto en conversación, inicialmente sólo en inglés de Estados Unidos. iOS 18.2 (diciembre de 2024) : ampliación de estas funciones a otros países angloparlantes y primera integración con ChatGPT.

: ampliación de estas funciones a otros países angloparlantes y primera integración con ChatGPT. iOS 18.4 (abril de 2025) : Apple Intelligence empieza a estar disponible en español y otros idiomas, aunque todavía sin la nueva Siri profunda integrada en todo el sistema.

: Apple Intelligence empieza a estar disponible en español y otros idiomas, aunque todavía sin la nueva Siri profunda integrada en todo el sistema. iOS 26.4 (marzo de 2026, según filtraciones) : lanzamiento de la Siri capaz de “indagar” en todo el sistema, la que analiza correos, mensajes, fotos y demás para responder como un auténtico asistente personal.

: lanzamiento de la Siri capaz de “indagar” en todo el sistema, la que analiza correos, mensajes, fotos y demás para responder como un auténtico asistente personal. iOS 27 (finales de 2026): llegada del chatbot de Siri, con historial de conversaciones y una experiencia plenamente conversacional.

Si hoy tienes un iPhone compatible y estás en una beta intermedia, es bastante probable que sólo dispongas de parte del nuevo cerebro de Siri. Por eso la sientes a medio gas: no es que Apple haya mentido, es que su hoja de ruta está repartida en varios años y todavía falta el gran salto de 2026.

Cómo activar la nueva Siri y cuánto cuesta

La activación de la nueva Siri no debería requerir pasos raros. En principio, al actualizar a las versiones compatibles de iOS, iPadOS o macOS, las funciones de Apple Intelligence se irán habilitando según la fase de despliegue y el país en el que te encuentres.

Aun así, es muy recomendable revisar el apartado de ajustes en tu dispositivo. El camino general es dirigirte a Ajustes > Apple Intelligence y Siri, donde podrás ver qué funciones están disponibles, qué modelos externos se pueden integrar (como ChatGPT) y si estás dentro de los programas beta o listas de espera que Apple ha abierto para probar antes algunas capacidades.

En cuanto al precio, la primera versión de la nueva Siri es gratuita. No tendrás que pagar una suscripción adicional para usar Apple Intelligence o el asistente renovado: se consideran parte del propio sistema operativo, igual que la Siri clásica lo era de iOS desde hace años.

Para el chatbot avanzado que llegará con iOS 27, Apple no ha cerrado la puerta a posibles suscripciones. De momento todo son especulaciones, pero no se descarta que ciertas funciones “premium” o capacidades ampliadas tengan coste, sobre todo si implican más uso de cómputo en la nube o integración con modelos de terceros de pago.

Mientras tanto, el acceso a ChatGPT desde Siri usa las condiciones estándar de OpenAI: puedes usar GPT-4o hasta un límite diario y, pasado ese tope, pasas a GPT-3.5 hasta que se restablezca el contador. Si más adelante Apple permite vincular cuentas de ChatGPT Plus u otros planes, es posible que se amplíen esos límites para quienes ya pagan directamente a OpenAI.

Con todo este panorama, la sensación de muchos usuarios de que “Siri sigue igual” tiene bastante explicación: el despliegue se está haciendo por oleadas, los requisitos de hardware son exigentes y no todas las funciones llegan al mismo tiempo ni al mismo país. A medida que iOS 26.4 y iOS 27 vayan aterrizando en los dispositivos compatibles, la diferencia entre la Siri tradicional y la Siri AI será tan grande que parecerá que has cambiado de asistente sin salir del mismo botón.